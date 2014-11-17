26 апреля

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Почти год назад меня спросили, что я думаю о дискуссии Анны Очкиной и Хазби Будунова. Тогда я отмахнулся, посчитав выводы очевидными. Мне казалось, вопрос закрыт, но спустя год я ловлю себя на том, что всё ещё прокручиваю этот спор в голове.