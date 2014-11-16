 Новые публикации 
В преддверии праздника многие люди продолжают верить в чудо. Дед мороз придет с подарками, в новом году исчезнет все плохое и останется все хорошее, в России будут честные выборы, всех зарегистрируют, возможно станет победить на выборах с 30 миллионной поддержкой…

Дунцовой отказали в регистрации

29 декабря 176
Репортаж
В преддверии праздника многие люди продолжают верить в чудо. Дед мороз придет с подарками, в новом году исчезнет все плохое и останется все хорошее, в России будут честные выборы, всех зарегистрируют, возможно станет победить на выборах с 30 миллионной поддержкой…
Леонид Красноперов – антигерой дня, если не года, человек, благодаря доносу которого Борис Кагарлицкий (признан «иноагентом») оказался в Сыктывкарском СИЗО, в нашем небольшом северном городе известен давно. Нам кажется важным рассказать о Леониде Красноперове широкой общественности, тем более в нем как в капле воды отражаются многие пороки современного строя

Леонид Красноперов

26 декабря 1,735
Дебаты
Леонид Красноперов – антигерой дня, если не года, человек, благодаря доносу которого Борис Кагарлицкий (признан «иноагентом») оказался в Сыктывкарском СИЗО, в нашем небольшом северном городе известен давно. Нам кажется важным рассказать о Леониде Красноперове широкой общественности, тем более в нем как в капле воды отражаются многие пороки современного строя
Наш редактор взял интервью у солиста группы «Кобыла и трупоглазые жабы» Антона Вагина. Приятного чтения!

Кобыла и трупоглазые жабы, интервью с солистом группы

25 декабря 694
Интервью, Музыка
Наш редактор взял интервью у солиста группы «Кобыла и трупоглазые жабы» Антона Вагина. Приятного чтения!
Кагарлицкий(признан иноагентом) — политический активист и интеллектуал, который не боится разбираться в сложнейших вопросах современности. Это не в меньшей степени касается и глобального потепления

Кагарлицкий и климат

25 декабря 472
Анализ
Кагарлицкий(признан иноагентом) — политический активист и интеллектуал, который не боится разбираться в сложнейших вопросах современности. Это не в меньшей степени касается и глобального потепления
Во всех аргентинских провинциях прошли демонстрации против «плана бензопилы» Хавьера Милея

Движение «пикетеро» на площади Мая и поражение репрессивной кампании

22 декабря 242
Репортаж
Во всех аргентинских провинциях прошли демонстрации против «плана бензопилы» Хавьера Милея
Я не буду спорить ни с деталями недавнего доклада Amnesty International, ни с его выводом о том, что Израиль является государством апартеида. Однако конкретные предложения Amnesty по решению этой проблемы – совсем другая история

Даже если Amnesty international права насчет израильского апартеида, ее решение ошибочно

19 декабря 427
Дебаты
Я не буду спорить ни с деталями недавнего доклада Amnesty International, ни с его выводом о том, что Израиль является государством апартеида. Однако конкретные предложения Amnesty по решению этой проблемы – совсем другая история
Данная статья венгерского философа Л. Тютё была написана в 1998 г., к 150-летию появления на свет Коммунистического манифеста. Оригинал был опубликован в журнале «Eszmélet», No. 37

Некоторые уроки “Коммунистического манифеста” для XXI века

08 декабря 556
Левые
Данная статья венгерского философа Л. Тютё была написана в 1998 г., к 150-летию появления на свет Коммунистического манифеста. Оригинал был опубликован в журнале «Eszmélet», No. 37
Приближаются выборы, и в оппозиционной среде, как левой, так и правой, традиционно встает вопрос: стоит ли идти на выборы

Кац и Надеждин предлагают победить?

07 декабря 1,168
Дебаты
Приближаются выборы, и в оппозиционной среде, как левой, так и правой, традиционно встает вопрос: стоит ли идти на выборы
Последние три десятилетия студентам экономических факультетов, как, впрочем, и других гуманитарных вузов, усиленно вбивалось в голову, что государство якобы неэффективный собственник. Всегда хочется поспорить, но тем не менее упрямые факты товарного дефицита еще условно «брежневской» экономики налицо

Развитая экономика. Модель и необходимые меры

03 декабря 405
Дебаты
Последние три десятилетия студентам экономических факультетов, как, впрочем, и других гуманитарных вузов, усиленно вбивалось в голову, что государство якобы неэффективный собственник. Всегда хочется поспорить, но тем не менее упрямые факты товарного дефицита еще условно «брежневской» экономики налицо