26 декабря

1,735

Леонид Красноперов – антигерой дня, если не года, человек, благодаря доносу которого Борис Кагарлицкий (признан «иноагентом») оказался в Сыктывкарском СИЗО, в нашем небольшом северном городе известен давно. Нам кажется важным рассказать о Леониде Красноперове широкой общественности, тем более в нем как в капле воды отражаются многие пороки современного строя