Несмотря на многочисленные победные реляции израильских военных комментаторов, очевидно, что армия Израиля увязла в уличных боях в секторе Газа. За неделю им удается продвинуться, в лучшем случае, в каком-нибудь квартале – и то, если он почти полностью снесен ударами авиации и артиллерии
История удивительного для современной Европы альянса левых сил – французского Нового народного экологического и социального союза (ННЭСС) закончилась на редкость быстро. На днях его основатель Жан-Люк Меланшон в одном из интервью подтвердил, что «ННЭСС больше нет…»
Существует характерное для многих постсоветских либералов представление, в котором с одной стороны - гуманистический и демократический "Запад", с другой - "Восток" в лице режимов, играющих на низовом антизападном, антисемитском, антиинтеллигентском сантименте. Сегодняшние события на Ближнем Востоке при желании можно легко вписать в эту же картину, однако баланс постепенно сдвигается. В какую сторону и почему?
Джереми Корбин утверждает, что нам необходимо немедленное прекращение огня, чтобы положить конец резне мирных жителей в секторе Газа, и что остановка беспорядков в Северной Ирландии показывает, как прекращение огня может проложить путь к справедливому и прочному миру