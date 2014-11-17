 Recent posts 
Современный капитализм, достигнув той стадии развития, которую экономисты называют «платформенной» или «постиндустриальной», обрел удивительную способность становиться невидимым для собственных издержек.

Чикенизация и прекариат

24 июня 496
Анализ
Современный капитализм, достигнув той стадии развития, которую экономисты называют «платформенной» или «постиндустриальной», обрел удивительную способность становиться невидимым для собственных издержек.
Читать полностью
Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение мемов. Всё, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление. Спектакль слишком сложен и устарел для неоимпериализма, на смену ему пришла мемократия.

Мемократия Трампа

09 июня 368
Анализ
Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение мемов. Всё, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление. Спектакль слишком сложен и устарел для неоимпериализма, на смену ему пришла мемократия.
Читать полностью
Старина Джеффри Эпштейн даже представить не мог, что его древние сообщения по почте могут разрушить рейтинг Лейбористской партии Великобритании. Хотя не думаю, что в данной ситуации он был бы категорически против…

От Перу до Британских морей: кризис нарастает всё сильней

28 мая 441
Анализ
Старина Джеффри Эпштейн даже представить не мог, что его древние сообщения по почте могут разрушить рейтинг Лейбористской партии Великобритании. Хотя не думаю, что в данной ситуации он был бы категорически против…
Читать полностью
18 марта 1871 года столицу Третьей Французской республики охватило пламя восстания, которое закончилась учреждением первого в современной истории рабочего государства — Парижской Коммуны.

ОНИ УБЕЖАЛИ В ВЕРСАЛЬ, ОСТАВИВ ПАРИЖ НАРОДУ

13 мая 471
Ликбез
18 марта 1871 года столицу Третьей Французской республики охватило пламя восстания, которое закончилась учреждением первого в современной истории рабочего государства — Парижской Коммуны.
Читать полностью
По иронии судьбы, в середине апреля в Западной Европе состоялись два политических форума, инициированных левыми силами. 17 и 18 апреля в испанской Барселоне проходила первая встреча Глобальной прогрессивной мобилизации (ГПМ).

Левые в поисках альтернатив

05 мая 331
Анализ
По иронии судьбы, в середине апреля в Западной Европе состоялись два политических форума, инициированных левыми силами. 17 и 18 апреля в испанской Барселоне проходила первая встреча Глобальной прогрессивной мобилизации (ГПМ).
Читать полностью
Почти год назад меня спросили, что я думаю о дискуссии Анны Очкиной и Хазби Будунова. Тогда я отмахнулся, посчитав выводы очевидными. Мне казалось, вопрос закрыт, но спустя год я ловлю себя на том, что всё ещё прокручиваю этот спор в голове.

Субъектный пролетариат

26 апреля 543
Анализ
Почти год назад меня спросили, что я думаю о дискуссии Анны Очкиной и Хазби Будунова. Тогда я отмахнулся, посчитав выводы очевидными. Мне казалось, вопрос закрыт, но спустя год я ловлю себя на том, что всё ещё прокручиваю этот спор в голове.
Читать полностью
О том, почему эгосенситивность, которую часто называют инфантильностью, либо следствием инфантильности, – это не регресс новых поколений, а часть архитектуры современного капитализма.

Зумеры не виноваты

21 апреля 1,175
Анализ
О том, почему эгосенситивность, которую часто называют инфантильностью, либо следствием инфантильности, – это не регресс новых поколений, а часть архитектуры современного капитализма.
Читать полностью
В марте состоялись два тура выборов во французские муниципалитеты. С учётом того, что речь идёт о своего рода генеральной репетиции перед президентскими и парламентскими выборами 2027, все основные национальные политические силы Французской Республики активно и энергично поработали в этот раз во время предвыборной кампании.

Муниципальные выборы и уроки для французских левых

05 апреля 403
Анализ
В марте состоялись два тура выборов во французские муниципалитеты. С учётом того, что речь идёт о своего рода генеральной репетиции перед президентскими и парламентскими выборами 2027, все основные национальные политические силы Французской Республики активно и энергично поработали в этот раз во время предвыборной кампании.
Читать полностью
Сегодня кажется, что радикальные сценарии развития событий в мире более вероятны, чем умеренные. Легче представить возникновение новых вооружённых конфликтов, чем затухание старых. Но что заставляет людей взять в руки оружие?

Психология и война

30 марта 556
Дебаты
Сегодня кажется, что радикальные сценарии развития событий в мире более вероятны, чем умеренные. Легче представить возникновение новых вооружённых конфликтов, чем затухание старых. Но что заставляет людей взять в руки оружие?
Читать полностью