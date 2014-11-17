18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
Обрушившиеся в очередной раз на Ближний Восток американские, израильские и иранские бомбы окончательно разочаровали изоляционистов в MAGA-лагере. С приходом к власти Дональда Трампа сторонники военного невмешательства США были уверены, что в 2024 году наступил их золотой век.
Оценивая экономическую ситуацию в России в конце 2025 года, признанная иноагентом Екатерина Шульман предположила, что в стране заканчиваются деньги и люди. И, в самом деле, по всем признакам что-то заканчивается. Только это, как минимум, не деньги. У государства деньги не закончатся никогда.
В одной из своих статей на «Рабкоре», защищая диалектический метод, я обмолвился, что лучшим доказательством его эффективности будет его использование. Поскольку дискуссия велась с представителем левого движения, было бы правильным использовать этот метод по отношению к социальной реальности, а именно – к современному российскому обществу.