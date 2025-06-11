

ВГИК против принудительной биометрии. История борьбы

Вступление

В ноябре 2023 года студенты ВГИКа в чаты своих групп впервые начали получать сообщения из деканатов следующего содержания:

«От деканата. Здравствуйте! Важная информация: 11.12.23, 12.12.23, 13.12.23. Будет проходить фотосъемка для биометрии на 1 этаже учебной киностудии, павильон 4, ком.119. Время: с 10.00 до 16.00. Явка строго обязательна. Не явившиеся и не сдавшие биометрию на территорию попасть более не смогут, съемки вне графика не предусмотрены».

Ряд студентов возмутил как приказной тон сообщений, так и возможные неудобства при использовании биометрических установок для прохода в вуз и общежитие, взамен удобных электронных пропусков, а также отсутствие гарантий надёжности хранения биометрический данных.

Цель данной статьи – систематизация и передача практического опыта для студентов, преподавателей и работников вузов в борьбе против принудительных мер.

Шаг 1. Создаём чат инициативной группы

25 ноября студент 4 курса (ныне выпускник) ВГИКа создал чат инициативной группы студентов против принудительной биометрии. Первичная агитация в чат инициативной группы проходила через неформальный массовый чат общежития. Затем студенты из общежитий, присоединившиеся к инициативе, агитировали одногруппников уже через чаты своих групп.

Главным принципом инициативной группы стал демократический централизм. Это значит – полная демократия на этапе обсуждения тактики действий; дисциплина и сплочённость на этапе реализации выработанной тактики.

Здесь важна гибкость, дабы обсуждение не затягивалось, и инициатива не «выдохлась». Стоит учитывать, что ситуация может меняться довольно быстро, соответственно должна меняться и ранее выработанная тактика.

Возможные препятствия: реакция на агитацию будет непредсказуемой, в том числе негативной. Вас могут обвинить в том, что вы противостоите якобы необходимым мерам безопасности. Чтобы не дискредитировать инициативу, необходимо разъяснить, что вы выступаете не против биометрии как таковой, а за право выбора для каждого студента удобного легального способа прохода в вуз и общежитие: электронный пропуск, студенческий билет, биометрия.

Шаг 2. Изучаем закон о биометрии

В процессе обсуждения студенты – члены инициативной группы приняли решение написать и коллективно подать заявления на отказ от сбора, размещения, хранения, обработки и передачи биометрических персональных данных в целях проведения идентификации. Заявление писали на имя ректора, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 478 и Федерального Закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ, а именно статья 3, п.11 – Предоставление физическим лицам своих биометрических персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не может быть обязательным; п.13 – Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной (в т.ч. образовательной) услуги.

Полный текст постановления, в котором описан порядок законного отказа от биометрии: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303290038?index=1

Полный текст федерального закона о биометрии: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/15f0efd3c8311b53608abd85f9c02157e1457f55/

Важно учесть:

а) исчерпывающий перечень биометрических данных, которые можно собирать только с согласия человека – это образец голоса и изображение лица;

б) тем, кто не хочет сдавать биометрические данные, не могут отказать в оказании услуг, в том числе образовательных;

в) отказаться от сдачи биометрии можно в свободной письменной форме;

г) гражданин в любой момент может отозвать как ранее данное согласие на биометрию, так и отозвать отказ от биометрии;

д) запрещено любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии;

е) сбор биометрии несовершеннолетних проводится только с разрешения законных представителей.

Таким образом, университет не вправе принуждать студентов к сдаче биометрических данных. Достаточно написать отказ от сдачи биометрии, и учебное заведение будет обязано предоставить альтернативу для прохода на территорию вуза.

Информация взята: https://vk.com/im/convo/2000000191?cmid=19&entrypoint=shared_convos&w=wall49797733_1706

Шаг 3. Пишем заявление на отказ

Образец:

Кому: ___________________________________________

___________________________________________

От:___________________________________________

___________________________________________

ОТКАЗ

от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации

Я,___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

дата рождения ___________________________________, документ, удостоверяющий

(день, месяц, год)

личность : ____________________ серия __________ N ______________, выдан

(вид документа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан документ)

отказываюсь от сбора, размещения, хранения, обработки и передачи моих биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации.

Подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о возможности отзыва настоящего отказа путем представления такого отзыва в письменной форме.

Разъяснение

Я, __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

отказываюсь предоставлять свои биометрические данные в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова”, так как ни одним федеральным законом не предусмотрено обязательство предоставления биометрических данных при реализации права на образование. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.03.2023 № 478 и Федеральному Закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ, а именно статья 3, п.11 – Предоставление физическим лицам своих биометрических персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не может быть обязательным; п.13 – Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить основанием для отказа ему в оказании государственной, муниципальной или иной услуги. Требую предоставить альтернативу для прохода на территорию вуза.

Настоящий отказ действует со дня его подписания до представления отзыва такого отказа.

__________ ___________________________________ “____” ______ 20__ г.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Возможные препятствия: некоторые студенты могут отказаться писать и подавать заявления, предпочитая действовать тактикой игнорирования. Особенно, если отсутствует сам приказ о введении нового порядка прохода на территорию вуза только по биометрии, или, если администрация вуза отказывается этот приказ продемонстрировать. Что ж, это их право. Но мы считаем, что лучше подстраховать себя, особенно на случай того, если приказ всё-таки выйдет.

Шаг 4. Подаём заявление на отказ

28 ноября студенты – члены инициативной группы – подали первую партию из 20 заявлений. Желающие коллективно подать заявления в назначенный час собрались у дверей отдела по работе со студентами. Одни студенты просто приносили уже заполненные и распечатанные заявления, другие прямо на месте заполняли заранее распечатанные лидером инициативы бланки заявлений. Затем пачка заявлений была передана работнику отдела.

Важно отметить, работники отдела заранее были проинформированы членами инициативной группы о своих намерениях подать заявления на отказ от биометрии, чтобы снизить риск возгорания конфликта. Однако не все работники одинаково отреагировали на инициативу студентов. Были те, кто отказался выполнять свои должностные полномочия и принимать заявления. Но на их место тут же нашлись и те, кто поддержал инициативу и принял все заявления.

Но уже в дальнейшем никакого сопротивления со стороны работников отдела не последовало. В течении 28-30 ноября (спустя 3-5 дней с момента создания чата инициативной группы) студентами ВГИК было подано в отдел по работе со студентами порядка 40 заявлений на отказ от принудительной биометрии на имя ректора. В дальнейшем, ещё ряд студентов подавали заявления на отказ от биометрии как в письменном, так и в электронном виде на почту отдела по работе со студентами.

Возможные препятствия: не везде и не всегда массовая подача заявлений может пройти гладко. Но необходимо стараться избегать конфликта с работниками вуза. Преподаватели и работники вуза (в том числе и охрана) – находятся под ещё большим давлением администрации, чем студенты. Далеко не каждому из них может хватить решимости в открытую выступить против администрации, даже если нарушение прав очевидно. Но они могут сочувствовать студентам, если те сами себя не дискредитируют. Студенты находятся в более свободном положении, поэтому им и отведена ведущая роль в данной инициативе. Студентам необходимо стремиться создавать смычку как с преподавателями, так и с работниками, сочувствующими инициативе – против администрации.

Шаг 5. Студсовет и профком

30 ноября члены инициативной группы, благодаря лояльному им члену студсовета, были приглашены на собрание студсовета. На собрании от администрации выступил проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации. Он подтвердил, что отказ от биометрии – это право студента, и что, в случае подачи заявления на отказ, проходить на территорию вуза студент будет по системе: студенческий билет + паспорт. Но на практике электронные пропуска работали ещё целый год, и проход по ним не представлял никаких проблем. (однако со временем администрация просто перестала выпускать электронные пропуска).

Также на собрании студсовета в присутствии членов инициативной группы проректор дал распоряжение старостам уведомлять студентов об их праве написать отказ от сдачи биометрии. Но на практике сам проректор через лояльных администрации старост доносил до студентов дезинформацию, что якобы у отказавшихся от биометрии будут вырывать фотографии из личных дел, студенческих билетов и зачётных книжек. Позднее сотрудники отдела по работе со студентами опровергли эту дезинформацию.

Таким образом, студсовет можно и нужно использовать как площадку для диалога с администрацией, а также – для агитации в инициативу, и не только студентов, но и преподавателей, посещающих собрания студсовета.

Что касается профкома, то его можно использовать как юридический инструмент при условии, что вы найдёте достаточное количество людей, чтобы войти в профсоюз и демократическим голосованием переизбрать его руководство. Если такой возможности нет, есть вариант зарегистрировать собственную профсоюзную ячейку в вузе при необходимости. (Узнать преимущества профсоюза и доступный способ его регистрации в вузе вы можете в приложенной статье: https://disk.yandex.ru/i/vYshpKKdCPX0LQ).

Возможные препятствия: не всегда среди членов студсовета и профкома вам удастся найти хотя бы одного лояльного вашей инициативе. А переизбрать руководство или зарегистрировать собственную ячейку профсоюза не представляется возможным. В таком случае, можно использовать иные методы, речь о которых пойдёт ниже.

Шаг 6. Противостояние давлению администрации вуза и охраны

В течении всего следующего декабря месяца в университете проходила сдача биометрии. В студенческие чаты продолжали поступать угрозы из деканатов о том, что биометрию нужно сдать каждому без варианта на отказ, иначе пройти на территорию вуза никто не сможет. В тех чатах, где состояли члены нашей инициативной группы, они напоминали студентам об их правах, которые ранее подтвердил и сам проректор. По итогу сдачу биометрии проигнорировали как студенты, подавшие заявления на отказ от биометрии, так и те, кто не сделал этого. Студентов поддержали некоторые преподаватели и сотрудники вуза.

Вплоть до апреля 2024 года охрана спокойна пропускала студентов по всё ещё работающим электронным пропускам или студенческим билетам. За это время члены инициативной группы наблюдали воочию заторы и пробки на входе в вуз из-за того, что биометрические установки сами по себе долго сканировали лица тех, кто сдал биометрию, так и в принципе могли не распознать лицо человека в очках, головном уборе или актёрском гриме. Это ещё больше утвердило в членах инициативной группы нежелание сдавать биометрию.

Однако в конце апреля поступила информация, что охрана собирает списки с именами студентов, которые проходят без биометрии. Охрана требовала показать студенческий билет и записывала Ф.И.О. студентов, предупреждая, что выйдет новый приказ и теперь уже всех точно заставят сдать биометрию. (Тех, кто проходил по электронным пропускам, охрана игнорировала).

В начале мая на входе студентам, проходящим по студенческим билетам, охрана показывала бумажку с распоряжением проректора по административно-хозяйственной работе следующего содержания: «после майских по пропускам и студенческим не пропускать».

В чате инициативной группы вновь поднялось обсуждение. Было решено вести диалог с охраной следующим образом:

«С включённой на телефоне видеокамерой пытайтесь пройти по электронному пропуску/студенческому билету/паспорту. Если охрана отказывается пускать по причине, связанной с отказом от биометрии, ссылайтесь на то, что вы подали заявление на отказ от биометрии на имя ректора и у вас его приняли. Если и после этого охрана настаивает на своём – проговаривайте вслух под видеозапись: какого числа в какое время вас студента такого-то курса отказываются пускать в университет несмотря на то, что вы предъявили документ, подтверждающий вашу личность. Констатируете прямое нарушение вашего права на образование».

Таким образом, студенты могли как сопротивляться давлению администрации (руками охраны), так и собирать доказательства нарушения их прав.

Важно отметить, в течении целого учебного года администрация так и не решилась выпустить приказ об обязательной биометрии. Мы склонны думать, что подобный приказ противоречил бы действующему законодательству РФ.

Действия администрации становились всё более наглыми и абсурдными и поэтому радикализировали инициативу. Для начала администрация окончательно отменила выпуск электронных пропусков. Также выяснилось, что многие сотрудники вуза всё это время даже не были уведомлены о переходе на новую пропускную биометрическую систему. Их фотографии взяли из личных дел и оцифровали для биометрии даже без уведомления самих работников. А на встрече студентов с проректором по административно-хозяйственной работе тот заявлял, что биометрические данные – это то же самое, что «просто фотография», и оправдывал наступления на права студентов «обеспечением безопасности».

Вплоть до середины мая охрана пропускала студентов, не переставая психологически давить, напоминая им о необходимости сдать биометрию. И каждый новый учебный день, по словам охранников, был «последней возможностью сдать биометрию». Самых активных членов инициативной группы охрана и вовсе игнорировала, видимо для того, чтобы не давать им повод зафиксировать правонарушение.

Одному из членов инициативной группы охрана сама показала устав вуза, в котором якобы говорилось об обязанности сдать биометрию. На деле в уставе было чёрным по белому написано, что пропуск и студенческий билет являются видами документов, предоставляющими право доступа на объекты вуза.

Последней каплей стало заявление проректора по административно-хозяйственной работе. Проректор заявил, что новый приказ существует, но он его не покажет, и что теперь при отказе от сдачи биометрии студента переведут на дистанционное обучение. Таким образом, администрация намеревалась формально избежать нарушения права студентов на образование в случае их отказа от биометрии и надеялась добиться своих целей через дискриминацию и страх студентов перед грядущей сегрегацией: если сдал биометрию – учишься очно, не сдал – переводишься на дистант.

Возможные препятствия: среди студентов могут оказаться штрейкбрехеры, на словах призывающие решить мирно, а на деле – прогнуться под беспределом администрации. Штрейкбрехеров необходимо побеждать конкретными аргументами, но избегать затянутого спора, дабы не деморализовать менее уверенных членов инициативной группы.

Шаг 7. Информационная поддержка СМИ

21 мая 2024 года студентов ВГИК перестали пропускать в вуз по студенческому билету. Студентам приходилось звонить своим преподавателям, чтобы те уговаривали охрану пустить их на занятия.

В этот день все члены инициативной группы стали обращаться в разные оппозиционные СМИ и собирать видео- и аудио- доказательства в прямом нарушении своих прав. Большинство СМИ после подтверждения или получения доказательств соглашались опубликовать новость в поддержку студентов. Некоторые СМИ и вовсе звонили напрямую ректору с претензией от студентов, которых пытались не пустить в вуз. Ректор, разумеется, всё отрицал. Тем не менее уже на следующий день охрана вновь начала пропускать студентов по студенческим билетам. И такой порядок дел без изменений и колебаний сохранился вплоть до 2025 года.

17 февраля 2025 г. в Революционную Рабочую Партию вновь поступили жалобы от студентов ВГИКа. Охрана вновь отказывалась пропускать студентов, предъявлявших паспорта и студенческие билеты, ссылаясь на то, что студенты не сдали обязательную биометрию. Как оказалось, за год сменился проректор, поэтому и возобновились нападки на права студентов. К 20 февраля 2025 года нераспустившаяся с 2023 года инициативная группа, в которую теперь вошли и работники вуза, предала события широкой общественной огласке, и в ходе переговоров с представителями администрации добилась возобновления прохода студентов по студенческим билетам/паспортам/электронным пропускам. Инициативная группа студентов и Революционная Рабочая Партия и по сей день следят за ситуацией для оперативного реагирования в случае, если администрация вновь решит возобновить наступления на права студентов и работников ВГИК.

Возможные препятствия: далеко не все даже оппозиционные СМИ захотят занять вашу сторону. Были случаи, когда представители одной интеллигентской правоконсервативной редакции на призыв о помощи обвинили студентов, борющихся против принудительной биометрии, в «желании построить карьеру террористов». Рекомендуется обращаться в СМИ левой и леворадикальной направленности.

Шаг 8. Депутатский запрос

В рамках информационной компании лидер инициативной группы в свободной форме написал депутатский запрос на электронную почту депутату ГД от фракции КПРФ – Парфёнову Денису Андреевичу. Текст письма:

«Здравствуйте, Денис Андреевич, это … — представитель инициативной группы студентов ВГИКа. У меня в институте проблема с принудительной биометрией. В конце ноября 2023 г. во ВГИКе в качестве пропускной системы на территорию вуза и общежития установили устройства по распознаванию лица. Руководство ВГИКа угрожало, что не будут пропускать в институт всех, кто не сфотографировался на биометрию. Тогда я организовал около сотни студентов, и мы коллективно подали заявления на отказ от сдачи биометрии в целях идентификации на имя ректора …, ссылаясь на ФЗ № 572, статья 3, п.11 (образец заявления во вложении к письму). После этого от нас отстали, разрешили проходить по карточкам-пропускам и студенческим билетам. Но с 20 мая студентов, которые так и не сдали биометрию, охрана отказывается пропускать в университет по студенческим билетам, нарушая наше право на образование. Причина, которую озвучивает охрана — студенческий билет якобы не является пропуском. Хотя в уставе университета указано, что для прохода на территорию студбилета достаточно. Проректор … отказывается показывать нам приказ о биометрии, в котором якобы указано, что при отказе о сдачи биометрии, студент переводится на дистанционное обучение. Для студентов очной формы данная мера является большой проблемой, так как учеба во ВГИКе – творческий процесс, его невозможно выполнять дистанционно. Получается, руководство ВГИКа ставит студентов перед странным выбором: либо сдаете принудительно биометрию и проходите в вуз, либо учитесь дистанционно и от этого страдает качество вашего образования. Прошу вас о помощи, от лица студентов ВГИКа. Может вам удастся через депутатский запрос как-то повлиять на руководство нашего вуза, ведь здесь явное нарушения права студентов на образование. Спасибо.»

Парфёнов Денис Андреевич адресовал свой запрос министру культуры. Разумеется, проверка, инициируемая министерством культуры, не дала никаких результатов. Ведь сразу после звонков от СМИ ректору администрация притихла, и даже охрана прекратила напоминать студентам о необходимости сдать биометрию. Но мы считаем, что обращение к депутату КПРФ, как минимум, поспособствовало тому, что администрация ВГИКа ещё целый год не решалась возобновить даже вслух свою старую песню о принудительной биометрии.

Шаг 9. Коллективное обращение

Ещё один шаг, который можно предпринять, и который был в планах инициативной группы, но так и не был реализован за ненадобностью – подать коллективное обращение-жалобу на имя ректора.

Шаг 10. Профсоюз

Последний шаг, которой стоит предпринять, если другие методы не принесли победы – подать коллективный иск в прокуратуру и суд. Этот шаг был в планах инициативной группы ещё с весны 2024 года.

Но для обеспечения победы в долгосрочной перспективе, контроля за ситуацией и укрепления достигнутых инициативой результатов мы рекомендуем зарегистрировать ячейку профсоюза. За бесплатной помощью в регистрации можно обраться в организацию, которая самой первой откликнулась на инициативу студентов, звонила ректору и медийно освещала ход и результаты борьбы инициативной группы студентов ВГИК: https://vk.com/rwp_workdem?from=groups или t.me/rwp_workdem

О всех преимуществах зарегистрированной ячейки профсоюза вы можете узнать в этой короткой статье: https://disk.yandex.ru/i/vYshpKKdCPX0LQ

Полезные ссылки

Текст федерального закона о биометрии: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/15f0efd3c8311b53608abd85f9c02157e1457f55/

Текст постановления правительства о биометрии: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303290038?index=1

Борьба с принудительной биометрией в других вузах:

https://vk.com/im/convo/2000000191?cmid=19&entrypoint=shared_convos&w=wall49797733_1706

СМИ, которые поддержали инициативу медийно:

https://vk.com/wall-77216158_12869

https://msk1.ru/text/education/2024/05/23/73615091/

https://vk.com/rvs_group

t.me/groza_media

t.me/bigexcitement

t.me/MoscowGlavnoe

Революционная Рабочая Партия – профсоюзная консультация:

t.me/rwp_workdem

Статья «Профсоюз студентов»:

https://disk.yandex.ru/i/vYshpKKdCPX0LQ

Интервью с лидером инициативной группы студентов ВГИК:

1. https://vk.com/video-146151386_456241948

2. https://t.me/krasnoeradio/5435

Автор: Дмитрий Лесков, тел: 8961245422, ТГ: leskov2002