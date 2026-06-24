

Чикенизация и прекариат

Современный капитализм, достигнув той стадии развития, которую экономисты называют «платформенной» или «постиндустриальной», обрел удивительную способность становиться невидимым для собственных издержек. Пожалуй, нет более точной и циничной метафоры для описания этой реальности, чем термин «чикенизация», а ее человеческого измерения – «прекариат» – социальный класс, существующий в режиме перманентной нестабильности, для которого неуверенность в завтрашнем дне стала не временным обстоятельством, а экзистенциальной нормой.

Если говорить без экивоков, чикенизация представляет собой модель экономической организации, при которой крупная корпорация сохраняет абсолютный контроль над всеми этапами производства, распределения и ценообразования, но при этом юридически оформляет свои отношения с непосредственными производителями как партнерство или независимый подряд, перекладывая на них все риски, долговое бремя и социальные обязательства. Родившись в американской мясоперерабатывающей индустрии, где новации Артура Пердью превратили фермеров в придаток конвейера, поставляющих бройлеров, эта система оказалась настолько эффективной с точки зрения извлечения прибыли, что уже давно вышла за пределы сельского хозяйства, став универсальной матрицей для организации труда в такси, курьерской доставке, IT-разработке, творческих индустриях и даже образовании. Сегодня, когда мы говорим о «независимом подрядчике» или «партнере», за этими благообразными словами скрывается тот самый фермер из Арканзаса. Этот фермер построил птичник в кредит, закупил оборудование на собственные средства и просыпается каждое утро с мыслью о том, что корпорация может в любой момент расторгнуть контракт. Тогда он останется один на один с бетонными стенами ангара, которые некому будет продать, и горой долгов, которые некому будет предъявить.

Британский социолог Гай Стэндинг, введший понятие «прекариат» в широкий интеллектуальный оборот, настаивает на том, что этот класс — не просто обедневшая версия пролетариата, а принципиально новая антропологическая реальность. Пролетариат индустриальной эпохи, при всей тяжести своей участи, обладал тем, что сегодня кажется почти немыслимой роскошью: постоянным рабочим местом, профсоюзом, защищающим его интересы, оплачиваемым больничным, пенсионными накоплениями и, что самое главное, коллективной идентичностью, осознанием себя частью чего-то большего, чем просто строка в балансе предприятия.

Прекариат лишен всего этого. Он вращается в мире краткосрочных контрактов, нулевых графиков, фриланс-бирж и аутсорсинговых агентств, где работодатель исчезает из поля зрения, оставляя человека один на один с бездушным алгоритмом, назначающим штраф за опоздание, снижающим рейтинг за отказ от заказа и выбрасывающим из потока, даже не утруждая себя объяснением причин. Это мир, где человек формально свободен: он может выйти на линию в любое время, он сам выбирает свой маршрут, он «сам себе начальник», но эта свобода оказывается свободой тонуть в одиночку, свободой нести все риски предприятия без права на долю в его прибыли, свободой быть замененным в ту же секунду, как только ты перестаешь соответствовать жестким параметрам эффективности. И здесь чикенизация и прекариат смыкаются в единую систему, работающую с пугающей безупречностью: корпорация получает идеальную гибкость, позволяющую ей мгновенно подстраиваться под колебания рынка, сокращать издержки и выводить социальные обязательства за свои балансы, в то время как вся хрупкость, вся уязвимость и весь страх перемещаются на уровень отдельного человека, который оказывается в положении того самого фермера, чей птичник превращается в долговую яму в тот самый момент, когда контракт расторгается.

Возьмем, к примеру, водителя такси, работающего через агрегатор. Формально он партнер, предприниматель, использующий платформу для поиска клиентов. Но любой, кто хоть раз задумывался об устройстве этой системы, видит, что она воспроизводит логику чикенизации до мельчайших подробностей. Алгоритм устанавливает тарифы, которые водитель не может оспорить; алгоритм начисляет штрафы, которые невозможно обжаловать; алгоритм определяет, кому достанутся выгодные заказы, а кто будет часами кружить в ожидании, и этот алгоритм не знает ни усталости, ни жалости. У водителя нет больничного — если он заболел, его доход падает до нуля, но кредит за автомобиль, купленный в лизинг, никуда не исчезает. У него нет пенсионных отчислений — забота о старости целиком ложится на его плечи, которые уже согнуты под тяжестью текущих платежей. И когда платформа в очередной раз меняет условия комиссии или вводит новую систему мотивации, водитель не может выйти на забастовку в классическом смысле этого слова, потому что он не работник, он «партнер», а его коллеги по цеху разобщены и находятся в состоянии перманентной конкуренции друг с другом за право быть выбранным алгоритмом.

Точно та же логика работает в сфере курьерской доставки, где скорость передвижения человека по городу становится главным и единственным показателем его ценности. Пешеходные переходы, красный свет и собственная безопасность оказываются досадными помехами на пути к выполнению норматива, за невыполнение которого последует штраф и снижение рейтинга. Курьеры, как и цыплята в птичниках, живут в системе жесткого нормирования: им отмерены минуты на доставку, им задан маршрут, им предписано поведение – любое отклонение от нормы карается немедленно и без апелляций.

Самое страшное здесь даже не в экономической незащищенности, а в том психологическом надломе, который возникает, когда человек с высшим образованием, с историей профессиональных достижений, с амбициями и надеждами, вдруг осознает, что его место в этой системе определяется исключительно скоростью перемещения тела в пространстве. Его знания, опыт и таланты никому не нужны — они обесценены окончательно и бесповоротно.

Чикенизация, как метафора и как экономическая практика, не ограничивается сферой низкоквалифицированного труда. Она проникла и в те области, которые еще недавно считались цитаделями свободного творчества и интеллектуальной независимости. Так, на платформах фриланса программисты, дизайнеры, копирайтеры и переводчики вынуждены участвовать в глобальном аукционе, на котором цену назначает заказчик, а их квалификация превращается в разменную монету, чья стоимость определяется рейтингом, накопленным за годы унизительного согласия на любые условия.

Российский разработчик, работающий на американскую компанию через платформу, находится в крайне уязвимом положении: у него нет трудового договора, нет гарантий оплаты, если заказчик вдруг решит не платить, нет возможности взыскать компенсацию за переработки, которые стали нормой, и нет никакой защиты от того, что в один прекрасный день его аккаунт будет заблокирован по надуманному предлогу, и вся его профессиональная жизнь, выстроенная годами, рассыплется в одно мгновение.

Это и есть прекариат в его самом чистом, самом концентрированном виде: человек, который делает сложную, требующую высокой квалификации работу, но при этом не имеет никаких социальных гарантий, никакой уверенности в завтрашнем дне и никакой возможности влиять на условия, в которых он трудится. Он – независимый подрядчик, но его независимость заключается лишь в том, что он один отвечает за все риски, тогда как платформа забирает себе комиссию, не принимая на себя никаких обязательств. Эта модель, по замыслу ее создателей, должна была освободить труд от оков бюрократии и корпоративной иерархии, но на практике она превратилась в новый, еще более изощренный способ эксплуатации, при котором эксплуататор даже не обязан называть себя работодателем и может с чистой совестью отрицать свою ответственность за тех, кто создает его прибыль.

В Европе и Соединенных Штатах последствия чикенизации в сельском хозяйстве уже привели к системным кризисам, которые заставляют вспомнить о том, что социальная справедливость – это не абстрактная идея, а вопрос выживания для целых сообществ. Фермеры в Нидерландах, вынужденные соответствовать жестким экологическим нормативам, установленным без учета их экономических возможностей, блокировали дороги тракторами. Они протестовали против политики, которая разрабатывалась в кабинетах министерств и штаб-квартирах агрохолдингов, и не учитывала реальность тех, кто ежедневно встает в четыре утра, чтобы обслуживать животных, взятых в лизинг у корпорации. Фермеры во Франции выливали на дороги цистерны с молоком, демонстрируя, что цена, которую диктуют розничные сети, не покрывает даже затрат на производство, что их «независимость» обернулась долговой кабалой, из которой нет выхода, кроме разорения. Эти протесты – голос прекариата, наконец-то переставшего молчать. Этот голос звучит уже не как организованная борьба класса, а как отчаянный крик разрозненных индивидов, каждый из которых пытается спасти то, что еще можно спасти, и понимает, что система, в которую он встроен, не оставляет ему пространства для маневра.

Критика современного капитализма через призму чикенизации и прекариата становится особенно пронзительной именно потому, что эта система маскирует свою жестокость под риторику свободы, выбора и предпринимательской инициативы. Мы слышим, что платформы «демократизируют доступ к заработку», что «гибкий график позволяет совмещать работу с учебой и семьей», что «цифровые технологии стирают границы и открывают новые возможности». И во всем этом есть доля правды, но правда эта подобна позолоте на фасаде, за которой скрываются бетонные стены долговой тюрьмы. Гибкость оказывается односторонней: платформа гибко подстраивает условия под свою выгоду, а работник оказывается в ловушке, где любое его действие, любой отказ, любое проявление самостоятельности наказывается исключением из системы.

Свобода выбора оказывается свободой выбирать между плохим и худшим контрактом, между работой, которая не оставляет времени на жизнь, и отсутствием работы, не оставляющим средств на существование. Предпринимательская инициатива оказывается необходимостью брать на себя все риски, которые в индустриальную эпоху нес на себе капиталист, но при этом не получать доли в прибыли, соразмерной этим рискам. Это капитализм, который достиг апогея своей эффективности именно потому, что сумел избавиться от социальной ответственности, переложив ее на плечи тех, кто меньше всего способен эту ответственность нести.

Социальные и политические последствия этого сдвига трудно переоценить. Прекариат, лишенный устойчивой профессиональной идентичности, разобщенный, погруженный в перманентную конкуренцию с себе подобными, оказывается неспособен к коллективным действиям в их классической форме. Профсоюзы, которые на протяжении полутора веков были главным инструментом борьбы за права трудящихся, оказываются бессильны перед системой, где нет постоянного работодателя, нет фиксированного рабочего места, нет возможности охватить организованным действием всех участников платформы, разбросанных по городам и странам. И в этом вакууме солидарности, в этой пустоте, где коллективный голос не может быть сформирован, возникает питательная среда для политического радикализма, который предлагает простые ответы на сложные вопросы и направляет гнев разобщенных, униженных и обманутых в ту или иную сторону, часто далекую от подлинных причин их страданий. Гай Стэндинг предупреждал об этом еще в начале 2010-х: прекариат – это опасный класс не потому, что он склонен к насилию, а потому, что его отчаяние не находит институциональных каналов для выражения, и рано или поздно это отчаяние прорвется наружу в формах, которые трудно предсказать и еще труднее контролировать.

Таким образом, чикенизация и прекариат оказываются двумя сторонами одной медали, двумя гранями единого процесса, который перекраивает социальную ткань современного общества. Чикенизация описывает экономическую модель – модель тотального контроля при юридической независимости подрядчика, модель перекладывания рисков вниз по пищевой цепочке. Модель становится подобной айсбергу – на поверхности видна легкая конструкция платформы, а под водой скрывается гигантская масса долгов, страхов и уязвимости, которую несут те, кто формально считается свободными партнерами.

Прекариат описывает человеческое измерение этой модели – состояние хронической неуверенности, в котором оказывается человек, лишенный социальных гарантий, коллективной идентичности и возможности планировать свою жизнь дальше, чем на месяц вперед. Вместе они образуют портрет капитализма, достигшего такой степени совершенства, при котором он может получать все преимущества централизованного планирования и контроля, одновременно отказываясь от всех обязательств, которые когда-то составляли основу общественного договора между трудом и капиталом.

И пока мы называем курьеров «партнерами», а водителей «независимыми подрядчиками», пока мы убеждаем себя, что отсутствие больничного – это плата за свободу, а отсутствие пенсии – это цена предпринимательского риска, мы остаемся в плену иллюзии, которая позволяет этой системе воспроизводить себя изо дня в день, из года в год, превращая жизнь миллионов людей в бесконечную череду краткосрочных контрактов, тревожных ночей и завтрашних дней, которые никогда не становятся уверенными.

Проблема не в том, что цыплят выращивают на конвейере, а в том, что людей начинают выращивать и выбраковывать по тем же принципам, превращая их существование в подобие птичника, где главное – это скорость набора веса, а все остальное, включая право на достоинство, на безопасность и на надежду, оказывается издержками, которые можно смело списать.

Автор: Руслан Аксюта