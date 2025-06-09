

«Чёрная метка» для профсоюза: как «военный» ПСБ отвечает на первую попытку работников объединиться

Автор – первичная профорганизация «Первый независимый профсоюз» работников ПАО «Банк ПСБ»

ЗА ФАСАДОМ «СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

ПАО «Банк ПСБ» (ПСБ) – один из системно-значимых банков России, целиком принадлежащий государству. С 2017 года он живёт на санации Центробанка: план оздоровления открыт, сроков выхода нет, а министр финансов Антон Силуанов прямо заявил (РБК, декабрь 2024), что банку потребуется новая докапитализация – «дивидендов ждать не стоит».

В соответствии с пунктом 4.3 статьи 3 федерального закона «О гособоронзаказе» государственный банк ПСБ назначен опорным банком оборонно-промышленного комплекса. Именно здесь проходят расчёты оборонных предприятий, а значит – повышенный контроль силовых структур и нулевая терпимость к инициативам снизу. До 2024-го в банке не было ни одного профсоюза – в отличие от Сбера, ВТБ или Газпромбанка, где коллективы давно участвуют чрез них в переговорах с работодателем.

ТИХОЕ СОБРАНИЕ В БЫВШЕМ «МАКЕ»

Вечером 3 июня 2024 года сотрудники головного офиса собрались в бывшем помещении McDonald’s на Большой Ордынке. Приняли устав «Первого независимого профсоюза» и единогласно избрали председателя – Алексея Бородулина.

«Мы объединились не ради конфликта, а чтобы вслух говорить о зарплатах, условиях труда и уважении к сотрудникам, – объясняет Алексей. – Только вместо мирного разговора сразу началась война»

ОТВЕТ БАНКА: ИЗОЛЯЦИЯ, ДОПРОСЫ, ИСК

Через три недели Бородулина переводят приказом в кабинет на другой площадке – без подчинённых и с отключением доступов к информационным системам. Коллеги, чувствуя риски, перестают писать даже в мессенджерах. Банк дважды срывает его отпуск; Государственная инспекция труда выдаёт ПСБ предостережение.

Осенью служба безопасности вызывает членов профсоюза «на беседу»: просит подтвердить подписи в протоколе и, по словам участников, делает пространные намёки о возможных проблемах.

Параллельно подаётся заявление в МВД о «фиктивной дате» на одной из копий протокола. 6 ноября 2024-го полиция официально отказывает в возбуждении дела, состав преступления отсутствует.

Кульминация наступает 24 марта 2025-го: ПСБ подаёт иск в Измайловский районный суд г. Москвы (дело № 02-4103/2025). Требование звучит так: если «первичка» не входит в вышестоящее объединение профсоюзов, то она «не является профсоюзом» и не может действовать в рамках законодательства о профсоюзной деятельности. Для солидности к материалам прилагаются письма Минтруда, ФНПР и РСПП – редкий хоровой аккомпанемент.

ЧТО НА ЭТО ОТВЕЧАЕТ ПРАВО

Российская Конституция (статья 30), закон № 10-ФЗ «О профсоюзах» и ратифицированная РФ Конвенция МОТ № 87 прямо гарантируют работникам свободу объединения без обязательного членства в объединениях. Конституционный суд подтвердил это в Постановлении от 24.10.2013 г. № 22-П и определении № 3164-О (2019): работодатель обязан признавать «первичку» независимо от «старших» союзов.

Иными словами, иск ПСБ – не правовая казуистика, а попытка вынести профсоюз «за скобки» любым способом.

ЦЕНА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Зарплата. С момента перехода под государственный контроль в 2017 году банк ни разу не индексировал оклады. В параллельном деле №02–1319/2025 юристы ПСБ ссылаются на правительственную директиву о сокращении расходов во время санации.

С момента перехода под государственный контроль в 2017 году банк ни разу не индексировал оклады. В параллельном деле №02–1319/2025 юристы ПСБ ссылаются на правительственную директиву о сокращении расходов во время санации. Здоровье. Алексей несколько раз уходил на больничный из-за хронического стресса; соответствующие документы уже лежат в суде.

Алексей несколько раз уходил на больничный из-за хронического стресса; соответствующие документы уже лежат в суде. Страх. Одна из сотрудниц вспоминает разговор со своим руководителем: «Уходи по собственному, иначе будешь, как Бородулин, – на нем “чёрная метка”».

ЗАЧЕМ МЫ ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ВСЛУХ

Мы не стремимся к публичному конфликту. Нам нужен диалог – тот самый, который прямо предусмотрен законом. Судьба нашего профсоюза – лакмусовая бумажка для всех, кто работает в госкомпаниях: возможно ли там сегодня реализовать право на объединение.

На X съезде Федерации независимых профсоюзов России Президент России Владимир Путин сказал: : «Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют – иногда и такое тоже бывает – созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство – а это не что иное, как самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи».

Однако на практике мы не видим, чтобы эти слова находили отклик в действиях государственного банка и в позициях государственных и окологосударственных структур – прокуратуры, Минтруда, ФНПР и РСПП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История нашего профсоюза – это не частный спор с конкретным работодателем. Это проверка: остаётся ли право на объединение работников в профсоюзы живым в стратегическом, государственном, официально «социально ориентированном» секторе экономики.

Когда в государственном банке, находящемся под санацией и контролем Банка России, любое объединение работников встречается административными мерами, юридическими исками и молчаливым одобрением надзорных и профильных структур, – это говорит не только о судьбе конкретной организации. Это симптом более глубокой проблемы: государство, декларируя защиту прав трудящихся, на практике не встаёт на их сторону.

Мы не жертвы и не оппозиционеры. Мы действуем исключительно в рамках закона – ст. 30 Конституции РФ, ст. 3 и 381 Трудового кодекса, Федерального закона № 10-ФЗ «О профессиональных союзах», а также международных обязательств Российской Федерации, включая Конвенцию МОТ № 87 о свободе объединения.

Мы – те, кто работает, не уходит, не прячется и хочет, чтобы с ним говорили. Не через службу безопасности. Не через судебные иски. А через диалог, предусмотренный Конституцией и законами Российской Федерации.

Мы остаёмся. Мы будем бороться. Мы будем напоминать, что профсоюз – это не угроза, а право. Не угроза – а шанс для государства стать сильнее, если оно хочет быть не только вертикальным, но и справедливым.

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Первичная профсоюзная организация

«Первый независимый профсоюз»

работников ПАО «Банк ПСБ»

27 мая 2025