

Латыпов. Дело о Telegram-ID: Как обычного отца четверых детей обвинили в экстремизме, игнорируя факты, победу в апелляции и даже признания ФСБ

16 января Эльдар Латыпов, отец четверых детей из Уфы, был оштрафован на 15 000 рублей по статье о распространении экстремистских материалов (20.3.1 КоАП РФ) за комментарии, которые он, как выяснилось, никогда не писал и которые были оставлены с совершенно другого Telegram ID.

Начало абсурда: Звонки, “беседы” и угрозы

История Эльдара началась 13 января, когда ему позвонил помощник прокурора Кировского района Уфы, сообщив об административном деле. Само постановление о возбуждении административного дела было датировано тремя днями позже. Встреча с прокурором и судебное заседание Кировского районного суда Уфы были назначены на тот же день, 16 января.

Однако, когда по итогам заседания 16 января Эльдару выдали обвинительное постановление суда первой инстанции, он с удивлением обнаружил, что документ был датирован 15 января – то есть еще до того, как само судебное заседание состоялось. Это означало, что решение о виновности, по сути, было принято за день до суда, а постановление о возбуждении дела было выписано в тот же день, что и заседание.

Но в тот же день, как только Латыпов вышел из прокуратуры, ему позвонили из ФСБ с настойчивой просьбой приехать на беседу перед судебным заседанием. Опасаясь, что события развиваются слишком стремительно, и его могут подвергнуть задержанию после суда, Эльдар немедленно отправился в ФСБ. Там сотрудники проверили его Telegram-аккаунт. Не найдя ничего противоправного, они, однако, выразили недоумение по поводу членства Латыпова в двух украинских группах: одной, связанной с украинскими марксистами, и другой новостной («Т.»). После этого его отпустили на судебное заседание.

Когда Эльдар уже был в здании суда, ему вновь позвонили из ФСБ и назначили “дружескую” беседу на следующий день – 17 января. На этой встрече оперуполномоченный “по-доброму” пояснил Латыпову, что оспаривать решение суда – “пустая трата денег и времени”, а также “вероятность нарваться на новое обвинение”, ведь “все равно будет твое слово против нашего”. Завершилась беседа в лучших традициях “полицейской драмы”: “Не держи обиду. Если бы мы захотели, мы бы жизнь тебе испортили.”

Ошарашенный Эльдар, левый интернационалист по убеждениям, не имеющий никакого отношения к башкирскому национализму, (он даже не владеет башкирским языком), мог бы просто смириться и покорно выплатить “повешенный” на него штраф. Но он не захотел подчиняться откровенному произволу и начал борьбу.

Собственное расследование, которое поставило систему в тупик

Главным доказательством обвинения служила “справка о проведении розыскного мероприятия” от УФСБ, где утверждалось, что комментарии якобы были оставлены с Telegram ID, совпадающего с аккаунтом Латыпова. Аккаунт “националиста” был как-то очень кстати удален, что, по мнению обвинения, исключало возможность его проверки.

Однако Эльдар не сдался. Он самостоятельно провёл кропотливое расследование, которое выявило следующее:

Во-первых, аккаунт, с которого писались комментарии, действительно не принадлежал Эльдару: он отличался ником, «аватаркой» и, главное, Telegram ID. Аккаунту Латыпова в Telegram уже 10 лет, и он никогда не был зарегистрирован под своим именем, используя только псевдоним. Картинка пользователя (аватар), фигурировавшая в материалах дела, также никогда не была на его аккаунте.

Во-вторых, Эльдар нотариально заверил расхождение ID и заказал компьютерно-техническую экспертизу у независимого IT-специалиста с образованием судебного эксперта. Это стало неопровержимым доказательством, подтверждающим, что ID удаленного аккаунта и ID профиля Латыпова не совпадают.

В-третьих, Латыпов обнаружил, что у него есть железное алиби: в момент публикации комментариев, которые сопровождались ожесточенной дискуссией, у него были рабочие переписки и созвоны, сохранившиеся в клиенте WhatsApp и подтверждающие его занятость.

Победа, уничтоженная “тяжелой артиллерией” прокуратуры

Учитывая собранные Латыповым доказательства его невиновности, Верховный суд Башкортостана отменил 17 марта постановление первой инстанции и прекратил дело за недоказанностью обвинений. Это была долгожданная победа над абсурдом и, казалось бы, торжество справедливости.

Но система не собиралась сдаваться. Вскоре стало известно, что заместитель прокурора Республики подал кассационный протест, чтобы оспорить апелляционную победу Эльдара. Кассация отменила решение апелляции, вернув дело на новое рассмотрение, что фактически означало: “Несмотря на вашу победу, мы не отступим”.

Абсурд продолжается: специалист ФСБ подтверждает, суд игнорирует

На недавнем заседании суда, куда дело вернулось после кассации, прокуратура продолжала настаивать на том, что “второй ID, выявленный стороной защиты и который даже не значился в материалах дела, тоже принадлежит Латыпову”, но представители обвинения не смогли объяснить, как это возможно, ведь, на один телефон можно зарегистрировать только один аккаунт в Telegram, никаких сторонних SIM-карт у Латыпова найдено не было.

Более того, вызванный самим судом специалист ФСБ не смог опровергнуть ключевые технические принципы, на которых настаивала защита. Эксперт ФСБ подтвердил, что на один номер номер можно зарегистрировать только один аккаунт, а после удаления аккаунт с прежним ID невозможно восстановить, и при регистрации нового аккаунта на старый номер пользователь получает новый ID. По сути, эксперт ФСБ согласился с тем, что аргументы обвинения не выдерживают критики с технической точки зрения.

Но, несмотря на все эти доказательства, фактическое подтверждение правоты защиты от собственного специалиста, а также явную растерянность и слабость обвинения, суд оставил обвинительное постановление.

Неустанная борьба и угроза прецедента

Дело Эльдара Латыпова – это не просто история частной несправедливости. Это –вопиющий пример того, как система борется за свою “непогрешимость”, защищая “честь мундира” любой ценой, игнорируя факты, отменяя законные решения и пытаясь сфабриковать обвинения против невиновного.

Пока Эльдар Латыпов ждёт официальных бумаг с решением суда, чтобы подать кассационную жалобу. В своей борьбе за справедливость Эльдар рассматривает возможность привлечения службы технической Telegram, чтобы они подтвердили или личность владельца комментария в соответствии с официальным запросом. Сам Эльдар уже неоднократно пытался обратиться в техподдержку Telegram за информацией и техническими деталями по этим ID, но так и не получил ответа, хотя такие разъяснения со стороны самой платформы могло бы окончательно развеять все сомнения.

Если обвинительное постановление будет оставлено в силе, то это дело может стать опасным прецедентом. Учитывая ужесточение антиэкстремистского законодательства, подобные “дела об ID”, построенные на бездоказательных обвинениях и игнорировании очевидных фактов, могут быть поставлены на конвейер, что создаст угрозу для любого гражданина. Это “афера”, которая, если пройдет один раз, затронет не только Эльдара Латыпова.

Продолжение следует…