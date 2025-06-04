

Проект Конституции Союза Советских Демократических Республик

В продолжение дискусии о проекте конституции Григория Юдина (признанного «иноагентом»), Артемия Магуна и Евгения Рощина, публикуем новый левосоциалилистический проект от автора Максима Б. Проект конституции не является призывом к нарушению основного законодательства РФ, а является общетеоретической работой для академический и сугубо научной дискуссии.

«В борьбе обретешь ты право свое»

Рудольф фон Иеринг

Основой, источником власти и закона в социал-демократическом государстве являются хорошо организованные, политически и социально активные трудящиеся, законно вооруженные и прошедшие военную подготовку.

Только такие трудящиеся могут фактически являться гарантами исполнения Конституции, закона, Ключевых целей нации и Государственных планов.

Любой, даже самый совершенный государственный закон останется не исполненным или будет регулярно нарушаться в случае, если на его постоянную защиту не встанет многочисленный, хорошо организованный, политически и социально активный, законно вооруженный и прошедший военную подготовку трудовой народ.

Термины и определения:

Государство — это инструмент управления и принуждения в руках организованных политических субъектов. Степень влияния каждого организованного политического субъекта на государство определяется силой этого субъекта. Детальное (детализированное) планирование — директивное (обязательное к исполнению) планирование на государственном уровне, в рамках которого любой процесс описывается в точности, включая: необходимое количество ресурсов, их стоимость, сроки исполнения каждого этапа, ответственных за реализацию каждой части плана и др. Индикативное планирование (от лат. «indicator» — указатель) — недирективное (направляющее, ориентирующее) планирование на государственном уровне. Это способ регулирования экономических процессов с помощью определения рекомендуемых целей развития производства и создания государством финансовых и других стимулов для тех коммерческих фирм, которые соглашаются действовать в соответствии с государственными рекомендациями. Компания (частная компания), предприятие, организация (частная организация), фирма — синонимичные понятия, обозначающие любую государственную или коммерческую компанию от торгового ларька до крупного промышленного холдинга. Средства производства, «капитал», «активы» — синонимичные понятия, означающие совокупность орудий и предметов труда любой частной или государственной компании. Например, средства производства магазина — торговое и складские помещения, витрины, торговое оборудование, сайт компании, товар на полках и др. Производительная деятельность — это процесс создания товаров и услуг, который включает в себя использование ресурсов (труд, капитал, материалы, технологии) для удовлетворения потребностей общества. Эта деятельность охватывает все стадии производства, начиная от разработки идеи и проектирования продукта, заканчивая его производством, распределением и продажей. Спекуляция — покупка и продажа активов для получения прибыли за счет разницы цен, при этом с объектом спекуляции не предполагается совершение каких-либо действий. Норма прибыли на капитал — среднегодовые процентные поступления, получаемые в результате использования капитала его собственником, непосредственно не вовлеченным в производительную деятельность. Норма прибыли на предпринимательский капитал — среднегодовые процентные поступления, получаемые в результате использования капитала его собственником в предпринимательской деятельности за вычетом стоимости капитала. Стоимость капитала — это цена, которую предприятие платит за привлечение капитала из различных источников. Капиталист — владелец капитала (активов), получающий доход за счет его использования, но не участвующий непосредственно в производительной деятельности. Предприниматель — человек, который создает собственный (либо долевой) бизнес в сфере производства, торговли или оказания услуг в целях получения прибыли, непосредственно участвующий в производительной деятельности, а также берущий на себя большую часть рисков связанных с открытием компании и её развитием. Буржуазия (класс капиталистов и предпринимателей) — совокупность капиталистов и предпринимателей, а также высшего чиновничества, экономически взаимосвязанного с ними. Малая, средняя и крупная буржуазия синонимичны малому, среднему и крупному бизнесу.

Негативная оценка класса буржуазии, которая приводятся в данном труде, относится не ко всей социальной группе в целом, а исключительно к отдельным её представителям, предпринимающим описанные в этой книге противозаконные или общественно вредные деяния. Приведенная здесь оценка является личным оценочным суждением автора.

Рабочий класс — все наемные работники. Их основной доход — продажа собственного труда (заработная плата). Олигарх (олигархия) — крупный предприниматель (совокупность крупных предпринимателей), связанный с государственными чиновниками и получающий за счет взаимосвязи монопольное положение в экономике или дополнительные преимущества для своего бизнеса. Сырьевая олигархия — совокупность крупных предпринимателей в сырьевых отраслях экономики, обладающих правом собственности на добытые ресурсы. Высшая государственная власть, правящая группа, правящие круги, политическая элита, политический класс — синонимичные понятия, означающие часть господствующего (доминирующего) класса, непосредственно участвующую в принятии важных политических решений.

Негативная оценка высшей государственной власти (правящих групп), которая приводится в данном труде, относится не ко всей социальной группе в целом, а исключительно к отдельным ее представителям, предпринимающим описанные в этой книге противозаконные или общественно вредные деяния. Приведенная здесь оценка является личным оценочным суждением автора.

Социально-экономический класс общества — большие группы людей, различающиеся по врожденным задаткам, воспитанию и образованию, а также по изначальному материальному и социальному положению. В результате чего происходят различия этих групп по: их месту в исторически определенной социально-экономической системе;

отношению этих групп к правам собственности на активы предприятий (средствам производства);

их роли в общественной организации труда;

и, следовательно, по способам получения и размерам доли общественного богатства, которой они располагают. Трудящиеся — люди, живущие общественно полезным, созидательным трудом. Классовая борьба — это способ разрешения конфликтов между различными социальными классами, которые вызваны противоречиями их интересов и ценностей. В этой борьбе противоборствующие классы стремятся защитить свои интересы и добиться изменений в общественной структуре. Классовая борьба может проявляться в различных формах, таких как профсоюзная деятельность, забастовки, демонстрации, политические движения и т. д. Она играет важную роль в изменении общественных отношений и создании более справедливого и равноправного общества. Однако, в условиях авторитарных режимов или диктатуры, классовая борьба может быть подавлена и ограничена, что приводит к нарушению прав человека и угнетению определенных социальных групп.

В данном труде речь идет исключительно о законных способах ведения классовой борьбы и осуждаются любые противоправные методы.

Капиталистические (межклассовые) противоречия — расхождение интересов между классами буржуазии (собственниками активов) и наемных работников, объективно возникающее в производственном процессе. Включают в себя: размер заработной платы, условия труда, интенсивность и продолжительность рабочего дня и др. Политическое доминирование (преобладание) трудящихся — эта концепция предполагает, что трудовой народ фактически обладает наибольшим влиянием и контролем над общественными процессами в стране за счет реализации принципов левой социал-демократии . Она категорически отвергает идею полного подавления других классов общества или их дискриминацию. Трудящиеся, в рамках этой концепции, стремятся установить для класса буржуазии такие запреты и ограничения, которые не позволят ему действовать во вред интересам абсолютного большинства граждан. Нация — исторически сложившаяся устойчивая общность, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада. Гражданский национализм (политический национализм) — концепция, которая предполагает, что легитимность государства определяется активным участием его граждан в процессе принятия политических решений, то есть степенью, в которой оно представляет волю нации. Основными инструментами для определения воли нации являются: референдум, выборы или общественная дискуссия. Государство для гражданского национализма — инструмент реализации воли нации, а не самоцель. При этом принадлежность человека к нации определяется на основе добровольного личного выбора и отождествляется с гражданством. Людей объединяет их равный политический статус как граждан, равный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни, приверженность к общей идеологии, ценностям и культуре. Восточнославянские народы (восточные славяне) — три родственных народа: украинский, белорусский и русский. Империализм — государственная политика, основанная на использовании жесткой (военной, экономической) или мягкой (дипломатия, культурное влияние) силы для разных форм внешнеполитической экспансии. В том числе для захвата территорий, формирования колоний и установления политического или экономического контроля над другими странами. Материализм — общая система философских учений, утверждающих, что материя, природа и физическое — первично, а сознание, мышление, психическое и духовное — вторично и производно от первого. Идеализм — общая система философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное — первично, а материя, природа, физическое — вторично и производно от первого.

Примечание:

Все предложенные в рамках данного документа названия государственных учреждений, органов государственной власти, государственных документов, а также наименования организационно-правовых форм предприятий являются условными и могут быть скорректированы, при условии сохранения сути.

Глава 1: Общественное устройство

Статья 1. Конституция Союза Советских Демократических Республик основана на идеологии левой социал-демократии.

Статья 2. Основой страны, источником власти и закона в Союзе Советских Демократических Республик являются хорошо организованные, политически и социально активные трудящиеся, законно вооруженные и прошедшие военную подготовку.

Только такие трудящиеся могут фактически являться гарантами исполнения Конституции, Ключевых целей нации и Государственных планов.

Статья 3. Союз Советских Демократических Республик (далее «ССДР»), есть государство трудящихся.

К трудящимся гражданам относятся:

все наемные работники, включая государственных служащих всех уровней и самозанятые;

представители интеллигенции;

предприниматели с ограниченными правами собственности на активы предприятий (средства производства), досконально соблюдающие трудовое и налоговое законодательство ССДР, действующие в соответствии с Ключевыми целями нации. Предприниматели могут быть отнесены к трудящимся только при соблюдении следующих условий:

Права собственности на активы их предприятий должны быть ограничены в соответствии с законом ССДР;

Заработная плата предпринимателей должна быть ограничена в соответствии с законом ССДР;

Максимальная сумма заработной платы и дивидендов (в совокупности), которую собственники предприятия могут выплатить себе, для сохранения статуса трудящихся, должна быть ограничена законом ССДР и уменьшаться по регрессивной шкале, по мере увеличения прибыли предприятия. Для малых предприятий общий объем заработной платы и дивидендов не может превышать 25% от прибыли до уплаты налогов, для средних – 10%, для крупных корпораций – не более 5%. Данные ограничения могут быть изменены для акционерных обществ в соответствии с законом ССДР;

Предприниматель обязан строго исполнять распоряжения и рекомендации Госплана, трудовое и налоговое законодательство ССДР, действовать, ориентируясь на достижение Ключевых целей нации.

Статья 4. Политическую основу ССДР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате политической победы над диктатурой олигархии и высшего чиновничества.

Статья 5. Все выборы и референдумы в ССДР проводятся при открытом голосовании.

Статья 6а. Государственная идеология и основанная на ней Конституция утверждаются всенародно (через референдум), не менее чем 75% голосов избирателей. Составление Государственной идеологии и Конституции организует Президиум Верховного Совета ССДР.

Статья 6б. Каждые 4 года на всенародном референдуме Государственная идеология, Конституция, Ключевые цели нации и Государственные планы должны утверждаться не менее чем 75% голосов избирателей с внесением в эти основные документы страны изменений и дополнений при необходимости.

Статья 6в. Изменения и дополнения в Государственную идеологию, Конституцию, Ключевые цели нации и Государственные планы (далее «Основные государственные документы») могут предлагаться гражданами, депутатами трудящихся всех уровней, различными общественными организациями и государственной властью всех уровней.

Статья 6г. При голосовании гражданину обеспечивается возможность указать конкретные статьи в утверждаемом документе, против которых он выступает.

Статья 6д. Если отдельные статьи документа (-ов), поставленные на утверждение посредством референдума, не набрали нужное количество голосов, то они должны быть скорректированы и снова поставлены на голосование в обновленной формулировке, либо исключены из документа.

Статья 6е. В случае, если какой-либо из Основных государственных документов не будет утвержден на референдуме полностью, то его следует направить на доработку и утвердить уже в новой редакции.

Статья 6ж. Правила, указанные в Статье №6 действуют при голосовании по всем государственным документам.

Статья 7а. Утвержденная Государственная идеология и Конституция являются основой для формирования Ключевых целей нации, Государственных планов и законов страны. Составление Ключевых целей нации организует Президиум Верховного Совета ССДР. Составление Государственных планов организует Политсовет ССДР.

Статья 7б. Основные государственные документы являются базой для принятия решений государственной властью страны и повседневным руководством для всех государственных служащих при исполнении ими должностных обязанностей.

Статья 8. Всенародно утвержденные не менее чем 75% голосов избирателей Ключевые цели нации, утверждаемые каждые 4 года, являются основой для составления 24-ех летнего стратегического Государственного плана, 4-ех летнего детализированного плана и других Государственных планов.

Статья 9. Законы в ССДР составляются и утверждаются с целью практической реализации всенародно утвержденных Основных государственных документов.

Статья 10а. Гражданин имеет право не действовать в соответствии с утвержденной Государственной идеологией и может быть не согласен с ее содержанием.

Статья 10б. В случае отказа гражданина следовать Государственной идеологии, а также публичной агитации против нее, органы государственной власти не имеют право привлекать гражданина к какой-либо ответственности или дискредитировать его.

Статья 11а. Гражданин имеет право публично лично или в составе организации (партии) критиковать и выражать свое несогласие с всенародно принятыми Основными государственными документами или государственной политикой.

Статья 11б. Каждый гражданин или организация имеют право предлагать свои варианты по совершенствованию всенародно принятых Основных государственных документов или государственной политики.

Органы государственной власти не имеют право привлекать граждан к ответственности или дискредитировать их за эти действия.

Статья 12. Профессиональным союзам и общественным организациям гарантируется полная независимость от государства, и всесторонняя поддержка их работы со стороны государственной власти. Гражданам гарантируется простая регистрация и беспрепятственное функционирование профсоюзов и общественных организаций.

Статья 13. Любые идеологии, политические партии и общественные организации разрешены в ССДР. Гражданам гарантируется простая регистрация и беспрепятственное функционирование политических партий. Политическая партия не может прийти к власти, а служит только средством для объединения единомышленников.

Политические партии имеют право бороться за изменение Основных государственных документов, государственной политики, отдельных законов или за принятие дополнительных законов. Политические партии имеют право бороться за другие, более эффективные методы достижения Ключевых целей нации или иных общественных задач.

Статья 14а. Наличие социально-экономического класса наемных работников (рабочего класса) и класса предпринимателей (буржуазии) является необходимым на данном этапе социально-экономического развития.

Статья 14б. Каждому классу общества гарантируется соблюдение его интересов в той мере, которая не противоречит Основным государственным документам.

Права собственности на землю, природные ресурсы и критическую инфраструктуру

Статья 15. Экономическую основу государства составляет планово-рыночная система хозяйства, которая включает в себя абсолютную государственную собственность на землю (за исключением земли, предназначенной для личного проживания граждан), природные ресурсы, критическую инфраструктуру, интеллектуальную собственность, ключевые банки и предприятия страны.

Статья 16а. Земля, ее недра, воды, леса, ключевые промышленные предприятия, шахты, рудники, железнодорожный транспорт; инфраструктура для водного и воздушного транспорта; Народный банк ССДР и основные банки страны; крупные сельскохозяйственные предприятия, основанные государством, а также основные коммунальные предприятия являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.

Статья 16б. Все добытые природные ресурсы принадлежат государству.

Статья 16в. Отпускная стоимость ресурсов на внутреннем и внешнем рынке определяется государственными органами с целью оптимальной реализации Государственных планов.

Статья 16г. Добывающие компании, на условиях тендера, имеют право получать доход только за работу по добыче ресурсов. Полезные ископаемые должны добываться строго с соблюдением всех установленных государством требований.

Статья 17. Земля сдается государством в аренду сельскохозяйственным производителям по минимальной, равной для всех участников рынка цене, при условии постоянного и эффективного возделывания арендуемой земли в соответствии с законом ССДР.

Права собственности на активы предприятий (средства производства). Личная собственность граждан

Статья 18. Собственность на активы предприятий (средства производства) в ССДР имеет форму государственной собственности (всенародное достояние), кооперативной собственности, ограниченной частной собственности и частной собственности.

Статья 19. Частные предприятия, не имеющие ограничений прав собственности, лишаются права на какую-либо поддержку со стороны государства и участие в системе государственного планирования. Собственники частных предприятий (без ограничений прав собственности) не могут быть отнесены к трудящимся.

Статья 20. Планово-рыночная экономическая система в обязательном порядке предусматривает ограничения прав собственности на средства производства тех предприятий, которые получают какую-либо государственную поддержку и включены в систему государственного планирования.

Статья 21а. Планово-рыночная экономическая система предусматривает шесть видов организационно-правовой формы предприятий (компаний):

Государственное предприятие (далее «ГП»).

Полностью государственные предприятия и банки.

Полная или частичная продажа государственной компании возможна исключительно при условии перехода её в форму собственности «Приватизированного государственного предприятия» (ПГП). Ни в какой другой форме собственности приватизированные активы государства существовать не могут. При этом средства, полученные от продажи активов, должны поступать от юридических лиц непосредственно в бюджет государства.

Общество с ограниченными правами собственности (далее «ООПС») и акционерное общество с ограниченными правами собственности («АООПС»).

Предприятиям в этой форме собственности по закону запрещено:

не выполнять рекомендации и задания Госплана;

продать предприятие иностранным юридическим и физическим лицам;

передать в управление предприятие лицам, не способным по своим профессиональным качествам и опыту к управлению данной организацией. Необходимые требования к руководителям компаний определяются законом ССДР;

закрыть предприятие без объективных причин;

выводить прибыль фирмы за пределы страны;

вывозить активы компании, специалистов, технологии за пределы страны без согласования с Госпланом и отраслевым министерством;

не развивать предприятие, не снижать издержки производства, не повышать качество продукции или услуг и не совершенствовать ассортимент;

действовать во вред реализации Ключевых целей нации;

иметь исключительные интеллектуальные права собственности на все научные и технически разработки предприятия;

взаимодействовать с предприятиями в форме собственности «Общество с полной ответственностью» («ОПО») без согласования с государственными органами;

выплачивать в виде заработной платы и дивидендов собственникам компании процент от прибыли предприятия, превышающий разрешенный законом ССДР;

Собственники предприятия ООПС обязаны обеспечить обратное инвестирование в развитие своей компании или другие предприятия страны всей чистой прибыли организации за исключением заработных плат и дивидендов.

Предприятие в форме собственности ООПС (и АООПС) имеет право на:

государственную поддержку;

участие в выполнении государственных планов;

государственный заказ;

доступ ко всем необходимым на предприятии технологиям, доступным государству;

беспроцентное долгосрочное финансирование с отсрочкой платежа государственными банками;

государственные гарантии долговых обязательств предприятия;

государственную поддержку на внешних и внутренних рынках;

первую очередь для найма на работу специалистов, подготовленных государственными образовательными учреждениями;

государственного представителя, главная задача которого всесторонне содействовать максимально эффективному взаимодействию государства и предприятия с целью его развития;

налоговые вычеты.

Описанные выше ограничения и права предприятий с ограниченными правами собственности могут быть дополнены в соответствии с законом ССДР.

Переход предприятия из формы собственности «Общество с полной ответственностью» (далее «ОПО») в форму собственности ООПС (или АООПС) возможен. Переход компании из формы собственности ООПС в форму собственности ОПО невозможен.

Приватизированное государственное предприятие (далее «ПГП») и акционерное приватизированное государственное предприятие (далее «АПГП»).

Эти формы собственности относятся ко всем приватизированным активам бывшего СССР и приватизированным госактивам России после распада Советского Союза.

Форма собственности ПГП и АПГП имеет аналогичные ограничения и права с компаниями с ограниченными правами собственности (ООПС). Дополнительно, компании в форме собственности ПГП и АПГП облагаются повышенными ставками налогообложения и более строгому госконтролю в соответствии с законодательством ССДР.

Продажа активов ПГП и АПГП возможна только компаниям в аналогичной форме собственности, либо госкомпаниям, при обязательном согласовании отраслевого министерства и Госплана.

Общество с полной ответственностью (далее «ОПО») и акционерное общество с полной ответственностью (далее «АОПО»).

Данные формы собственности не предполагают каких-либо государственных ограничений прав собственности на их активы и деятельность.

Организации в этих формах собственности не имеют право на получение государственной поддержки в каком-либо виде, а также их собственники несут полную личную субсидиарную ответственность за деятельность компании.

Кооперативное предприятие (далее «КП»).

Гражданин, вступающий в кооператив, становится собственником доли активов и утрачивает её при выходе из кооператива. Деятельность и нюансы работы кооператива определяются уставом. Чистая прибыль кооператива распределяется между его работниками по решению, принятому на общем собрании членов кооператива.

Кооператив не может быть кем-либо продан, подарен или присвоен как личная собственность. Имущество кооператива запрещено вывозить за пределы страны. Также запрещён вывод за границу кооперативной прибыли. Её вывод за рубеж допускается только в виде личного дохода, после уплаты налогов.

Собственники кооперативов несут полную личную финансовую ответственность по его обязательствам. Наличный расчёт между организациями строго запрещён. Обналичивание выручки кооператива возможно только с уплатой всех налогов на прибыль и прогрессивных налогов на доходы физических лиц участниками кооператива.

Взаимодействие с государственными компаниями, компаниями в форме собственности ПГП и ООПС запрещено без разрешения и контроля государственных органов.

Самозанятый. Без права найма сотрудников.

Самозанятые могут работать исключительно самостоятельно, без найма подчинённых. Им доступен расчётный счет, касса, эквайринг.

Статья 21б. Порядок работы всех организационно-правовых форм собственности ССДР регламентируется законодательством ССДР за исключением положений, зафиксированных Конституцией ССДР.

Статья 21в. Законом ССДР могут быть предусмотрены и другие организационно-правовые формы собственности, не противоречащие Государственной идеологии и Конституции.

Статья 22. Политсовет ССДР или уполномоченные им органы имеют право определять перечень расходов, снижающих налогооблагаемую базу и расходов, не снижающих её.

Статья 23. ССДР гарантирует начинающим предпринимателям, отрывшим предприятие с ограниченными правами собственности, частичное бесплатное государственное страхование их ответственности и предпринимательских рисков.

Статья 24. Гражданам гарантируется неприкосновенность ограниченных и полных прав частной собственности на активы предприятий (средства производства), при условии строгого соблюдения законодательства ССДР.

Статья 25. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом или квартиру, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — являются незыблемыми и охраняются законом государства.

Статья 26. Частичная или полная конфискация имущества граждан предусматривается в случае коррупции в крупном и особо крупном размере, уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере и иных случаях, предусматривающих по закону ССДР частичную или полную конфискацию имущества.

Интеллектуальная собственность

Статья 27. Все права на результаты интеллектуальной деятельности хранятся в едином государственном реестре.

Статья 28а. Граждане и организации имеют право на доход от зарегистрированного ими изобретения в жизненно важных отраслях экономики, как его официальные авторы, в ограниченном законом ССДР размере;

Перечень жизненно важных отраслей и отраслей второстепенной важности определяется законом ССДР.

Статья 28б. Граждане и организации не имеют права устанавливать запрет или необоснованно высокую плату за распространение изобретения, используемого в жизненно важных отраслях экономики, либо ограничивать по своему усмотрению круг лиц и компаний, кому это разрешение будет предоставлено;

Статья 28в. Граждане и организации не имеют права пользоваться принадлежащими им правами интеллектуальной собственности во вред реализации Ключевых целей нации и Государственных планов;

Статься 28г. Граждане и организации имеют право регистрировать исключительные права на изобретения второстепенной важности: товарные знаки, названия фирм, логотипы, фиксировать за собой авторство книг, статей, научных работ и т.п. Они также могут запрещать другим гражданам и организациям использовать эти обозначения, либо присваивать себе авторство.

Статья 29а. Если гражданин решил зарегистрировать изобретение в другой стране, тогда он должен заранее отказаться от гражданства ССДР и покинуть её пределы.

Статья 29б. Если гражданин зарегистрирует своё изобретение в другой стране, предварительно не утратив гражданство ССДР, то в отношении такого гражданина возбуждается уголовное дело в соответствии с законом ССДР.

Государственное планирование

Статья 30. Экономическая жизнь страны направляется Государственным планом в интересах максимально быстрого и эффективного достижения всенародно утвержденных Ключевых целей нации, соблюдения Государственной идеологии и Конституции, а также с целью реализации других важных для страны задач.

Статья 31. Главным органом планирования хозяйственной деятельности государства является Государственный плановый комитет («Госплан»).

Статья 32а. Госплану, находящемуся в прямом подчинении Политсовету ССДР, гарантированы полномочия давать рекомендации и обязательные для исполнения приказы любым владельцам активов предприятий (средств производства) с ограниченными правами собственности.

Статья 32б. Издаваемые Госпланом приказы и рекомендации в обязательном порядке должны быть письменно обоснованы и направлены исключительно на достижение Ключевых целей нации и во исполнение Государственных планов.

Статья 32в. Издаваемые Госпланом приказы и рекомендации не могут быть убыточными для предприятия.

Статья 33. На основе утвержденной Государственной идеологии, Конституции и с целью максимально быстрой и эффективной реализации Ключевых целей нации Госплан, под руководством Политсовета ССДР, совместно с депутатами трудящихся ССДР и Советом министров ССДР составляют 24-ех летний стратегический Государственный план развития страны, 4-ех летний детализированный план развития и другие краткосрочные планы. 24-ех летний стратегический Государственный план развития страны, 4-ех летний детализированный план развития и другие краткосрочные планы утверждаются на всеобщем голосовании в соответствии со статьей №6 Конституции ССДР.

Статья 34. Экономическая политика государства должна ставить в абсолютный приоритет развитие высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и смежных с ней отраслей.

Статья 35. Экспорт сырьевых товаров и продукции низкого передела допустим исключительно с целью финансирования индустриального развития страны, либо приобретения за границей других необработанных ресурсов и продукции низкого передела, необходимых для отечественной обрабатывающей промышленности. Доходы от экспорта необработанных полезных ископаемых и товаров низкого передела недопустимо использовать для иных целей.

Статья 36. Государственная политика и планирование ССДР основываются на следующей последовательности приоритетов (первый приоритет – наиболее важный и далее по убыванию):

Первый приоритет: национальные интересы – реализация Ключевых целей нации и других задач, соответствующих долгосрочным интересам всех классов общества;

Второй приоритет: интересы базовых (основных) отраслей экономики и отдельных государственных предприятий и предприятий с ограниченными правами собственности в рамках данных отраслей;

Третий приоритет: личные интересы рабочего класса, включая интеллигенцию, работников кооперативов и самозанятых;

К личным интересам рабочего класса относятся: повышение размера заработной платы, улучшение условий труда, сокращение продолжительности рабочего времени;

Четвертый приоритет: личные интересы предпринимателей, исполняющих необходимые законные требования для сохранения статуса трудящихся (интересы остальных предпринимателей не учитываются политически);

К личным интересам класса предпринимателей относятся: минимизация налогов, максимальная свобода предпринимательской деятельности и максимизация личных доходов предпринимателя.

Статья 37. Государственный план предполагает детализированное планирование развития только ключевых и самых сложных отраслей экономики страны и её инфраструктуры. Все остальные отрасли экономики регулируются индикативным планированием и рыночными механизмами саморегулирования под контролем государства.

Статья 38. Государственное планирование должно обязательно предусматривать:

деление планов на детализированные (охватывают не более 25% ВВП страны) и индикативные;

единую систему планирования и сбалансированность планов между собой;

точность, детализацию и непрерывность планов;

горизонт планирования не менее 24-ех лет;

строгое исполнение поставленных планов;

высокую персональную ответственность за неисполнение Государственных планов.

Статья 39. Государственное планирование предполагает постоянное снижение издержек, рост производительности труда, повышение качества продукции, сокращение ресурсоемкости производств, перевод промышленности на использование возобновляемого сырья, снижение вредных выбросов.

Статья 40. Государственное планирование предполагает необеспеченную эмиссию денежных средств, для дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики с целью его форсированного развития. При этом, органы государственного планирования и Народный банк ССДР обязаны обеспечить баланс денежной массы, доступной для личного потребления граждан и товаров в экономике, чтобы не допустить значительной инфляции.

Статья 41. Государственное планирование применяет преимущественно рыночное (не директивное) регулирование рынка труда и цен в экономике путем мягкого воздействия на рынок различными государственными инструментами, такими как:

Установка минимальной заработной платы;

Ограничение иммиграции. Иммиграция допустима строго по трудовым квотам, на конкретные вакансии, которые невозможно закрыть за счёт внутренних трудовых ресурсов;

Повышенные подоходные налоги для иностранных граждан (трудовых мигрантов);

Высокое пособие по безработице, составляющие не менее 75% от минимальной заработной платы;

Понижение пенсионного возраста и как следствие сокращение предложения труда;

Повышение заработных плат на государственных предприятиях и в государственных учреждениях, а также рекомендации повышения зарплат для массовых вакансий предприятиям с ограниченными правами собственности и приватизированным государственным предприятиям;

Высокие пособия для матерей с детьми до 2,5 лет, позволяющие им не работать и сокращающие, таким образом, предложение труда;

Активная поддержка независимых профсоюзов с целью давления на класс предпринимателей в секторах экономики с наименьшей оплатой труда;

Отмена уплаты налогов для малоимущих и всесторонняя поддержка бедных слоев населения;

Зависимость минимальной заработной платы на предприятии и максимально возможной заработной платы руководства предприятия;

Снижение продолжительности рабочего дня или снижение количества рабочих дней при сохранении текущей заработной платы, для повышения спроса на труд;

Снижение цен на государственных предприятиях и в государственных магазинах на жизненно важные товары;

Рекомендации по снижению цен предприятиям с ограниченными правами собственности на определенные группы товаров;

применение других, не директивных мер по регулированию рынка труда, рынка товаров и услуг.

Статья 42а. Государство планово инвестирует не менее 3-ех процентов ВВП в развитие науки, включая инвестиции предприятий с ограниченными правами собственности.

Статья 42б. Государство планово инвестирует не менее 8-ми процентов ВВП в образование и профессиональную подготовку специалистов.

Статья 42в. Государство всесторонне стимулирует развитие прикладной науки и быстрое внедрение изобретений в производство.

Статья 43а. Госплан, на основе всех имеющихся в его распоряжении данных обязан устанавливать таможенные пошлины на таком уровне, который будет компенсировать разницу в естественных преимуществах других стран перед отечественными производителями.

Статья 43б. Госплан должен стремиться к постоянному снижению ввозных пошлин, подталкивая отечественную экономику к снижению издержек и совершенствованию продукции.

Статья 44. Государство должно вести единый государственный рейтинг предприятий по каждой отрасли. В рейтинге должны учитываются следующие факторы: производительность труда; уровень оплаты труда относительно среднерыночной; условия труда; темпы роста предприятия по объёмам продаж в рамках отрасли; качество и себестоимость продукции в относительном выражении, в рамках отрасли; процент обратных инвестиций предприятия от прибыли; процент добровольных инвестиций в местные инфраструктурные и социальные проекты; качество выполнения плановых заданий; доля инвестиций в прикладные научные исследования от прибыли компании; доля инвестиций в развитие сотрудников от прибыли организации; уровень загрязнения окружающей среды на определенное количество произведенной продукции в рамках отрасли; ряд других важных экономических и социальных показателей.

В зависимости от качества работы предприятия по каждому из приведенных пунктов, оно должно ранжироваться в государственном рейтинге компаний. Место организации в рейтинге — одно из оснований для принятия положительного решения о его включении в плановую цепочку производства, либо предоставления государственного заказа.

Статья 45. За научные открытия, нововведения, усовершенствования в производстве и иные выдающиеся результаты учёные и специалисты всех отраслей должны получать государственные награды, грамоты, благодарности. Награды вручаются исключительно за конкретные дела, поддающиеся объективной оценке.

Статья 46. Государственный плановый комитет балансирует общее производство и потребление в стране с целью недопущения кризисов перепроизводства и дисбалансов в экономике.

Статья 47а. Государственный план строиться с учетом баланса между вредными выбросами в атмосферу, загрязнением окружающей среды с одной стороны и возможностями окружающей среды переработать эти загрязнения без негативных последствий для будущего экосистемы.

Статья 47б. Предприятия и другие источники вредных выбросов и загрязнений, должны планово оборудоваться такими очистными сооружениями, чтобы экологический баланс был соблюден.

Статья 48а. Государственный план строиться с учетом минимизации использования не возобновляемых природных ресурсов и заменой их на возобновляемые природные ресурсы или ресурсы, которых достаточные запасы.

Статья 48б. Государственный план строиться таким образом, чтобы возобновляемые ресурсы восстанавливались со скоростью не меньшей, чем скорость их потребления.

Статья 49. Государство обязано системно противодействовать монополизации экономики всеми доступными средствами, включая нижеприведенные меры, но не ограничиваясь ими:

поддержка малых и средних предпринимателей, с целью максимального стимулирования их конкуренции с крупным бизнесом;

высокие корпоративные налоги;

ограничение прав собственности на активы предприятий;

допуск на отечественный рынок иностранных компаний в тех областях, где образовалась монополия — с целью её ограничения;

государственный контроль и регулирование монополий;

В ряде случаев допустима национализация (выкуп) отдельных предприятий —при условии согласия собственников. Такой выкуп предполагает переход частной компании в государственную собственность. Выкуп может происходить с учетом различных индивидуальных договоренностей с предпринимателями, в том числе, но не ограничиваясь:

сохранение постов первоначального собственника(-ов) компании как руководителей организации, с правом рекомендации следующего руководителя (таковой будет согласовываться с государственными органами);

широкая свобода действий в управлении будущим госпредприятием;

право предпринимателя(-ей) получать согласованный с государственной властью процент от прибыли компании; в случае смерти бизнесмена(-ов) это право сохраняется за его родственниками;

Первоначальным собственникам могут быть предоставлены и иные виды компенсации.

Индивидуальные условия договора о выкупе должны быть публичными, а также обязаны согласовываться с Политсоветом ССДР и Госпланом.

Банковская система, денежно-кредитная и налоговая политика

Статья 50. ССДР обязан обеспечить функционирование необходимого количества государственных банков по основным отраслям экономики: не менее четырёх по обслуживанию частных лиц; не менее трёх по обслуживанию промышленности; не менее двух по обслуживанию науки, связи и инфраструктуры; не менее двух по обслуживанию сельского хозяйства; не менее трёх по обслуживанию внешнеэкономической деятельности.

Статья 51. Народный банк ССДР и ключевые государственные банки страны подчиняются Политсовету ССДР. Главными задачами Народного банка ССДР являются:

обеспечение необходимого финансирования для максимально быстрого и эффективного достижения всенародно утвержденных Ключевых целей нации, исполнения 24-ех летнего Государственного стратегического плана и других планов страны.

обеспечение финансовой и экономической стабильности

обеспечение успешной реализации всех экономических механизмов в соответствии с законом ССДР.

Статья 52а. Главная задача госбанков в соответствии с законом ССДР — выполнение государственных планов, максимально эффективное развитие работающих с ними предприятий при минимальной просроченной дебиторской задолженности.

Статья 52б. Госбанки обеспечивают долгосрочное, льготное финансирование государственных предприятий и частных компаний с ограниченными правами собственности в соответствии с Государственными планами.

Статья 53. Работа частных банков допускается под строгим контролем государства. Частные банки имеют право получать доход за счёт ведения операций и процента от прибыли финансируемых ими предприятий, а также процентов по кредиту для частных предприятий.

Статья 54а. Размер максимально допустимого ссудного процента при кредитовании физических лиц должен быть установлен законом CCДР и постепенно снижаться вплоть до полного запрета на взимание банковского процента с граждан.

Статья 54б. Кредитование юридических лиц допускается на рыночных условиях, в рамках максимально допустимого процента по кредиту, установленного законом ССДР.

Статья 55а. Биржевая торговля с целью спекуляции запрещена в ССДР.

Статья 55б. Биржевая торговля, не предполагающая спекуляции, допускается под контролем государства.

Статья 56. ССДР имеет право взимать высокие налоги при условии строгой и решительной борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов всеми доступными средствами, а также наличия и фактического исполнения Государственных планов, утвержденных на всенародном референдуме.

Статья 57. В ССДР существует четыре вида доходов:

трудовой доход;

предпринимательский доход;

доход на капитал;

спекулятивный доход.

Доход на капитал и спекулятивный доход являются крайне нежелательными и облагаются дополнительными налогами в соответствии с законом ССДР.

Статья 58. Денежные средства предприятий (частных и государственных компаний) должны быть отделены от личных средств граждан. Переход денежных средств предприятий в личные средства граждан должен быть возможен только посредством заработной платы и выплаты дивидендов с уплатой всех положенных налогов на прибыль предприятия, прогрессивного подоходного налога на доходы физических лиц, взносов в пенсионный фонд и прочих налогов.

Статья 59а. Граждане ССДР и юридические лица ССДР могут потратить исключительно те денежные средства, которые были получены ими официально и с которых уплачены все положенные по закону налоги.

Статья 59б. Все денежные средства, полученные гражданами ССДР или юридическими лицами ССДР неофициально и соответственно, без уплаты положенных по закону налогов подлежат официальному их оформлению с уплатой всех положенных налогов, а также штрафов за уклонение от уплаты налогов и привлечением таких граждан к уголовной ответственности по закону ССДР.

Статья 60. Соотношение доходов предпринимателей, высокопоставленных чиновников, высококвалифицированных специалистов, граждан с уникальными талантами с одной стороны и граждан, занимающих массовые должности с другой, подлежит строгому государственному регулированию с применением всех доступных государству рыночных инструментов регулирования, включая, но не ограничиваясь: прогрессивную шкалу налогообложения; поддержку свободных профессиональных союзов; установление высокой минимальной заработной платы; государственное регулирование рынка труда.

Статья 61а. Государство гарантирует освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц с минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Статья 61б. Государство гарантирует разницу между минимальной и максимальной границей налога на доходы физических лиц не менее 45%.

Статья 62. Государство гарантирует повышенные подоходные налоги для иностранных граждан (трудовых мигрантов), в размере, который необходим для предотвращения снижения оплаты труда в отрасли, куда привлекаются трудовые мигранты.

Статья 63. Доход от дивидендов облагается аналогичным прогрессивным налогом на доходы физических лиц и иными налогами, как и прочие доходы физических лиц.

Статья 64. Государство гарантирует взыскание налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия, в совокупности не менее 50% от его прибыли.

Статья 65а. Государство не допускает снижения налогообложения в зависимости от численности сотрудников компании, размера её выручки, стоимости основных средств и прочих общих параметров.

Статья 65б. Государство допускает предоставление налоговых вычетов исключительно на конкретные цели, способствующие реализации Государственных планов и только для предприятий с ограниченными правами собственности.

Статья 66а. С помощью применения государством различных инструментов перераспределения доходов гарантируется их соотношение между 10% самой богатой и 10% самой бедной частями населения не более 6-ти раз.

Статья 66б. Разрыв в доходах остальных групп населения, соответственно, не может быть более 6-ти раз.

Статья 67. В ССДР гарантируется взыскание дополнительных налогов на роскошь, на доходы с капитала и спекулятивные доходы, а также применение прогрессивного налога на излишнее потребление и налога на наследство. Размер и порядок взыскания этих налогов регламентируется законодательством ССДР.

Статья 68а. В ССДР гарантируется взыскание высокого налога на вывод капитала из страны частными компаниями без ограничения прав собственности (ОПО и АОПО).

Статья 68б. Предприятия с ограниченными правами собственности (ООПС, АООПС, ПГП, АПГП) не имеют право на вывод капитала из страны.

Статья 69. Зарубежные инвестиции для предприятий с ограниченными правами собственности возможны только по согласованию с Госпланом и отраслевым министерством.

Статья 70. Граждане ССДР имеют право переводить свои личные средства за границу без каких-либо ограничений.

Статья 71. В ССДР запрещено использование офшорных компаний. Под офшорными компаниями понимаются аффилированные иностранные юридические лица, целью функционирования которых является вывод капитала из ССДР, либо оптимизация налогообложения.

Статья 72а. Государство гарантирует запрет на расчеты наличными денежными средствами между предприятиями всех форм собственности.

Статья 72б. Государство гарантирует последовательную минимизацию обращения наличных денежных средств между частными лицами, вплоть до полного прекращения их обращения.

Статья 73а. Государство гарантирует недопущение дисбалансов в развитии и финансировании союзных республик, регионов, автономных республик, городов и сел страны.

Статья 73б. Государственные и частные компании обязаны по закону регистрироваться в тех субъектах ССДР, в которых у них фактически находится большая часть активов предприятия и где трудится основная часть сотрудников компании.

Статья 73в. ССДР гарантирует, что большая часть налога на прибыль организации в обязательном порядке будет отчисляться в те бюджеты регионов и местные бюджеты, где компания непосредственно ведет свою основную деятельность. Размер отчисления от налога на прибыль предприятия в бюджет ССДР, региональный и местный бюджеты определяется законом ССДР.

Статья 73г. Головные офисы государственных и частных компаний обязаны располагаться в республиках, регионах и городах, где происходит их основная деятельность.

Статья 73д. Налог на доходы физических лиц, налог на роскошь, налог на наследство, налог на излишнее потребление и прочие налоги на доходы физических лиц должны в полном объеме уплачиваться в бюджет того региона и местный бюджет, в котором трудится гражданин.

Соотношение распределения этих налогов между региональным и местным бюджетами должны рекомендовать региональные и местные органы государственной власти, а затем утверждать их у регионального Совета депутатов трудящихся.

Статья 73е. Каждому региону, городу и селу гарантируется право устанавливать дополнительные косвенные налоги, налоги на прибыль предприятия или физических лиц. Размер и форма дополнительного налогообложения предлагается региональной и местной государственной властью, а затем утверждаются Региональным Советом депутатов трудящихся.

Статья 73ж. ССДР гарантирует, что расходы на содержание столицы, в пересчете на одного её жителя не могут более чем на 20% превышать средние по стране показатели расходов на одного гражданина. В случае, если доходы столицы ССДР превышают данный показатель, то излишек направляется в федеральный бюджет.

Статья 73з. ССДР гарантирует, что расходы на содержание городов — административных центров в пересчете на одного его жителя не могут более чем на 20% превышать средние показатели расходов на одного гражданина по данному региону. В случае, если доходы города-административного центра превышают данный показатель, то излишек направляется в региональный бюджет.

Общие положения о внешней политике ССДР

Статья 74. ССДР гарантирует удовлетворительные отношения со всеми государствами мира. Ухудшение дипломатических отношений с другими государствами допустимо только при условии, что негативные факторы от поддержания удовлетворительных отношений превышают все возможные позитивные факторы.

Статья 75. ССДР гарантирует, что всеми средствами будет препятствовать экономической и военной экспансии не только в отношении ССДР, но и в отношении других государств.

Статья 76. ССДР допускает военную агрессию против других государств только при условии утверждения такого решения на всенародном референдуме при открытом голосовании.

Статья 77. Интересы российской нации и единого союзного государства являются главным приоритетом для государственной политики ССДР.

Статья 78. Государственная власть ССДР обязана руководствоваться принципами гражданского национализма при исполнении должностных обязанностей.

Глава 2: ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Статья 79. Созидательный и общественно полезный труд в ССДР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина.

Статья 80а. Граждане ССДР имеют право на свободный, созидательный и общественно полезный труд.

Статья 80б. В случае временного отсутствия созидательной и полезной для общества работы, ССДР гарантирует гражданам предоставление пособия по безработице и иных государственных дотаций в размере, необходимом для обеспечения прожиточного минимума для гражданина и всех неработающих членов его семьи.

Статья 81а. Граждане ССДР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается установленным для трудящихся восьмичасовым рабочим днём при пятидневной рабочей неделе и сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до четырех часов — для работы с особо тяжелыми условиями; установлением ежегодных отпусков трудящимся с сохранением заработной платы.

Статья 81б. ССДР гарантирует уменьшение продолжительности рабочего дня, либо количества рабочих дней для всех трудящихся без снижения заработной платы, по мере общего повышения производительности труда в стране.

Статья 82. Граждане ССДР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся.

Статья 83. Гражданам ССДР гарантируется получение части дохода их детей в размере, установленном законом ССДР.

Статья 84. Граждане ССДР имеют право на бесплатное образование. Это право обеспечивается всеобще-обязательным девятилетним образованием, широким развитием среднего общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерным развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой государственных стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на предприятиях производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.

Статья 85. Женщине в ССДР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением оплаты труда, широкой сетью государственных и бесплатных родильных домов, детских яслей, садов и групп продленного дня в школах.

Статья 86. Гражданам ССДР гарантируется равноправие, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения, караются законом.

Статья 87. Гражданам ССДР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.

Статья 88. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 89. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Статья 90. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Статья 91. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом ССДР порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Статья 92. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Статья 93. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 94. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

Статья 95. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона ССДР.

Статья 96. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном законом ССДР, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 97. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом ССДР.

Статья 98. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 99. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Статья 100. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Статья 101. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Статья 102. Перечисление в Конституции ССДР основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

Статья 103а. Высшая мера наказания допустима в ССДР только при условии открытого суда, с привлечением присяжных заседателей. Любые сомнения в вине подсудимого должны трактоваться в его пользу.

Статья 103б. Приговор о назначении высшей меры наказания должен быть утвержден большинством голосов Верховного Суда ССДР. Политсовет ССДР имеет право на замену высшей меры наказания на пожизненное заключение.

Статья 104. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом ССДР.

Статья 105а. Государство не имеет право каким-либо образом ограничивать личную свободу граждан. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право:

смотреть, слушать, читать и распространять любую информацию;

на свободу слова;

на свободу печати и распространение информации иными средствами коммуникации;

на свободу собраний и митингов;

на свободу уличных шествий и демонстраций.

Статья 105б. Государство не имеет права ограничивать работу средств массовой информации за исключением распространения общедоступной информации, запрещенной несовершеннолетним гражданам.

Статья 105в. Культурный совет обязан установить общие требования к общедоступным: рекламе, фильмам, музыке, книгам, журналам и прочей общедоступной информации, с целью предотвратить их пагубное влияние на несовершеннолетних граждан. Если информация не соответствует требованиям Культурного совета, то доступ к ней должен быть только у совершеннолетних граждан.

Статья 105г. Каждый совершеннолетний гражданин обязан в соответствии с законом, оградить несовершеннолетних граждан от информации, которая определена Культурным советом как недопустимая для несовершеннолетних граждан.

Статья 106а. В целях обеспечения за гражданами свободы вероисповедания, церковь в ССДР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами.

Статья 106б. Финансирование любых религиозных учреждений за счет государственного бюджета или доходов государственных компаний не допускается. Финансирование религиозных учреждений может осуществляться за счет граждан или частных организаций.

Статья 107. Гарантируется право на свободное владение и ношение любого огнестрельного оружия (включая автоматическое) всем совершеннолетним, дееспособным и не имеющим судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам ССДР.

Статья 108. Надлежащая военная подготовка гарантируется всем совершеннолетним гражданам ССДР мужского пола, годным по состоянию здоровья, дееспособным и не имеющим судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Статья 109а. Всем гражданам ССДР гарантируется право на самооборону, защиту граждан, имущества и правопорядка любыми средствами, включая применение огнестрельного оружия.

Статья 109б. В случае применения оружия для самообороны, защиты других граждан, либо предотвращения тяжкого и особо тяжкого преступления, гражданин не может быть привлечен за это деяние к ответственности.

Статья 110. Каждому гражданину гарантируется право на «организованный законный протест» против действий государственной власти, в случае, если она не следует в полной мере всенародно утвержденной Государственной идеологии и Конституции, не достигает всенародно утвержденных Ключевых целей нации и не исполняет утвержденных Государственных планов.

Данное право возникает при условии, что все «иные» пути решения конфликта использованы и не привели к необходимому результату.

(статья скорректирована в связи с противоречием действующему законодательству РФ).

Статья 111. Государство не имеет права ограничивать свободу граждан или права собственности граждан без их согласия, за исключением случаев, когда они нарушили соответствующие законы ССДР.

Статья 112а. Конституцией предусматривается возможность добровольного временного ограничения эмиграции из ССДР.

Статья 112б. Документ о «Добровольном временном ограничении эмиграции из ССДР» должен подписать гражданин ССДР, который принял решение получить на бесплатной (или льготной) основе государственные услуги или поддержку, предусматривающие по закону ССДР ограничение эмиграции из ССДР. По факту компенсации ССДР установленных законом сумм, инвестированных ССДР в гражданина, данный гражданин имеет право беспрепятственно сменить гражданство.

Статья 113. ССДР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.

Статья 114. Каждый гражданин ССДР обязан соблюдать Конституцию ССДР, исполнять законы, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социал-демократического государства.

Статья 115. Каждый гражданин ССДР обязан беречь и укреплять общественную собственность, как священную и неприкосновенную основу социал-демократического строя, как источник богатства и могущества Родины, как фундамент свободной, достойной, стабильной и обеспеченной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную собственность, являются преступниками.

Статья 116. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил ССДР представляет почетную обязанность граждан ССДР.

Статья 117а. Гражданство ССДР гарантировано гражданам бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской Советской Социалистической Республики, Белоруской Советской Социалистической Республики и Казахской Советской Социалистической Республики.

Статья 117б. Получение гражданства ССДР гражданами других государств, за исключением перечисленных в Статье 117а, возможно только при условии, что кандидат на получение гражданства принес ССДР пользу, превышающую многочисленные блага и социальные гарантии, которые обеспечивает гражданство ССДР.

Статья 118. Наличие двойного и тройного гражданства для граждан ССДР запрещается.

Статья 119. Каждый гражданин ССДР имеет право в любой момент отказаться от гражданства ССДР и покинуть страну, выполнив все законные требования.

Глава 3: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОЮЗА СОВЕТСКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Статья 120. ССДР есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Демократических Республик:

Российской Федеративной Советской Демократической Республики (РФСДР); Украинской Советской Демократической Республики (УСДР); Белорусской Советской Демократической Республики (БСДР); Казахской Советской Демократической Республики (КСДР).

Статья 121. Ведению ССДР в лице Верховного Совета ССДР подлежат:

организация всенародного утверждения Государственной идеологии, Конституции, Ключевых целей нации, Государственных планов, а также участие в их формировании и корректировке;

контроль за соблюдением Государственной идеологии ССДР, Конституции ССДР и обеспечение соответствия Конституций союзных республик с Конституцией ССДР;

подготовка, совместно с Политсоветом ССДР, Госпланом ССДР и Министрами ССДР для всенародного утверждения Государственных планов ССДР;

утверждение единого Государственного бюджета ССДР и отчета о его исполнении, утверждение налогов и доходов, поступающих на образование союзного бюджета;

разработка, утверждение и толкование законов ССДР;

контроль и проверка работы исполнительной и судебной ветвей власти;

избрание членов Политсовета ССДР и Верховного суда ССДР;

руководство всеми специальными службами ССДР, включая МВД, ФСБ, ФСО, СВР и прочими спецслужбами, предусмотренными законом ССДР;

курирование работы Счетной Палаты ССДР;

утверждение предложенных Политсоветом ССДР кандидатов на должности, требующие по закону ССДР утверждения Верховным Советом ССДР;

избрание членов Президиума Верховного Совета ССДР;

вопросы войны и мира;

принятие в состав ССДР новых республик;

утверждение изменений границ между союзными республиками, на основе проведенного референдума в данных республиках;

утверждение образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик;

установление основных начал в области:

землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;

прав собственности на критическую инфраструктуру;

прав собственности на средства производства;

прав интеллектуальной собственности;

банковского дела и денежно-кредитной политики;

образования и здравоохранения;

трудового законодательства.

в исключительных случаях и при наличии законных оснований, подтвержденных судом ССДР, Верховный Совет ССДР, имеет право принимать решение об изменениях в структуре собственности того или иного предприятия в любой форме собственности, в соответствии с законом ССДР;

издание общесоюзных актов об амнистии.

Статья 122. Суверенитет Союзных Республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье №121 Конституции ССДР. Вне этих пределов каждая союзная республика осуществляет государственную власть самостоятельно. ССДР охраняет суверенные права союзных республик.

Статья 123. Каждая союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности республики и построенную в полном соответствии с Государственной идеологией ССДР и Конституцией ССДР.

Статья 124. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из ССДР. Порядок выхода союзной республики из ССДР определяется законом ССДР.

Статья 125. Территория союзных республик не может быть изменена без их согласия.

Статья 126. Каждая союзная республика имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями.

Статья 127. Законы ССДР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик.

Статья 128. В случае расхождения закона союзной республики с законом общесоюзным, действует общесоюзный закон.

Статья 129. Для граждан ССДР устанавливается единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является гражданином ССДР.

Статья 130. В ССДР состоят автономные социал-демократические республики: Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская; автономные области: Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, Калмыцкая, Карачаево-Черкесская, Тувинская, Хакасская (и прочие республики, входящие в состав ССДР на момент утверждения Конституции ССДР).

Статья 131. Разрешение вопросов об областном, региональном и местном административно-территориальном устройстве союзных республик относится к ведению союзных республик.

Глава 4: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Статья 132а. В ССДР предусмотрено три ветви государственной власти:

законодательная и контролирующая власть (государственный и народный контроль);

исполнительная власть;

судебная власть.

Статья 132б. Органом, направляющим и контролирующим работу представителей исполнительной и судебной власти, является законодательная ветвь власти в лице депутатов трудящихся всех уровней, независимых профсоюзов, Счетной Палаты, Прокуратуры и иных контролирующих органов. Работу законодательной и контролирующей власти направляют, оценивают и проверяют граждане, обладающие правом голоса.

Статья 132в. Неотъемлемой частью государственной системы ССДР является принцип «сдержек и противовесов».

Статья 133а. Высшим органом законодательной и контролирующей власти является Верховный Совет ССДР. Его постоянным действующим органом является Президиум Верховного Совета ССДР, в состав которого входит 9 членов, включая Председателя и двух его заместителей.

Статья 133б. Никто не может быть избран на должность члена Президиума Верховного Совета ССДР более чем два раза.

Статья 133в. Президиум Верховного Совета ССДР руководит всеми специальными службами ССДР (ФСБ, МВД, ФСО, МЧС и иными), созывает съезды Верховного Совета ССДР и организует их проведение, подписывает законы от имени Верховного Совета ССДР, ведет его текущие дела между сессиями.

Статья 133г. Президиум Верховного Совета ССДР отвечает за охрану государственной безопасности.

Статья 133д. Очередные сессии Верховного Совета ССДР созываются Президиумом Верховного Совета ССДР, не реже, чем два раза в год.

Статья 133е. Внеочередные сессии Верховного Совета ССДР созываются Президиумом Верховного Совета ССДР или Политсоветом ССДР по их усмотрению или по требованию одной из союзных республик.

Статья 134. Высшим органом исполнительной власти является Политсовет ССДР. В его состав входит от 5 до 9 членов, включая Председателя и двух его заместителей.

Статья 135. Высшим органом судебной власти является Верховный Суд ССДР. Его постоянным действующим органом является Президиум Верховного Суда ССДР, в состав которого входит 11 членов, включая Председателя и двух его заместителей.

Статья 136. Государственная власть всех уровней рекрутируется строго по принципу меритократии. Категорически запрещается наем на государственные должности, повышение по карьерной лестнице или дарование служебных привилегий за счет родства, дружбы, вознаграждения или каких-либо иных связей. Наем на работу и продвижение по государственной службе осуществляются исключительно за счет конкретных достижений, опыта, знаний, репутации, профессиональных и личностных качеств гражданина.

Статья 137. Недопустима передача государственной власти по наследству. Дети и ближайшие родственники членов Политсовета, Верховного Суда и Президиума Верховного Совета навсегда утрачивают право занимать высшие государственные должности, вне зависимости от их талантов и способностей.

Статья 138. Верховный Совет, Политсовет и другие органы государственной власти ССДР ни при каких обстоятельствах не допускают политической, идеологической и социальной борьбы посредством репрессий, физического устранения оппонентов, запугивания, коррупции, давления или шантажа.

Победу той или иной идеологии, формы правления или экономической системы обеспечивает только её эффективность в достижении Ключевых целей нации и исполнении Государственных планов на текущем этапе развития. Победу той или иной группы политических лидеров определяют исключительно их подтвержденные достижения, профессиональные, личностные и управленческие качества, необходимые для успешной реализации Ключевых целей нации и Государственных планов.

Никакие другие соображения не могут приниматься в расчёт.

Статья 139. Законодательная власть ССДР осуществляется исключительно Верховным Советом ССДР.

Статья 140. Местный Совет депутатов трудящихся избирается гражданами ССДР преимущественно по производственному принципу. В случаях, когда невозможно избрание по производственному принципу, применяется территориальный принцип. При избрании депутатов трудящихся всех уровней, необходимо соблюдение следующих положений:

Личное знакомство, либо наличие объективной (не через СМИ и иные зависимые источники) и полной информации о профессиональных и личностных качествах избираемых лиц (лица);

Достаточная компетенция избирателей по вопросу голосования;

Открытое голосование, которое позволяет убедиться в отсутствии фальсификации;

Постоянная возможность отзыва избранного кандидата, если по факту получения власти он не исполняет взятые на себя обязательства или исполняет их не корректно;

Отсутствие непосредственной личной выгоды у избирателей от принятия того или иного решения;

Наличие постоянного общественного контроля за избранными гражданами;

Наличие ответственности и фактическая возможность привлечения к ответственности у избирателей в отношении выбранных лиц или ответственных исполнителей за негативные результаты их работы, либо злоупотребления при их исполнении.

Статья 141а. Местные депутаты трудящихся избираются по норме: один депутат на 3.000 населения ССДР. Законом ССДР могут предусматриваться отклонения от этой нормы в пределах 50% в большую или меньшую сторону.

Статья 141б. Гражданин имеет право изменить избирательный округ в любой момент без объяснения причин. Порядок изменения избирательного округа устанавливается законодательством ССДР.

Статья 142. Депутаты трудящихся всех уровней избираются сроком на 4 года с возможностью отзыва депутата в любой момент большинством голосов избравших его граждан.

Статья 143а. Избранные местные депутаты трудящихся избирают из своего числа представителей в Региональный Совет депутатов трудящихся по норме: один Региональный депутат трудящихся на 150 000 населения данного региона, но не менее четырех Региональных депутатов трудящихся от каждого региона (округление математическое).

Статья 143б. При голосовании, депутаты не имеют права голосовать за себя.

Статья 143в. Выигрывают депутаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Статья 144а. Местные депутаты трудящихся избирают из числа избранных Региональных депутатов трудящихся, депутатов в Верховный Совет ССДР по норме: один депутат на 500.000 населения от каждого региона или республики, но не менее двух депутатов Верховного Совета ССДР от каждого региона (округление математическое).

Статья 144б. Выигрывают депутаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Статья 145. Минимальные требования к местным депутатам трудящихся и дополнительные требования к депутатам трудящихся Регионального и Верховного уровня определяются статьей 232 Конституции ССДР и законом ССДР.

Статья 146. Отзыв избранного депутата трудящихся всех уровней может быть произведен в любой момент, если за отзыв проголосуют более 50% избирателей.

Статься 147а. Избранные депутаты трудящихся всех уровней продолжают трудиться на своем месте работы, но в случае необходимости отсутствовать на работе с целью исполнения своих депутатских обязанностей, им оплачивается это время по полной ставке за государственный счет. Также избранным депутатам трудящихся полностью оплачиваются за государственный счет командировки, проживание и иные расходы, связанные с их депутатской деятельностью.

Статья 147б. Допустимо премирование депутатов трудящихся за успешное исполнение ими своих обязанностей из государственного бюджета, в рамках, установленных законом ССДР сумм, в случае, если избиратели поддержат эту инициативу.

Статья 147в. Заработная плата у депутатов трудящихся всех уровней за исполнение ими своих обязанностей отсутствует, за исключением членов Президиума Верховного Совета ССДР.

Статья 148. Главные задачи депутатов трудящихся всех уровней (верховный, региональный, местный) в период между сессиями:

Разработка и согласование законов и постановлений;

Контроль исполнения Государственных планов, инфраструктурных и социальных проектов, качества государственного управления и др. Проведение независимых экспертиз (за счет бюджетных средств), анализ утвержденных смет независимыми сметными организациями (за счет бюджетных средств) с целью пресечения коррупции и растрат;

Контроль исполнения законов предпринимателями, чиновниками и иными гражданами. Постоянное взаимодействие с профсоюзами и другими общественными организациями;

Утверждение или не утверждение в должности предложенных высшей властью руководителей всех уровней. Анализ и контроль работы согласованных ими управленцев;

Избрание от сел и городов представителей в Региональный Совет депутатов трудящихся. Избрание от регионов и Союзных Республик представителей для работы в Верховном Совете;

Совместная с гражданами разработка предложений по изменению законов страны, Государственной идеологии, Конституции, Ключевых целей нации, Государственных планов или текущей государственной политики;

Избрание высших руководителей страны (членов Политсовета). Утверждение или не утверждение предложенных членами Политсовета государственных руководителей;

Выступление в Советах всех уровней с предложениями по совершенствованию законов, планов, улучшению организации работы, кадровым решениям и другим вопросам. Депутаты трудящихся должны выступать с докладами о фактическом положении дел на территориях, где они избраны. Их главная задача указывать на несоответствие официальных отчетов и реального положения дел, обращать внимание на недостатки составленных планов, предлагать свои пути решения.

Статья 149. Верховный Совет ССДР избирается сроком на четыре года. Депутаты Верховного Совета ССДР могут избираться неограниченное число раз.

Статья 150. Верховный Совет ССДР осуществляет все права, присвоенные ССДР, согласно статье №121 Конституции, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету ССДР органов ССДР: Политсовета ССДР, Совета Министров ССДР и министерств ССДР.

Статья 151. Депутатам трудящихся всех уровней, членам Политсовета ССДР, министрам ССДР, членам Верховного Суда ССДР в одинаковой мере принадлежит законодательная инициатива.

Статья 152. Закон считается утвержденным, если он принят 2\3 голосов (квалифицированным большинством) членов Верховного Совета ССДР.

Статья 153. Законы, принятые Верховным Советом ССДР, публикуются на языках союзных республик за подписями Председателя и Заместителя председателя Президиума Верховного Совета ССДР.

Статья 154. Верховный Совет ССДР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу. Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им необходимые материалы и документы в кротчайшие сроки.

Статья 155. Счетная палата ССДР функционирует с целью постоянной ревизии и контроля деятельности всех ветвей государственной власти и государственного аппарата. Счетная палата ССДР подотчетна только Верховному Совету ССДР.

Статья 156. Депутат Верховного Совета ССДР не может быть привлечен к ответственности или арестован без согласия Верховного Совета ССДР, а в период между сессиями Верховного Совета ССДР — без согласия Президиума Верховного Совета ССДР.

Статья 157. По истечении полномочий Верховного Совета ССДР, Политсовет ССДР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом ССДР нового Политсовета ССДР.

Статья 158. Не менее чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий Верховного Совета ССДР, Председатель Президиума Верховного Совета ССДР назначает новые выборы в Верховный Совет ССДР. Выборы должны быть проведены до истечения срока полномочий действующего Верховного Совета ССДР.

Статья 159. Вновь избранный Верховный Совет ССДР созывается Президиумом Верховного Совета ССДР прежнего состава не позже, как через три месяца после выборов.

Статья 160а. Верховный Совет ССДР избирает постоянно действующий высший исполнительный орган: Политсовет ССДР из всех граждан ССДР, соответствующих требованиям к члену Политсовета ССДР.

Статья 160б. Требования к члену Политсовета ССДР устанавливаются Конституцией и законом ССДР.

Статья 160в. Для утверждения кандидатуры члена Политсовета необходимо набрать 2\3 голосов Верховного Совета.

Статья 160г. В состав Политсовета ССДР входят: от пяти до девяти членов, из числа которых Верховный Совет ССДР избирает Председателя Политсовета ССДР и Заместителя председателя Политсовета ССДР.

Статья 160д. Число кандидатов в члены Политсовета ССДР не ограничено.

Статья 160е. Члены Политсовета ССДР избираются от каждой союзной республики в соответствии с численностью населения республик, по следующей норме:

от Российской Федеративной Советской Демократической Республики (РФСДР): 5 членов;

от Украинской Советской Демократической Республики (УСДР): 2 члена;

от Белорусской Советской Демократической Республики (БСДР): 1 член;

от Казахской Советской Демократической Республики (КСДР): 1 член.

Статья 160ж. Политсовет ССДР подотчетен Верховному Совету ССДР во всей своей деятельности.

Статья 161. Кандидатов в члены Политсовета ССДР имеют право рекомендовать члены Политсовета ССДР, Верховный Совет ССДР и депутаты трудящихся всех уровней. Кандидаты в члены Политсовета ССДР имеют право выдвигаться самостоятельно. Процедура выдвижения кандидатов в члены Политсовета ССДР устанавливается законом ССДР.

Статья 162а. Членом Политсовета ССДР может быть гражданин ССДР, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование и успешный управленческий опыт не менее десяти лет, постоянно проживающие в ССДР.

Статья 162б. Законом ССДР могут быть установлены дополнительные требования к членам Политсовета ССДР.

Статья 163a. Члены Политсовета ССДР избираются сроком на 4 года.

Статья 163б. Никто не может быть избран на должность члена Политсовета ССДР, Председателя Политсовета ССДР и Заместителя Председателя Политсовета ССДР более чем два раза.

Статья 164. Отзыв любого избранного члена Политсовета ССДР может быть произведен в любой момент, если за отзыв проголосуют более 2\3 членов Верховного Совета ССДР.

Статья 165а. В случае отсутствия единого мнения по тому или иному вопросу среди членов Политсовета, Председатель Политсовета имеет решающий голос по всем вопросам, если он не противоречит Государственной идеологии, Конституции и законодательству ССДР.

Статья 165б. Председатель Политсовета несет полную личную ответственность за принимаемые Политсоветом решения.

Статья 165в. Члены Политсовета ССДР, голосующие за ту или иную инициативу несут субсидиарную ответственность за принимаемое решение.

Статья 165г. Члены Политсовета ССДР имеют право «вето» на любое решение Председателя Политсовета ССДР, набрав для этого большинство голосов членов Политсовета ССДР.

Статья 165д. Председатель Политсовета ССДР имеет право «вето» на любое решение большинства членов Политсовета ССДР.

Статья 165е. В случае невозможности членов Политсовета прийти к тому или иному решению, Политсовет ССДР обязан созвать внеочередное собрание Верховного Совета ССДР с целью принять то или иное решение.

Статья 166. Член Политсовета имеет право осуществлять свою деятельность до 70-ти летнего возраста. По факту достижения этого возраста член Политсовета переходит в почетные члены Политсовета, имея право совещательного голоса на заседаниях Политсовета. На его место утверждается новый член Политсовета из всех граждан страны, соответствующих требованиям к члену Политсовета ССДР.

Члены Политсовета, ушедшие в отставку, сохраняют за собой всю принадлежащую им собственность, имеют полное государственное обеспечение, пожизненную высокую государственную пенсию и высокое государственное содержание для членов их семей на неограниченный период времени.

Статья 167. К компетенции Политсовета ССДР относится:

текущее руководство ССДР с целью реализации Ключевых целей нации и Государственных планов;

издание указов;

созыв внеочередных сессий Верховного Совета ССДР;

организация всенародных опросов (референдумов) по своей инициативе или по требованию одной из Союзных Республик;

контроль за соблюдением Конституции ССДР;

разработка кредитно-денежной и налоговой политики совместно с соответствующими госучреждениями для утверждения Верховным Советом ССДР;

руководство денежной и кредитной системой;

руководство Госпланом ССДР;

руководство Народным банком ССДР;

руководство налоговой службой;

предложение кандидатур губернаторов для утверждения Региональным Советом депутатов трудящихся. Курирование работы губернаторов ССДР;

организация обороны ССДР, руководство всеми Вооруженными Силами ССДР, установление руководящих основ организации войсковых формирований союзных республик;

заключение и предоставление государственных займов;

отмена постановлений и распоряжений Совета Министров ССДР в случае их несоответствия закону;

в период между сессиями Верховного Совета ССДР, Политсовет ССДР имеет право на освобождение от должности и назначение отдельных министров ССДР по представлению Председателя Совета Министров ССДР с последующим вынесением их на утверждение Верховного Совета ССДР;

учреждение орденов и медалей ССДР, а также почетных званий ССДР;

награждение орденами и медалями ССДР и присвоение почетных званий ССДР;

осуществление права помилования;

учреждение воинских званий, дипломатических рангов и иных специальных званий;

назначение и смена высшего командования Вооруженных Сил ССДР;

в период между сессиями Верховного Совета ССДР объявление состояния войны в случае военного нападения на ССДР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии;

объявление общей и частичной мобилизации;

ратификация и денонсирование международных договоров ССДР;

назначение и отзыв полномочных представителей ССДР в иностранных государствах;

прием верительных и отзывных грамот аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;

объявление в отдельных местностях или по всему ССДР военного положения в интересах обороны ССДР.

Статья 168. Члены Политсовета ССДР несут полную личную ответственность за исполнение всенародно утвержденной Конституции, 24-ех летнего стратегического Государственного плана, четырехлетнего детализированного плана и других Государственных планов.

Качество исполнения этих обязанностей является ключевым критерием оценки работы Политсовета ССДР.

Статья 169. Политсовет ССДР формирует Совет министров ССДР и утверждает его на заседании Верховного Совета ССДР. Политсовет ССДР назначает Председателя Совета министров ССДР и Заместителя председателя Совета министров ССДР и утверждает их на заседании Верховного Совета ССДР. Совет министров ССДР является Правительством ССДР. Председатель Совета Министров ССДР является Главой Правительства ССДР.

Статья 170. Политсовет ССДР предлагает кандидатуры Председателя Госплана ССДР, Заместителя председателя Госплана ССДР, Председателя Народного банка ССДР и Заместителя председателя Народного банка ССДР и утверждает их на заседании Верховного Совета ССДР.

Статья 171. Политсовет ССДР предлагает кандидатуры губернаторов регионов. Региональный совет депутатов трудящихся утверждает или не утверждает предложенные Политсоветом ССДР кандидатуры.

Статья 172. Для утверждения всех предложенных Политсоветом ССДР кандидатов в органы исполнительной власти необходимо набрать не менее 2\3 голосов Верховного Совета ССДР.

Глава 5: ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК (Далее «СР»)

Статья 173. Высшим органом государственной власти Союзной Республики является Верховный Совет Союзной Республики.

Статья 174. Верховный Совет СР избирается гражданами республики сроком на четыре года. Нормы представительства устанавливаются Конституциями СР.

Статья 175. Верховный Совет СР является единственным законодательным органом республики.

Статья 176. Верховный Совет СР:

принимает Конституцию республики и вносит в нее изменения в соответствии со статьей № 122 Конституции ССДР;

утверждает Конституции находящихся в ее составе автономных республик и определяет границы их территории;

утверждает план развития республики и бюджет республики;

пользуется правом амнистии и помилования граждан, осужденных судебными органами союзной республики;

устанавливает представительство союзной республики в международных сношениях.

Статья 177. Для созыва и ведения заседаний, а также ведения дел Верховного Совета СР между сессиями, Верховный Совет СР избирает из своего числа Президиум Верховного Совета СР численностью от 5-ти до 9-ти членов, включая Председателя и его заместителей.

Статья 178. Верховный Совет СР избирает не менее 5-ти и не более 9-ти членов Политсовета СР. Из выбранных членов Политсовета СР, Верховный Совет СР избирает Председателя Политсовета СР и Заместителя председателя Политсовета СР.

Полномочия Политсовета СР определяются Конституцией Союзной Республики.

Глава 6: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Статья 179. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти ССДР является Политсовет ССДР. Политсовет ССДР ответственен перед Верховным Советом ССДР и ему подотчетен.

Статья 180. Совет Министров ССДР ответственен перед Политсоветом ССДР и ему подотчетен.

Статья 181. Совет Министров ССДР издает постановления и распоряжения в рамках своих полномочий, в целях исполнения утвержденных Государственных планов ССДР. Постановления и распоряжения Совета Министров ССДР не могут противоречить закону ССДР.

Статья 182. Постановления и распоряжения Совета Министров ССДР обязательны к исполнению на всей территории ССДР.

Статья 183. Совет Министров ССДР:

объединяет и направляет работу общесоюзных министерств ССДР, Государственных комитетов Совета Министров ССДР и других подведомственных учреждений;

принимает меры по реализации Ключевых целей нации, Государственных планов, по исполнению Государственного бюджета и укреплению кредитно-денежной системы;

принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав граждан;

осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами;

определяет ежегодные контингенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу, руководит общим строительством Вооруженных Сил страны;

образует Государственные комитеты ССДР, а также, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные управления при Совете Министров ССДР по делам экономического, культурного и оборонного строительства;

курирует и организует работу государственных предприятий;

организует деятельность предприятий с ограниченными правами собственности с целью достижения ими поставленных плановых показателей и общего успешного развития;

курирует работу частных предприятий с целью достижения ими целевых индикативных плановых показателей и исполнения ими законодательства ССДР.

Статья 184. Совет Министров ССДР имеет право по отраслям управления и экономики, отнесенным к компетенции Совета Министров ССДР, приостанавливать постановления, распоряжения, приказы и инструкции министров ССДР, а также акты других подведомственных учреждений.

Статья 185а. Совет Министров ССДР формируется Политсоветом ССДР в составе:

Председателя Совета Министров ССДР и его заместителей;

Министров ССДР;

Статья 185б. Представленный Политсоветом ССДР Состав Совета Министров ССДР утверждается Верховным Советом ССДР.

Статья 186. Совет Министров ССДР или министр ССДР, к которым обращен запрос депутата Верховного Совета ССДР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать письменный ответ данному депутату.

Статья 187а. Министры ССДР руководят отраслевыми министерствами, входящими в компетенцию министров ССДР.

Статья 187б. Министры ССДР несут полную личную ответственность за выполнение плановых показателей и развитие подконтрольных им отраслей.

Статья 188. Министры ССДР издают в пределах компетенции соответствующих министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета Министров ССДР и проверяют их исполнение.

Статья 189. Министерства ССДР руководят порученной им отраслью государственного управления и государственными предприятиями в данной отрасли. Министерства непосредственно курируют работу предприятий с ограниченными правами собственности на всей территории ССДР в рамках данной отрасли.

Статья 190а. Структуру министерств, необходимую для реализации Ключевых целей нации и Государственных планов готовит Политсовет ССДР. Предложенную структуру министерств ССДР утверждает Верховный Совет ССДР.

Статья 190б. Министерства могут создаваться или упраздняться по предложению Политсовета ССДР. Создание или упразднение министерств ССДР утверждает Верховный Совет ССДР.

Глава 7: ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА (АРСС)

Статья 191. Высшим органом государственной власти автономной республики является Верховный Совет АРСС.

Статья 192. Верховный Совет Автономной Республики избирается гражданами республики сроком на четыре года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Автономной Республики.

Статья 193. Верховный Совет Автономной Республики является единственным законодательным органом АРСС.

Статья 194. Законы, принятые Верховным Советом АРСС не могут противоречить законам, принятым в ССДР.

Статья 195. Каждая автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности автономной республики и построенную в полном соответствии с Конституцией ССДР.

Статья 196. Верховный Совет АРСС избирает из своего числа Президиум Верховного Совета АРСС, согласно своей Конституции.

Статья 197. Верховный Совет АРСС избирает Политсовет АРСС из всех граждан АРСС, согласно Конституции АРСС.

Глава 8: МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ВЛАСТИ. МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 198а. Высшим местным органом государственной власти в автономных областях, округах, районах, городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) является местная администрация. Порядок формирования местной администрации определяется Конституцией и законом ССДР.

Статья 198б. Руководство местной администрацией осуществляет глава местной администрации, а в период его отсутствия заместитель главы местной администрации.

Статья 198в. Кандидатура главы местной администрации предлагается губернатором региона и утверждается всеми имеющими право голоса гражданами, проживающими на территории, относящейся к данной администрации, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при открытом голосовании сроком на четыре года. Для утверждения кандидатуры главы администрации необходимо набрать 2\3 голосов избирателей.

Статья 198г. Утвержденный глава местной администрации может быть снят с должности в любой момент, если за это проголосуют более 2\3 избравших его граждан.

Статья 199а. Местные советы депутатов трудящихся являются местными органами законодательной и контролирующей власти.

Статья 199б. Нормы представительства, полномочия и срок полномочий Советов депутатов трудящихся определяется Конституциями и законом Союзных Республик.

Статья 200а. Местный совет депутатов трудящихся контролирует деятельность местных органов государственной власти, издает местные законы и постановления в соответствии с Конституцией и законом ССДР, обеспечивает охрану государственного порядка, соблюдение законов и прав граждан, контролирует местное государственное строительство и благоустройство, участвует в принятии решений местными органами государственной власти, а также реализует другие законодательные, управленческие и контрольные функции, предусмотренные Конституцией и законодательством ССДР.

Статья 200б. Местные советы депутатов трудящихся избирают из своего числа представителей в Региональный и Верховный Советы депутатов трудящихся в порядке, установленном Конституциями и законом Союзных Республик.

Статья 200в. Региональный совет депутатов трудящихся контролирует деятельность региональных органов государственной власти, издает региональные законы и постановления в соответствии с Конституцией и законом ССДР, обеспечивает охрану государственного порядка, соблюдение законов и прав граждан в регионе, контролирует региональное государственное строительство и благоустройство, участвует в принятии решений региональными органами государственной власти, а также реализует другие законодательные, управленческие и контрольные функции, предусмотренные Конституцией и законодательством ССДР.

Статья 201а. Высшим региональным органом государственной власти является региональная администрация.

Статья 201б. Руководство региональной администрацией осуществляет губернатор, а в случае его отсутствия заместитель губернатора.

Статья 201в. Кандидатуры губернаторов предлагаются Политсоветом ССДР и утверждаются Региональным советом депутатов трудящихся сроком на четыре года. Для утверждения кандидатуры губернатора необходимо набрать 2\3 голосов избирателей.

Статья 201г. Утвержденный губернатор может быть снят с должности в любой момент, если за это проголосуют более 2\3 избравших его депутатов Регионального совета.

Статья 202. Советы депутатов трудящихся всех уровней принимают решения и осуществляют контроль в пределах прав, предоставленных им Конституцией, законами ССДР и Союзной Республики.

Глава 9: СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 203а. Правосудие в ССДР осуществляется: Верховным Судом ССДР, Верховными Судами Союзных Республик, гражданским судом, арбитражным судом, уголовным судом и мировыми судами.

Статья 203б. Создание особых, чрезвычайных судов не допускается ни при каких обстоятельствах.

Статья 204. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом ССДР.

Статья 205а. Судьи независимы и руководствуются только Конституцией ССДР и законом ССДР. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи никому не подотчетны.

Статья 205б. При принятии решения, судьи обязаны учитывать положения Государственной идеологии ССДР.

Статья 206а. Судьями могут быть граждане ССДР, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в ССДР.

Статья 206б. Законом ССДР могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов ССДР.

Статья 207. Верховный Суд ССДР является высшим судебным органом по конституционным делам, гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с конституционным законом ССДР и осуществляющим судебную власть посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд ССДР осуществляет в предусмотренных законом ССДР процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

На Верховный Суд ССДР возлагается надзор за судебными органами союзных республик в установленных законом пределах.

Статья 208. Верховный Суд ССДР осуществляет защиту основ конституционного строя, обеспечивает верховенство Конституции и законов ССДР на всей территории ССДР.

Статья 209а. Членов Верховного Суда ССДР, избирает Верховный Совет ССДР сроком на двадцать четыре года.

Статья 209б. Для утверждения кандидатуры члена Верховного Суда ССДР необходимо набрать не менее 75% голосов членов Верховного Совета ССДР.

Статья 210а. Постоянно действующим органом Верховного Суда ССДР является Президиум Верховного Суда ССДР, состоящий из 11 членов, включая Председателя Президиума Верховного Суда ССДР и двух его заместителей.

Статья 210б. Президиум Верховного Суда ССДР созывает съезд членов Верховного Суда ССДР не реже, чем 2 раза в год; подписывает и публикует решения Верховного Суда; ведет текущие дела Верховного Суда.

Статья 210в. Президиум Верховного Суда ССДР избирается членами Верховного Суда ССДР сроком на четыре года. При голосовании побеждают кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 211. Общая численность членов Верховного Суда ССДР и его структура устанавливаются законом ССДР.

Статья 212. Должность члена Верховного Суда ССДР, а также судей всех уровней в ССДР предусматривает повышенную ответственность за нарушение закона ССДР.

Статья 213. Члены Верховных Судов Союзных Республик избираются Верховными Советами Союзных Республик сроком на двадцать четыре года.

Статья 214. Члены Верховных Судов Автономных Республик избираются Верховными Советами Автономных Республик сроком на двадцать четыре года.

Статья 215. Кандидатуры региональных (краевых и областных) судей предлагаются Верховным Судом ССДР (или уполномоченными органами Верховного Суда ССДР) и утверждаются Региональными советами депутатов трудящихся или Советами депутатов трудящихся автономных областей сроком на двадцать четыре года. Для утверждения кандидатуры судьи, необходимо набрать не менее 75% голосов депутатов.

Статья 216. Каждые 4 года избранный судья судов всех инстанций, включая Верховный Суд, продлевает свои полномочия путем получения более 75% голосов Совета депутатов трудящихся соответствующего уровня.

Статья 217а. Совет депутатов трудящихся соответствующего уровня имеет право в любой момент потребовать проведения прокурорской проверки в отношении любого утвержденного им судьи, если за данное решение проголосует большинство членов Совета, предоставив письменное обоснование своему решению.

Статья 217б. В случае подтверждения нарушения судьей закона ССДР, он немедленно снимается с должности и привлекается к ответственности в особом порядке, в соответствии с законодательством ССДР.

Статья 217в. В случае снятия судьи с должности, Верховный Суд ССДР (или уполномоченный орган Верховного Суда ССДР) обязан в срок не более 10 рабочих дней предложить новую кандидатуру судьи для утверждения соответствующим Советом депутатов трудящихся.

Статья 218. Кандидаты в мировые судьи районных (городских) мировых судов предлагаются уполномоченными органами Верховного Суда ССДР и утверждаются гражданами района (города) или села на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при открытом голосовании сроком на четыре года. Для утверждения кандидатуры мирового судьи необходимо набрать не менее 75% голосов избирателей.

Статья 219. Судопроизводство ведется на языке Союзной Республики, автономной республики или автономной области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать в суде на родном языке.

Статья 220. Разбирательство дел во всех судах ССДР открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения. Во всех судах ССДР обвиняемому обеспечивается право на защиту.

Статья 221а. Высший надзор за исполнением законов всеми государственными органами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами ССДР возлагается на Прокуратуру ССДР.

Статья 221б. Руководство Прокуратурой ССДР осуществляет Генеральный Прокурор ССДР.

Статья 222а. Генеральный Прокурор ССДР и его заместители, назначаются Верховным Советом ССДР сроком на шесть лет.

Статья 222б. Для утверждения кандидата на должность Генерального Прокурора необходимо набрать не менее 75% голосов Верховного Совета ССДР.

Статья 223. Должность Генерального Прокурора ССДР и его заместителя предусматривает повышенную ответственность за нарушение закона ССДР, в соответствии с законодательством ССДР.

Статья 224. Республиканские, региональные, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автономных областей назначаются Генеральным Прокурором ССДР сроком на шесть лет.

Статья 225. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверждаются Генеральным Прокурором ССДР сроком на шесть лет.

Статья 226. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от любых государственных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору ССДР и действуя на основе Конституции ССДР и законов ССДР.

Иллюстрация системы государственной власти ССДР:



Глава 10: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 227. Выборы местных депутатов трудящихся производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при открытом голосовании, по нормам, установленным Конституцией и законом ССДР.

Статья 228а. Выборы депутатов трудящихся в: Верховный Совет ССДР, Верховные Советы Союзных Республик, Верховные Советы Автономных Республик, Региональные Советы депутатов трудящихся, производятся избранными местными депутатами трудящихся из их числа на основе равного избирательного права при открытом голосовании.

Статья 228б. Побеждает депутат, набравший наибольшее количество голосов.

Статья 229. При избрании представителей в: Верховный Совет ССДР, Верховные Советы Союзных Республик, Верховные Советы Автономных Республик, Региональные Советы депутатов трудящихся избранным местным депутатам трудящихся запрещается голосовать за себя.

Статья 230а. Действующие депутаты трудящихся всех уровней не имеют права работать в органах исполнительной и судебной власти ССДР.

Статья 230б. Депутаты трудящихся всех уровней могут быть избраны (утверждены) для работы в органах исполнительной или судебной власти ССДР исключительно новым созывом Советов депутатов трудящихся.

Статья 231. Выборы депутатов трудящихся местного уровня являются всеобщими: все граждане ССДР, достигшие 21 года, имеют право участвовать в выборах депутатов, за исключением:

граждан, имеющих общий трудовой стаж менее 3-ех лет;

граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными;

граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

граждан, имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

граждан, лечащихся от алкогольной и наркотической зависимости;

граждан, имеющих налоговую задолженность перед государственным бюджетом свыше 30.000 рублей.

Статья 232. Местным депутатом трудящихся ССДР может быть избран гражданин ССДР, достигший 25 лет, за исключением:

граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными;

граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

граждан, лечащихся от алкогольной и наркотической зависимости;

граждан, имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

граждан, имеющих налоговую задолженность перед государственным бюджетом свыше 30.000 рублей.

Местный депутат трудящихся должен отвечать следующим минимальным требованиям:

общий трудовой стаж не менее 5-ти лет;

желателен подтвержденный управленческий опыт не менее 3-ех лет;

депутат должен постоянно проживать в ССДР.

Дополнительные требования к депутатам трудящихся местного, регионального и верховного Советов определяются законом ССДР.

Статья 233. Выборы депутатов трудящихся являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 234. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 235. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил ССДР, пользуются правом избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 236. Голосование при выборах в Советы депутатов трудящихся всех уровней является открытым.

Статья 237а. Избирательные округа формируются преимущественно по производственному принципу.

Статья 237б. В случае, если деление по производственному принципу невозможно, то округа делятся таким образом, чтобы граждане в этих избирательных округах максимально активно взаимодействовали между собой и принцип, описанный в статье Конституции ССДР № 140 был реализован.

Статья 237в. Право выдвижения кандидатов обеспечивается за любыми общественными и политическими организациями, либо кандидат может выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.

Статья 238. Кандидатам в депутаты трудящихся всех уровней предоставляется одинаковое время на телевидении, радио и в других средствах массовой информации для публикации своих программ и агитации.

Статья 239. Частное финансирование любой предвыборной кампании и агитации запрещено в ССДР.

Статья 239а. Каждый депутат трудящихся обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся в котором он состоит не реже, чем один раз в 6 месяцев.

Статья 240б. Депутат трудящихся любого уровня может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке.

Статья 240в. Депутат трудящихся любого уровня может быть премирован по результатам работы в установленном законом ССДР порядке в случае, если избиратели утвердят премирование.

Глава 11: ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

Статья 241. Государственный герб ССДР состоит из …

Статья 242. Государственный флаг ССДР состоит из …

Статья 243. Столицей ССДР является город Москва.

Глава 12: ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ССДР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 244. Конституция ССДР обладает высшей юридической силой. Все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией ССДР.

Статья 245. Изменение Конституции ССДР производится посредством всенародного референдума, при открытом голосовании и при условии получения не менее 75% голосов избирателей по каждой статье Конституции.