

Восстание против либертарианства: протесты аргентинцев против политики Хавьера Милея

10 декабря 2023 года в Аргентине пост главы государства занял первый в мире президент-либертарианец — Хавьер Херардо Милей. И без того не слишком богатая и развитая Аргентина стала оплотом капиталистического разврата: она показала всему миру, какое ещё обличие может принять власть богачей и как похожи оказываются правый «авторитаризм» и правый «антиавторитаризм» на «политическом компасе». Наша статья посвящена истории сопротивления аргентинцев режиму вседозволенности большого кошелька — в лице либертарианца Хавьера Милея и его радикальных рыночных реформ.

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Что предшествовало воцарению анархо-капитализма в Аргентине? Не будем уходить очень глубоко в историю. Достаточно того факта, что Аргентина всегда была слабым — хотя и сравнительно важным из-за своих ресурсов — звеном в мировой капиталистической экономике. Государство сильно зависело от иностранных держав: в XX веке зависимость от Великобритании сменилась, как и во многих других странах, на зависимость от США и доллара. Она сохраняется и по сей день.

С начала 1990-х годов в Аргентине — в годы правления президента-перониста Карлоса Менема — активно проводится политика приватизации и ещё более широкого привлечения иностранного капитала. Это привело уже к трём дефолтам в XXI веке. Первый настиг Аргентину в 2001 году, другие два — в 2014 и 2020 годах [1]. Никакая «шоковая терапия» ещё не спасала родину танго от экономических кризисов. Тем не менее никаких уроков национальный правящий класс не извлёк (да и не мог — в силу своего положения на международной арене) и на исходе 2023 года избрал главой государства самого радикального шокового терапевта — Милея с его партией «Свобода наступает». С тех пор, пожалуй, «свобода» нигде так активно ещё не наступала.

21 декабря 2023 года, вскоре после своего избрания, президент Милей утвердил указ о более чем 300 экономических реформах [2]. Он провозгласил, что «правила, останавливающие экономический рост», нужно «демонтировать». Идея заключалась в том, что либертарианское государство должно выпустить предпринимателей (особенно покрупнее) из-под своего отеческого крыла — в свободный полёт — и максимально дерегулировать экономику, урезать, насколько это вообще возможно, государственный контроль. Среди основных мер — облегчение приватизации компаний, торговли с иностранными компаниями, сокращение государственных субсидий на топливо, уменьшение числа министерств, «бюрократии» и девальвация национальной валюты на 50 % — до 800 песо за доллар. Тем же вечером, 21 декабря, тысячи людей вышли на митинг в Буэнос-Айресе против правительства Милея [3].

К концу 2024 года уровень бедности в Аргентине достиг 53 % [4]. Было потеряно более 261 тыс. рабочих мест [5]. За 100 дней правления Милея инфляция достигла рекорда в 276 %, цены выросли более чем на 70 %, снизилась покупательская способность [6]. В планах Милея было «долларизовать» экономику страны [7], что ещё больше ставило её в зависимость от Соединённых Штатов. При этом планировалось печатать купюры номиналом в 20 и 50 тыс. песо [8]. Ситуацию исправил только Центральный банк — орган столь презираемого в «философии» Милея государства. В январе 2025 года он снизил девальвацию песо до 1 % в год [9]. Пустить экономику на самотёк не очень получилось, хотя господа-либертарианцы успешно приватизировали как минимум 59 публичных компаний [10].

Примечательный момент. Министерства Образования, Культуры, Спорта, Науки, технологий и развития, Труда, занятости и общественной безопасности и др. формально не были упразднены. Их влили в (!) «Министерство Человеческого Капитала» [11]. С декабря 2023-го для аргентинского государства более не существует таких статей расходов как образование, трудовая занятость, наука, спорт, культура и т. д. Всё это теперь часть расходов на «человеческий капитал».

Буржуазная искренность достигла своего пика, окончательно признав трудящихся простой статьёй расходов (переменный капитал), а траты в вышеперечисленных социальных сферах не шибко рентабельным вложением капитала. С уничтожением указанных министерств, конечно, были урезаны их бюджеты, что привело к сокращению государственных расходов на социальные нужды (пенсии, выходные пособия) на 40 процентов в реальном выражении [12].

Итак, все эти «обновления» вынудили аргентинцев выйти на улицы. «Интересуется» кто политикой или «не интересуется» — не играет совершенно никакой роли, когда дело доходит до опустения собственного холодильника. Можно сколько угодно обвинять аргентинцев в том, что они, дескать, сами избрали такого президента. Но для этого нужно, подобно либералам, очень сильно верить в буржуазную демократию. Для тех, кого мы называем народом Аргентины (трудящиеся сейчас — это большинство страны), и камня на камне не осталось от демократии. Институт лоббирования в эпоху империализма наличествует далеко за пределами государств, вроде США, где он официально существует, и принимает уже сильно иные формы, чем обычное «протаскивание» голосов в парламенте. Монополисты, транснациональные корпорации и проч. — вот, кто определяет состав Сенатов, президентских кабинетов, правительств и др., и вот для кого демократия действительно существует.

Обнищавшие аргентинцы решили дать отпор рыночному произволу

Всё началось с небольших митингов в первые недели после избрания Милея президентом. Настоящие беды начали потихоньку настигать правящий класс Аргентины на второй месяц «шоковой терапии».

24 января 2024 г., в самой середине рабочей недели, в среду, на улицах аргентинской столицы собралось от 40 до 80 тыс. человек [13]. Они требовали насущного для всех людей — хлеба, и насущного для аргентинцев — независимости. Протестующие, организованные Всеобщей конфедерацией труда (CGT), двинулись в сторону парламента с лозунгами на плакатах: «Еда — это не привилегия» и «Отечество не продаётся». Последний можно понимать двояко. С одной стороны, кампания Милея просто разбазаривает некогда народное имущество, приватизируя всё, что только можно и нельзя. С другой стороны, Милей и его команда также развёртывают невероятно активное «сотрудничество» с иностранным бизнесом и государствами, главным образом — с США. Долларизация, господство американских, и не только ТНК, на аргентинском рынке — вот колониальная зависимость XXI в. Скорее всего, трудящиеся выступали против и того, и другого.

«Мы пришли сюда, — прокламировал перед народом лидер CGT[1] Гектор Даэр, — чтобы защитить 40 лет демократии, чтобы защитить Отечество». К протестующим присоединились люди из других городов. С призывом «не отступать ни на дюйм от достигнутого» были начаты забастовки CGT и более мелких профсоюзов. Забастовка сразу же повлияла на воздушное движение: по данным компании Aerolíneas Argentinas, было отменено почти 300 рейсов, «затронув более 20 000 пассажиров», что привело к убыткам в размере около 2,5 миллиона долларов. Протестующие в Буэнос-Айресе начали мирно расходиться после трёх часов, проведённых на улицах.

Магазины и банки в столице работали в обычном режиме в преддверии всеобщей забастовки с полудня до полуночи, а общественный транспорт, который доставлял протестующих на демонстрации и обратно, должен был работать до 7 часов вечера по местному времени.

Президент раскритиковал профсоюзы за то, что они создают «две Аргентины»: «Одна [Аргентина] хочет оставаться в прошлом и в упадке, а другая выводит нас на путь развития — и это та, которую мы предлагаем». После цитаты Ленина — это самое левое, что говорил Милей. Действительно, существуют две Аргентины. Только он перепутал стороны: кто выводит на путь прогресса, а кто тянет в прошлое [14].

Говорящая голова правительства, Мануэль Адорни, пошёл ещё дальше. Он обвинил CGT в том, что она (спаси его, Маркс!) действует «против трудящихся» и «не на той стороне истории».

В тот день либертарианское правительство было сильно обеспокоено и вместе с министром безопасности Буллрич разработало новый протокол. Согласно ему силовые службы могли «предпринимать действия», если протестующие блокируют улицы. Более того, правительство угрожало тем, что за счёт бастующих (!) будут покрывать расходы на развёртывание полиции… как будто раньше это было не так.

Пабло Мояно, лидера профсоюза дальнобойщиков, спросили, не боится ли он ареста. Мояно ответил: «Как вы посадите в тюрьму сотни тысяч людей?» (по словам лидеров протеста, демонстрантов было до полумиллиона). «Неужели вы будете сажать 40 000 дальнобойщиков по одному? — продолжал он, шутя. — Это невозможно, это всё часть медиа-шоу [Патрисии Буллрич, министра безопасности], чтобы никто с ней не спорил».

В единстве, в коллективном действии рабочим было нечего бояться. «Всех не пересажают». К тому же скажем спасибо господину Милею и Ко за то, что провалившимся в бездну нищеты аргентинцам во многом было нечего терять.

Меньше чем через месяц — 18 марта — снова вспыхнули протесты по всей стране. Причина та же — еда. «Миллионы семей не могут себе позволить в день даже один приём пищи», — с горечью сообщает Алехандро Громахо, лидер одного из профсоюзов. В стране буквально гуманитарный кризис с едой. Базовая продовольственная корзина для семьи из четырёх человек в феврале составляла 322 851 аргентинский доллар, тогда как минимальная зарплата в марте была 202 800 аргентинских долларов [15].

Отчаянные, голодные протестующие перекрыли более 500 дорог по всей стране. Удар по логистике был сильным.

Здесь-то и вступило в действие детище Буллрич — «антипротестный» протокол Министерства безопасности. Полицейские применили слезоточивый газ, водомёты и ударили по протестующим, выстроившись в ряд, чтобы не дать им занять автомобильный мост.

В это время рабочие Aerolíneas Argentinas заблокировали аэропорт в столице, требуя восстановить на рабочих местах 40 уволенных товарищей и отменить решение о приватизации государственной авиакомпании.

Мартовские протесты, как и все предшествовавшие, были подавлены

Следующий удар по властям пришёлся из сферы образования. 23 апреля 2024 г. в Буэнос-Айресе от Площади Мая до Конгресса растянулась 800-тысячная толпа демонстрантов [16]. Она состояла из студентов, членов профсоюза учителей и др. «Марш студентов» был направлен против инициативы Милея сократить финансирование вузов на 70 %.

Они отстаивали сохранение свободного доступа к образованию: «Образование спасает нас и делает свободными. Мы призываем аргентинское общество защитить его». — «Государственный, свободный и открытый университет — одно из величайших завоеваний нашего народа. И мы не собираемся от этого отказываться». — «Бунтуйте и занимайтесь самообразованием». — «Больше денег на образование, а не на репрессии».

Месяцем ранее либертарианским правительством было закрыто аргентинское СМИ «Télam», работавшее с 1945 года [17]. Оно было важным для народа Аргентины и вообще её суверенитета, так как создавалось в качестве национальной альтернативы североамериканским СМИ вроде UPI и AP. Поэтому недовольные студенты на демонстрации также скандировали: «Больше Телама, меньше Твиттера», — в котором Милей, уподобляясь своему кумиру Трампу, любит проводить время и навязывать это аргентинцам.

Ещё одним лозунгом марша было: сделать книги мощным знаком протеста. Наряду с мемами и фразами на плакатах «светились» разные известные авторы. Так, вместе с Лаканом, Фрейдом и Оруэллом бастующие студенты поднимали книги Маркса и Энгельса.

Тем временем, пока около трёх часов дня студенты стекались на Майскую площадь, президент был в доме правительства и планировал возглавить заседание кабинета министров. Но не тут-то было. Узнав о происходящем, он спешно ушёл оттуда и в течение всей второй половины дня делал репосты против марша в своих соцсетях. Например, в одном из постов, которые он ретвитнул, было изображение троянского коня, внутри которого были щиты оппозиционной Хустисиалистской партии, профсоюзов UCR и CGT: «За этими студентами скрывается старая каста, которая всегда пытается паразитировать на стране» [18].

Заместитель министра по делам прессы Хавьер Ланари добавил в этой связи, что «государственное образование [демонстрантами] не обсуждается. То, что обсуждается, — это аудиты, идеологическая обработка, рабочие места и кризис, порождённый теми, кто управлял страной 16 из последних 20 лет». Министр списал вину за начало протеста с настоящих властей на студентов и предыдущие правительства. Получается, по мнению Ланари, последние виноваты во всеобъемлющем кризисе в Аргентине, а первые — в протестах против того, в чём нынешний президентский кабинет не повинен.

Прошедшее выступление стало одним из крупнейших протестов после вступления Милея в должность. Позже очаги недовольства регулярно вспыхивали, собирая до нескольких тысяч участников под примерно теми же лозунгами, что описаны выше, но уже не достигали таких размеров [19].

Самый крупный последний митинг — это всеобщая забастовка 10 апреля 2025 года [20]. Днём ранее, 9 апреля, рабочие присоединились к протесту пенсионеров перед зданием Конгресса. А на следующее утро не вышли на работу.

В результате 24-часовой забастовки самолёты, поезда и порты были остановлены в знак протеста против радикальных мер жёсткой экономии, принятых правительством президента-либертарианца Хавьера Милея. В столице Буэнос-Айресе в четверг, 10 апреля, было тихо, хотя автобусы ходили в обычном режиме. Банки и школы были закрыты, а государственные больницы и правительственные учреждения работали на пределе своих возможностей.

Профсоюзы требовали от правительства восстановить на работе уволенных сотрудников, возобновить переговоры о заработной плате и отказаться от планов приватизации некоторых государственных компаний, а также от других мер — старых, но по-прежнему нерешённых проблем.

Отчаяние, характерное для протестующих аргентинцев вот уже полтора года и при том толкающее их дальше на акции протеста, никуда не делось. «После этой забастовки им придётся выключить бензопилу», — говорил лидер профсоюза ATE, намекая на свёртывание политики «шоковой терапии». — «Всё, больше нечего сокращать». — «Больше нечего сокращать»! Если либертарианское правительство ещё не дошло до такого положения, то обязательно дойдёт до него в будущем.

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В конце мая президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, который ограничивает право трудящихся на проведение забастовок [21]. Целому ряду различных секторов экономики, включающих десятки видов деятельности (будь то: образование, таможня, авиация, работа портов и т.д.), отныне нельзя останавливать свою работу. Но едва ли хоть один буржуазный министр понимает, что, благодаря его политике, если пролетариям будет действительно нечего терять, то они наплюют на все буржуазные законы и станут бороться гораздо жёстче, чем господа с широкими кошельками, которых могут себе представить в сравнительно «мирное» классово время. Во всяком случае, надеюсь, этому не помешает ядерный пепел.

Вскоре, 3 июня, Аргентинский суд заблокировал вышеназванный указ президента [22]. Пока сложно сказать, насколько закон будет в помощь аргентинским трудящимся, но всё-таки это судебное решение можно назвать их небольшой победой. Что дальше: покажет время.

Акции протестов и забастовок в Аргентине 2023-2025 гг. – это ценнейший опыт не только для аргентинских трудящихся, но и для нас. Толстосумы родины танго почти совсем не пошли на уступки рабочим. Однако это означает, что самым грандиозным классовым баталиям только предстоит развернуться.

Сегодня классовая борьба ни в Южной Америке, ни за её пределами не окончена. Возможно, даже 800-тысячные демонстрации скоро нам покажутся лишь репетицией к чему-то большему. На мой взгляд, чрезвычайно интересно и, главное, полезно следить за ходом событий в Аргентине. Происходящее там – это потенциальное будущее здесь. Отвертеться от него мы вряд ли можем, а вот подготовиться – более чем.

Да, условия тут и там разные, но опыт классовой борьбы, где бы она не протекала – это важный опыт, его стоит перенимать. Капиталисты учатся друг у друга. Так чем же мы хуже?

Артём Вятичев

Контакты: Telegram – @temvolk

Источники:

[1] CGT является перонистским и реформистским профсоюзом Аргентины. Его роль в организации протестов против реформ Милея оценивается крайне неоднозначно. Левые из Partido Obrero отмечают умеренный характер противостояния властям и слив ряда других протестов. – прим. ред.