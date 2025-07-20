

Turismo sí pero no así[1]

Испания – это страна пляжей, сиесты и низких цен, страна фламенко, маньяны[2], паэльи и беззаботного отдыха. Так, туризм остаётся первым, что приходит на ум при слове «Испания». Среди яхт на причалах Барселоны и Малаги и сейчас можно найти все флаги первого мира. Голливудские звезды давно раскупили летние домики. Взрослые неспеша пьют валенсийскую воду[3], дети бегают босиком по песку, их лица измазаны мороженым. В Германии или Ирландии, где средняя зарплата в полтора раза выше, к Испании относятся как к бюджетному отдыху для всей семьи. Ибица – поколениями лучшее место для клубного отдыха. В 2024 году только Италия и Франция выдали больше туристических шенгенских виз россиянам.

Европейский туризм полностью оправился от коронавирусных ограничений. За весь 2024 год в Испании отдыхали 94 миллиона туристов, которые потратили 126 миллионов евро. Это выше показателей в любой допандемийный год. Туризм даёт бюджету Испании до 14% ВВП, а также прямо или косвенно обеспечивает каждого восьмого работающего.

И всё же в 2024 в Испании прошли рекордные протесты против туризма. Основные очаги сопротивления – Канарские и Балеарские острова, Майорка, Барселона.

Например, в протестах на Канарских островах участвовали десятки тысяч местных жителей. Одна из причин – 34% жителей Канарских островов подвергались риску бедности или социальной изоляции из-за последствий излишнего туризма. Среди лозунгов на плакатах – как призывы к уважению земли, так и резкие требования «убираться домой».

Надпись на плакате – Иностранцы покупают каждый третий дом на Канарских островах. Где же мы будем жить? Источник.

В Барселоне активисты применяют другую тактику – обстреливают туристов из водяных пистолетов. Вряд ли такой душ навредит здоровью отдыхающих, но посыл все считывают.

Плакат на одной из уличных демонстраций. Источник.

Сами испанцы называют это turistificacion (туристификацией). Гости из других стран несут в испанские курорты свои деньги, а местный бизнес и чиновники подстраиваются под это. Так, например, собственники жилья повышают цены на квартиры, начинают сдавать их туристам на короткий срок, цены на товары и услуги растут. Такие проблемы кажутся совсем далекими для России, но волна возмущения российскими релокантами в Грузии или Армении объясняется теми же причинами. Пусть антироссийские настроения и не объясняются только туристическими причинами, они следуют той же экономико-классовой логике.

Неслучайно все популярнее в испанском языке становится слово guiri. У него нет прямого перевода, а произошло оно то ли от “germanos” (немцы), то ли от “ingleses” (англичане). В любом случае, это уничижительное обозначение «белого» туриста, часто из более богатых стран центральной и северной Европы (Великобритания, Германия, Скандинавия). Из отличительных черт guiri – сгоревшие на солнце лицо и плечи, незнание испанского языка и культуры, эксплуататорское отношение к местным жителям.

Важно также проговорить, что протесты против туризма отличаются от антимигрантских выступлений сразу по нескольким причинам. Во-первых, туристы рассматривают приезд в страну на короткий срок (максимальное время, которое разрешено провести в стране туристам без ВНЖ – 3 месяца, зачастую люди отдыхают намного меньше). Во-вторых, предполагается, что турист, который приезжает в Испанию, богаче местных жителей или в короткий период своей поездки готов тратить значительно больше денег, чем тратит обычный испанец в этой местности.

В Испании очень сильное движение сепаратизма, что также укрепляет экономико-социальный базис – в первых рядах, как всегда, Каталония, однако похожие тенденции есть в Галисии, Стране Басков, а также на островах (особенно Майорка). Получается, что массовый туризм снова поднимает вопросы распределения денег между центром и периферией, при этом периферия считает, что недополучает доход от туризма, а «все деньги уходят в Мадрид». Так, например, активист движения Canarias se agotan (Канарские острова исчерпаны) Виктор Мартин отмечает, что 75% доходов от туризма уходит за пределы Канарских островов.

Испания – митингующая страна, массовый выход несогласных людей на улицы – это одна из наиболее популярных и доступных форм протеста. Так, например,

8 марта – это не «день весны и цветов», а день забастовок и борьбы за права женщин. Своего пика такие движения достигли в 2019 году, когда по данным Amnesty International на улицы Мадрида вышли 375 тысяч человек. Население столицы – 3.2 миллиона, то есть в акции участвовал почти каждый девятый житель главного города страны. При этом у испанцев более развита, чем в России низовая организация, митинги собирают местные активисты и таким образом, протест становится организованным. У движения против туризма есть цели, которые разделяет большая часть общества, поэтому они продолжились и в 2025 году.

Календарное лето в Испании наступает 21 июня и длится до 21 сентября. Однако первые протесты против туризма уже прошли. На карте – те же точки: Пальма де Майорка, Барселона, Сан Себастьян (Страна Басков). Требования не изменились, надписи на плакатах – тоже. Вместе с тем, SEGITTUR[4] прогнозирует, что это лето станет самым «туристическим» за всю историю.

Испания не одинока в своей борьбе против туризма. Венеция активно протестует против проведения свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Опять же нюансы отличаются, однако логика нерегулируемой эксплуатации остаётся и многие люди выступают против. Сейчас Город каналов ощетинился плакатами, на которых одного из богатейших людей мира изобразили с клоунским носом и макабрическими скелетами на плечах.

Плакат против празднования свадьбы Джеффа Безоса в Венеции. Источник.

«Город охвачен гневом: власти снова выбрали деньги, а не интересы жителей — наш город попросту продали тому, кто заплатил больше», — говорит Марта Сотторива, активистка кампании против свадьбы Джеффа Безоса (The Guardian).

2025 ожидается рекордным в Испании по числу гостей. Можно только предположить, что чем больше туристов будут въезжать в страну, тем сильнее будет волна противодействия со стороны общества.

Пока европейские бэкпекеры идут по маршрутам Святого Сантьяго[5], сезонные рабочие кочуют в поисках подработки, а офисные сотрудники в ожидании отдыха устанавливают Duolingo — напряжение растёт, а противоречия накапливаются.

Автор: Иван Рублев

[1] Туризму – да, но не такому (исп).

[2] Mañana – испанское слово, означающее «завтра», часто используется в шутливом или ироничном смысле для обозначения расслабленного, неторопливого отношения к времени и жизни.

[3] Агуа де Валенсия — коктейль на основе кавы, апельсинового сока, водки и джина.

[4] Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas/ Государственная коммерческая компания по управлению инновациями и туристическими технологиями.

[5] Путь Святого Иакова – один из самых известных и популярных паломнических путей в Европе, пролегает по северу Испании.