

Европа: радикальные левые против своего империализма

Быстро развивающиеся события вокруг «украинской войны» (в том числе в том, что касается возможного мирного диалога) вновь поставили вопрос о репозицинировании различных политических сил к происходящему. Вряд ли стоило ожидать, что уже определённые позиции как в отношении действий России в Украине, так и в адрес трампизма подвергнутся в левых кругах «Старого Света» серьёзной ревизии.

Самые разные части современного европейского левого движения ещё в 2022 г. высказались в отношении ответственности Российской Федерации за то, что в официальном политическом дискурсе России называется СВО. Так же можно сказать и то, что как радикальные левые силы, так и умеренные левые круги Европы идеологически и политически не принимают трампизм, внутреннюю и внешнюю политику новой республиканской администрации США. Как отмечает, в частности, самый известный французский левый политик Жан-Люк Меланшон, «культурно, политически и экономически Америка Трампа, действительно, сегодня угрожает нашим европейским странам».

Однако явственный разворот Вашингтона на «украинском направлении» вызвал нешуточный скандал в западном «благородном семействе» и заставил ведущие страны Западной Европы подтвердить свою тотальную поддержку Киева. Но не только. Под энергичным воздействием Парижа и Лондона европейские страны ищут сейчас варианты перевооружения и укрепления автономной европейской системы безопасности.

И вот по данному вопросу существуют уже вполне ясные следы водораздела между левоцентристами и теми, кого в Европе относят к радикальному левому спектру. Социал-демократия и «зелёные» поддерживают развитие инструментов Европейской политики безопасности и обороны и – в актуальном контексте – их позиция мало чем отличается от подходов европейских правоцентристов и либералов. В их глазах европейские страны должны идти на увеличение оборонительных расходов, укрепление военно-технического сотрудничества, ужесточение антироссийских экономических санкций и не снижать при этом объёмы финансовой и военной помощи Украине. Даже если при всём при этом руководители ведущих левоцентристских партий в Европе призывают к тому, чтобы Европейский Союз согласовывал с Соединёнными Штатами вопросы мирного урегулирования «украинского кризиса». Как отмечает в данной связи председатель Совета министров Испании, занимающий также должность Президента Социалистического Интернационала Педро Санчес, «сегодня мы защищаем международный порядок свободных, равных и суверенных стран. Вот почему мы защищаем Украину от неоимпериалистических угроз Путина.» Не менее откровенен и социал-демократический министр обороны Германии Борис Писториус: «Речь не только о солидарности с Украиной, речь идёт о безопасности и мире в Европе». То, что противостояние российскому империализму толкает социал-демократию к поддержке империализма западноевропейского, очевидно, лидеров Партии европейских социалистов не сильно волнует.

Позиции левых оппонентов неолиберализма в Европе иные. В частности, традиционные коммунистические партии исходят из интерпретации современного конфликта как явного подтверждения тезиса о межимпериалистической конкуренции. Так, оценивая дебаты вокруг проекта американо-украинского соглашения о редкоземельных металлах, газета Коммунистической партии Греции «Ризоспастис» пишет, что жёсткий торг за минеральные богатства сбрасывает маски и разоблачает империалистические амбиции вокруг Украины: «В основе переговоров о будущем Украины лежит делёж добычи между евроатлантическими «союзниками и Россией. США и ЕС бранятся между собой на руинах войны по поводу того, кому достанутся благородные металлы, в то время, как Россия торгуется за право продавать редкоземельные металлы Соединённым Штатам Америки.»

Не только те компартии, которые обычно относят к неосталинистской традиции (греческая и португальская), категорически выступают против отправки «контингента Европейского Союза» в Украину, но это же относится и к более умеренным коммунистическим партиям. Антитрампистский тренд, характерный для европейского левого движения, не означает, что коммунисты европейских стран готовы поддержать «свой», то есть, западноевропейский империализм и его действия на «украинском направлении».

Представители марксистско-ленинских партий категорически осуждают планы перевооружения как на уровне своих национальных государств, так и в масштабе ЕС, считая, что данные идеи способны лишь пододвинуть Европу к угрозе открытого военного конфликта по линии Запад – Россия. Как отмечает один из руководителей Партии труда Бельгии Жан Пестьё, «складывается ситуация, когда сами европейские лидеры отказались от активной дипломатии во имя мира, сделав выбор в пользу новой гонки вооружения и милитаризации Европы.»

Представители партий еврокоммунистической традиции говорят схожие вещи. Так, Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель, повторяя тезис о неприемлемости действий России в отношении Украины, выступил отчётливо против новой гонки вооружений от лица ЕС и, тем более, заявил о том, что не имеет смысла обсуждать вопрос о распространении французских «ядерных гарантий» на малые страны Евросоюза. В свою очередь, Коммунистическая партия Испании (КПИ) осудила решение премьер-министра П. Санчеса увеличить оборонный бюджет страны и масштабы военной помощи Украины. Коммунисты Испании исходят из того, что этот план не соответствует национальным интересам Испании.

Партии еврокоммунистического и левосоциалистического направления, объединённые в Партии европейских левых (ПЕЛ), предлагают «объединённой Европе» делать ставку прежде всего на дипломатическое измерение. Упрекая высшие институты ЕС в том, что на фоне их руководителей такие правые политики, как Дональд Трамп и Виктор Орбан сделались чуть ли не миротворцами, руководители ПЕЛ констатируют, что собственно «европейская» политика в отношении Украины не привела к успеху. Как говорится в недавнем заявлении ПЕЛ, «попытки разрешить войну в Украине путём военной победы провалились для всех сторон – России, которая инициировала войну, а также Украины и НАТО.»

ПЕЛ и участвующие в её деятельности национальные партии-члены заявляют также о том, что предложение руководителей Франции и Британии о возможной отправке в Украину военнослужащих в качестве миротворцев носит «безрассудный» характер, поскольку по факту категорической оппозиции со стороны Москвы данная инициатива лишь повлечёт приближение ядерной войны между великими державами. «Евролевые» предлагают Евросоюзу «развернуть свою политику на 180 градусов», то есть, выступить за дипломатический путь разрешения российско-украинского конфликта. Как отмечают лидеры входящей в ПЕЛ ФКП, если оставить Владимира Путина и Дональда Трампа «один на один», в качестве чуть ли не единственных акторов переговорного процесса, то в результате может быть достигнут компромисс, совершенно не выгодный как для народа Украины, так и для европейских государств также.

Достаточно схожую точку зрения занимают сейчас в Европе и те силы, которые относят к левопопулистской направленности. В частности, депутатская группа партии «Подемос» («Мы можем») в испанском парламенте выступила с резким заявлением, осуждающим план правительства П. Санчеса повысить военные расходы и продолжать оказывать всестороннюю военно-техническую помощь Киеву. Португальский Левый блок, подтверждая отрицательное отношение к российскому режиму, считает абсолютно нереальным план размещения в Восточной Европе военного контингента из натовских стран.

Во Французской Республике очевидным лидером пацифистского направления выступает ныне движение «Непокорённая Франция» (НФ). Она заявляет о том, что по-настоящему реальная самостоятельность ЕС в сфере безопасности и обороны возможна будет лишь тогда, как Франция и другие страны-члены ЕС порвут с атлантизмом и военно-политическими обязательствами по отношению к Соединённым Штатам. Основатель и фактический лидер НФ Ж.-Л. Меланшон считает, что у европейских стран появился серьёзный шанс, используя нынешнюю ситуацию, превратиться в фактор мира, а не милитаризма. Ж.-Л. Меланшон отмечает, в частности: «Речь идет о том, что мы нуждаемся в мире с Россией и в окончании войны в Украине с серьёзными взаимными гарантиями». Следовательно, он так же, как, к примеру, и бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин, требует от властей западноевропейских стран действовать именно на дипломатическом поприще.

Пожалуй, внутри европейской радикальной левой наиболее, если можно так сказать, сочувственные позиции в отношении Украины высказывают левосоциалистические партии североевропейских стран. Они с 2022 г. активно сотрудничают с украинским социальным движением. Оказывают гуманитарную помощь беженцам, финансируют в Украине некоторые социальные проекты. Решительно выступая за восстановление территориальной целостности украинского государства (и подвергая критике Вашингтон за настрой Д. Трампа оказывать давление на Киев, дабы Украина пошла на территориальные уступки) и осуждая российскую внешнюю политику, как империалистическую, скандинавские левые социалисты, в то же время, тоже предостерегают против резкого включения «объединённой Европы» в гонку вооружения. Будучи исторически критически настроенными по отношению к европейскому строительству и его институтам, эти партии не готовы поддержать совместные франко-британские инициативы.

Как видим, «украинский вопрос» вновь весьма серьёзно проявляется как фактор разлома в современном левом движении «Старого Света». В Испании это уже было «озвучено» на заседании Совета министров, где министры от радикальных левых кругов («Сумар», «Объединённые левые», КПИ) высказали своё несогласие с линией социалистов на укрепление общей европейской обороны и увеличение военного бюджета. Не думаю, что это приведёт к развалу Совета министров, но сам по себе факт интересный. Также и в Европейском парламенте, судя по выступлениям депутатов, представители Партии европейских социалистов и Европейской зелёной партии, в той или иной степени, солидаризируются с ведущим сейчас в ЕС трендом на увеличение оборонных расходов и интенсификацию помощи Украины. В свою очередь, представители унитарной левой группы, то есть, радикальные левые, чётко осуждают курс на милитаризацию «объединённой Европы» и призывают страны-члены ЕС к проведению активной дипломатии во имя справедливого мира и равной безопасности для европейских стран. В то же время, как отмечает председатель ПЕЛ Вальтер Бауэр, радикальные левые обязаны громко сказать: «Ни продолжение войны, ни империалистический грабительский мир!» И эту точку зрения поддерживают сегодня многие национальные антинеолиберальные левые партии, выступающие не только против североамериканского и российского, но своего собственного, западноевропейского империализма и милитаризма!