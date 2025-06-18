

«Стоп геноциду в Газе!»

Не так уже много в последнее время можно найти актуальных и острых событий или тем мировой политики, реакция на которые объединила бы практически все сегменты и направления современного европейского левого движения. Гуманитарная ситуация в секторе Газа и отношение к действиям Государства Израиль как раз относится к таким моментам.

Если в общем-то жёстко антиизраильская линия различных радикальных левых тенденций представляется достаточно закономерной, на сей раз негативное отношение к действиям израильской власти исходит и из левоцентристских рядов. К примеру, премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Лейбористской партии Кир Стармер назвал положение палестинского населения Газы «ужасным и невыносимым» и выступил против соглашения о зоне свободной торговли с Государством Израиль.

Именно по инициативе правительственных левоцентристских партий Дания и Норвегия заявили о приостановке военно-технических соглашений с Израилем. По тому же пути пошла и Испания, в правительстве которой преобладающую роль играют социалисты. Председатель Совета министров Испании Педро Санчес, занимающий одновременно должность Президента Социалистического Интернационала, на одном из недавних заседаний Федерального Совета Испанской социалистической рабочей партии заявил, касаясь гуманитарной ситуации в Газе: «Должны ли мы оставаться равнодушными к виду матерей и отцов, несущих на своих руках мёртвых новорождённых?… Газа принадлежит и будет принадлежать палестинцам. Насильственное перемещение или изгнание людей с их земель является прискорбным и представляет собой нарушение международного права».

Следует отметить, что данная точка зрения разделяется многими левоцентристскими партиями, принимающими участие в Партии европейских социалистов. Те страны Европейского Союза, правительства которых возглавляют социал-демократы, ясно дали понять, что не ждут у себя Беньямина Нетаньяху и его сподвижников, поскольку в случае их приезда те должны быть задержаны по мандату Международного уголовного суда.

Не менее критичную позицию в отношении действий правого израильского кабинета Б. Нетаньяху выражают экологисты. В Европейском парламенте многие члены Европейской зелёной партии (ЕЗП) и коалиционного «еврозелёным» Европейского свободного альянса (ЕСА), объединяющего автономистские и сепаратистские партии в европейских государствах, подписали коллективную петицию, в котором прямо говорится, что Израиль осуществляет антигуманную политику на оккупированных территориях, и в связи с этим призвали к приостановлению действия Соглашения между ЕС и Израилем об ассоциации. Как отмечает в своём заявлении ЕЗП, «перед лицом драматической и бесчеловечной ситуации в секторе Газа и растущего числа жертв среди гражданского населения, включая детей, нет времени медлить. Европейский Союз несёт моральную и политическую ответственность за немедленные действия для спасения жизней».

В западноевропейских странах, Швейцарии, странах Южной Европы активисты «зелёных» партий принимают активное участие в проведении маршей и манифестаций протестов в связи с израильской политикой. В частности, весьма активна партия «Экологисты» в таких мероприятиях во Франции. В заявлении депутатской группы «Экологистов» в Национальном Собрании Франции говорится: «Перед этническими чистками палестинского населения, оккупацией, апартеидом, покушениями и человеческими трагедиями с одной и другой сторон, мы подтверждаем, что никакой мир не может появиться на поверхности без взаимного признания, уважения международного права и окончания угнетения».

Поскольку для участвующих как в ЕЗП, так и ЕСА политических партий крайне важна тематика защиты прав человека и меньшинств, вопиюще несправедливая ситуация с палестинским населением Газы вызывает у экологистов и союзных им в Евросоюзе силам глубокие эмоции и неприятие. «Еврозелёные» требуют придать международному правосудию Б. Нетаньяху и других официальных израильских лиц, непосредственно ответственных за ситуацию в секторе Газа.

Но всё же, как и в прошлом, наиболее жёстко антиизраильский тренд ухватили сегодня те силы в Европе, которые относят к радикальным левым. Собственно, именно активисты коммунистических, радикально-социалистических, левопопулистских и неотроцкистских партий в самых разных странах Евросоюза выступают как авангард уличных маршей и манифестаций солидарности с палестинским народом. В качестве конкретных примеров здесь мы можем назвать Соединённое Королевство, Францию, Бельгию, Испанию, Италию… Общим рефреном этих акций можно назвать лозунг, разделяемый, пожалуй, всеми антикапиталистическими левыми в сегодняшней Европе: «Стоп геноциду в Газе!»

Общими тезисами, защищаемыми радикальными левыми в разных европейских странах, являются необходимость немедленного прекращения огня, признание палестинского государства, однозначный отказ от соглашения об ассоциации ЕС и Израиля, денонсация военно-технических соглашений национальных европейских стран с Государством Израиля. Ставится вопрос и об отказе экономических соглашений с Израилем. Можно определённо сказать, если мы берём актуальный политический спектр в Европе: именно радикальные левые в нынешней ситуации наиболее последовательно и жёстко осуждают политику правого израильского политика и поднимают голос в защиту гуманитарных прав жителей Газы.

Как отмечается, в частности, заявления Партии европейских левых (ПЕЛ), «европейские левые выступают за справедливое разрешение конфликта, начиная с полного ухода Израиля с оккупированных территорий, в соответствии с резолюциями ООН и решением о двух государствах». ПЕЛ, как и многие другие национальные коммунистические и левосоциалистические партии, делают акцент на то, что своими действиями израильские власти грубо нарушают гуманитарное международное право. Именно антинеолиберальные левые более чётко, чем это звучит у левоцентристских политиков, говорят о том, что на деле израильское государство в Газе осуществляет целенаправленную политику геноцида и апартеида в отношении палестинского населения.

Что ещё важно отметить, это то, что радикальные левые вместе со своими партнёрами в профсоюзном движении не ограничиваются воззваниями и даже шествиями. Так, к примеру, 28 мая активисты связанного с Коммунистической партией Всерабочего боевого фронта, взяв в Афинах в кольцо здание, где планировалось проведение совместного форума греческих и израильских предпринимателей, заставили организаторов отказаться от данного мероприятия. В начале июня под воздействием активистов Всеобщей конфедерации труда, при поддержке движения «Непокорённая Франция» и Французской компартии, в ряде портов Франции докеры отказались от загрузки технологической продукции, предназначенной для Израиля.

Активисты радикальных левых партий в разных странах Евросоюза активно участвуют в организованных национальными профсоюзами акциях солидарности с населением Газы и так же энергично принимают участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшему населению. Впрочем, это же относится и ко многим сторонникам социал-демократических и экологистских партий.

Как мы видим, государственный терроризм со стороны Государства Израиль де-факто объединил на этом «палестинском треке» и радикальных, и умеренных левых. Причём, к слову, далеко не только в Европе. Если мы проанализируем реакцию левых, скажем, в Северной и Южной Америке, многих странах Азии и Африки – констатация будет схожей.

Правые политики и политологи, тайно или явно сочувствующие правительству Б. Нетаньяху в Израиле, видят в этой позиции левых сил либо простой политический просчёт (надежду на политическую поддержку выходцев из «мусульманской иммиграции»), либо чуть ли не проявления «левопопулистского антисемитизма». На мой взгляд, главное заключается совсем в другом.

Даже если можно сомневаться в достоверности озвучиваемых администрацией Газы сведений о числе жертв палестинской стороны с октября 2023 г. (сегодня речь идёт о более чем 55 тысячах жертвах), бесспорно то, что действия Государства Израиль в полной мере противоречат международному праву и нормам гуманизма. Об этом, кстати, неоднократно заявлял в последнее время Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш. Нелепо и подло видеть в европейских левых «сторонников хамасовского терроризма», хотя бы по той простой причине, что идеология и политическая линия фундаменталистского исламизма в корне противостоит левым ценностям, а в самом Секторе Газа хамасовская администрация сделала реальную деятельность палестинских левых группировок невозможной.

Но ответ праворадикального правительства Израиля с октября 2023 г. был далеко не только против ХАМАС; он затронул основную часть населения Газы, включая женщин, стариков и детей. Израиль также, используя инструменты государственного терроризма, безнаказанно атакует территорию соседних стран, в частности, Ливана и Сирии, что не могут принять левые и левоцентристские силы в Европе. Получивший аплодисменты израильских крайне правых призыв хозяина Белого дома Дональда Трампа о переселении жителей Газы «в другие места», откровенно говоря, попахивает обычным фашизмом и, что совершенно естественно, так же осуждается различными частями европейского левого движения.

Для левого движения всегда важным было следование принципам солидарности, справедливости, братства и гуманизма. Именно это и сделало возможным тот факт, что широкий пласт современного левого движения от троцкистов и традиционных компартий до социнтерновских партий со всей определённостью требует положить конец геноцидарной политике правого израильского кабинета в отношении мирного населения Газы.