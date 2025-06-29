

Война на Ближнем Востоке: кто за кого?

Начавшаяся 13 июня военная операция Государства Израиль против Исламской Республики Ирана (ИРИ) привела, похоже, к тому, что на Ближнем Востоке разгорелась «война нового типа»: с учётом отсутствия общей границы между двумя вовлечёнными в конфликт странами сухопутных военных действий нет, но благодаря целенаправленным действиям с воздуха происходящие события представляют собой настоящий военный конфликт.

То, что израильская военная операция делает сейчас именно израильско-иранский конфликт наиболее серьёзной «горячей точкой» на Ближнем Востоке, очевидно. Но речь идёт не просто о столкновении двух региональных держав, но и смертельных, экзистенциальных противников, что делает данный конфликт, на фоне вопроса о реальном или мнимом обладании Израилем или Ираном ядерного оружия, крайне опасным не только для ближневосточного региона, но и для всего мира. Эту данность со всей чёткостью подтверждает открытое вмешательство в конфликт Соединённых Штатов, чьи бомбардировщики-невидимки B2 нанесли прицельные удары по трём иранским ядерным объектам на рассвете 22 июня.

Вызовы и последствия для всего мира связаны также с тем, что начавшиеся военно-воздушные действия уже оказывает реальное воздействие и на изменение цен на нефть, и на судоходство в Персидском заливе, и на функционирование гражданской авиации в западной части Азии. В любом случае последствия для мировой экономики не заставят себя ждать.

Потенциальные угрозы эскалации и даже интернационализации конфликта заставили Организацию Объединённых Наций и её специализированные структуры в первые дни ирано-израильского конфликта призвать обе стороны к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш осудил бессмысленную и трагическую гибель мирных людей, разрушение жилых домов и критически важной гражданской инфраструктуры, предупредив обе стороны, что конфликт способен разжечь пожар, который уже никто не сможет контролировать. Генсек ООН также заявил: «Я повторяю свой призыв к прекращению огня. Настоятельно призываю всех воздержаться от дальнейшей интернационализации конфликта». Как видим, призыв главы ООН был наглым образом проигнорирован хозяином Белого дома.

Несмотря на то, что и Израиль, и Иран, в силу как внутриполитических особенностей, так и внешней политики этих стран, скажем так, совсем не относятся к числу наиболее авторитетных и уважаемых членов мирового сообщества, в мире, естественно, имеются те, кто уже ясно заявил о своей солидарности с действиями Израиля и, наоборот, поддержал в нынешней ситуации Иран. Разумеется, хватает и тех, кто занял нейтральную позицию. При всех нюансах и противоречиях, но в целом – на мировом уровне – мы являемся свидетелями разделения подходов по данной проблематике по линии Запад / «Незапад».

Что касается того, что в российской публицистической литературе именуется «коллективным Западом», то выражающая его экономические интересы «Большая Семёрка» ещё в самые первые дни конфликта на своём саммите вполне определённо заявила: «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем полную поддержку безопасности Израиля. Иран является основным источником опасной нестабильности и терроризма».

То, что трамповская правореспубликанская администрация подначивала своих израильских союзников к осуществлению «контртеррористической» операции против ИРИ, сейчас вряд ли у кого вызывает сомнения. Именно США на протяжении многих десятилетий выступают в качестве главного союзника, опекуна и спонсора Государства Израиль.

Но американцам, по крайней мере, не пришлось на ходу «переобуваться», что с чудесами «политического эквилибризма» продемонстрировали их европейские союзники по НАТО. Условно ещё вчера Британия, Франция и Германия позволяли себе критиковать израильское правительство за антигуманитарные действия в отношении мирного палестинского населения в Секторе Газа, а сегодня Кир Стармер созвал Комитет по чрезвычайным ситуациям, Эмманюэль Макрон заявил о том, что Израиль имеет полное право на «самооборону», а Фридрих Мерц и вовсе с цинизмом признал, что израильтяне «делают грязную работу за нас».

Как видим, пресловутый «коллективный Запад» внял заверениям израильского правительства о том, что Государство Израиль в противостоянии с иранским Злом защищает цивилизацию и свободу. При этом, что важно подчеркнуть, в Европейском Союзе наиболее произраильские позиции заняли те страны (Италия, Венгрия, Нидерланды), где у власти находятся правые и крайне правые партии. Что, в общем-то, закономерно и логично.

Наоборот, при том даже, что европейские левоцентристы не питают особо добрых чувств к Ирану и его политике, но занятые, например, Испанией и Словакией позиции – на фоне откровенно произраильской линии большей части стран-членов ЕС – выглядят более критическими и самостоятельными. По мнению французского левого политолога Филиппа Марльера, «солидарность, которую сейчас демонстрируют европейские лидеры с реакционным правительством Израиля, не может не привести к кризису доверия в отношении политики ЕС у многочисленных стран Юга».

И это в самом деле так, даже если большинство стран условного «глобального Юга» не в восторге ни от режима аятолл, ни от внешней политики Тегерана, ни от перспективы получения иранцами доступа к ядерному оружию. В актуальной ситуации в гораздо более выигрышной позиции оказались, признаем это, Россия и Китай. Обе страны чётко и недвусмысленно назвали вещи своими именами. В заявлении МИД Российской Федерации, в частности, отмечается: «Несправедливая бомбардировка ударами по суверенному государству, члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлема». Аналогичный взгляд и у официального Пекина: министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что агрессивные действия Израиля грубо нарушают международное право и Устав ООН, а также создают опасный прецедент, который может иметь катастрофические последствия для международной безопасности.

Страны, внешнеполитически ориентированные на ось Пекин-Москва (в частности, участвующие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, ШОС) также решительно осудили применение Израилем силы против Ирана. Это относится также и ко многим государствам (таким, к примеру, как Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Зимбабве и т. д.), где у власти находятся радикальные левые круги. При этом в заявлении лидеров и дипломатов этих стран явно присутствуют и антивашингтонские мотивы. В обращении министерства иностранных дел Кубы, в частности, говорится: «Агрессивная политика Государства Израиль и его предосудительные и безответственные действия возможны только благодаря военной, финансовой, логистической и политической поддержке, предоставляемой правительством Соединённых Штатов».

Было бы не верно в то же время говорить о «единодушии Юга» в отношении открытой фазы израильско-иранского противостояния. Так, значительное число арабских стран во главе с Саудовской Аравией и Египтом хоть и выражают недовольство и обоснованную обеспокоенность происходящим, но, будучи принципиальными конкурентами ИРИ в исламском мире, не спешат солидаризироваться с Тегераном. Напротив, осуждение действий Израиля со стороны Турции выглядят гораздо более жёсткими.

Из самых влиятельных стран «глобального Юга», пожалуй, наиболее двусмысленна позиция Индии. Её правительство подчёркнуто дистанцировалось от совместного антиизраильского заявления ШОС и призвало «использовать каналы дипломатии для деэскалации», напрямую уклонившись от осуждения действий Израиля. И тут мы прекрасно видим вот какую закономерность: те страны Юга, как Индия, Аргентина, Филиппины, которые управляются правыми и ориентированными на сохранение дружественных отношений с Соединёнными Штатами силами, и в отношении рассматриваемой проблематики предпочитают не портить отношений с США и Израилем.

Но большинство тех, кого относят к развивающемуся миру, безусловно, уж точно не на стороне Государства Израиль! В частности, в заявлении бразильского внешнеполитического ведомства действия Израиля были чётко определены как агрессия. Выступая за приоритет мирного сосуществования и деэскалации, МИД Мексики также чётко осуждает действия США и Израиля. В свою очередь, ЮАР, также жёстко критикуя политику израильтян, делает упор на негативные последствия для ядерной безопасности, которые вышли на поверхность после начала нынешних военно-воздушных действий.

Даже если утром 24 июня из уст «миротворца» Дональда Трампа прозвучала информация о прекращении огня между Государством Израиль и ИРИ, это, разумеется, ни в коем случае не означает завершения конфликта. Обе стороны показали, что готовы продолжать свой «экзистенциальный» конфликт, тогда как Соединённые Штаты явно дали понять, на чьей стороне они будут прямо в него вмешиваться.

Завершая данный материал, хотел бы особо отметить, что – поверх «странового» подхода, – естественно, имеет место и политико-идеологическая оценка ирано-израильского «воздушного побоища». Если мы возьмём совокупно международное левое движение, то тут вряд ли можно говорить об однозначности суждений. Большинство европейских левоцентристских (социал-демократических и «зелёных») партий, определённо осуждая действия Израиля в отношении палестинского населения, в то же время, признают угрозу опции «ядерного Ирана» для глобальной безопасности, считая, что в ирано-израильского конфликте следует проявить понимание интересам последнего. Напротив, большинство социнтерновских партий из стран Юга заняли гораздо более осуждающую позицию в отношении действий американо-израильской оси. Непримиримо настроены в отношении Израиля прежде всего те, кого относят к крайне и радикальным левым силам Европы, Латинской Америки и других регионов нашей планеты. В известной степени происшедшие события также подтверждают эту часть левого спектра в их антивашингтонской линии.