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Новый конкурс статей на Рабкоре!

Новый конкурс статей на Рабкоре!

Друзья, мы объявляем новый конкурс статей на нашем сайте!
Исторически май — это месяц сопротивления, борьбы и коллективной солидарности. Поэтому темой конкурса станут социальные протесты в истории и в наши дни.

Вы можете участвовать в нескольких номинациях:

🌀 Перевод иностранного текста.
Вы можете перевести статью, фрагмент книги или эссе на другом языке, посвящённые социальной борьбе.

Условия номинации: Объём перевода должен быть от 3000 знаков. В материале также должны быть указаны ссылки на автора и сам оригинальный текст.

🌀 Эссе-рассуждение по теме протестных движений сегодня, завтра и в истории.
Если у вас есть оригинальная мысль про практику сопротивления в истории и сейчас, которую вы хотели бы высказать, то ждём ваши работы!

Условия номинации: объём текста от 5000 знаков, также в тексте должны быть указаны имя и контакты автора. Работы без контакта и имени приниматься не будут. Также не будут рассматриваться работы с комплиментарными оценками террористических организаций и их методов борьбы

🌀 Журналистский материал по российским протестам, в котором вы были одним из участников или организаторов.
Нам интересен ваш опыт участия в различных акциях протеста в России или за рубежом, будь то, пикеты, забастовки, коллективные жалобы и то, как вы с товарищами или в одиночку строили свои действия и что в итоге из этого вышло.

Условия номинации: объём от 5000 знаков, в номинации участвуют именно акции, происходящие внутри России. Акции, в которых было использовано насилие рассматриваться не будут.

🌀 Журналистский материал по протестам, которые вам интересны.
Вы необязательно можете участвовать в какой-то акции, но вы можете рассказать о протесте, которая заинтересовала вас своей креативностью или важными последствиями.
Также, нам особенно интересен опыт протеста со стороны мигрантов и того, как сопротивляться притеснению в стране, в которой ты не являешься гражданином.

Условия номинации: объём от 5000 знаков, в материале должны присутствовать ссылки на источники. Также, в материале должно присутствовать имя (псевдоним) автора и контакт для связи.

Как и в прошлом конкурсе, вы можете прислать статью и на свободную тему — лучшие материалы будут также рассмотрены при выборе победителей! 20 июня мы выберем четырех победителей, которые получат денежное вознаграждение – 3 тысячи рублей!

✉️ Прислать статьи можно в наш бот в тг-канале: t.me/rabkor_articles_bot

Рабкор.ру
24-5-2025 Передовицы41
Заявление Кагарлицкого* о мирных переговорах
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