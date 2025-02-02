Заявление Кагарлицкого* о мирных переговорах



Заявление Бориса Кагарлицкого* об условиях мирных переговоров

Борис Кагарлицкий* прокомментировал предполагаемую сделку Трампа с Путиным и призвал включить в неё требование освободить политзаключённых. Он также отметил, что сделка должна включать освобождение осужденных за отказ воевать, причем с обеих сторон:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В последнее время тема прекращения огня стала уже серьезным разговором. Об этом пишут в официальных американских и даже украинских источниках, на это намекают российские официальные источники. То есть закулисные переговоры уже точно идут, и вопросы о прекращения огня, следовательно, в конечном счете и о прекращении конфликта (хотя бы о каком-то временном урегулировании) уже становятся, что называется, мейнстримом.

Но вопрос не только в том, чтобы остановить стрельбу, хотя это очень-очень-очень важно. Вопрос в том, что будет с людьми и в том числе, конечно, что будет с политическими заключенными. Мне кажется, я могу сказать мнение всех политзаключенных, которых я знаю. Освобождение политзаключенных – и целого ряда других заключенных, которые оказались косвенно или прямо жертвами военных действий, как, например, люди, которые сидят по 337-й статье «о самовольном оставлении воинской части», то есть которые просто не пошли воевать – освобождение этих людей является важной задачей и должно быть непосредственно, конкретно связано с мирной сделкой. То есть мирная сделка должна включать в себя и освобождение людей. Кстати говоря, с обеих сторон.

Редакция напоминает, что 23 января в эфире Fox News Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным для обсуждения условий завершения российско-украинского конфликта. Также он упомянул о готовности Зеленского заключить сделку. 24 января в интервью Зарубину Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею встретиться с американским президентом.

*признан “иноагентом”