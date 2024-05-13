Дайджест новостей на 13 мая
[В мире]
Зачем Си Цзиньпин поехал в Европу
Какие предупреждения Тайваню и США прозвучали на главном политфоруме КНР
Нижняя палата парламента Испании одобрила амнистию каталонских сепаратистов
Китай запретил импорт грузинских овец и коз
[Внешняя политика]
12 марта МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам
Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай
[Внутренняя политика]
11 мая Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
В Центробанке заявили, что экономика РФ станет менее экспортно-ориентированной
Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов
В Госдуме связали покупку цветов на 8 Марта с финансированием ВСУ
[Экономика]
Смартфоны брендов из КНР заняли уже 80% импорта в Россию в 2023 году
Китайский бренд детской одежды Balabala откроет магазины в России
У РЖД возникли сложности с обслуживанием локомотивов
Президент «Ростелекома» предложил маркетплейсам платить за сети связи
[Общество]
12 марта в России прошли обыски у художников на предмет связи с иноагентом Петром Верзиловым
13 марта в Воронеже у двух художников прошли обыски на предмет связи с иноагентом Петром Верзиловым
Свыше 40% опрошенных россиян в браке положительно оценивают меры господдержки многодетных
[Происшествия]
12 марта в Литве совершено нападение на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ)
12 марта Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
12 марта НПЗ ЛУКОЙЛа подвергся атаке в Нижегородской области
10 мая в Петербурге автобус упал в реку Мойку