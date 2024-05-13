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Дайджест новостей на 13 мая

Дайджест новостей на 13 мая
Дайджест новостей на 13 мая

 

[В мире]

 

Зачем Си Цзиньпин поехал в Европу

 

Какие предупреждения Тайваню и США прозвучали на главном политфоруме КНР

 

Нижняя палата парламента Испании одобрила амнистию каталонских сепаратистов

 

Китай запретил импорт грузинских овец и коз

 

[Внешняя политика]

 

12 марта МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам

 

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

 

[Внутренняя политика]

 

11 мая Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство

 

В Центробанке заявили, что экономика РФ станет менее экспортно-ориентированной

 

Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

 

В Госдуме связали покупку цветов на 8 Марта с финансированием ВСУ

 

[Экономика]

 

Смартфоны брендов из КНР заняли уже 80% импорта в Россию в 2023 году

 

Китайский бренд детской одежды Balabala откроет магазины в России

 

У РЖД возникли сложности с обслуживанием локомотивов

 

Президент «Ростелекома» предложил маркетплейсам  платить за сети связи

 

[Общество]

 

12 марта в России прошли обыски у художников на предмет связи с иноагентом Петром Верзиловым

 

13 марта в Воронеже у двух художников прошли обыски на предмет связи с иноагентом Петром Верзиловым

 

Свыше 40% опрошенных россиян в браке положительно оценивают меры господдержки многодетных

 

[Происшествия]

 

12 марта в Литве совершено нападение на Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ)

 

12 марта Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области

 

12 марта НПЗ ЛУКОЙЛа подвергся атаке в Нижегородской области

 

10 мая в Петербурге автобус упал в реку Мойку

Рабкор.ру
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13-5-2024 События35
Дайджест новостей на 9 мая
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