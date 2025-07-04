

Гражданская война в Финляндии

Октябрьская революция и вытекающая из неё гражданская война в России стали роковым моментом в жизни не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому революционные события в России, как изучались множеством историков и политологов, так и продолжают ими изучаться. С каждой новой статьей узнаются всё новые и более подробные моменты тех событий. Однако стоит понимать, что бывшая империя по масштабам территорий была велика. Из этого вытекает тот факт, что события революции и гражданской войны в Центральной России не были схожи с действиями, предпринятыми на Урале, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, в Украине и так далее. Помимо “красных” и “белых”, на территории бывшей Российской империи, боролись также: сепаратисты, интервенты, анархисты и многие другие.

Эта статья посвящена революционным событиям и гражданской войне в Финляндии, но я не могу начать свой рассказ напрямую с событий 1918-го года, так как, стоит понимать, что до гражданской войны (в Финляндии) была Октябрьская революция, была Февральская революция, была революция 1905-1907 годов (которая, кстати говоря, имела в Финляндии большой размах). Но и на революции 1905-1907 годов не стоит останавливаться, а стоит копнуть глубже. Поэтому эта статья посвящена не только гражданской войне и множеству революций, но и формированию правых и левых партий в Великом Княжестве Финляндском. Эта статья посвящена тому, как был устроен Сейм Финляндии, и кто в него входил. Мы разберем, как велись революционные действия в 1905-м, 1917-м и 1918-м годах. Это история о том, как пролетариат Финляндии поднял головы, и почти сбросил с себя цепи, сковавшие им грудь, буржуазии. Это история о том, как генерал Маннергейм с помощью своих друзей-империалистов из Германии подавил восстание, а потом лицемерно провёл “парад победы” в Гельсингфорсе (Хельсинки). Это история, наконец, о том, как не удалось победить и установиться в Финляндии, действительно, народную власть.

Финляндия, а если быть точнее – Великое Княжество Финляндское (ВКФ) — являлось частью Российской империи с 1809 года. Россия получила эти территории в результате последней русско-шведской войны, закончившейся подписанием Фридрихсгамского мирного договора. Кто бы что не говорил, но Великове Княжество Финляндское обладало широкой автономией. В 1816-м году был образован Императорский финляндский сенат, председателем сената являлся генерал-губернатор, которого назначал император. Но в конце XIX века автономия ВКФ начала урезаться, посредством русификации, начавшейся в 1890-м году. Кульминацией стала публикация “Февральского манифеста” (1 февраля 1899-го года), который запустил череду законов, урезавших автономию ВКФ. Через год, в 1900-м году был издан “Высочайший манифест о введении русского языка в делопроизводство некоторых административных присутственных мест ВКФ”, а уже в 1903-м году генерал-губернатор объявлялся высшим представителем государственной власти на территории ВКФ (тогда этот пост занимал Н. И. Бобриков).

Само собой разумеется, что в ВКФ начали появляться оппозиционные организации и партии, в основном правого и русофобского характера, из них: “Партия пассивного сопротивления” и выделившаяся из неё “Партия активного сопротивления”; организация “Сила” или же “Союз силы”, которая стала военизированным крылом “Партии активного сопротивления”; “Союз беломорских карел” (эта организация запустила процесс формирования националистического движения в Карелии, стремившегося к сепаратизму). Эти организации и движения поддерживали любую организацию, которая была против российской императорской власти. Многие методы борьбы активисты переняли от эсеров (террор против представителей российской императорской власти). Пожалуй, самым громким делом было убийство Николая Бобрикова (генерал-губернатора ВКФ), его убил двадцатидевятилетний сын чиновника Эйген Шауман. С другой стороны, на рубеже 1860-х – 1870-х появилась так называемая “Финская партия”, но она в свою очередь была лояльна к российской власти, а упор свой делала на вытеснение шведского языка в пользу финского. В 1894-м году от “Финской партии” откалывается либерально настроенная “Младофинская партия”. Оставшиеся в “Финской партии” стали называть себя “Старофиннами”, они были связаны с российской буржуазией, следовательно, поддерживали императорскую власть. Но и “Младофинны” были тесно связаны с буржуазией, только уже с европейской. В 1906-м году появляются “Шведская народная партия”, которая выступала за сохранение национальной самостоятельности шведского населения и автономии ВКФ. Основывается “Аграрный союз”, выступавший против социалистов, за сохранение и развитие частной собственности, а также за незначительное вмешательство государства в экономику. Наконец, в 1899-м году рождается на свет “Финская рабочая партия”, которая на II съезде в 1903-м году была переименована в “Социал-демократическую партию Финляндии”. В 1905-м году от СДПФ откалывается леворадикальное крыло, в конце концов, с 1907-го года, после появления в Финляндии парламентской системы, СДПФ становится одной из основных партий Сейма (в 1907-м году 80 мест из 200, а в 1916-м году СДПФ становится самой влиятельной, имея 103 места из 200).

Ознакомившись с основными партиями Финляндии конца XIX века – начала XX века, следует перейти к событиям революции 1905-1907 годов. По отношению к Финляндии, революция ограничивается 1905-1906 годами (так как основные события революции в Финляндии проходили в этот промежуток времени). Читатель, скорее всего, задаст здравый вопрос: а зачем же, в самом деле, поднимать вопрос о событиях 1905-го года, ведь главный вопрос текущей статьи о событиях 1918-го года? Я спешу ответить: в событиях 1918-го года участвовали такие личности, как: Отто Куусинен, Юрье Сирола, Куллерво Маннер, Эдвард Гюллинг, Адольф Тайми, Эдвард Хаапалайнен и, само собой разумеется, Эдвард Валпас. Все эти великие деятели участвовали ещё в событиях 1905-го года, поддерживали тесную связь с большевиками, а в дальнейшем, уже после окончания гражданской войны (в Финляндии) создадут “Коммунистическую партию Финляндии”, которая будет проводить подпольную деятельность вплоть до 1944-го года. В высшей степени, прошу заметить, что именно в ходе революции 1905-1907 года происходит процесс налаживания связи между финляндскими и российскими леворадикальными революционными силами.

Революционные события в Финляндии 1905-го года во многом совпадают с событиями, проходившими на территории России. Стоит отметить, что в Финляндии революция достигла, почти что, такого критического для правительства состояния, что можно было бы уже размышлять о вопросе независимости Финляндии, если не в 1905-м году, то в 1906-м году точно. Но из-за неслаженности действий вышеназванных организаций (в виду, само собой разумеется, идеологических разногласий, а также из-за индивидуалистического поведения “демократов”, а по сути дела, откровенно говоря, законченных буржуев, ведших вялые действия против действующей императорской власти, направленные не ради “всеобщего равенства”, а ради своих эгоистических целей), царю удалось подавить все восстания на территории Суоми.

Для начала начну с устройства Финляндского Сейма. До 1906-го года Сейм был сословный, и депутатов в состав Сейма выдвигали четыре сословия: дворянство, духовенство, горожане и крестьяне. Главы знатных дворянских семей наследовали мандаты депутатов Сейма, таким образом, их и вовсе не избирали. В других сословиях голосовать могли только граждане мужского пола. Таким образом, в Сейм 1904-1905 годов входило 338 депутатов, из них: 153 депутата – дворяне, представляли 0,12% населения ВКФ; 48 депутатов – из числа духовенства, представляли 0,26% населения; 74 депутата – из числа буржуазии, представляли 3,11% населения; 63 депутата – крестьяне, представляли 26,15% населения. Следовательно, порядка 70% населения ВКФ были лишены избирательных прав.

В декабре 1904-го года по всей Финляндии прошли митинги под влиянием СДПФ, которая выступала за всеобщее избирательное право. 11 января 1905-го года в Гельсингфорсе состоялся митинг, на котором была зачитана листовка: “Началась революция. Со всех уголков империи раздается стотысячеголосый возглас: “Долой режим самодержавия!”. Финляндский народ и особенно его рабочий класс настоящим заявляет о своём присоединении к титанической борьбе, начатой русскими братьями”. 20 февраля на Сенатской площади в Гельсингфорсе состоялся митинг с резолюцией, требовавшей предоставления всеобщего избирательного права. Подобная демонстрация прошла на Железнодорожной площади Гельсингфорса 14 апреля, закончившаяся на Сенатской площади, в ней приняли участие около 35 тысяч человек. В октябре 1905-го года происходит всеобщая политическая стачка, не только в Финляндии, но и по всей России. Тогда был организован Центральный забастовочный комитет со штабом в Гельсингфорсе. Если буржуазия хотела только отставки генерал-губернатора, то пролетариат требовал роспуска сословного Сейма ВКФ и созыва нового органа власти без сословного деления. В это же время была создана Национальная гвардия, которая вскоре была переименована в Красную гвардию. 17 октября начальником Красной гвардии был избран капитан Иохан Кок. Имея в составе 5 тысяч человек на 19 октября, когда красногвардейцы взяли под свой контроль железнодорожный вокзал и полицейские участки в Гельсингфорсе, Красной гвардии на помощь было решено вызвать бывших солдат и унтер-офицеров финской армии, которая была распущена в 1901-м году. В ходе забастовки красногвардейцы следили за порядком, охраняли рабочие клубы и стачечные комитеты от нападений националистических сил и полиции. В то время как у буржуазных сил было много оружия, которое они закупали из-за границы, у Красной гвардии было очень мало оружия, это стало одной из причин проигрыша революции в Финляндии 1905-го года.

В результате забастовки в Тампере (крупном промышленном городе на юге страны) состоялся митинг, на котором был принял “Красный манифест”, по которому было выдвинуто требование предоставления Финляндии полной самостоятельности в вопросе о законодательстве и самоуправлении. К концу забастовки в рядах Красной гвардии по всей Финляндии состояло от 25 до 30 тысяч человек. В это же время происходит важное событие, в Тампере проходит съезд СДПФ, на котором было оглашено приветствие ЦК РСДРП и подтверждена солидарность СДПФ с русскими соратниками по борьбе. 7 июля, скрепя зубами, император утверждает закон об учреждении в Финляндии однопалатного парламента. Согласно этому закону, все граждане ВКФ, достигшие 24 лет, получили право голоса, а финские женщины первыми в Европе получили право быть избранными.

Но этим событием революция не закончилась. В декабре 1905-го года был издан устав Красной гвардии, согласно которому все красногвардейцы действуют согласно программе СДПФ. В то время как в Москве происходит вооружённое восстание, в Финляндии происходит Свеаборгское восстание (ему предшествовала широкая агитация в войсках). Солдаты выдвигали требования о сокращении срока службы до двух лет, вежливом обращении со стороны офицеров и так далее. Восстание началось 16 июля с ареста минёров, которые отказывались ставить заграждения в море. 18 июля был поднят красный флаг, несмотря на требование РСДРП не начинать восстание, так как оно считалось преждевременным. Штаб восстания расположился на Михайловском острове, в числе восставших было 2 тысячи человек. В течение 18 июля восставшие обстреливали артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём острова Лагерный и Комендантский. Вечером 18 июля на помощь прибыло 200 красногвардейцев. Утром 19 июля восставшие предъявили коменданту Центральной крепости, которую они отказались штурмовать день назад, ультиматум о сдаче. В ответ был получен отказ. По крепости вновь был открыт шквальный огонь. Вечером на Михайловском острове взорвался пороховой погреб, в результате чего был ранен один из лидеров восстания – подпоручик Емельянов. Вскоре после этого события к острову подоспели правительственные войска. Восстание было подавлено. 18 июля Иохан Кок объявляет всеобщую забастовку, начались столкновения Красной гвардии и Охранного корпуса, в основу которого вошли активисты из “Союза силы”. Красногвардейцы начали проводить диверсии, вследствие перехода к вооружённой обороне. Была прервана работа сухопутного телеграфа и трамвайного сообщения, попутно был уничтожен отряд Охранного корпуса в составе 100 человек, который хотел наладить это сообщение. В результате правительство издаёт указ о роспуске Красной гвардии, а следом на съезде СДПФ было принято решение распустить Красную гвардию с оговоркой, что роспуск этот временный.

В результате Свеаборгского восстания военно-полевой суд расстрелял 28 человек, 127 человек было приговорено к каторжным работам и 743 к тюремному заключению. 85 красногвардейцев были переданы суду, 59 из них отбыли каторжную тюрьму. Ценой этих потерь, в результате выборов 15-16 марта 1907-го года в парламент, СДПФ стала самой сильной фракцией, заняв 80 мест из 200. За СДПФ проголосовало 329 946 избирателей, то есть 37% (из 900 тысяч избирателей, явка на выборы была около 70%). При этом к итогам революции можно отнести, помимо введения парламента, отмену первого этапа русификации, тогда ВКФ была возвращена автономия.

Выше я упоминал про первый этап русификации в Финляндии. После окончания революции все манифесты и указы были отменены, но такие времена продлились не долго. Начался второй этап политики русификации, была усилена цензура, вводилось ранее не существовавшее положение о паспортах. При этом, Сенат формировался из русских военнослужащих, русские вытесняли финнов со всех государственных должностей. Появился и начал издаваться аналог “Февральского манифеста”: “Закон о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения”. Все предпосылки для отделения Финляндии от России были готовы, а Первая мировая война и подрывная деятельность праворадикальных организаций, подстрекаемых германской разведкой, это отделение приближало. Приближалась Февральская революция.

В феврале-марте 1917-го года происходит роковой момент в жизни нашей (и не только) страны – Февральская революция. Начать стоит с того, что революция немного запоздала в Финляндию, этому помогли местные власти, не хотевшие пускать весть о революции в массы, готовые начать сопротивление против царской власти. Как бы то ни было, 3 марта по приказу Временного правительства аресту подлежали: генерал-губернатор Зейн и вице-председатель хозяйственного департамента Сената ВКФ Боротвинов. Старый состав Сената был отправлен в отставку. Генерал-губернатор не зря умалчивал новость о революции, ибо уже вечером, когда его арестовали, восстали войсковые и флотские части Гельсингфорса, которые моментально создают Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгской крепости (той самой, в которой сопротивлялись восставшие моряки в 1906-м году). В период двоевластия в России в Финляндии было своё двоевластие, за власть боролись российские войсковые части и политически активные финны. Также в Гельсингфорсе находилась большевистская организация РСДРП, ядро её составляла партийная организация Балтийского флота. На помощь организации были отправлены большевики, в числе которых был В. А. Антонов-Овсеенко. С их помощью была созвана партийная конференция, избравшая большевистский комитет в Гельсингфорсе. Тесное сотрудничество большевиков с СДПФ не прекратилась, СДПФ помогала РСДРП издавать свою газету. Советы в Финляндии называются Сеймами, так, 18 марта СДПФ в газете “Рабочий” издаёт свою декларацию с требованиями возвращения автономии, созыва и расширения прав Сейма и разрешения продовольственного кризиса. Таким образом, при поддержке рабочих, поддержавших декларацию, принимается решение о создании Гельсингфорского Сейма рабочих организаций (ГСРО). ГСРО начал свою работу 21 марта, было проведено первое заседание. В дальнейшем в составе ГСРО были созданы продовольственный, следственный комитеты, а также комитеты трезвости и женский милицейский отдел, ГСРО решал в основном местные проблемы.

Что касается второго этапа русификации, был подписан “Мартовский манифест” отменявший “Февральский манифест”, “Закон о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения”, “Указ об изменении порядка представления дел” и все основавшиеся на них постановления. Также, при поддержке Милюкова, был одобрен либеральный проект конституции ВКФ (в проекте конституции от СДПФ было отказано). Был создан новый Сенат, его конкретная задача была прописана в “Мартовском манифесте” т.е.: выработать проекты по отмене других законов и постановлений прежних лет. Все бывшие права императора, такие как: создание новых административных подразделений, самостоятельность в разрешении всех управленческих вопросов и т.д. переходили в руки Сената. Вице-председателем Сената стал Оскари Токой, который принадлежал к правому крылу СДПФ. Данный Сенат получил название “Сенат Токоя”, потому что функции председателя, по сути, стал выполнять Оскари Токой.

Ситуация в Финляндии перед октябрьской революцией была следующей: внутри СДПФ действовало два крыла, левое и правое. Непосредственно членами Сената (со стороны СДПФ) были 6 депутатов, преимущественно из правого крыла партии (ещё 6 было из либерально-консервативной партии), при этом и правое, и левое крыло были в хороших отношениях с РСДРП. Финляндия получила свою автономию, хоть всем на территории ВКФ управляло Временное правительство, Сенат был просто фикцией (поэтому через непродолжительный промежуток времени он был распущен). Резкое осуждение действий правого крыла СДПФ леворадикальным крылом повлияло на то, что Сейм отклонил предложение о предоставлении Временному правительству займа в 350 миллионов марок на военные нужды, в то время как Сенат согласился предоставить данную сумму. Левое крыло СДПФ придерживалось политики “пораженцев”, стремившихся к поражению своего правительства в империалистической войне.

Также уже 21 марта ГСРО начал обсуждать вопрос о создании рабочих отрядов для поддержания порядка, был создан комитет по возрождению Красной гвардии. Но Красная гвардия была создана только в Гельсингфорсе, поэтому 3 сентября 1917-го года на обсуждение был поставлен вопрос о создании всефинляндской Красной гвардии. Наравне с созданием Красной гвардии начали возникать Охранные корпуса, сначала целью их была борьба с 42-м корпусом российской армии, в дальнейшем и с красногвардейцами. В сентябре 1917-го года была создана Рабочая гвардия, основу её составляли рабочие, при чём милиционерам не запрещалось в неё вступать. В октябре представители Рабочей гвардии отправились в Петроград для закупки боевого или учебного оружия, с помощью которого планировалось обучать рабочих обращению с оружием. Росла численность СДПФ, на момент 1917-го года в её рядах уже было 125 тысяч членов.

По итогу, в период правления Временного правительства, в Финляндии было своё двоевластие. Борьба шла между Сеймом и ГСРО. Сенат был более чем лоялен к действующей власти (по итогу Сенат был распущен теми, кто его и создал за ненадобностью). А Сейм представлял интересы, в первую очередь, рабочих и поддерживался социал-демократами. Но и Сейм был распущен Временным правительством, к этому событию негативно отнеслась СДПФ.

В ночь с 24 на 25 октября из Гельсингфорса в Петроград отправились около 4500 матросов Балтийского флота в составе трёх эшелонов. 25 октября в Петрограде победили большевики. 12 ноября (по новому стилю) делегация финляндских социал-демократов была принята в Смольном самим Лениным. Одновременно с этим, буржуазные силы 31 октября (по старому стилю) получили от немцев: 6500 винтовок Мосина, 2,55 миллионов патронов, 30 пулемётов “Максим”, 500 пистолетов “Маузер”, 4500 ручных гранат и 8 мотоциклов, которые были куплены с целью формирования двухсоттысячной финляндской армии. В ночь с 13 на 14 ноября 1917-го года Центральный ревком принял решение о начале всеобщей забастовки. Забастовка началась с взятия красногвардейцами железнодорожного вокзала без сопротивления, а 15 ноября из тюрем были освобождены арестованные красногвардейцы. Вслед за Гельсингфорсом забастовочные движения распространились на Выборг, Таммерфорс, Хювинге и на многие другие промышленные города, местами встречая сопротивление властей. В Петроград прибывает делегация Центрального революционного рабочего комитета с сообщением о том, что в Финляндии создан вышеуказанный комитет и он готов к взятию власти рабочими. Началось большое количество заседаний СДПФ, ГСРО, нового Сената, Сейма, по итогу 18 ноября было принято решение о прекращении забастовки. Однако рабочие восприняли прекращение забастовки крайне враждебно: начались митинги с требованием продолжить забастовку. По итогу 19 ноября представителями СДПФ удалось убедить рабочих в том, что забастовку нужно прекратить, взамен они пообещали сформировать социалистическое правительство.

К декабрю 1917-го года было решено как можно скорее провозгласить независимость Финляндии. Большинство членов либерально-консервативной партии не хотело быть признано РСФСР, тогда они пошли с этим предложением к скандинавским странам. Но, как минимум, Швеция не хотела признавать Финляндию независимой, пока этого не сделает Советская Россия. По итогу 12 декабря в Петроград прибывает делегация, состоящая из либерал-консерваторов. Но в Смольный они не пошли, а встретились с меньшевиками и эсерами. В свою очередь, 8 декабря в Смольный прибыла делегация СДПФ, вновь обсуждался вопрос о революции в Финляндии. 18 декабря 1917-го года СНК РСФСР предложил признать Финляндию независимым государством. Независимость Финляндии дало Советское правительство по просьбе финских социалистов.

Спустя месяц независимости, которой добилась СДПФ, в Финляндии началась гражданская война, но ни у кого до сих пор не появилось вопроса, кто эту войну начал? Ответ лежит на поверхности: белые (собственно, как и в России). Все заслуги за независимость Финляндии принадлежат социал-демократам, но в стране власть принадлежала не им. Всё также работал Сейм, всё также работал Сенат. И поскольку, что в Сейме, что в Сенате сидели либерал-консерваторы, цены на хлеб начали завышать так, что народ не мог его приобрести; ввели карточную систему (которая не очень помогала). Ещё, благодаря бездарному руководству, поставки хлеба из России прекратились вообще. Благо, красногвардейцы начали обыски домов крупных буржуев. Находя большие запасы продовольствия, они конфисковали их. 19 января 1918-го года произошло первое столкновение между белыми и красными.

Острым встал вопрос об армии, либерал-консерваторы в Сенате заявили, что она нужна им для отражения “внешней угрозы”. В свою очередь, СДПФ заявила, что внешних врагов у Финляндии пока нет, а значит, армия будет применяться для внутренней угрозы. Красногвардейцы поняли, что надо вооружаться, поэтому ещё до объявления независимости, 7 декабря они получили от большевиков в Куопио вагон с 500 винтовками и 50 тысячами патронов для них. На пункте назначения завязалась перестрелка с белыми, окончившаяся победой красных (благодаря пулемётам). С этого момента Красная гвардия постоянно получала такие вагоны по всей Финляндии. Армию создать либералам не удалось, но 12 января был принял законопроект о полиции, которая подчинялась только Сенату. В то время, как Красная гвардия выступала против гвардии буржуазной, на севере Финляндии уже начали формировать белые силы Финляндии. 18 января в Эстерботнию инкогнито прибыл Карл Густав Маннергейм, куда стягивалось всё офицерство. За два дня до этого Маннергейм стал верховным Главнокомандующим Вооружённых сил Финляндии. Вследствие вышеуказанных событий, 23 января на совещании партийного совета было предложено сформировать революционный комитет. Тем временем белые начали очищать южные территории от красногвардейцев и русских гарнизонов. 10-13 января начались первые разоружения русских войск, 16 января белые напали на пост русских войск у Химанка. Белые войска очень хорошо подготовились к началу гражданской войны, разоружая русские войска и неся незначительные потери. Таким образом, разоружения помогли армии Маннергейма наворовать около двух тысяч винтовок, двадцать пулемётов, одну лёгкую шести-орудийную батарею и неисчислимое количество боеприпасов и патронов.

Вышеуказанные факты подтверждают выдвинутый мною тезис, о том, что войну начали белые. Скажу более: СДПФ до последнего оттягивала момент вооружённого восстания. Таким образом, в ночь с 27 на 28 января белые финны начали гражданскую войну с разоружения русских воинских гарнизонов, и примерно в это же время красные в Хельсинки перешли в наступление. Гражданская война в Финляндии началась.

26 января главный штаб Рабочей гвардии, штаб Гельсингфорсской Красной гвардии опубликовал обращение к организованным рабочим. В 17:40, 26 января Рабочий исполком издал приказ номер 1. Согласно ему в 00:00 26 января должна начаться мобилизация рабочих гвардий, срок, отводимый на мобилизацию: три дня. Но уже 27 января Рабочий исполком обратился к народу с декларацией: “Пробил час великой революции финляндского рабочего класса. Сегодня пролетариат столицы отважно сверг тот мрачный главный штаб олигархии, который начал кровавую войну против своего народа”. В этот же день объединились Рабочая и Красная гвардии, а также, на помощь красногвардейцам, из Петрограда был отправлен поезд с боеприпасами. 28 января в стране Рабочий исполком вводит революционное военное положение. В 00:00 28 января началась всеобщая забастовка в Гельсингфорсе, красногвардейцы занимают здание Сената, части белых сопротивления не оказывают. Лишь в 11:00 произошла первая перестрелка между белыми и красными. Рабочий исполком заявил, что “к русским войскам следует повсюду относиться дружелюбно, ибо сознательные русские товарищи – друзья революционного рабочего класса”. Милиция перешла на сторону Красной гвардии, 28 января формируется революционное правительство, создаётся Совет народных уполномоченных Финляндии (СНУ) (аналог СНК), Красная гвардия объявлялась официальной армией. 29 января армейский комитет 42-го корпуса принял резолюцию, по которой он находился в состоянии боевых действий по отношению к белым. Выборг стал городом, где сотрудничество финских и русских красных было самым тесным. Ночью с 3 на 4 февраля по решению ГСРО забастовка была прекращена. Были созданы революционные комитеты, проведены экспроприации, аресты и конфискации оружия. Тем временем, революция начала распространяться по всему югу Финляндии. Рабочие Тампере, Або, Лахти, Ловизе и многих других начали забастовочное движение, иногда переходя в вооружённое сопротивление с белыми. В итоге железная дорога Васа-Хапамяки-Ювяскюля-Пьексамяки-Нюслотт-Элисенваара оказались под контролем красногвардейцев. Тем временем на территории белых возникали очаги сопротивления. Однако белые взяли в феврале Улеаборг, Торнио, Куопио и Варкаус. У белых в руках было 4/5 территорий, но у красных около половины населения и крупные промышленные города.

Главной проблемой красных была в том, что к моменту взятия ими власти, почти все чиновники смогли спастись бегством. Маннергейм в одиночку не смог бы организовать армию. В то же время, несмотря на введённое в стране самим революционным правительством военного положения, оба будущих президента Финляндии (Каарло Юхо и Кюести Каллио) находились во время гражданской войны в подполье. Белое правительство, во главе де-факто с Маннергеймом и де-юре с бежавшим Сенатом, начало вести пропаганду. В их воззваниях призывалось: “законопослушному население страны помогать генералу Маннергейму и его вооруженным силам, всем тем, что он сочтет необходимым для достижения успеха”.

Ещё одним преимуществом белых можно отметить тот факт, что новый “Ваасский сенат” отличался от довоенного лишь количеством членов. В то время как, революционеры создавали совершенно новое правительство. СНУ вел активную работу в сфере разработки нового законодательства, было опубликовано 45 указов. СНУ разделялся на: канцелярию, отдел иностранных дел, внутренних дел, юстиции, народного просвещения, финансов, труда, сельского хозяйства, продовольственный, путей сообщения, почты, и осведомления, прокурора. 29 января был опубликован список членов СНУ Финляндии:

Председатель – Куллерво Ахиллес Маннер; Уполномоченный по иностранным делам – Юрье Сирола; Уполномоченные по внутренним делам – Эро Хапалайнен и Адольф Тайми; Уполномоченные по делам юстиции – Лаури Летонмяки и Антти Кивиранта; Уполномоченный по делам просвещения – Отто Куусинен; Уполномоченный по финансовым вопросам – Яло Кохонен; Уполномоченный по делам рабочих – Иоган Лумивуокко; Уполномоченный по сельскому хозяйству – Эверт Элоранта; Уполномоченный по продовольственным вопросам – Оскари Токой; Уполномоченный по делам транспорта – Константин Линдквист; Уполномоченный по делам почты и информации – Эмиль Эло; Прокурор – Матти Туркиа

Политика СНУ критиковалась рабочими, т.к. нашли в ней мелкобуржуазные стремления. СНУ принял множество мер по борьбе с преступностью и саботажами, 1 февраля была издана директива, в которой юридически власть на местах перешла в руки рабочих, т.к. органы самоуправления избирались именно ими. Ночью ходили патрули Красной гвардии, был введён сухой закон. Продовольственный вопрос был решён быстро: зерно начали поставлять из Советской России. Также был создан проект конституции. При этом не была проведена национализация банков, что сыграло с красной Финляндией злую шутку.

Основные боевые действия гражданской войны велись вдоль железных дорог, чтобы можно было осуществлять подвоз боеприпасов (одно время граница между красной и белой Финляндиями проходила по железной дороге). Полковник Свечников (командир 42-го корпуса русской армии) условно разделил действия гражданской войны на три периода: с января по март (до подписания Брестского мира), с 1 марта по 6 апреля (до высадки первого немецкого экспедиционного корпуса), с 6 апреля до начала мая (до окончания сопротивления красных и взятия белыми Выборга). Ещё до начала революции, в Выборге начались боевые столкновения между рабочими и буржуазными силами. Тогда на помощь белым пришло подкрепление, но красногвардейцы, в союзе с 42-м корпусом отразили все атаки. До начала боевых действий белые создали фронт на южном берегу реки Вуокса, этот фронт продержится всю войну. Получив помощь от большевиков, красные во второй половине февраля начали наступать по линии реки с основным ударом на Антреа. Карельская группа белых, не могла получать подкрепление, но она всё-таки смогла отразить атаку красных и сохранить фронт.

Тем временем у Тампере шли бои, начавшиеся 18 января, но тогда белые были отброшены. Помимо красных в Тампере были ещё русские добровольцы и 250 моряков-анархистов Балтийского флота (которые вошли в город с чёрными знамёнами). Таким образом, красные имели достаточно сил, чтобы начать наступление, которое планировалось начать нанесением удара с запада. Цель боевых действий у Тампере заключалась в том, чтобы отбросить белых к Сейнайоки и освободить захваченные на севере гарнизоны русских войск. Главный отряд красных наступал на Вильпулу, но белые, получив подкрепление, отбили её, красные отошли к станции Люлю. Белые, получив ещё 3 тысячи человек, отбили и Люлю, красные закрепляются у станции Коркеакоски. В ходе боевых действий район Тампере был занят красными, что не позволило белым двигаться в сторону Гельсингфорса. Бои шли преимущественно за железнодорожные станции, для захвата новых станций обе стороны взрывали мосты и разбирали железнодорожные пути, тем самым мешая снабжению врага.

Таким образом, сформировался не сплошной фронт длинной 500 километров, основой фронта была прямая от Пори до Рауту. В районе Тампере фронт выгибался к северу в виде полукруга, образуя “Таммерфорсский выступ”, который удерживали красные. Образовались западный, средний и восточный фронты красных. Стоит отметить, что война носила партизанский характер, отсутствовала чёткая организованность, была распространена порча железнодорожных путей. Планы Маннергейма заключались в захвате Тампере, а затем, отрезав Финляндию от Советской России, взять Выборг, образуя большой котёл.

Напомню, что в союзе, с Красной гвардией были и русские корпуса. Подписав Брест-Литовский мирный договор 3 марта с немцами, РСФСР должна была вывести из Финляндии все русские гарнизоны. Русские добровольцы были вынуждены покинуть Финляндию, в то же время они были уверены, что борьба выдалась тяжёлой, и о скорой победе нет и речи. Уже к 5-му марта большая часть 42-го корпуса заканчивала демобилизацию. Советы рабочих, солдатских и матросских депутатов были распущены. С января до середины мая 1918-го года Финляндию покинуло 68 200 русских солдат.

Также стоит отметить, что СНУ не проводил контрразведку, поэтому белые агенты смогли наладить связь с севером посредствам телеграфа. Также была отменена смертная казнь, из-за чего нельзя было применять террор в сторону белых. Ситуация была настолько плачевна, что белые в Гельсингфорсе (!) издавали свою газету. Проводились диверсии в тылу, так, 7 марта в Гельсингфорсе был взорван пороховой погреб.

Уже с началом марта, положение красных на фронтах было плачевным, у них отсутствовали стратегические резервы. Белые планировали предпринять атаку на западном фронте, чтобы в дальнейшем взять Выборг и перерезать связь Петрограда с Гельсингфорсом. В ответ на это, 10 марта красные начали масштабное наступление на Хаапамяки, согласно приказу номер 15. Резервов не было, разве что только в районе Рихимяки, наступало три группы красных общей численностью 12 682 человека. Красные, не проведя разведки, упёрлись в укреплённые позиции белых. Наступление захлебнулось. Однако красным удалось перейти в наступление через Хейнолу, чего не ожидали белые. Тем временем, в ходе начавшегося наступления, красные оттянули свои силы из Тампере. Маннергейм положил глаз на Тампере. 5 марта Маннергейм посылает командующему составу призыв начать наступление на Тампере. Он получает отказ и собирает совещание, на котором было принято решение начать боевые действия 15 марта. Специально для этой операции было собрано: 12850 штыков, 625 сабель, 105 пулемётов и 29 орудий, а затем прибыло подкрепление в размере 9 тысяч штыков, 36 пулемётов и шести орудий. Против этих сил стояло около 20 тысяч красногвардейцев. План Маннергейма состоял в окружении и дальнейшем уничтожении красных частей в городе. Город был окружён, подкрепления из Гельсингфорса не было из-за опаски высадки немецкого десанта. 28 марта – вошло в историю, как “Кровавый страстной четверг”. Битва за город Тампере стала самой масштабной и кровопролитной за всю гражданскую войну, некоторые белые части потеряли больше половины своего состава. Из-за высоких потерь наступление белых было остановлено. 4 апреля в 3 часа ночи, после артподготовки, началось последнее наступление на город. 6 апреля красные сложили оружие и вывесили белый флаг. В плен было взято 11 тысяч (по некоторым данным 5 тысяч) красных, среди них было 200 русских, которых расстреляли около железнодорожного вокзала.

На восточном фронте ситуация обстояла не лучше, ещё с 20 февраля шли бои за станцию Рауту. Поскольку бои шли близко к границе с Петроградом, было принято решение отправить туда русских красногвардейцев. Снабжение шло по железной дороге из Петрограда, но 25 марта два моста у Лемболово взорвали белые. Наступление белых, после получения подкрепления, началось 15 марта. Красные попали в окружение, но попытки взять станцию белыми не увенчалась успехом. Красными было принято решение прорываться в сторону Петрограда, численностью 1000-3000 человек. На склонах долины ручья Кюльмяноя, которую в дальнейшем назовут “Долиной смерти”, белые устроили засаду численностью 50-75 человек. В итоге, когда остатки отступавшего отряда вошли в долину, по ним был открыт пулемётный огонь. До Петрограда добралось только 160 человек. После падения Тампере, была опасность изоляции западного и восточного фронтов, вследствие чего было принято решение отступать с запада на восток на линию Гельсингфорс – Тойяла.

К тому моменту немецкий экспедиционный корпус, численностью в 18 тысяч человек, высадился в Ханко, где сопротивления оказано не было. Немцы начали готовиться к штурму Гельсингфорса. Немцы начали продвижение к городу, но у Кариса красные на бронепоездах остановили наступление. После двухдневных боёв немцы всё-таки взяли станцию Карис. Вследствие чрезвычайного положения, СНУ 4 апреля переезжает в Выборг. 12 апреля начался штурм Гельсингфорса. Красные бились отчаянно, буквально за каждый дом. Бои длились до 13 апреля, во многом наступлению помог немецкий десант, который атаковал красных с юга. 11 апреля в Ловизе высадилась часть бригады Бранденштейна, сделано это было с целью перерезать железнодорожную ветку Гельсингфорс – Выборг.

Дальнейшие действия красных были вялыми и носили оборонительный характер, для того, чтобы правительство СНУ могло сбежать в РСФСР (большая часть членов СНУ, кроме Оскари Токоя бежала в Советскую Россию). В результате оборонительных боёв красные отступили, и уже 23 апреля белые прервали железнодорожное сообщение по линии Петроград – Выборг. 2 мая западная красная группа сдалась. 25 апреля средний фронт был окружён с востока и запада. Основные силы отошли в Котку и там 3 мая сдались немцам. В Выборге было осадное положение, перед этим 4 белые атаки на город были отбиты. Бои, точно также, как и в Гельсингфорсе шли за каждый дом. 30 апреля красные присоединились к русской пограничной страже, планируя пробиться к осаждённым. Но в итоге 1 мая отряды красных перешли советско-финскую границу, а 4 мая штаб Маннергейма сообщил об окончании гражданской войны.

16 мая в Хельсинки (Гельсингфорсе) состоялся “парад победы” в честь окончания гражданской войны. Парадом руководил генерал Маннергейм. 16 мая праздновалось и дальше, как “день победы”, но в дальнейшем был переименован в “день памяти павших солдат” и стал отмечаться в третье воскресенье мая.

В результате гражданской войны в Финляндии в ходе боевых действий погибло 9403 человека, 13446 умерли в концлагерях, 9720 были казнены; общие потери составили: 36640 человек. При этом, жертвами красного террора считается примерно: 1500 человек. Чаще всего это были белые, но зачастую расстреливались дезертиры и предатели. Основные расстрелы белых военнопленных пришлись на апрель, когда красные мстили за поражения и погибших товарищей. Однако белый террор был куда масштабнее. Так, только после войны было казнено 7370 человек. Особую жестокость белый террор приобрёл после взятия Тампере. Бывали случаи, что женщин и детей пускали цепью перед наступающими на красных белыми. После взятия Выборга белые провели этническую чистку против русского населения. Многие офицеры РИА с радостью встречали немцев и белых. Из воспоминаний очевидца сохранился случай, когда русский офицер с букетом в руках и в униформе пошёл приветствовать белогвардейцев, но был расстрелян на месте. Состоялось 145 судебных заседаний, 67788 красных были преданы суду, из них 555 человек приговорены к расстрелу, но расстреляли только половину, все остальные получили тюремные сроки. 75 тысяч (а по некоторым данным и 90 тысяч) человек были отправлены в концентрационные лагеря.

Многие красногвардейцы и политические деятели СДПФ в дальнейшем стояли у истоков создания КПФ. Многие из них погибли в концентрационных лагерях, были расстреляны или пали жертвой этнических чисток. Те, кто сбежал в РСФСР, можно сказать, спаслись, но всё-таки многие из них пали жертвой сталинских репрессий 1937-38 годов (из-за того, что деятельность КПФ была не результативной, а в самой Финляндии образовался фашистский режим).

Дополнение про Маннергейма и памятную доску

Казалось бы, Маннергейм – фашист и националист, который загубил в концлагерях множество не только русских, но и финских граждан, и поломал множество судеб. Он пособник Гитлера и его союзник, который помогал реализовывать план “Барбаросса” и держать в блокаде Ленинград, где от голода умерло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. У читателя, я надеюсь, возражений не возникнет, что Маннергейм враг не только России, не только рабочих, не только собственного народа, но и всего мира. Тогда почему в 2016-м году, что иронично в Санкт-Петербурге, была установлена памятная доска генералу Маннергейму? Ответ лежит на поверхности: Маннергейм – пособник мирового капитала, и этот “патриотический символ” хотят использовать в борьбе против “красной угрозы”. Как бы то ни было, за нами правда и справедливость, мы помним, что сделал Маннергейм, и никогда этого не забудем, и скажу более: в наши задачи входит предотвращение возникновения новых Маннергеймов.

Вся власть рабочим.

Автор: Товарищ Чернышов