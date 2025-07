Надежда на женский анализ

Предисловие

«В начале женщины по праву были солнцем, были настоящими людьми. Сегодня женщины — это луна. Мы живем как зависимые и просто отражаем исходящий свет. Наши лица бледно-голубые, прямо как луна, как у больных» — так писала Хирацука Райте (1886–1971) в первом выпуске журнала «Сэйто» («Синий чулок») в 1911 году.

Действительно, кажется, что женщины на заре японской истории были «солнцем». Богиня Солнца Аматэрасу была основательницей Японии и прародительницей императорской семьи. И все же Япония стала строго патриархальной средой, где мужчины принуждали женщин к покорности, смирению, самоуничижению и скромности. Века феодального правления военного класса закрепили место женщины в обществе и семье в жестких рамках. От женщин во времена правления Токугава ожидалось, что они будут жить в соответствии с конфуцианским идеалом подчинения себя мужчинам. Японский конфуцианский ученый Кайбара Эккен (1630-1714) в своем труде «Он’на дайгаку» («Женский университет») описал идеальное поведение женщин, особенно из самурайского сословия. Он утверждал, что с ранних лет девочка должна соблюдать различие, разделяющее мужчин и женщин. Как жена, женщина должна была верно служить своему мужу, как ее муж служил своему феодалу. «Она должна смотреть на своего мужа как на господина и служить ему со всем поклонением и благоговением»[1]. Вдова не должна была выходить замуж повторно, соблюдалась строгая супружеская верность. Среди самураев существовала практика первородства, и женщины не имели никаких имущественных прав. В самурайском сословии глава семьи обладал абсолютной властью над членами своего семейства, даже властью жизни и смерти. Муж мог казнить неверную жену. Среди горожан и крестьян отношение к женщинам было менее строгим, но правители призывали все классы подражать самураям в отношениях между мужчинами и женщинами.

С окончанием феодального правления Токугава и наступлением новой эпохи после Реставрации Мэйдзи в середине XIX века были проведены многочисленные социальные, политические, экономические и культурные преобразования, но повышение статуса женщин не входило в список необходимых реформ. Непреодолимые препятствия, мешавшие женщинам проявить свою индивидуальность, сохранялись, поскольку политическая и правовая системы, общественные нравы и обычаи, а также экономические императивы вынуждали их играть подчиненную роль по отношению к мужчинам. Фукудзава Юкичи (1835-1901), сторонник либеральных реформ, заметил по поводу положения женщин: «Дома у нее нет личной собственности, вне дома у нее нет статуса. Дом, в котором она живет, принадлежит мужчинам, а дети, которых она воспитывает, принадлежат ее мужу. У нее нет ни собственности, ни прав, ни детей. Она словно паразит в мужском хозяйстве»[2].

Более того, власти еще больше ограничили права женщин. В 1882 году правительство запретило женщинам выступать с политическими речами, а в 1890 году — участвовать в политической деятельности и даже слушать политические речи. Гражданский кодекс 1898 года наделил главу семьи практически абсолютной властью. Глава семьи получил право распоряжаться семейным имуществом, определять место жительства каждого члена семьи, одобрять или не одобрять браки и разводы и так далее. Одно из положений гласило, что «калеки и инвалиды, а также жены не могут предпринимать никаких юридических действий»[3].

Бордели были санкционированы правительством, и обедневшие семьи продавали своих дочерей в эти заведения в большинстве городов и поселков Японии. В сфере образования девочки также подвергались дискриминации, хотя закон об образовании 1872 года призывал к обучению как мальчиков, так и девочек. Причиной образования девочек была подготовка их к тому, чтобы они стали «хорошими женами и мудрыми матерями». Некоторые родители считали, что даже такой уровень образования не нужен или даже вреден для девочек. Поэтессе Хигучи Итие (1872-1896), дочери чиновника, не позволили закончить даже начальную школу, потому что ее мать считала, что «девочке вредно получать слишком много образования»[4]. Один из уроков в учебнике по нравственности, выпущенном в 1900 году, гласил: «Девочки должны быть нежными и изящными во всем. вещах. В своем поведении и манере речи они не должны быть резкими….. Скупость и ревность–это недостатки, распространенные среди женщин, поэтому следует позаботиться о том, чтобы уберечься от этих недостатков. Когда девушка выходит замуж, она должна верно служить своему мужу и его родителям, наставлять и воспитывать своих детей». Статья в образовательном журнале, опубликованная в 1887 году, утверждала: «Мужчина — это ян, а женщина — инь. Следовательно, вполне естественно, что женщины должны оставаться дома и быть послушными»[5]. Таким образом, в школах для девочек особое внимание уделялось домашним искусствам, таким как домоводство, шитье и рукоделие.

Тем не менее, росло число женщин, начавших бороться за свои права. Некоторые избрали путь умеренности и работали над реформами в рамках нового социополитического порядка. Но многие вскоре разочаровались в перспективе получения равных прав с мужчинами при новом режиме, который сохранял множество аспектов старого порядка, одновременно устанавливая новую политическую систему под властью новой элиты, укреплявшей свою власть с помощью военных, бюрократических, капиталистических и традиционалистских сил. Эта ситуация подтолкнула многих сторонниц женских прав к радикальным политическим философиям, включая социализм, анархизм и коммунизм. В 1910-11 годах японские левые радикалы потерпели жестокое поражение в суде. К казни были приговорены Котоку Сюсуи, Канно Сугако и другие по обвинению в заговоре с целью убийства императора, Однако после Первой мировой войны и победы большевиков на сцене вновь активизировались социалисты, коммунисты и анархисты. После второго первомайского марша в 1921 году к ним присоединилось много женщин-активисток. В 1922 году была тайно организована коммунистическая партия, но правительство быстро приняло меры по ее разгрому и аресту ее лидеров. Женщины, желавшие утвердить свою индивидуальность и добиться равенства и справедливости, тяготели к левым группам, которые бросали вызов устоявшимся властям и институтам. Среди наиболее известных женских организаций были «Секиранкай» (яп. «赤瀾会» — «Общество красной волны»), члены которой были тесно связаны с левыми кругами, особенно с коммунистами; «Футейша» (яп. «不逞社» — «Общество недовольных»); литературная и феминистическая организация основанная Хирацукой Райте «Сэйтоша» (яп. «青鞜社» — «Общество “Синий чулок”»), члены которой занимались издательством журнала «Сэйто» (яп. «青鞜» — «Синий чулок»). Ито Ноэ же была заместителем Райте и редактором журнала[6].

Многих арестовали 23 сентября 1923 года, через два дня после Великого землетрясения в Канто, когда весь регион с центром в Токио погрузился в полный беспорядок. Воспользовавшись хаосом, правительство и военные власти принялись громить, а во многих случаях и убивать коммунистов и организаторов рабочих движений. Также во время истерии, вызванной землетрясением, среди людей распространились дикие слухи о том, что недовольные корейцы воспользовались катастрофой, чтобы грабить, мародерствовать и убивать людей. В результате были созданы отряды линчевателей, и сотни невинных корейцев были убиты. По неофициальным оценкам, в это время было убито до 2 600 корейцев[7]. Из общего списка потерпевших активистов во время этого происшествия можно отметить осужденных анархистов Фумико Канэко, Пак Еля[8], похищенных и задушенных анархистов Ито Ноэ и Осуги Сакаэ (см. Инцидент Амакасу[9]), убитых социалистов Еситора Каваи, Кэйсичи Хирасаву, Такатоси Като, Есидзо Китадзиму, Хиродзо Кондо, Киндзи Сато, Наокадзу Судзуки, Мицудзи Ямагиши, Мицухару Есимуру и Ухачи Накасудзи солдатами 13-го кавалерийского полка (см. Второй инцидент в Камэйдо[10]), но это еще очень малый список…

Публикуем перевод статьи Ито Ноэ 1915 года о положении женщин в Японии того времени.

Надежда на женский анализ

«Женщина сообразительна до тех пор, пока не нужно грамотно продавать скот», или же «женский разум подобен обезьяннему» и тому подобное. Еще с давних времен по сегодняшний день женщин в Японии продолжают оскорблять. И даже когда сейчас, в отличие от древности, многим прилежным девушкам открыты все двери для достойного образования, это угнетение по-прежнему может продолжаться. Мы с прискорбием сожалеем, однако если посмотреть по сторонам, то нам, японцам, за исключением ничтожного количества людей, ничего не остается как в открытую отрицать факт этих оскорблений.

Сегодня существует предостаточно женских газет и журналов, которые, к слову, могут делиться даже на несколько разновидностей. И эти журналы разлетаются словно горячие пирожки, но посредством преимущественно какого содержания? Многие прекрасно знают, что это рассчитано на аудиторию девочек из беднейших прослоек общества, дабы портить беспутностью их и так не видевшие учебы головы, а также если было бы не так, то добродушные домохозяйки лишились бы дешевого чтива.

Наиболее популярный женский журнал сейчас это «Женский мир»[11], который к тому же еще ужасно дешевый и, боюсь, может вообще считаться лучшим из существующих. На первый взгляд содержание, как кажется, выплевывают совершенно нерассудительно и бездумно: «Рассказ о тяжких страданиях Госпожи такой-то», «Рассказ о том, как некая Госпожа как-то там спаслась от мужа» и неисчислимое количество подобных записей.

Но все же мне удалось вытерпеть прочитать несколько из этих, конечно же, несомненно правдивых историй, и как же так случилось, что они совершенно ничем меня не тронули? Я не испытала ни капли впечатлений. Интересно то, что я всегда видела гораздо больше интересного именно в хвастливых «глубоких до души» историях тщеславных женщин, которые пытаются скрывать эту кичливость. И они должны предложить обществу узнать их настоящий опыт, за который им должно быть стыдно за свою уродливую натуру, однако они утаивают его! И всякий раз, когда я вижу что-нибудь подобное, я не могу сдерживать особенное чувство презрения.

Они действительно хорошо сочиняют. Они даже убеждают остальных соглашаться с ними, вот настолько у них хорошо получается… Но все их основы не обдуманы, поэтому, по правде, гибкости нет совсем никакой. По той же причине они только и делают, что решают всякие мелкие бытовые нелады «ни о чем», раздувая это в разы за счет своего самодовольства. Ведь когда вы облегчили готовку на кухне, это же торжество! Когда ваши дети вырастают такими, как вы думали, это определенно повод для гордости! Когда вы придумали применение какому-то мусору — это великолепно! Это настолько нелепо, что я даже не могу в полной мере это изобразить… И все-таки волнуюсь, что неверно составила картину этого всего.

Я ни за что не говорю, что их выдумки плохие или никудышные, вовсе нет. Я всего лишь считаю вздорным то, что настолько обыденным вещам придают такую торжественную огласку, и все, о чем я говорила — это всего лишь взгляд на бытовые дела. Я серьезно уважаю тех людей за то, что они прилагают старания для достижения своих целей, однако я все еще настаиваю на уделении большего количества усилий на источники! Все их мелкие вопросы разрешатся без трудностей, если твердо задуматься об основе проблем.

Я думаю, что по большей части на сегодняшний день у японок вся работа заключается в хозяйстве и всяких делах, связанных с воспитанием детей. Чтобы уследить за этим, они каждый день усердно трудятся, но их результаты во всех случаях вызывают лишь недовольство. Женщины и в воспитании детей, и в бытовых делах должны быть методичны, что обычно требует больших знаний, и тем не менее, при создании семьи они сохраняют в доме уют старых обычаев. Однако они не сумеют применить на практике и треть дарованных знаний, иногда даже может получаться плохо, с дилетантской манерностью и безвкусностью. Они не могут понять эти знания, даже когда поглощают их, вцепившись зубами.

Но все же это не единственная проблема, которой невозможно обучить. Боюсь, что их учили этим знаниям в виде какой-нибудь четко фиксированной модели, не научив по необходимости разбивать полученные знания на части и использовать их универсально. При учебе они кое-как проглотили это и при особых обстоятельствах не могли ничего предпринять, поэтому эти знания у них природно отсеялись за ненадобностью. Если девушки так делают, тогда они крайне неразумны, а рассчитывать на перемены вряд ли есть смысл. Мне кажется, это уже больше походит на спектакль. Это навлечет беду в любых обстоятельствах.

Но просто «понимать» — это не так легко. Если взять в отдельности, то я думаю, что воспитание наисложнейший для освоения предмет, требующий большого осмысления. Для этого нужно приложить довольно много усилий. И несмотря на это, у всех воспитателей нет настоящего понятия этой их педагогики, они совершенно не понимают детей. Если бы они действительно знали, как подготавливать растущее поколение в люди, то я не думаю, что они бы продолжали строить из себя дураков и оставляли школу единственным местом для формального воспитания детского ума и закалки подрастающего характера.

Сперва мой первый вопрос: я задумалась о том, чего же можно желать от современной школьной системы кроме дарования знаний детям? Сколько бы я ни думала, у меня нет смелости хотеть чего-то еще. Более того, ученики сами не удовлетворены приобретением знаний, а всего лишь формально и механически учат. Они рассеянные. Тоже изо всех сил продолжают залпом проглатывать материал.

Я также очень глубоко думаю и о следующем: матери мира, которые называют себя обеспокоенными по поводу образования своих чад… Думая о воспитании своих ужасно замученных учебой детей, вы, самодовольные госпожи, почему совсем не обращаете внимание на такие важные моменты? И особенно, в частности, я с удивлением задумываюсь о том, что те господа, кто достигли нового образования, оглядываясь назад не могут ничего увидеть. Я окончила начальную школу и училище для девочек, и хоть прошло уже более десяти лет с момента выпуска, даже с оставшимися впечатлениями, имея некое чувство освобождения, я содрогаюсь всякий раз, когда задумываюсь об этом.

Я всегда усердно размышляю о том, как бы мне не позволять необученным преподавателям даже прикасаться к моим дорогим детям… Я не могу представить, каково это отпустить собственного ребенка на 5-6 лет к кучке непредусмотрительных, близких к упрямству и несознательных воспитателей, которые будут его принуждать повиноваться тамошним правилам. Я правда не могу даже и думать о том, что такое может произойти! Детям необходимы родители с ласковым пониманием, а если говорить о строгости — у родителей нужно вовсе отобрать право ею распоряжаться.

Я думаю, что тот, кто действительно может воспитать ребенка — это и есть сам ребенок, и в остальных вещах нет нужды для его взросления, оно выступает лишь вспомогательным фактором. Я считаю, что вопрос заключается в том, что мы гораздо лучше помогаем ребенку расти, ежели сами растим его.

Итак, если стойко придерживаться такого взгляда, тогда даже ошибки или неуместная любезность будет иметь намного менее значимый характер. Однако те люди, кто пытаются разрешить все ситуации прямо на месте, не поймут таких взаимоотношений, а самовлюбленные и те, кто как будто каждый повод превращают в торжество, вовсе их никогда не знали.

Я считаю, что мы должны найти корни, хаотично вытягивающиеся во всех направлениях, и, если мы начнем их искать — методы и средства будут становиться понятными природным путем. Я уважаю тех многих женщин, которые публиковали журналы со своими жизненными историями и открытиями в стараниях, но в тот же час рассчитываю, что весь тот путь стараний, который привел нас до этого, будет нам полезен в применении при разных обстоятельствах. Мы видим многих женщин, окружающих нас, и самое неприятное и недостающее в них то, что они ни в чем не проявляют активности. В особенности у всех у самих вовсе нет стремления к инициативе. Они даже о «благоразумии» все размышляют по-разному.

Я как-то снова напишу об этом еще раз, но во всяком случае, мне хотелось бы только того, чтобы у всех было больше положительного стремления.

Глянь в любое место — увидишь по этой причине слабость, из-за которой женщины не могут продолжать двигаться. Сперва школьная жизнь, в период которой они жаждут получать знания вплоть до последнего звонка, затем свобода после выпуска или же брак, где появляются еще какие-то желания, муж, воспитание детей или домашнее хозяйство, всякие обсуждения, бытовые тревоги… При любых обстоятельствах всегда в первую очередь ставьте на первый план свои желания, но также и не забывайте смотреть вокруг!

Мне необходимо изгнать из жизни женщин такую трусливую и коварную, но называющуюся скромной, вещицу «добродетель».

Если вы действительно уважаете свои желания, питаете инициативу стремиться куда угодно и осуществить что угодно, вы должны думать лишь об этом, и ни о чем другом. Я верю, что только тогда жизнь всех женщин и их здоровье во всех смыслах будет возрастать. Я думаю, что им более необходимо направить свой дух в эту сторону, а не хвастаться мелкими заслугами и подвигами.

Автор: Ито Ноэ

На основе оригинального текста: «Полное собрание сочинений Ноэ Ито, том 2, Критика, эссе и письма 1 — Эпоха «Сэйто»». Источник текста на оригинальном японском.

*О названии журнала:

Под редакцией Каяхары Каямы и Исиды Томохару [Издавался с 1913 по 1918 год]. Третья Империя, 9 томов, Дополнительный том 1

Этот журнал, который, как говорят, получил свое название от исторической драмы Ибсена, был опубликован с кампанией за всеобщее избирательное право в качестве основного аргумента […]. Для журнала писали социалисты, такие как Сакаи Тосихико и Осуги Сакаэ, и женщины из компании «Сэйто», такие как Хирацука Райто и Ито Ноэ, а имена молодых Канэко Хирофуми и Одзаки Сиро можно увидеть в колонке материалов местной молодежи, что делает его поистине представительным журналом демократии Тайсе. Источник.

Переведено энтузиастом из «Учения Анархизма»

Перевод этого текста был осуществлен самостоятельно мной. Оригинальное сочинение было написано на классическом литературном японском языке (文語)

[1] Бэзил Чемберлен, Japanese things (Лондон: Routledge and KeganPaul, 1939), с. 501.

[2] Фукудзава Юкичи, ed., Fukuzawa Yukichi senshu (Tokyo, 1951-52), 5:10.

[3] Танака Сумико, Jydsei Kaiho no shiso to kodo, senzen-hen (Tokyo: Jiji Tsushinsha, 1975), с. 112.

[4] Прежнее сочинение, с. 137.

[5] Прежнее сочинение, с. 137.

[6] Источник — Википедия.

[7] Имай Сэйити, Taisho demokurashi (Tokyo: Chuo koron sha, 1966), с. 376-93.

[8] Источник — Википедия.

[9] Источник — Википедия.

[10] Источник — Википедия.

[11] Журнал 婦人世界 (Fujin Sekai, дословно «Женский мир») впервые опубликованным Jitsugyo no Nihon Sha 3 января 1906 года ( 39-й век Мэйдзи). Наряду с Jitsugyo no Nihon, Nihon Shonen, Yonnen no Tomo и Shojo no Tomo, он был одним из «пяти главных журналов, издаваемых Jitsugyo no Nihon Sha» в то время. Википедия.