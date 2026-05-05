

ЛЕВЫЕ В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВ

По иронии судьбы, в середине апреля, точно день в день, в Западной Европе состоялись два политических форума, инициированных левыми силами. 17 и 18 апреля в испанской Барселоне проходила первая встреча Глобальной прогрессивной мобилизации (ГПМ), инициаторами проведения которой выступила социал-демократия – Социалистический Интернационал, Партия европейских социалистов и Прогрессивный альянс. Большой персональный вклад в организацию данного мероприятия внесли премьер-министр Испании Педро Санчес и бразильский президент Лула.

Барселонская ГПМ собрала более ста политических партий и международных общественных организаций; в общей сложности несколько тысяч участников форума собрались в столице Каталонии. Хозяину встречи П. Санчесу удалось лично пригласить на встречу левых и левоцентристских президентов или вице-президентов Бразилии, Мексики, Колумбии, Уругвая, ЮАР, Ганы и ещё ряда стран, что не только придало встрече медийное измерение, но и показало её по-настоящему глобальный интернациональный характер.

Пожалуй, главным лейтмотивом ГПМ можно назвать сентимент сопротивления крайне правому и консервативному наступлению в глобальном масштабе, как в плане внутриполитических вызовов, так и международной политики. Как отметил в своём вступительном выступлении лидер испанских социалистов и президент Социнтерна П. Санчес, крайне правый демарш несёт в себе капитуляцию перед вызовами изменения климата, ксенофобии и сексизма. Говоря о крайне правых, председатель Совета министров Испании подчеркнул: «Они пытались заставить нас стыдиться наших целей. Но этому пришёл конец…Мы гордимся тем, что являемся пацифистами, защитниками окружающей среды, профсоюзными деятелями и феминистками».

В докладах П. Санчеса и других политиков левоцентристской ориентации подчёркивалось, что победить «крайне правый интернационал», одним из мощных звеньев которого, безусловно, выступает трампизм, можно только сообща, объединив усилия прогрессивных, левых и демократических сил. Не менее важно, чтобы при этом прогрессисты поняли причины усиления радикальных правых сил в Европе, Латинской Америке и в других местах земного шара, и смогли бы представить народным массам вызывающую доверие и реалистическую альтернативу, защищающую демократию, свободу, продвигающую равенство и справедливость.

В условиях развязанной правыми руководителями в разных частях планеты войн и конфликтов, участники ГПМ в Барселоне достаточно ясно и недвусмысленно указывали на вину крайне правых в подобном развитии событий. Вместе с тем, левые лидеры с Юга весьма откровенно констатировали, что свою «долю ответственности» несут и глобальные международные институты, оказавшиеся практически не адаптированными к актуальной мировой ситуации. Так, критикуя неготовность постоянных членов Совета Безопасности ООН к разумному реформированию и расширению числа тех же постоянных членов СБ ООН, Лула заявил: «У нас есть пять поджигателей войны, которые своими правом вето препятствуют реализации планов». Одновременно Лула призвал постоянных членов ООН срочно провести встречу в верхах, чтобы положить конец тем войнам, в которые сегодня эти постоянные члены Совбеза оказались втянуты. Не менее критично оценил действия ведущих держав коллега Лулы Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который в своём выступлении заявил, что «ООН превратилась в организацию, где отсутствует право потому, что члены СБ постоянно нарушают права и законы, которые устанавливает этот институт».

Участники барселонской ГПМ подтвердили необходимость поиска коллективной линии поведения в противостоянии с крайне правыми политическими противниками и в борьбе за более справедливый и гуманный мир. Можно отметить также, что данное мероприятие закрепило за П. Санчесом статус одного из мировых политиков, представляющих демократическую альтернативу правой повестке.

Другим важным мероприятием, тоже прошедшим 17 и 18 апреля, стал VIII съезд Партии европейских левых (ПЕЛ), тон в которой задают национальные партии еврокоммунистической и левосоциалистической традиции. Этот форум состоялся в Брюсселе, и хозяйкой съезда выступила Партия труда Бельгии (ПТБ), входящая в ПЕЛ с 2025 г. Очевидно, что решение руководства ПЕЛ провести европейский конгресс в Брюсселе было тактически верным шагом: если в большинстве европейских стран мы наблюдаем спад или, в лучшем случае, стагнацию радикальных левых сил, в Бельгии все последние годы в прошлом маоистская ПТБ продолжает усиливать свои позиции.

В частности, в столице королевства последние опросы общественного мнения вывели именно Партию труда на первое место с рейтингом, превысившем четверть голосов. Во многом это связано с наступательной стратегией ПТБ и её ориентацией на «черновую» работу в гуще народных кварталов. ПТБ выигрывает, делая ставку на сохранение классового облика. Недаром, открывая форум ПЕЛ, Генеральный секретарь ПТБ Питер Мертенс подчеркнул: «Есть Брюссель НАТО, Европейской комиссии и Бизнес-Европы. Я вас приветствую и приглашаю в Брюссель водителей трамваев, технических работников депо, строительных рабочих, служащих аэропорта, работников магазинов, сотрудников по очистке…» Думается, присоединение ПТБ, которая может считаться сегодня наиболее динамично развивающейся партией коммунистической ориентации в Европе, сможет вдохнуть новый ветер в структуры ПЕЛ и дать шанс этой панъевропейской политической партии на большее влияние в современном европейском левом движении.

В форуме ПЕЛ приняли участие делегаты от около 40 партий-членов. В принятом на исходе конгресса тексте Политического документа содержатся вполне известные принципы европейских радикальных левых: неприятие «жёсткой экономии» и социальных сокращений, ставка на экономику, служащую интересам рабочего класса, установление общественного контроля над основополагающими рычагами экономики и финансов «единой Европы» и, в частности, над «цифровой экономикой». ПЕЛ также вновь подтвердила решимость бороться в защиту ценностей феминизма, свою приверженность социальному экологическому переходу, способному уберечь нашу планету от разрушительных климатических изменений. Евролевые чётко высказались в пользу социального облика Европейского Союза, в поддержку для европейских стран продовольственного нейтралитета.

Как и на форуме в Барселоне, съезд ПЕЛ, со своей стороны, подтвердил важность для всех левых и прогрессивных сил организовать решительное сопротивление крайне правой и националистической опасности, как на уровне европейского континента, так и во всём мире. Эта опасность видится партиям, участвующим в ПЕЛ, и через призму мировой политики.

Решительно осуждая эскалацию, идущую в международных отношениях от США (Венесуэла, Гренландия, Иран, «торговые войны» Дональда Трампа), ПЕЛ, подтверждая характерный для коммунистов и радикальных социалистов антиамериканизм, в своём Политическом документе констатирует, что «трампизм усиливает милитаристскую, шовинистическую и авторитарную динамику в Европе и во всём мире». Напротив, со своей стороны, евролевые предлагают сделать упор на диалог и сотрудничество стран и народов.

Тот факт, что съезд завершился переизбранием в качестве председателя ПЕЛ представителя австрийских коммунистов Вальтера Байера, а его заместителями были избраны политические деятели из ПТБ, Французской компартии и Коммунистической партии Испании, показывает, что в политическом плане реальное руководство в ПЕЛ на данном этапе принадлежит в большей степени неокоммунистическим партиям, тогда как, вероятно, влияние немецкой «Левой» и греческой СИРИЗА, в прошлом гораздо более высокое, определённо сокращается. В какой-то мере, это может способствовать некоторой радикализации ПЕЛ, тем более, что в прошлом году на уровне ЕС ПЕЛ получила партию-конкурента в лице Европейского левого альянса, в котором объединены североевропейские левосоциалистические партии и левопопулистские партии типа «Непокорённой Франции» и испанской «Подемос».

Подводя итоги состоявшихся в середине апреля интернациональных мероприятий левых сил, мы можем констатировать, что и умеренные, и радикальные левые настроены на активизацию своей деятельности, используя, в частности, мирополитическую повестку. На самом деле, темы общего, системного противостояния подъёму радикальных правых, а также антивоенную агитацию, были очень слышны и в Барселоне, и в Брюсселе.

Так, в Брюсселе на съезде ПЕЛ отчётливо подчёркивалось: «Мы противостоим милитаризации нашего общества во всех его формах». А в другой части Европы, в Барселоне, в принятой по итогам ГПМ декларации, подчёркивается: «Мир – это не только отсутствие войны. Он должен быть построен через справедливость, сотрудничество и уважение к достоинству народов».

Как видим, объективно имеется мощный потенциал к, скажем так, «внутрилевому» партнёрству как в деле противостояния правой реакции, так и в борьбе за мир, против угрозы войн. Однако, увы, по крайней мере сегодня до такого сотрудничества и в глобальном, и в континентальном масштабах, думается, далеко. Как верно отмечает научный сотрудник Свободного Брюссельского университета Сигфридо Перес, «существует множество преград или барьеров между так называемыми радикальными и умеренными левыми; они касаются не только прошлого или идеологии, но и актуальной политики». В самом деле, среди организаций-участниц барселонской ГПМ практически отсутствуют те, кого относят к левому антилиберальному спектру. А в осуществляемом ежегодно по инициативе ПЕЛ Европейском форуме левых, зелёных и прогрессивных сил присутствие политиков из левоцентристских партий – очень большая и «штучная» редкость. Между тем понятно, что имеющиеся общие вызовы и угрозы для всех левых «семей» носят просто-таки экзистенциальный характер; когда без единства в действии левого и прогрессивного движения вероятное будущее и умеренных, и радикальных левых видится достаточно мрачно…