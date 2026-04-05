

Муниципальные выборы и уроки для французских левых

В марте состоялись два тура выборов во французские муниципалитеты. С учётом того, что речь идёт о своего рода генеральной репетиции перед президентскими и, очень вероятно, парламентскими выборами-2027, все основные национальные политические силы Французской Республики достаточно активно и энергично поработали в этот раз во время предвыборной кампании.

Лично я согласен с теми экспертами по современной французской политике, которые склонны считать, что, в общем и целом, мартовское голосование не внесло коренных изменений в соотношение политических сил в стране. Нет, процесс дрейфа в право со стороны общественного мнения продолжается и подтверждением этому является заметное увеличение числа мандатов в муниципальных советах разного уровня у крайне правых и, в особенности, у их флагмана – партии «Национальное объединение» (НО). Причём это касается самых разных департаментов Республики: на Севере, Юге, в центре страны… Однако, каких-то фантастических завоеваний у националистов нет. Устоял крупный южнофранцузский город Тулон, не получилось добиться победы в Марселе. В Париже список НО набрал вообще менее 2% голосов, что дало право новоизбранному мэру-социалисту Эмманюэлю Грегуару заявить, что «Париж не является и никогда не будет крайне правым городом!» Да, союзники НО из «Союза правых за Республику» в лице Эрика Сьотти завоевали пятый по величине город Франции – Ниццу, но Ницца давно уже имеет репутацию одного из бастионов правых сил.

Что касается правоцентристской партии «Республиканцы», то они сумели сохранить большую часть своих городов, включая Тулузу и Лимож, а в ряде мест даже сумели «подвинуть» левоцентристов, но, в общем-то, и в случае «Республиканцев» статус-кво в целом сохраняется. Не приходится говорить о каких-то крупных прорывах для партий президентского лагеря, хотя отвоевание у «Экологистов» Бордо, безусловно, относится к числу политических успехов. Вот только в целом либеральный лагерь заметно продолжает уступать как правым, так и левым и по числу муниципальных советников, и по должностям мэров. Видимо, недаром сразу после выборов макроновцы объявили о создании постоянно действующего комитета связи центристских партий для определения будущего кандидата от их лагеря на президентские выборы в следующем году.

Что же касается французской левой, тут тоже мы вряд ли можем говорить о каких-то «тектонических» сдвигах, хотя общее соотношение сил изменилось. Традиционно главной «движущей силой» левого движения Франции на муниципальном уровне была «Социалистическая партия» (СП). После оглашения результатов состоявшегося 22 марта второго тура выборов появилось коммюнике Национального бюро соцпартии, в котором утверждается, что именно «Социалистическая партия продолжает оставаться первой левой партией Франции на муниципальном уровне». И этот тезис вряд ли можно оспорить.

В условиях острейшей конкуренции ведомые социалистами списки, включившие также «Экологистов» и коммунистов, сохранили под управлением левых сил два крупнейших города Республики – Париж и «южную столицу» Франции – Марсель. Социалисты и их партнёры вновь выиграли в Дижоне, Дюнкерке, Лилле, Ле Мансе, Монпелье, Нанте, Ренне, Сен-Назере. По количеству мэров и муниципальных советников в общенациональном масштабе СП заметно опережает другие партии французской левой. Безусловно, тут сыграло свою роль уважение избирателей к давно свойственному соцпартии «муниципальному социализму», но данный результат однозначно говорит и о том, что соцпартия остаётся весьма влиятельной во Франции политической силой.

Да, у левоцентристов случились и болезненные неудачи; в частности, были потеряны в пользу правоцентристов такие весомые центры, как Брест и Клермон-Ферран. С другой стороны, выдвинутые социалистами кандидаты были избраны в Амьене, Сент-Этьене и По, где они победили команды, представлявшие правоцентристскую муниципальную власть. Спустя один срок вернулись левоцентристы и к управлению в Страсбурге.

Пожалуй, из всех левых наиболее болезненные результаты у партии «Экологисты». Не только во Франции, но и в основной части Европы, «зелёная волна» похоже прошла. Шесть лет назад этот политический феномен привёл к тому, что избиратели многих крупных и средних городов Франции избрали своими руководителями именно «зелёных» политиков. В целом «Экологисты» сумели отстоять большую часть своих прошлых завоеваний, например, третий по важности центр Франции город Лион. Однако, тот факт, что «Экологисты» потерпели поражение в Бордо и Страсбурге, безусловно, является индикатором кризиса, в котором пребывает эта третья по влиянию левая партия Французской Республики. Правда с учётом партнёрского характера взаимоотношений между СП и «Экологистами» на общенациональном уровне, мы можем констатировать, что ядро «левых муниципалитетов» в современной Франции принадлежит всё-таки партиям левоцентристской направленности.

А что же радикальные или антинеолиберальные левые? На протяжении большей части послевоенной истории ключевой силой этого спектра оставалась Французская компартия (ФКП). Но её упадок носит исторический, хотя и не линейный характер. Конечно, по стране сохраняются сотни коммун, возглавляемых мэрами-коммунистами. Иногда даже они отвоёвывают новые города, как в марте случилось с департаментским центром Нимом. Однако, за пределами своих многолетних исторических бастионов ФКП не способна выступать как самостоятельный политический игрок, выбирая, как правило, роль младшего партнёра социалистов.

Муниципальные выборы-2026 со всей ясностью показали, что теперь и на муниципальном уровне в радикальном левом спектре страны на ведущие позиции выходит формация «Непокорённая Франция» (НФ). Особенностью тактики «непокорённых» было выставление собственных альтернативных списков в большинстве крупных и средних городов французского государства. Если в прошлом НФ, как правило, не шла на местные уровни под собственным стягом, мартовские выборы нынешнего года показали успешность данного «автономного» демарша.

В условиях ужесточившихся в начале года атак на НФ со стороны буржуазных медиа и правых сил, обвиняющих «непокорённых» и лично Ж.-Л. Меланшона в связи с экстремистами и чуть ли не в содействии процессу «ползучей исламизации» Франции, конкретные результаты списков НФ в ведущих агломерациях выглядят достаточно достойно. Так, за кандидатов «непокорённых» в первом туре в таких городах отдавали голоса в среднем 15% избирателей. В таких видных городах, как Тулуза и Лимож, списки НФ опередили объединённые левые коалиции во главе с социалистами.

К успехам НФ можно отнести тот факт, что меланшоновцам удалось добиться избрания своих мэров в десятке муниципальных образований, самым видным из которых является «город королей» в столичном регионе Иль-де-Франс – Сен-Дени. В прошлом, к слову, эта коммуна десятки лет считалась твёрдым бастионом компартии. Как сам Ж.-Л. Меланшон заявил после голосования, «продвижения «Непокорённой Франции» свидетельствуют о явном укреплении «на местах», где наши кандидаты сумели получить известность и донести до избирателей нашу программу».

В известном смысле, одним из общих итогов завершившихся муниципальных выборов можно назвать продолжающийся во Франции процесс радикализации и поляризации электората. Почти все национальные СМИ отмечают, что, если говорить «системно», то именно НО и НФ можно назвать основными «бенефициарами» местных выборов. А если так, то речь идёт как раз о двух политических силах, находящихся строго на противоположных политических полюсах.

В целом, я разделяю точку зрения французского левосоциалистического политолога и профессора Лондонского университетского колледжа Филиппа Марльера, который в своём комментарии по итогам мартовского голосования, отмечает: «Левые не проиграли. На уровне страны они продолжат управлять половиной городов, насчитывающих более 50000 человек. Их потери почти компенсированы успехами. Но этот итог не должен, тем не менее, скрывать потери средних городов в пользу правой и крайне правой».

Очевидно, мартовское голосование в целом подтвердило, что без стратегии единства французской левой рассчитывать на общую победу на уже национальных выборах-2027 вряд ли возможно. С одной стороны, этот момент понимают сами французские левые, о чём говорит тот факт, что в большинстве случаев левые коалиции во главе с СП или «Экологистами» сумели между первым и вторым турами муниципальных выборов договориться пусть о техническом, но всё же объединении прогрессивных сил перед итоговым этапом голосования. Пусть не везде это помогло, но, скажем, такие центры, как Лион, Нант, Ренн удалось отстоять от атак более правых сил.

Однако, практически сразу же после окончания выборов вновь началась достаточно малокрасивая и абсолютно неконструктивная словесная перепалка между руководителями двух самых влиятельных левых формаций Франции, то есть, СП и НФ, с личностными оскорблениями и обвинениями – из-за фактов поражения левых во втором туре голосования. Снова в ход были пущены – со стороны партийного аппарата соцпартии – рассуждения об «антисемитизме» лидеров «непокорённых». На деле, «Новый народный фронт» (ННФ), сформированный по инициативе НФ к внеочередным парламентским выборам 2024 г., сейчас действует только на бумаге. Во всяком случае, ни в одном крупном городе, на деле, левые не пошли на муниципальные выборы под баннером ННФ.

Сегодня очевидно, что без нового единения, без выдвижения в первом туре президентских выборов 2027 г. общего кандидата, шансов на прохождение левого политика во второй тур почти нет. Кстати, судя по опросам общественного мнения, 70-72% левых избирателей выступают за единую кандидатуру от французской левой. Соцпартия, «Экологисты», небольшие левосоциалистические формирования создали оргкомитет под названием «Народный фронт-2027» с целью организации первичных выборов по выдвижению единой кандидатуры. Однако, станет ли она действительно единой – в этом есть серьёзное сомнение. Такие партии и движения, как НФ, ФКП, социал-либеральное «Общественное место», по крайней мере, на сегодняшний день не готовы участвовать в этом унитарном демарше.