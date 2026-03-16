

«Эксперты» ВШЭ попытались оправдать оптимизацию здравоохранения

«В России заявили о дефиците медиков» – подобные заголовки вы могли не раз видеть в ленте новостей. Они уже стали константой любых публичных дискуссий о медицине: в России постоянно признаётся острая нехватка медработников – государственные мужи заявляют о том, что проблема непременно будет решена – через год, пять лет и десятилетие фраза о нехватке медиков вновь возникает на передовицах.

С сенсационными и в то же время привычными сообщениями о кризисе в системе здравоохранения решила бороться экономист и биолог Лариса Попович, причем не на страницах бульварных газет, а на полях серьезного научного ресурса – сайта НИУ ВШЭ. Статью 2024 года, призванную развенчать «мифы» о неэффективности российского здравоохранения, написали при участии фактчекинговой платформы «Лапша Медиа».

Иронично, что при этом практически вся информация, на которую опираются анонимные авторы и эксперт Попович в своем анализе, на поверку оказывается либо ложной, либо неполной, очищенной от международного и исторического контекста и любых других неудобных авторам деталей.

Уже в первом абзаце допускается грандиозная статистическая махинация: несколько раз упоминается, что расходы на здравоохранение в 2025-2027 годах увеличатся, но при этом нет ни слова о том, будет ли это реальное или чисто номинальное, лишь компенсирующее инфляцию, увеличение расходов.

Медицинский комплексный консалтинг – Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) пишет, что с 2025 по 2027 в плановое повышение расходов заложены исключительно инфляционные ожидания и не планируются дополнительные инвестиции ни в повышение квалификации и оплаты труда медработников, ни в подготовку новых кадров.



Россия стабильно отстает как от «старых», так и от «новых» стран-участниц ЕС в пропорциональных ВВП объемах государственных инвестиций в здравоохранение

Со ссылкой на Счетную Палату, Лариса Попович с соавторами указывают, что Россия занимает третье место в мире по количеству больничных коек. Здесь допускается сразу несколько хитрых манипуляций:

не указывается год замеров – 2020, когда в самый разгар коронавирусной мобилизации количество больничных коек спешно увеличили; рассчитывается довольно бессмысленный показатель общего числа коек, зависящий в первую очередь от численности населения, а не качества здравоохранения: если рассчитать количество больничных коек на 1000 человек населения, то Россию, даже по данным 2020, обгоняют, например, Монголия, Болгария и Румыния.

Однако эти примеры меркнут в сравнении с откровенно ложной информацией, опубликованной респектабельным российским ВУЗом. По словам Ларисы Попович, Россия «входит в тройку лидеров по показателю средней обеспеченности врачами».

Здесь, во-первых, снова не указан год. Во-вторых, по данным ВОЗ, ни в один год с 2019 по 2022 (дата последней агрегированной информации по миру) Россия не входила в топ-3 стран по количеству практикующих врачей на душу населения. В-третьих, конкретное число — «37 специалистов на 10 000 человек» — скорее всего, также относится к 2020 году и не соответствует показателям даже первой десятки.

Для приличия можно было бы хотя бы взять данные 2022 года с пиковым значением 51 врач на 10 000 населения — а так получилась ложь, слишком прямая и некачественная даже для пропагандистского заказа. Прямо по лекалам Салтыкова-Щедрина: лапша на уши от «Лапша Медиа».

* * *

Тем не менее, стоит признать, что показатели вроде количества врачей и коек на человека в России действительно высокие по сравнению со средними по миру. Только вот это эффект высокой базы, оставшейся в наследие от Советского Союза и эти показатели стремительно сокращаются из-за последствий реформ «оптимизации», начатых ещё в 2010-е годы.

Количество коек было сокращено более чем на 300 000 в 2019 году по сравнению с 1999. И хоть общее число врачей в стране и выросло, во многом это связано с развитием частного сектора и бьюти-медицины, недоступных большинству россиян. Число врачей в государственных клиниках неустанно уменьшается: от 608 тысяч в 2000 году до 541 тысячи специалистов в 2022. Ситуация с средним медицинским персоналом (медсестры, фельдшеры) еще более удручающая: по данным Верстка.медиа, количество специалистов этого профиля достигло абсолютного минимума с 1960-х годов из-за тяжелых условий труда и низких зарплат.

Отдельного внимания заслуживает вопиющее региональное неравенство, когда зарплата среднего медработника в Москве достигает 150 000 рублей, а в Ингушетии всего 40 000, почти в четыре раза меньше. Такой разрыв не наблюдается ни в одной другой развитой стране мира, и усугубляется тем, что с каждым годом, несмотря на общий рост расходов на здравоохранение, региональные бюджеты сокращаются (в реальных ценах они уменьшились на 9% по сравнению с 2019 годом). Приоритет отдается громким национальным проектам, целевым инвестициям и «потемкинским» мегаполисам, а не равномерному развитию здравоохранения в масштабах всей страны.

В контексте неравенства особенно уродливы конкретные региональные примеры последствий оптимизации — например, жуткое положение людей, нуждающихся в процедуре гемодиализа в Бурятии и неспособных доехать до «укрупнившихся» поликлиник, потому что государство выплачивает пособия, которых не хватает даже на бензин для путешествия на машине в одну сторону. Или кейс крупнейшей больницы ЕАО, о котором на днях писали КПРФ, которая погрязла в долгах перед разнообразными кредиторами и где из-за систематических недоплат массово увольняются квалифицированные врачи, и, соответственно, стабильно растет уровень смертности среди пациентов.



Областная Больница Еврейского Автономного Округа

Провалы неолиберальной политики здравоохранения лучше всего заметны при комплексном и критическом анализе госстатистики в сочетании с рассмотрением под увеличительным стеклом конкретных кейсов. Так как «эксперты» из ВШЭ ничем подобным не занимались, они смогли профессионально выставить деградацию системы здравоохранения как «отрицательный рост».

Комичнее всего выглядит финальный комментарий Ларисы Попович – о том, что оптимизация «необходима», а единственная ее проблема в том, что власти плохо объясняют населению эту «необходимость».

Старинная басня Эзопа на современный лад: умудренная опытом лиса учит других лис тому, как эффективнее убеждать почуявших неладное ворон делиться своим сыром, здоровьем и бюджетом.