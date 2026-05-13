

Левые все отберут и поделят?

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

«Да нигде в мире не было примеров этого вашего социализма», «вы просто хотите все отнять и поделить», «частная инициатива дала миру айфон», «cоциалисты не понимают, что человек хорошо работает только на себя и свое дело»…

Мы задали Борису Юльевичу (признан иноагентом) распространенные вопросы, которые задают левым спикерам из интервью в интервью. Если вам тоже приходится вести дискуссии, то вот примеры того, как на них можно отвечать и в какую сторону думать.

Отберут ли левые квартиру, если придут к власти? Как может выглядеть распределение жилья?

Да успокойтесь, никто вашу квартиру не отберёт! А если серьёзно, то есть несколько вариантов решения жилищного вопроса, в зависимости от глубины проблемы и готовности общества к реформам или мерам. Самое простое — создаётся государственная компания, которая передаёт дома в аренду, новое жильё по очень низким ценам (так поступили в некоторых землях Австрии, где коммунисты входят в правительство). Более радикально: можно изъять у девелоперов непроданные квартиры и пустить в оборот по ценам ниже рынка — или просто раздавать нуждающимся (цены в любом случае резко упадут). Порой для этого применяли конфискационный налог. Наконец, можно просто принудительно национализировать строительные компании и начать ввод в строй дешевого жилья. Возможны комбинации вариантов (например, когда строительные корпорации уже на грани банкротства и просят господдержки). Так или иначе — недвижимость должна дешеветь.

Как может быть устроена система наследования в левой перспективе? Есть ли налог на наследство?

Можно ввести базовый минимум, при котором получатель наследства налогов вообще не платит. Например: одна квартира на семью и ещё какое-то необходимое имущество. Может быть даже определенного метража. Дальше — прогрессивный налог. Предположим, что у дедушки 10 внуков и 10 квартир. Каждому внуку по квартире — никто ничего не платит. А он взял и завещал одному внуку все 10 квартир! Вот тогда счастливицу придётся заплатить прогрессивный налог. Причём такой, что последние 2 квартиры выгоднее будет просто отдать – государству или кому-то из нуждающихся внуков.

С акциями прогрессивный налог создаст ту же ситуацию. В принципе тут нет ничего нового, но про корпоративную собственность нужно говорить отдельно. Если коротко, то у среднего класса ситуация улучшится, а вот у буржуазии будут проблемы.

Как может быть устроен малый и средний бизнес? Левые отберут частные кафе и парикмахерские?

Да что вы все время паникуете? Даже просоветские коммунисты в Польше мелкие магазинчики и семейные кафе не отнимали. Наоборот, в плановой экономике им было работать легче – не было крупных акул, стремящихся к тому, чтобы их поглотить. Вы не подумали, что ваши кафе и небольшие частные предприятия могут отобрать капиталисты, а вовсе не коммунисты? (посмотрите, что сейчас происходит с Wildberries – маленькие предприниматели не выдерживают огромных комиссий, а вне доступа к маркетплейсам бизнес развивать крайне сложно – примечание редакции). Перераспределение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса окажется выгодным, ведь сейчас за их счет государство субсидирует крупный бизнес. Ну и, понятное дело, левые должны стимулировать кооперацию.

Как можно выступать против частной инициативы, если именно она дала миру айфон и ютуб?

А водопровод изобрели и внедрили рабовладельцы. Значит, если я пользуюсь водопроводом, «разработанным еще рабами Рима», я должен быть сторонником рабства? Ведь эффективно было? Сахар в Европе удалось внедрить благодаря плантационному рабству. Будем отказываться от сахара? С точки зрения диетологии, кстати, неплохая идея. Но вообще-то стоит помнить, что ваш ноутбук собрали азиатские рабочие, подвергающиеся нешуточной эксплуатации. Сами капиталисты у станка не стоят. Инновации и качественное управление должны вознаграждаться, но почему в таком объеме?

Если же вообще говорить об инновациях, то самое великое технологическое открытие – изобретение колеса – было сделано, когда частной собственности и денег вообще не существовало. Кстати, деньги (в современном понимании, монеты) изобрели госчиновники в древней Индии. Вообще государство всегда играло важнейшую роль в инновациях (смотрим книгу Маццукато). Кто изобрёл интернет? Отнюдь не частный сектор! Кстати, при Альенде в Чили начали внедрять аналог современного интернета — Киберсин. А кто субсидировал частные корпорации в Европе и США, создавая новые технологии? Кто оплачивал путешествия Магеллана и Колумба? Кто отправил человека в космос и на Луну? У частного общества не хватило бы денег. И ведь совсем не ради денег и частной фирмы Сервет объяснял работу кровообращения. Список можно продолжать довольно долго.

Как может выглядеть работа медиа при левом правительстве? Может ли телекомпания оказаться в частной собственности?

Конечно, если начать захватывать частные медиакорпорации, это будет расценено как покушение на свободу слова, даже если в действительности все будет наоборот. Однако можно постепенно передать эти корпорации в собственность редакции и сотрудников. В Швеции в конце правления Улофа Пальме были созданы фонды трудящихся, куда перечислялись средства, идущие на выкуп части акций коллективом компании. По совершенно случайному стечению обстоятельств вскоре после этого Пальме убили. После его смерти программу свернули (тоже стечение обстоятельств, разумеется). В принципе, метод может быть использован для медиакорпораций. И это, между прочим, защитит их от внешнего захвата – как Мердок захватил Times, а Березовский – «Независимую газету». А вот «Известия» были приватизированы. И посмотрите, что с ними стало.

Всё эти предложения были в той или иной степени реализованы – в Скандинавии, Австрии, СССР или даже в Латинской Америке. Надо просто учить «матчасть». Но в чем же тогда радикализм нашей позиции? А в том, что мы хотим объединить и системно интегрировать все эти элементы. В начале 19 века уже давно существовала паровая машина. И вагонетки на рельсах были, на них руду из шахт вывозили. И все остальное, из чего потом возникнет железная дорога, было. Только самих железных дорог не было. И вот Стефенсон догадался собрать все это вместе, интегрировать в систему. Произошла революция – технологическая и транспортная. Так же и в обществе. Но сложность в том, что, совершая такую интеграцию, мы затрагиваем интересы господствующих классов. Просто уничтожаем экономические основания их господства. Именно поэтому, кстати, даже успешные эксперименты часто пресекаются. Порой – силой оружия. Вспомним Чили в 1973 году.

А где все-таки больше социальной справедливости – в СССР или в современной Швеции?

Термин «справедливость» с теоретической точки зрения некорректен, я его избегаю. Сразу вспоминается античный мыслитель из книги Стругацких «Понедельник начинается в субботу»: «мы построим справедливое общество, теперь у самого последнего землепашца будет не менее трех рабов. Энгельс иронизировал, что справедливым является то, что в данном обществе считается справедливым. Иное дело, что если понятия о справедливости меняются, то значит и само общество меняется. Всерьез сопоставляя современные общества, можно говорить о равенстве, его – а вернее неравенство – можно измерить. Но опять же СССР уже нет. И социал-демократической Швеции тоже уже нет, как и вообще той старой социал-демократии. Только у российской интеллигенции сохранились представления о «шведском социализме», который закончился примерно тогда же, когда и СССР. Ну, может чуть позже. В любом случае, это история.

Если же поставить вопрос корректно: где было больше равенства, например, в 1960–70-е годы — в СССР или в Швеции, то, конечно, несмотря на все номенклатурные привилегии, «блат» и «тайные пороки» советской элиты, больше равенства было в СССР. Другое дело, что в Швеции существовала политическая демократия. Ну и потребление общества в СССР характеризовалось хроническим дефицитом товаров. Собственно, уровнем доступа к дефицитным товарам и был важной характеристикой неравенства в СССР.

И тем не менее Советский Союз был весьма эгалитарным обществом. Можно, конечно, ещё оценивать динамику социального неравенства. Она была в СССР выше в 60-е и ниже в 70-е годы. В этом, кстати, и проявлялся пресловутый «застой». Думаю, что если сравнивать со скандинавскими обществами, то СССР более привлекательно смотрелся в эпоху Оттепели — не только с точки зрения политики, но и с точки зрения социальной динамики.

Как так вышло, что в СССР, говорят, было лучше образование, а в 90-х люди воду у телевизора заряжали?

Деградация советской системы в период застоя проявилась в потере культурных ориентиров. Вопрос о готовности наших людей поддаваться манипуляциям обычно связывают с образованием, а на самом деле это вопрос культуры. И ценностей, образа жизни и т.д. Вообще показательно, что заряжать воду от телевизора принялись те же самые люди, которые поверили в свободный рынок и капитализм. Знания — это одно, а привычка к критическому анализу высказываний и опыта — это другое. Знания могут восприниматься догматически. Хорошее советское образование было само по себе очень хорошим, но, как сейчас оказывается, недостаточно хорошим. Хотя вряд ли можно надеяться, что все начнут читать Маркса, Гегеля или Маркузе, чтобы усвоить критические сознание.

Что делать с Мавзолеем и захоронением Ленина? Почему левые сопротивляются?

А чем вам не нравится Мавзолей? Фараонов почему-то не трогают. Мавзолей по определению — гробница. А сейчас ещё – музейный объект. Кстати, важнейшая туристическая достопримечательность города. В Англии вот Бентама показывают, его тоже не похоронили. Между прочим, виднейший либеральный мыслитель. Удивительно, почему сторонники рыночной экономики не сознают экономической ценности Мавзолея.