

Империализм под красным знаменем

Современный Китай по-прежнему находится под руководством так называемой Коммунистической партии Китая, однако за последние десятилетия стало очевидно, что социальная и экономическая политика Китая не имеет ничего общего с социалистической доктриной развития государства. Более того, Китай всецело интегрировался в капиталистические отношения с другими странами, став империалистической сверхдержавой и новым финансовым центром в эпоху процветающего глобализма. В своей статье я предлагаю обратить внимание на неоколониальную политику Китая в отношении развивающихся стран, рассмотреть отдельные кейсы государств, а также показать истинную суть «социализма с китайской спецификой».

Государственные и частные банки Китая, наиболее выделяющимся из которых является Экспортно-импортный банк (Exim Bank of China) – государственный банк, находящийся под непосредственным руководством Государственного совета, – можно назвать главными инструментами «мягкой силы» по освоению Китаем новых рынков сбыта, в первую очередь стран Африки. Так, за последние годы Экспортно-импортный банк выдал зарубежных кредитов на сумму, большую, чем все страны «Большой семерки» в совокупности, а в 2011 г. в Пекине вышла в свет первая Белая книга о внешней помощи, из которой следовало, что Африка получает 52 % всей китайской экономической помощи и инвестиций. Более того, прямые инвестиции Китая в Африку с каждым годом увеличиваются на 10 % (из заявления Чжао Цзяньпиня – председателя China-Africa Development Fund). Превалирующая часть китайских денег тратится странами «черного континента» на транспортную и энергетическую отрасли, то есть на развитие инфраструктуры. Но не стоит питать ложных надежд о благих намерениях внешней политики Пекина. Страны Африки, становясь полностью зависимым от Китая рынком сбыта, в ближайшем будущем рискуют потерять экономический суверенитет, а зависимость экономическая влечет за собой и политическую зависимость. Повсеместное распространение получила мера Китая в отношении стран-должников, по которой Пекину переходят под «временное» пользование логистически важные объекты инфраструктуры: порты и другие транспортные узлы, месторождения природных ресурсов, а также территория. Данная практика позволяет «красть» деньги из экономик стран. Поскольку африканские государства в большинстве своем зависимы от китайского импорта, это может быть использовано с целью навязывания кредитов и займов. Китаю достаточно прекратить экспорт необходимых товаров в страну, что повлечет за собой формирование кризисной ситуации и дефицит товаров первой необходимости. Важную роль в закабалении стран Африки занимают инвестиции. Приоритетными для китайских инвестиций являются долгосрочные проекты, например строительство экспортного магистрального нефтепровода Уганда – Танзания или освоение нефтяных месторождений в Уганде. Подобного рода проекты позволяют ввести страну-получателя в «долговую ловушку» и бессрочную зависимость, что полностью отвечает интересам китайского капитала.

Экономическая политика, проводимая Китаем в Африке, есть не что иное, как неоколониальная и империалистическая политика, в которой Пекин преуспел намного больше, чем бывшие метрополии африканских государств. Рассмотрим опыт Замбии – один из многих примеров отработанной китайскими капиталистами схемы порабощения страны. Замбия богата месторождениями меди, занимая второе место по запасам данного металла на африканском континенте. Однако экономика страны не обладает необходимыми средствами и технологиями для ее добычи и переработки. Китай, в свою очередь являясь самым крупным потребителем меди в мире, стал активно инвестировать в горнодобывающую отрасль экономики Замбии, а также развернул строительство инфраструктурных проектов: дорога Лусака – Ндола, Международный аэропорт Кеннета Каунды, ГЭС Кафуэ-Горж. Не имея возможности расплатиться перед Китаем, внешний долг страны неуклонно рос, достигнув к 2022 году отметки в 17 миллиардов долларов, из которых 6 миллиардов приходится на Китай. Под давлением Пекина Замбия передала китайским компаниям контроль над аэропортом Кеннета Каунды, а также целым рядом ключевых объектов и энергетических активов. В данный момент Замбия находится в долговой зависимости от Китая, местные рабочие подвергаются эксплуатации со стороны китайских компаний, не предоставляющих достойные условия труда и справедливую заработную плату, а руководство страны потеряло политическую самостоятельность, поддерживая позицию Китая по Тайваню и правам человека в ООН. Пример Замбии изобличает истинную суть «социализма с китайской спецификой», стоящего на страже капитализма, диктатуры и олигархата.

Однако наивно полагать, что «щупальца китайского капитала» распространяются лишь на африканский континент. Обратим взор на страны Латинской Америки. Для поддержания и стимулирования экономического роста Китай осуществляет экспансию капитала в страны, богатые энергоресурсами. На 2024 год, по данным, представленным на 4-й Министерской встрече форума Китай – СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), взаимный товарооборот Китая и стран Латинской Америки составил 518,4 миллиарда долларов. Эксплуатируя возможности «свободной» конкуренции в международной торговле в условиях развитого капитализма, Китай провоцирует упадок производительности и деградацию промышленных комплексов государств Латинской Америки, а также подвергает угрозе их политическую самостоятельность. В совокупности за последние 20 лет инвестиции Китая в экономики региона составили 160 миллиардов долларов. Значительная часть данной суммы приходится на последние годы, что позволяет выявить тренд на увеличение экономического присутствия Китая в регионе. В случае стран Латинской Америки большая часть китайских инвестиций направлена на развитие ресурсодобывающей отрасли государств-получателей, что отвечает экономическим интересам и потребностям китайской стороны. Весомые усилия прилагаются для расширения политического сотрудничества Китая со странами региона.

Как пример, дипломатической победой для Пекина за последние годы стало установление тесных двусторонних отношений с Гондурасом, долгое время являвшимся одним из государств, признающих независимость Тайваня. Очевидно, Китай использует экономическое и политическое давление как инструмент ведения внешней политики, этим объясняются «дипломатические успехи» Китая на международной арене. Национальный капитал стран растворяется в потоках китайского капитала, образуя своего рода симбиоз, становящийся роковым для самостоятельности страны и служащий для Китая рычагом давления. Политические усилия, прилагаемые Пекином, направлены в первую очередь на создание крепкого и надежного про-китайского лобби в регионе, что позволит подорвать доминирующее влияние США на страны Латинской Америки и оказывать давление непосредственно на Соединённые Штаты. Этим мотивом обусловлены попытки консолидации стран региона вокруг Пекина: поддержка инициативы по созданию единой латиноамериканской валюты, популяризация Китаем и финансируемыми им медиаресурсами идеи расширения военного сотрудничества со странами ЛА, создание совместных трансгосударственных инфраструктурных и логистических проектов. Агрессия и опасность китайского капитала становятся всё более явными. В попытках удовлетворить собственные политические и экономические интересы Пекин порабощает своих так называемых «партнёров» посредством всеобъемлющей интеграции капитала в экономики стран.

Рассмотрим конкретный кейс. Венесуэла – это государство, выделяющееся на фоне других государств региона обилием нефтяных месторождений. Однако ресурсное богатство страны не используется для улучшения благосостояния граждан, поскольку Венесуэла стала одной из жертв так называемой «долговой дипломатии» Пекина, потеряв экономическую и политическую самостоятельность. С 2007 года КНР предоставляла Венесуэле кредиты на сумму свыше 60 миллиардов долларов под гарантии нефти, что позволяло получать энергоресурс по фиксированным ценам в размере до 50 % от всего экспорта Венесуэлы. Китайские компании, в свою очередь, получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти, а также 49 % акций совместного предприятия Sinovensa. Катализатором зависимости Венесуэлы от Пекина стало резкое падение цен на нефть в 2017 году, из-за чего Каракас перестал выполнять долговые обязательства, что повлекло за собой реструктуризацию долгов и ужесточение условий. Новые кредиты выдавались для погашения старых, обрекая государство на «долговую яму». Венесуэла фактически потеряла суверенитет над ресурсами и внешней политикой, что усилило внутренний кризис, жертвами которого стали простые венесуэльцы.

Европа не стала исключением, также подвергаясь постепенному и планомерному проникновению китайского капитала. Ключевым примером политики китайского империализма в Европе стал опыт Греции. На волне длительного экономического кризиса в период 2010–2018 годов Греции удалось получить экономическую помощь от ЕС и МВФ в размере 289 миллиардов евро в обмен на повсеместную приватизацию государственных активов, чем воспользовались китайские компании, активно приобретая критическую инфраструктуру по заниженным ценам. Так, в 2016 году китайская компания COSCO приобрела контрольный пакет акций порта Пирей в размере 51 % за 289 миллионов евро, став оператором. К 2021 году китайская доля была увеличена до 67 %, что позволило Китаю контролировать крупнейший порт Средиземноморья, обрабатывающий более 7 миллионов контейнеров в год. Помимо всего прочего порт служит «вратами» для товарно-экономической экспансии Китая в Европу. Однако порт Пирей не является единственным активом КНР в Греции. Китайская компания CRRC активно инвестирует в модернизацию железнодорожной сети Hellenic Train, а также поставляет поезда, что увеличивает зависимость греческого капитала от Пекина. Кроме того, Китай проявляет заинтересованность в энергетической отрасли Греции: так, китайская State Grid владеет 24 % греческой электросетевой компании ADMIE. Греческий кейс выделяется на фоне опыта других государств, попавших в зависимость от Китая, поскольку Греция не имела прямых долгов перед Пекином, но кризисная ситуация спровоцировала финансовую уязвимость, что заставило Грецию пойти на китайские условия. КНР удалось заручиться поддержкой китайских инициатив в ООН (по статусу Тайваня, например), защитой от антикитайских резолюций ЕС (по правам человека и Синьцзяню), а также обязательством не национализировать порт Пирей на протяжении 50 лет. Вероятнее всего, Греция станет «плацдармом» для будущего распространения китайского влияния на другие страны Европы, что может значительно изменить баланс сил на мировой арене и поставить человечество перед новой, нарастающей с каждым днём угрозой китайского империализма.

Китай, позиционируя себя в качестве альтернативы западному влиянию, предлагает сотрудничество на условиях, которые представляются взаимовыгодными. Однако на практике китайская сторона использует классические механизмы капиталистической эксплуатации, скрывающиеся под видом государственного монополизма. Угнетённые народы Африки, Латинской Америки и Европы столкнулись с новой, замаскированной под «освободительную миссию», формой эксплуатации, требующей интернациональной солидарности и борьбы.

Автор: Борцов В.