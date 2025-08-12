

Тупик

В последние годы Турция оказалась в очень сложной ситуации: экономика хромает, в стране растёт недовольство, а власти — прежде всего правящая партия ПСР (Партия справедливости и развития) — всё чаще бросают взгляд на Запад, надеясь хоть как-то выйти из тупика. В правительстве заметно усилилось влияние Британии: среди министров есть такие фигуры, как Мехмет Шимшек — экономист с британским гражданством и опытом работы в Лондоне. ПСР пытается наладить отношения с США, Великобританией и другими крупными странами, но это даётся всё труднее. Дело не только в политике или экономике — в мире идёт большая борьба за влияние, и Турция уже не может решать свои вопросы в одиночку: слишком много внешних сил вмешиваются в её дела, каждая преследует свои интересы.

Автор статьи, Кемаль Окуян, показывает, что всё происходящее — не результат какого-то единого «плана», написанного где-то за границей. Наоборот, здесь замешаны разные страны и крупные игроки, каждый со своей выгодой: одни хотят большего контроля над регионом, другие — заработать на слабости Турции. При этом турецкие власти — далеко не просто жертвы: они цепляются за власть, даже если ради этого приходится поступаться самостоятельностью. Окуян разбирает, как тактика турецкого руководства всё больше определяется необходимостью балансировать между противоречивыми требованиями внешних партнёров и внутренними вызовами: от сирийского и курдского вопросов до обострения классовых и социальных противоречий.

Важную роль играет так называемый «процесс урегулирования» — запутанные попытки договориться с внутренними (например, с курдской Рабочей партией Курдистана — РПК) и внешними оппонентами. Окуян объясняет, как из-за всех этих противоречий Турция постепенно теряет контроль над собственной судьбой и рискует превратиться в разменную монету для чужих интересов. Его статья — это предупреждение: если страна продолжит идти этим путём, последствия могут быть тяжёлыми и опасными. Главное — здесь нет кукловода, управляющего Турцией издалека: есть клубок противоречий, борьба интересов и внутренняя слабость, которой пользуются все, кому не лень.

Кемаль Окуян, генеральный секретарь Компартии Турции:

Когда в региональную перестройку вовлечено столько игроков, серьёзных кризисов и потрясений не избежать. Более того, этот процесс вполне может обернуться для Турции непредсказуемыми и разрушительными последствиями.

Все события показывают, что так называемый «новый процесс урегулирования», которому даже не дают официального названия «процесс урегулирования», на самом деле представляет собой многокомпонентный процесс борьбы и переговоров. Это не односторонний, не двухсторонний, не трёхсторонний, а многосторонний процесс. Теперь становится гораздо понятнее, почему некоторые так усердно старались убедить всех вокруг, что «этот процесс — полностью результат внутренних процессов, происходящих в самой Турции»…

Однако, когда опираешься на транснациональные корпорации и на НАТО — ударную силу мирового порядка, находящегося под контролем этих корпораций, — это уже никак нельзя назвать чисто внутренним процессом, а тем более чем-то действительно независимым.

С 2023 года ПCP по экономическим и политическим причинам в спешке предприняло попытки наладить отношения с Западом. В центре этих усилий находилась Великобритания. Считалось, что эта страна является подходящим ключом для открытия многих замков. Для улучшения отношений с «старшим братом» — США, которые переживают внутренние потрясения и институциональные кризисы, также требовалось участие Великобритании.

Наличие в кабинете множества членов, получивших репутацию «англофилов», облегчило дело. После этого этапа правительство было вынуждено избегать новых кризисов в отношениях с Великобританией и Западом, которых оно определило в качестве основных партнеров по таким ключевым вопросам, как Сирия, Палестина, Израиль, экономическая политика и «процесс урегулирования».

Потому что они слишком открылись и слишком далеко зашли. По некоторым вопросам обратного пути уже нет.

Однако никто и не навязывает Турции какой-то заранее подготовленный извне план. В мире просто не существует такой силы; напротив, на международной арене есть множество противоречивых и уравновешивающих друг друга направлений.

Это борьба. Эта борьба может завершиться как серьёзным переломом, так и привести к напряжённому, но общему направлению.

Несмотря на всю конкуренцию между США, Великобританией, Францией, Израилем и Турцией, существует основа, на которой они могут договориться. Не обращайте внимания на то, что я перечисляю здесь названия стран — речь идёт о господствующих классах этих государств. Несмотря на противоречия по отдельным вопросам, они могут прийти к согласию по следующим пунктам:

Обеспечение безопасности Израиля и его интеграции в регион. Нейтрализация (ослабление) Ирана (несмотря на оговорки/сомнения Франции). Формирование в регионе (Ирак, Сирия, Ливан, Палестина) такой экономической системы, в которой Китай будет отстранён, а экономика будет построена на дешёвой и неорганизованной рабочей силе, разграблении природных богатств и огромных земельных ресурсов, а также на отсутствии каких-либо правил.

Эти пункты являются принципиальными. Многие другие вопросы (например, вопрос о разделении Сирии) должны рассматриваться именно в этой плоскости.

У ПCP нет никаких шансов поставить препятствовать этим пунктам — более того, она и сама этого хочет. Однако она стремится к большему. Точнее, она пытается согласовать собственные цели с этими тремя пунктами: стать самой влиятельной силой в регионе, получить экономические и политические преимущества за счёт открытых границ, создать суннитскую гегемонию, полностью устранить общественное и социальное сопротивление под лозунгом «умметского братства», укрепить внутри страны неоосманизм, воспользоваться региональной ситуацией для пересмотра и обновления союзов и, в конечном итоге, сохранить свою власть.

Во всём этом процессе ключевую роль играет и PПК, у которой есть свои цели и своя стратегия. Она также является одной из сторон, причём в одних вопросах выглядит как единая сила, а в других — как раздробленная структура.

Когда в региональной перестройке задействовано столько игроков, серьёзных кризисов и потрясений не избежать. Более того, нельзя исключать, что для Турции это закончится непредсказуемыми и разрушительными последствиями — такая вероятность, к сожалению, есть. Ведь добиться этих трёх целей можно и с нынешней Турцией, но с изменённой, ослабленной и превращённой в нечто иное страной это сделать ещё проще.

Вот почему решение следует принимать, исходя именно из того, по каким вопросам достигнуто соглашение. Может ли из этого выйти что-то хорошее, что-то ценное?

Если бы Израиль не был агрессивным, захватническим и постоянно расширяющимся государством, мир с его участием был бы чем-то положительным. Но безопасность Израиля означает порабощение народов всего региона.

Если бы ослабление Ирана было результатом борьбы против религиозного государства и исходило бы из просветительской перспективы, над этим стоило бы задуматься. Но для этого в процессе должны участвовать сам иранский народ, рабочие, трудящиеся. А на деле в этом участвуют сионисты, американский империализм, джихадисты, богатые нефтью реакционные арабские режимы — и так далее.

Вложить ресурсы региона в индустриализацию и развитие — звучит красиво, но что на деле? Дешёвая рабочая сила, разграбление всего, что мешает рынку, империалисты, выступающими в роли «риелторов»… Потом — борьба за прибыль и ренту, кровь, новые военные базы, безумная гонка вооружений… Тут уж не то что о революции, даже с точки зрения человечности никто не сможет сказать «да» такому сценарию.

Вывод: Три неверных шага не приведут к верному решению. Всё предельно просто.