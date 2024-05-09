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Дайджест новостей на 9 мая

Дайджест новостей на 9 мая
Дайджест новостей на 9 мая

 

[В мире]

 

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что победа Трампа на выборах не вызовет больших изменений в политике США по Китаю

 

Во французском офисе Huawei прошли обыски

 

Впервые за 20 лет Мексика обошла Китай по экспорту в США

 

Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента

 

В Канаде снесли памятник дивизии СС «Галичина»

 

[Внешняя политика]

 

США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Депутат из Сибири предложила загонять тунеядцев в трудовые лагеря

 

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

 

[Экономика]

 

Почему растет доля банковских вкладов в китайской валюте

 

[Происшествия]

 

Как развивалась ситуация в Оренбургской области во время паводка

 

[Протесты]

 

8 апреля жители затопленного Орска вышли на митинг и потребовали отставки мэра

 

[Образование]

 

В Бурятии утвердили стипендию участникам СВО, решившим стать учителями

 

Минобрнауки заявило, что цены на обучение в вузах вырастут «в пределах инфляции»

 

В Госдуме связали уроки семьеведения с репродуктивным здоровьем школьников

 

[Культура]

 

В библиотеках Европы совершена серия краж русской классики

 

21 января в Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее

 

Реставраторы из РФ отправились в Абхазии после пожара в Национальной картинной галерее

 

В Москве вышел в прокат первый китайский анимационный фильм, вводимый в России в 2024 году

 

Музейно-театральный квартал «Бахрушинский» в скором времени должен стать важным культурным и туристическим центром Москвы

 

Мэр Кисловодска потребовал заменить цитату Барышникова на стене школы

 

Театр ЛДМ изменил мюзикл «Алмазная колесница» по детективу Бориса Акунина (признан в России иностранным агентом)

 

В России продажи в два раза выросли продажи билетов в цирк

 

Как относились к чувствам в Средневековье

Рабкор.ру
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9-5-2024 События29
Дайджест новостей на 6 мая
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