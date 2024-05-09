Дайджест новостей на 9 мая
[В мире]
Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что победа Трампа на выборах не вызовет больших изменений в политике США по Китаю
Во французском офисе Huawei прошли обыски
Впервые за 20 лет Мексика обошла Китай по экспорту в США
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента
В Канаде снесли памятник дивизии СС «Галичина»
[Внешняя политика]
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу с Россией
[Внутренняя политика]
Депутат из Сибири предложила загонять тунеядцев в трудовые лагеря
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
[Экономика]
Почему растет доля банковских вкладов в китайской валюте
[Происшествия]
Как развивалась ситуация в Оренбургской области во время паводка
[Протесты]
8 апреля жители затопленного Орска вышли на митинг и потребовали отставки мэра
[Образование]
В Бурятии утвердили стипендию участникам СВО, решившим стать учителями
Минобрнауки заявило, что цены на обучение в вузах вырастут «в пределах инфляции»
В Госдуме связали уроки семьеведения с репродуктивным здоровьем школьников
[Культура]
В библиотеках Европы совершена серия краж русской классики
21 января в Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее
Реставраторы из РФ отправились в Абхазии после пожара в Национальной картинной галерее
В Москве вышел в прокат первый китайский анимационный фильм, вводимый в России в 2024 году
Музейно-театральный квартал «Бахрушинский» в скором времени должен стать важным культурным и туристическим центром Москвы
Мэр Кисловодска потребовал заменить цитату Барышникова на стене школы
Театр ЛДМ изменил мюзикл «Алмазная колесница» по детективу Бориса Акунина (признан в России иностранным агентом)
В России продажи в два раза выросли продажи билетов в цирк
Как относились к чувствам в Средневековье