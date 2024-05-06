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Дайджест новостей на 6 мая

Дайджест новостей на 6 мая
Дайджест новостей на 6 мая

 

[В мире]

 

Удар Ирана по Израилю 14 апреля. Главное

 

Михаил Магид о ситуации в Израиле 

 

Запрет Китая на экспорт редкоземельных металлов возымел неприятные последствия 

 

Палестинский Рафах перед штурмом берут измором 

 

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что целевой показатель роста ВВП Китая в 5%  «технически, безусловно, достижим»

 

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что Тайвань всегда будет «точкой раздражения» для Китая, которую будут стимулировать США 

 

Михаил Магид о международном противостоянии на Ближнем Востоке 

 

6 апреля Мексика остановила дипотношения с Эквадором после штурма посольства 

 

Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах 

 

[Внешняя политика]

 

5 мая Франция отправила на Украину солдат из Иностранного легиона 

 

8 февраля Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ

 

Что произошло за два года в России и в мире. Инфографика

 

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов 

 

В каких валютах рассчитываются с Россией разные части света 

 

[Внутренняя политика]

 

1 марта Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян в запасе

 

Применим ли в России китайский опыт строительства высокоскоростных железных дорог?

 

О запрете размещения рекламы у иноагентов

 

1 марта Минюст признал иноагентом Людмилу Улицкую

 

Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия преодолела зависимость от отдыха за границей

 

Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

 

[Экономика]

 

Крупные российские провайдеры центров обработки данных попали под санкции

 

Россияне за год потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей

 

Эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ банка

 

Длительность рабочего дня в России установила рекорд

 

Центробанк выразил обеспокоенность по поводу разрыва между динамикой доходов населения и производительностью труда

 

[Общество]

 

В результате крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 млн записей о россиянах

 

В Петербурге установят мемориальную доску тренеру Путина по дзюдо

 

Депутат Милонов заявил, то лучший подарок для женщины на 8 марта – новая беременность

 

[Происшествия]

 

О ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта

 

4 марта на территории Петербургского нефтяного терминала нашли дрон с итальянским двигателем

 

5 апреля в Орске прорвало дамбу 

 

[Культура]

 

Топ-10 произведений русского искусства, проданных в 2023 году

 

Какие произведения искусства покупает Эрмитаж и за сколько

 

Коллекция русского авангарда с сомнительным провенансом конфискована француузскими властями

 

При реставрации собора Святой Софии снесли минарет 

 

Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» Бернард Хилл

Рабкор.ру
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6-5-2024 События8
Дайджест новостей на 2 мая
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