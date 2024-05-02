Дайджест новостей на 2 мая
[В мире]
Удар Ирана по Израилю 14 апреля
Михаил Магид о ситуации в Израиле
Запрет Китая на экспорт редкоземельных металлов возымел неприятные последствия
Палестинский Рафах перед штурмом берут измором
Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что целевой показатель роста ВВП Китая в 5% «технически, безусловно, достижим»
Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов заявил, что Тайвань всегда будет «точкой раздражения» для Китая, которую будут стимулировать США
Михаил Магид о международном противостоянии на Ближнем Востоке
6 апреля Мексика остановила дипотношения с Эквадором после штурма посольства
Белоруссия хочет приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах
[Внешняя политика]
8 февраля Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Что произошло за два года в России и в мире. Инфографика
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов
В каких валютах рассчитываются с Россией разные части света
[Внутренняя политика]
1 марта Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян в запасе
Применим ли в России китайский опыт строительства высокоскоростных железных дорог?
О запрете размещения рекламы у иноагентов
1 марта Минюст признал иноагентом Людмилу Улицкую
Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия преодолела зависимость от отдыха за границей
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
[Экономика]
Крупные российские провайдеры центров обработки данных попали под санкции
Россияне за год потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей
Эксперты объяснили, чем обернется крах КИВИ банка
Длительность рабочего дня в России установила рекорд
Центробанк выразил обеспокоенность по поводу разрыва между динамикой доходов населения и производительностью труда
[Общество]
В результате крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 млн записей о россиянах
В Петербурге установят мемориальную доску тренеру Путина по дзюдо
Депутат Милонов заявил, то лучший подарок для женщины на 8 марта – новая беременность
[Происшествия]
О ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге 2 марта
4 марта на территории Петербургского нефтяного терминала нашли дрон с итальянским двигателем
5 апреля в Орске прорвало дамбу
[Культура]
Топ-10 произведений русского искусства, проданных в 2023 году
Какие произведения искусства покупает Эрмитаж и за сколько
Коллекция русского авангарда с сомнительным провенансом конфискована французскими властями
При реставрации собора Святой Софии снесли минарет