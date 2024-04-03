Дайджест новостей на 3 апреля
[В мире]
29 января США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании
В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса
Китай решительно отверг утверждения США о «китайской угрозе в космическом пространстве»
[Внешняя политика]
23 марта МИД КНР сделал заявление в связи с терактом в России
[Внутренняя политика]
Песков объяснил, почему Путин не посетил место теракта в «Крокусе»
В Кремле призвали Дурова больше следить за Telegram из-за террористов
Службы доставки хотят штрафовать за курьеров на велосипедах
Ночные отключения 4G в ряде областей связали с обеспечением безопасности
В России предложили изымать квартиры за долги по ЖКХ
Минздрав регламентирует ограничения прав пациентов психбольниц
Власти и операторы обсудят условия замены местной связи на мобильную
Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии
[Экономика]
В РФ увеличился спрос на ремонт компонентов иностранной электроники
Банки стали приезжать на дом для защиты клиентов от мошенников
[Общество]
Естественная убыль населения России сократилась на 17%
Численность пенсионеров в России за год сократилась на 700 тыс. Человек
Россияне украли на яхту на Карибских островах и организовали с ней бизнес в Черном море
[Происшествия]
28 марта работа Куйбышевского НПЗ была полностью приостановлена из-за атаки БПЛА
[ Образование]
Минобразования опровергло сведения о том, что школьницам запретили носить брюки в Приморье
[ Культура]
Цензура в искусстве: как художники и их работы оказываются под запретом
Как кукла Барби попала в рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года по версии Forbes
Китайское фэнтези «Благословение небожителей» возглавило топ бестселлеров в РФ в 2023 году