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Дайджест новостей на 3 апреля

 

Дайджест новостей на 3 апреля

 

[В мире]

 

29 января США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании

 

В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса

 

Китай решительно отверг утверждения США о «китайской угрозе в космическом пространстве»

 

[Внешняя политика]

 

23 марта МИД КНР сделал заявление в связи с терактом в России

 

[Внутренняя политика]

 

Песков объяснил, почему Путин не посетил место теракта в «Крокусе»

 

В Кремле призвали Дурова больше следить за Telegram из-за террористов

 

Службы доставки хотят штрафовать за курьеров на велосипедах

 

Ночные отключения 4G в ряде областей связали с обеспечением безопасности

 

В России предложили изымать квартиры за долги по ЖКХ

 

Минздрав регламентирует ограничения прав пациентов психбольниц

 

Власти и операторы обсудят условия замены местной связи на мобильную

 

Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии

 

[Экономика]

 

В РФ увеличился спрос на ремонт компонентов иностранной электроники

 

Банки стали приезжать на дом для защиты клиентов от мошенников

 

[Общество]

 

Естественная убыль населения России сократилась на 17%

 

Численность пенсионеров в России за год сократилась на 700 тыс. Человек

 

Россияне украли на яхту на Карибских островах и организовали с ней бизнес в Черном море

 

[Происшествия]

 

28 марта работа Куйбышевского НПЗ была полностью приостановлена из-за атаки БПЛА

 

[ Образование]

 

Минобразования опровергло сведения о том, что школьницам запретили носить брюки в Приморье

 

[ Культура]

 

Цензура в искусстве: как художники и их работы оказываются под запретом

 

Как кукла Барби попала в рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года по версии Forbes

 

Китайское фэнтези «Благословение небожителей» возглавило топ бестселлеров в РФ в 2023 году

Рабкор.ру
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3-4-2024 События, , 44
Дайджест новостей на 29 марта
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