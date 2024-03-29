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Дайджест новостей на 29 марта

 

Дайджест новостей на 29 марта

 

[В мире]

 

Газу ждет этническая чистка с конфискацией имущества

 

Об инвестициях Китая в стратегические отрасли Латинской Америке

 

27 января армия Израиля провела учения на границе с Ливаном для повышения боеготовности

 

СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю

 

[Внешняя политика]

 

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

 

Генсек ШОС направил телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Подмосковье

 

13 января хуситы атаковали танкер с российской нефтью

 

Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций

 

Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

 

[Внутренняя политика]

 

Результаты выборов президента

 

В ЦИК заявили, что испорченные бюллетени сохранят и постараются засчитать

 

Операторы связи смогут расторгать договор, если абонента не было в сети больше 90 дней

 

Госдеятели Якутии о сбоях мессенджеров

 

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

 

В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов

 

В Торгово-промышленной палате предложили деприватизировать квартиры малоимущих россиян

 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней

 

В Госдуме предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей

 

[Экономика]

 

Ozon планирует открыть в Приамурье сортировочный центр

 

24 января Росстат зафиксировал падение цен на яйца вторую неделю подряд

 

Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд

 

Apple разрешила создать альтернативные магазины для iOS

 

[Общество]

 

15 марта пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке в Челябинске

 

15 марта в Москве возбудили дело после порчи бюллетеней зеленкой на избирательном участке

 

15 марта ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе

 

В РПЦ назвали неэтичным увольнение главы института РАН, связавшего грехи и генетические болезни

 

Работодатели назвали знаки зодиака, у которых есть преимущества при найме

 

Внедрение МКБ-11 в РФ приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям

 

Мединский предложил скопировать «Википедию»

 

[Происшествия]

 

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Главное

 

28 января в Москве произошел пожар в Театре сатиры

 

31 января на петербургский НПЗ упал украинский беспилотник

 

[Протесты]

 

27 января французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа

 

[Культура]

 

Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в нее Музея Рерихов

Рабкор.ру
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29-3-2024 События, , 38
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