Дайджест новостей на 29 марта
[В мире]
Газу ждет этническая чистка с конфискацией имущества
Об инвестициях Китая в стратегические отрасли Латинской Америке
27 января армия Израиля провела учения на границе с Ливаном для повышения боеготовности
СМИ рассказали, почему США хотят замедлить поставки оружия Израилю
[Внешняя политика]
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Генсек ШОС направил телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Подмосковье
13 января хуситы атаковали танкер с российской нефтью
Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций
Индия отказывается от российского оружия в пользу американского
[Внутренняя политика]
В ЦИК заявили, что испорченные бюллетени сохранят и постараются засчитать
Операторы связи смогут расторгать договор, если абонента не было в сети больше 90 дней
Госдеятели Якутии о сбоях мессенджеров
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за треш-стримы
В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов
В Торгово-промышленной палате предложили деприватизировать квартиры малоимущих россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней
В Госдуме предложили ввести отдельное наказание для блогеров и коучей
[Экономика]
Ozon планирует открыть в Приамурье сортировочный центр
24 января Росстат зафиксировал падение цен на яйца вторую неделю подряд
Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд
Apple разрешила создать альтернативные магазины для iOS
[Общество]
15 марта пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке в Челябинске
15 марта в Москве возбудили дело после порчи бюллетеней зеленкой на избирательном участке
15 марта ЦИК сообщил о пяти случаях порчи бюллетеней в урнах и краске в КОИБе
В РПЦ назвали неэтичным увольнение главы института РАН, связавшего грехи и генетические болезни
Работодатели назвали знаки зодиака, у которых есть преимущества при найме
Внедрение МКБ-11 в РФ приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям
Мединский предложил скопировать «Википедию»
[Происшествия]
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Главное
28 января в Москве произошел пожар в Театре сатиры
31 января на петербургский НПЗ упал украинский беспилотник
[Протесты]
27 января французские фермеры анонсировали «полную блокаду» Парижа
[Культура]
Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в нее Музея Рерихов