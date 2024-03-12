Дайджест новостей на 12 марта

[В мире]

Китай попросил Иран повлиять на хуситов для для сдерживания атак в Красном море

О мире после ухода Байдена

В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к сметной казни

Саудовская Аравия открыла первый в истории магазин алкоголя

[Внутренняя политика]

24 февраля тело Алексея Навального было передано матери

1 марта в Москве состоялись похороны Алексея Навального

15 января экс-кандидата в президенты Екатерину Дунцову отпустили после задержания

Минфин обнулил остатки евро на счетах ФНБ

Володин выступил за возврат в госсобственность теплосетей и генерирующих активов

В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

[Общество]

РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов

[Происшествия]

25 января из-за пожара на подстанции без отопления остались больше 40 тысяч жителей Владивостока, а без света 100 тысяч

Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий» 28 января

30 января в России произошел сбой в работе мобильного интернета

[Протесты]

22 января в Эстонии началась бессрочная забастовка учителей

25 января в Греции прошли акции против частных университетов

[Культура]

Новое здание Третьяковской галереи откроется выставкой про передвижников

Немецкий музей опроверг информацию о конфискации трофейной картины Рубенса в Москве

Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые покажут в России

[Образование]

Феномен китайского образования: от ликбеза, до лидерства в мировых рейтингах

Часть 1

Часть 2