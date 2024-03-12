Дайджест новостей на 12 марта
[В мире]
Китай попросил Иран повлиять на хуситов для для сдерживания атак в Красном море
В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к сметной казни
Саудовская Аравия открыла первый в истории магазин алкоголя
[Внутренняя политика]
24 февраля тело Алексея Навального было передано матери
1 марта в Москве состоялись похороны Алексея Навального
15 января экс-кандидата в президенты Екатерину Дунцову отпустили после задержания
Минфин обнулил остатки евро на счетах ФНБ
Володин выступил за возврат в госсобственность теплосетей и генерирующих активов
В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий
[Общество]
РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов
[Происшествия]
25 января из-за пожара на подстанции без отопления остались больше 40 тысяч жителей Владивостока, а без света 100 тысяч
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий» 28 января
30 января в России произошел сбой в работе мобильного интернета
[Протесты]
22 января в Эстонии началась бессрочная забастовка учителей
25 января в Греции прошли акции против частных университетов
[Культура]
Новое здание Третьяковской галереи откроется выставкой про передвижников
Немецкий музей опроверг информацию о конфискации трофейной картины Рубенса в Москве
Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые покажут в России
[Образование]
Феномен китайского образования: от ликбеза, до лидерства в мировых рейтингах