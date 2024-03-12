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Дайджест новостей на 12 марта

 

Дайджест новостей на 12 марта

 

[В мире]

 

Китай попросил Иран повлиять на хуситов для для сдерживания атак в Красном море

 

О мире после ухода Байдена

 

В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к сметной казни

 

Саудовская Аравия открыла первый в истории магазин алкоголя

 

[Внутренняя политика]

 

24 февраля тело Алексея Навального было передано матери

 

1 марта в Москве состоялись похороны Алексея Навального

 

15 января экс-кандидата в президенты Екатерину Дунцову отпустили после задержания

 

Минфин обнулил остатки евро на счетах ФНБ

 

Володин выступил за возврат в госсобственность теплосетей и генерирующих активов

 

В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

 

[Общество]

 

РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов

 

[Происшествия]

 

25 января из-за пожара на подстанции без отопления остались больше 40 тысяч жителей Владивостока, а без света 100 тысяч

 

Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий» 28 января

 

30 января в России произошел сбой в работе мобильного интернета

 

[Протесты]

 

22 января в Эстонии началась бессрочная забастовка учителей

 

25 января в Греции прошли акции против частных университетов

 

[Культура]

 

Новое здание Третьяковской галереи откроется выставкой про передвижников

 

Немецкий музей опроверг  информацию о конфискации трофейной картины Рубенса в Москве

 

Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые покажут в России

 

[Образование]

 

Феномен китайского образования: от ликбеза, до лидерства в мировых рейтингах

 

Часть 1

 

Часть 2

Рабкор.ру
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12-3-2024 События, , 28
Дайджест новостей на 29 февраля
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