Дайджест новостей на 29 февраля
[В мире]
Израильско-палестинский конфликт расколол правящие классы Запада
КНР первой начала использовать big data для оптимизации госуправления
К каким последствиям приведут итоги выборов на Тайване
О чем говорят цитаты из китайской философской классиков речах Си Цзиньпина
[Внешняя политика]
Китай в 2023 году увеличил импорт живых крабов из РФ почти на треть
Компания из КНР закупила на выставке «Сделано в России» продукции на $140 млн
Россия быстрее всех наращивает товарооборот с Китаем
[Внутренняя политика]
25 января военный суд дал Дарьи Треповой 27 лет колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского
В России разрешили выпускать аналог датского препарата от диабета «Оземпик»
Минобороны предложили изменить требования к состоянию здоровья для службы
[Экономика]
Сбербанк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму
В России растет выпуск материнских плат на процессорах предыдущих поколений
«Яндекс» ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей
[Общество]
17 января башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии
19 января Следственный комитет потребовал ареста главы узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни
Свыше 70% россиян хотят уволиться из-за токсичности на работе
Патриарх Кирилл раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России
[Происшествия]
21 января число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25
22 января в Казани перекрыли несколько улиц из-за подтопления
22 января землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло на границе Казахстана и Киргизии
Что известно о землетрясениях в Китае 23 января
[Протесты]
20 января в Италии протесты против израильского павильона на ярмарке привели к стычкам с полицией
[Культура]
О выставке «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» в музее «Новый Иерусалим»