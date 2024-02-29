Главная Рубрики События 2024 Февраль Дайджест новостей на 29 февраля

Дайджест новостей на 29 февраля

 

Дайджест новостей на 29 февраля

 

[В мире]

 

Израильско-палестинский конфликт расколол правящие классы Запада

 

КНР первой начала использовать big data для оптимизации госуправления

 

К каким последствиям приведут итоги выборов на Тайване

 

О чем говорят цитаты из китайской философской классиков речах Си Цзиньпина

 

[Внешняя политика]

 

Китай в 2023 году увеличил импорт живых крабов из РФ почти на треть

 

Компания из КНР закупила на выставке «Сделано в России» продукции на $140 млн

 

Россия быстрее всех наращивает товарооборот с Китаем

 

[Внутренняя политика]

 

25 января военный суд дал Дарьи Треповой 27 лет колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского

 

Интервью Эльвиры Набиуллиной

 

В России разрешили выпускать аналог датского препарата от диабета «Оземпик»

 

Минобороны предложили изменить требования к состоянию здоровья для службы

 

[Экономика]

 

Сбербанк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму

 

В России растет выпуск материнских плат на процессорах предыдущих поколений

 

«Яндекс» ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей

 

[Общество]

 

17 января башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии

 

19 января Следственный комитет потребовал ареста главы узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни

 

Свыше 70% россиян хотят уволиться из-за токсичности на работе

 

Патриарх Кирилл раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России

 

[Происшествия]

 

21 января число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25

 

22 января в Казани перекрыли несколько улиц из-за подтопления

 

22 января землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло на границе Казахстана и Киргизии

 

Что известно о землетрясениях в Китае 23 января

 

[Протесты]

 

20 января в Италии протесты против израильского павильона на ярмарке привели к стычкам с полицией

 

[Культура]

 

О выставке «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» в музее «Новый Иерусалим»

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
29-2-2024 События, , 30
Дайджест новостей на 26 февраля
  См. также  
 
 
 