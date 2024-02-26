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Дайджест новостей на 26 февраля

 

Дайджест новостей на 26 февраля

 

[В мире]

 

Изобретение историко-политических идентичностей и межкорейские отношения

 

СМИ узнали о будущих сокращениях в Google для достижения «амбициозных целей»

 

[Внешняя политика]

 

Аэропорт в Пекине отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

 

Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из регионов в Пекин с 28 декабря

 

Путин призвал решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

 

[Внутренняя политика]

 

Председатель Госдумы по информационной политике сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты

 

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы самовыдвиженца Дунцовой

 

Съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина кандидатом в президенты РФ

 

[Экономика]

 

Эксперты рассчитали ущерб для экономики России от преждевременных смертей

 

По итогам 2023 года самой торгуемой валютой на Мосбирже стал юань

 

На российском авторынке в 2023 году появилось 19 новых китайских марок

 

[Общество]

 

18 февраля задержанный после анонса панихиды по Навальному священник перенес инсульт

 

«Ростелеком» через суд потребовал от Минцифры 526 млн руб. за оказанные слуги

 

«Дочке» Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

 

Почему дворники идут в курьеры

 

[Происшествия]

 

17 января в Ростовской области произошли взрыв и пожар на заводе в Шахтах: что известно о происшествии

 

19 января в Новосибирске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

 

[Протесты]

 

9 января сотрудники скорой помощи из Архангельска и Новодвинска объявили забастовку

 

[Культура]

 

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26-2-2024 События, , 35
Дайджест новостей на 20 февраля
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