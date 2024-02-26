Дайджест новостей на 26 февраля
[В мире]
Изобретение историко-политических идентичностей и межкорейские отношения
СМИ узнали о будущих сокращениях в Google для достижения «амбициозных целей»
[Внешняя политика]
Аэропорт в Пекине отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»
Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из регионов в Пекин с 28 декабря
Путин призвал решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР
[Внутренняя политика]
Председатель Госдумы по информационной политике сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты
ЦИК отказал в регистрации инициативной группы самовыдвиженца Дунцовой
Съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина кандидатом в президенты РФ
[Экономика]
Эксперты рассчитали ущерб для экономики России от преждевременных смертей
По итогам 2023 года самой торгуемой валютой на Мосбирже стал юань
На российском авторынке в 2023 году появилось 19 новых китайских марок
[Общество]
18 февраля задержанный после анонса панихиды по Навальному священник перенес инсульт
«Ростелеком» через суд потребовал от Минцифры 526 млн руб. за оказанные слуги
«Дочке» Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала
Почему дворники идут в курьеры
[Происшествия]
17 января в Ростовской области произошли взрыв и пожар на заводе в Шахтах: что известно о происшествии
19 января в Новосибирске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
[Протесты]
9 января сотрудники скорой помощи из Архангельска и Новодвинска объявили забастовку
[Культура]