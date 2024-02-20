Дайджест новостей на 20 февраля
[В мире]
16 января Иран нанес ракетный удар по территории Ирака
16 января Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США
Зачем Иран нанес удары по Пакистану, Ираку и Сирии
Какие последствия будут у выборов на Тайване
[Внешняя политика]
Президент Аргентины отклонил приглашение России и КНР присоединиться к БРИКС
РФ и КНР в 2024 году примут новое соглашение о безвизовых групповых туристических поездках
Внешнеторговый оборот России и Китая достиг рекордных $218,17 млрд
В МИД Тайваня считают, что поддержка Путиным КНР умаляет суверенитет республики на острове
Кремль не комментирует сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ
[Внутренняя политика]
Что известно о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля
Прокуратура обжаловала штраф Борису Кагарлицкому(внесен в список иноагентов) за призывы к террористической деятельности
13 февраля суд заменил Борису Кагарлицкому(внесен всписок иноагентов) наказание со штрафа на реальный срок
Защита обжалует замену Борису Кагарлицкому(внесен в список иноагентов) замену штрафа на реальный срок
11 января против Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма
Социолог Юдин внесен в реестр иноагентов
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина
Политолог Сергей Черняховский о приговоре Борису Кагарлицкому (внесен в список иноагентов)
[Экономика]
Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google
15 крупнейших российских работодателей с числом сотрудников более 100 000 человек
«Газпром» обновил рекорд суточного экспорта трубопроводного газа в Китай
Россия лидирует по сумме ущерба от интернет-ограничений
[Общество]
Сообщество российской «Википедии» решило прекратить работу
Роскомнадзор составил протоколы в отношении 11 иностранных провайдеров хостинга
Издательство «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено)
Суд нашел ЛГБТ-пропаганду в творчестве Николая Баскова
[Происшествия]
29 декабря в Подмосковье убили отца Владимира Легойды
Где отключали электричество и свет в январские праздники в Московской области
Что известно о пожаре на складе Wildberries
15 января на главу штаба депутата Бориса Надеждина напали в Петербурге