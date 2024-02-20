Главная Рубрики События 2024 Февраль Дайджест новостей на 20 февраля

Дайджест новостей на 20 февраля

 

Дайджест новостей на 20 февраля

 

[В мире]

 

16 января Иран нанес ракетный удар по территории Ирака

 

16 января Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США

 

Зачем Иран нанес удары по Пакистану, Ираку и Сирии

 

Какие последствия будут у выборов на Тайване

 

[Внешняя политика]

 

Президент Аргентины отклонил приглашение России и КНР присоединиться к БРИКС

 

РФ и КНР в 2024 году примут новое соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

 

Внешнеторговый оборот России и Китая достиг рекордных $218,17 млрд

 

В МИД Тайваня считают, что поддержка Путиным КНР умаляет суверенитет республики на острове

 

Кремль не комментирует сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ

 

[Внутренняя политика]

 

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля

 

Прокуратура обжаловала штраф Борису Кагарлицкому(внесен в список иноагентов) за призывы к террористической деятельности

 

13 февраля суд заменил Борису Кагарлицкому(внесен всписок иноагентов) наказание со штрафа на реальный срок

 

Защита обжалует замену Борису Кагарлицкому(внесен в список иноагентов) замену штрафа на реальный срок

 

11 января против Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма

 

Социолог Юдин внесен в реестр иноагентов

 

Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

 

Политолог Сергей Черняховский о приговоре Борису Кагарлицкому (внесен в список иноагентов)

 

[Экономика]

 

Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google

 

15 крупнейших российских работодателей с числом сотрудников более 100 000 человек

 

«Газпром» обновил рекорд суточного экспорта трубопроводного газа в Китай

 

Россия лидирует по сумме ущерба от интернет-ограничений

 

[Общество]

 

Сообщество российской «Википедии» решило прекратить работу

 

Роскомнадзор составил протоколы в отношении 11 иностранных провайдеров хостинга

 

Издательство «Эксмо» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено)

 

Суд нашел ЛГБТ-пропаганду в творчестве Николая Баскова

 

[Происшествия]

 

29 декабря в Подмосковье убили отца Владимира Легойды

 

Где отключали электричество и свет в январские праздники в Московской области

 

Что известно о пожаре на складе Wildberries

 

15 января на главу штаба депутата Бориса Надеждина напали в Петербурге

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
20-2-2024 События, , 19
Дайджест новостей на 5 февраля
  См. также  
 
 
 