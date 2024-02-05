Дайджест новостей на 5 февраля
[В мире]
12 января США и Британия начали военную операцию в Йемене
Что ожидать от саммита Китай – ЕС
Чего ждать от выборов главы Тайваня и на что они повлияют
Согласно опросам, проведенным в США, только 36% респондентов считают, что честный труд может обеспечить им достойный уровень жизни
[Внешняя политика]
19 декабря Мишустин прибыл с визитом в Китай
[Общество]
Кто и зачем напал на приют бродячих собак в Чите
[Происшествия]
Что известно о стрельбе в брянской гимназии 7 декабря
[Образование]
В российских вузах запустили волну опросов общественного мнения среди студентов
Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
[Наука]
Почему заказ диссертаций стал обычным делом
Путин утвердил условия получения стипендии в 75 тыс. руб.
[Культура]
13 ноября под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
Российский и китайский музыкальные союзы договорились о сотрудничестве
О Казанской иконе Божьей Матери
В буддисткой святыне в Пакистане обнаружили тайник с монетами 2000-летней давности
Когда завершатся главные музейные стройки и реконструкции
Как художник Даши Намдаков стал талисманом для чиновников и бизнесменов
«Скифское золото» из крымских музеев прибыло из Амстердама в Киев