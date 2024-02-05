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Дайджест новостей на 5 февраля

 

Дайджест новостей на 5 февраля

 

[В мире]

 

12 января США и Британия начали военную операцию в Йемене

 

Что ожидать от саммита Китай – ЕС

 

Чего ждать от выборов главы Тайваня и на что они повлияют

 

Согласно опросам, проведенным в США, только 36% респондентов считают, что честный труд может обеспечить им достойный уровень жизни

 

[Внешняя политика]

 

19 декабря Мишустин прибыл с визитом в Китай

 

[Общество]

 

Кто и зачем напал на приют бродячих собак в Чите

 

[Происшествия]

 

Что известно о стрельбе в брянской гимназии 7 декабря

 

[Образование]

 

В российских вузах запустили волну опросов общественного мнения среди студентов

 

Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком

 

В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение

 

[Наука]

 

Почему заказ диссертаций стал обычным делом

 

Путин утвердил условия получения стипендии в 75 тыс. руб.

 

[Культура]

 

13 ноября под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада

 

Российский и китайский музыкальные союзы договорились о сотрудничестве

 

О Казанской иконе Божьей Матери

 

В буддисткой святыне в Пакистане обнаружили тайник с монетами 2000-летней давности

 

Когда завершатся главные музейные стройки и реконструкции

 

Как художник Даши Намдаков стал талисманом для чиновников и бизнесменов

 

«Скифское золото» из крымских музеев прибыло из Амстердама в Киев

Рабкор.ру
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5-2-2024 События, , 6
Рабочее движение в Башкирии
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