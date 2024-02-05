Рабочее движение в Башкирии

Протесты и в Башкирии в последнее время постоянно становятся темой репортажей и дискуссиях в социальных сетях. Прежде всего это связано с экологическими проблемами, а также сопротивлением общества против репрессивных мер власти. Однако конфликты не ограничиваются только этими вопросами — в автономии продолжается и рабочая борьба. И рабочие активисты тоже подвергаются репрессиям.

В конце 2023 года на Уфимском Фанерно-плиточном комбинате должна была пройти забастовка в знак протеста “политики разорения предприятия”. На 4 декабря было назначено собрание “рабочей группы” из работников предприятия, где, как заявлял лидер протестующих Сергей Муравкин, должен был быть поднят вопрос о формировании стачкома. Однако полиция и рос гвардия не дали провести собрание, задержав Сергея Муравкина, Сергея Безрукова и Игоря Михаилова из рабочей группы по урегулированию конфликта.

Сергея Муравкина, как выяснилось позже, допрашивал сотрудник ФСБ, и он “настойчиво рекомендовал” прекратить политическую активность”, угрожая заведение дела по экстремизм и терроризму на основании “саботажа на производственное объекте”. Однако это лишь ненадолго отложило планы забастовки, и 19 января на три часа УФПК прекратил свою работу. Как упомянул Сергей Муравкин, “несмотря на экономический характер забастовки, рабочие также между собой обсуждали и тему ареста Алсынова и Чувилина”.