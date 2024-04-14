Интервью с организатором экологической акции в Гааге

6 апреля экоактивисты из Extinction Rebellion (далее XR) провели в Гааге 37-ую акцию против субсидий большим нефтяным компаниям. На данный момент размер этих субсидий в Нидерландах составляет до 39-46 млрд. евро ежегодно. Демонстрации XR проходят в Нидерландах достаточно часто – в Гааге протестующие как правило блокируют шоссе А12 (с июля 2022 года они блокировали его 36 раз), в акциях могут участвовать тысячи человек – включая участников так называемого “митинга сторонников”, который проходит рядом с блокадой. В акциях участвуют люди разных возрастов, в том числе и пенсионеры. Полиция на таких акциях может вести себя достаточно жестко, например использовать водяные пушки и болевые приемы при задержании. Стоит однако отметить, что как правило задержанных отпускают спустя несколько часов.

XR считают свои акции успешными – на данный момент 72% людей, проживающих в Нидерландах, хотят отмены субсидий, а политики из палаты представителей стали больше говорить о возможной реализации плана постепенного отказа от них.

6 апреля полиция, в том числе конная, заблокировала все проходы к шоссе и не дала протестующим его заблокировать. Часть людей осталась на месте митинга поддержки, другие активисты смогли устроить блокады на других дорогах, 437 участников протеста были задержаны, среди прочих экоактивистка Грета Тунберг.

Мы поговорили с одним из активистов XR, пришедших на акцию в Гааге, Бартом:

E: Сегодняшняя акция проходит не совсем так, как планировалось, верно?

Bart: Да, мы должны были заблокировать А12, как мы уже много раз делали до этого, но, кажется, сегодня этого сделать не получится.

E: Как себя проявляет полиция во время блокад?

Bart: Многие участники акции не подчиняются полиции, но не ведут себя агрессивно, это все еще мирная демонстрация, они только отказываются уходить по требованию полиции. К ним полиция применяет насилие, использует болевые захваты. Было пару случаев, когда человеку при задержании сломали запястье, насколько я знаю. Мы намеренно избегаем стычек с полицией: нам важно, что наши демонстрации однозначно мирные.

Серьезных последствий со стороны закона для задержанных на данный момент тоже нет, потому что наши действия не нарушают закон о демонстрациях. Если люди используют свои машины, чтобы заблокировать дорогу, то тогда это будет рассматриваться, как более серьезное нарушение.

E: Как вы относитесь к акциям Just Stop Oil, в которых они “атакуют” картины. Как вам кажется, способны ли такого рода тактики привлечь внимание большого количества людей? Всегда ли такое внимание оказывается полезным и эффективным?

Bart: Я довольно внимательно слежу за их акциями и я уверен, что ни одна картина не была испорчена. Насколько мне известно, перед акциями они специально проверяют, что картина защищена, потому что уничтожение произведений искусства — это не их цель.

Такие акции однозначно привлекает внимание, доказательство тому – как минимум то, что мы сейчас их обсуждаем. Да и во многих больших газетах про это писали, описывая также и мотивацию активистов. Так что это однозначно работает. К сожалению, это внимание не всегда положительное, тут вы правы. Но наша основная задача не заводить новых друзей, наша задача – бить тревогу. И сигнал тревоги должен быть раздражающим.

E: Как вам кажется, можно ли отделять экологическую повестку от классовой борьбы?

Bart: Я считаю, что такое разделение неправильно. Потому что глобальное неравенство – одна из основных первопричин сегодняшнего экологического кризиса. Еще больше его усугубляет непомерно растратный стиль жизни богатейших людей.

E: По Европе с начала года идут фермерские протесты, которые зачастую приобретают формы, скептически относящиеся к эко-повестке. Почему это происходит?

Bart: Многим фермерам кажется, что их интересы не совпадают с нашими, но мне кажется, что по большому счету мы все сталкиваемся с одной проблемой, которую к сожалению не все сейчас видят. Также это недопонимание частично разжигают сами крупные корпорации, так как они зарабатывают много денег за счет агробизнеса.

E: Многих людей, возможно также и фермеров, беспокоит то, что в случае эко-перехода их жизнь станет еще более дорогой. Как будет выглядеть ваша идеальная экополитика, на ком должны лежать расходы за эко-переход?

Bart: Эко-переход должен быть проведен справедливо для всех. Я прекрасно понимаю людей, которые обеспокоены тем, что жить станет слишком дорого. Я обеспокоен тем же, по сути, это все та же проблема неравенства, которую мы обсуждали выше. Поэтому нам так важно не разделять борьбу с неравенством и экологическую повестку, иначе мы не сможем провести “зеленый” переход честно.

За переход должны заплатить корпорации, которые и ответственны за гораздо большее количество выбросов, чем обычные люди. А правительства должны быть теми, кто заставит их это сделать. Я не могу сейчас предложить цельную программу такого перехода, я никогда не планировал быть политиком, но начать, как мне кажется, правильно с увеличения налогов на сверхбогатых и на большие компании, в идеале по всему миру.

E: Как вы относитесь к ядерной энергии? На данный момент она выглядит более эффективной, чем то, что мы можем собрать с помощью солнечных панелей и ветряков. Однако, ее недостатки также очевидны.

Bart: Мне кажется, это очень сложный вопрос и я не слишком хорошо понимаю все его нюансы. Но я вижу, что ядерная энергия действительно имеет как серьезные преимущества, так и ощутимые недостатки. Тут мне кажется нам стоит опереться на решение, к которому придут эксперты.

На акции в субботу (6 апреля) XR также сообщили, что планируют проводить “disruptive actions” без анонсов и предупреждений, направленные против министерств и других органов, которые противодействуют отмене субсидий нефтяным компаниям.

Первая такая акция прошла в понедельник, 8 апреля – активисты XR облили розовой краской здание министерства экономики и климатической политики.

Следующая массовая акция XR запланирована на 4 мая, предположительно она будет проходить в Брюсселе.

Интервью взял Eli