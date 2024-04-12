Свободу Борису Кагарлицкому. The Nation присоединяется к международной борьбе за его освобождение

Свободу Борису Кагарлицкому[1]

The Nation присоединяется к международной борьбе за его освобождение

Первого марта люди, протестовавшие против смерти Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов) в тюрьме за полярным кругом, наводнили московские улицы. Это стало символом несогласия во времена нарастающих репрессий. В то время как в Марьино – спальном районе Москвы, в котором Навальный и его семья прожили несколько десятилетий – проходило отпевание тела Алексея, другие диссиденты в России столкнулись с новой нарастающей волной репрессий и арестов.

Вероятно, в ожидании президентских выборов (результат которых не стал неожиданностью), назначенных на 17 марта, “силовики”, укрепившиеся в своей власти, обрушились на левое движение в России. Российская судебная система ужесточила свои приговоры по ряду дел. Известный русский активист Олег Орлов (внесен в список “иноагентов”) – опытный правозащитник, который заслуженно получил Нобелевскую премию в 2022г – был изначально приговорен к штрафу по делу о “дискредитации вооруженных сил РФ” из-за своей статьи. Когда Орлов обжаловал свой приговор, Московский суд ужесточил ему наказание до двух с половиной лет заключения.

13 февраля военный суд пересмотрел приговор видному социологу, исследователю-марксисту и активисту Борису Кагарлицкому. Борис получил пять лет заключения за критику СВО. Это случилось после того, как Московский суд приговорил его к штрафу в 609000р за “оправдание терроризма” – вину Кагарлицкий не признал. Обвинители сочли такой приговор “излишне мягким” и обжаловали его. Кагарлицкий, основатель и бывший главный редактор левого медиа “Рабкор”, директор Института Глобализации (который был признан организацией-иноагентом), впервые был задержан в июле 2023 в связи с недавно удаленным видео о взрыве на Крымском мосту.

Вероятно, из-за того, что Борис уже был арестован ранее ( в 1982г во времена Брежнева и в 1993г, когда он протестовал против ельцинского обстрела избранного парламента), он отреагировал на это решение со спокойствием и достоинство: “ – Нам просто нужно пожить немного дольше и пережить этот темный период в истории нашей страны”.

Я познакомилась с Борисом Кагарлицким в Москве в 1982г. Он был ассистентом марксистского историка-диссидента Роя Медведева[2] автора работ “О социалистической демократии” и “Пусть история рассудит”. Мой тогдашний муж, Стивен Коэн[3], который жил в Москве по программе академического обмена, виделся с Медведевым (который жил далеко от центра города) раз в несколько недель, чтобы обменяться мыслями и историческими документами. Наш визит был необычным не только из-за присутствия Бориса, но и из-за присутствия первой жены Александра Солженицына, Натальи Решетовской[4]. Она спрашивала Роя о том, кому бы она могла доверить рукописи о её жизни с Солженицыным, кто мог бы передать их “на Запад” на хранение. У Стива уже был опыт в подобных вещах – передавать рукописи “на Запад” и наоборот -, и он согласился. (Возможно, это и стало причиной, по которой я не могла получить визу в СССР с 1982 по март 1985. 11 марта 1985 Михаил Горбачев занял пост генсека).

Борис стал моим другом, он познакомил меня с командой “Рабкора”, коллегами по его институту, делился открытиями, историческими справками, да и слухами о медиа и политической среде. Он много раз был в The Nation и написал немало статей для издания. Борис – человек, которому присущи целостность взглядов, невероятный интеллект, и, да, ирония, юмор и креативность – качества, без которых невозможно жить и работать в современной России.

Борис был и остается последовательным и продуктивным диссидентом. Он был издателем самиздат журнала “Левый поворот” с 1978 по 1982 годы, что привело к его аресту за “антисоветскую деятельность” в 1982. Он был освобожден в 1983. В 1988 он стал координатором Московского Народного Фронта , а в 1990 был избран в Московский Городской Совет. Он был сооснователем Партии Труда. В 1993 Борис был арестован за его противостояние президенту Ельцину во время конституционного кризиса в сентябре и октябре – однако был скоро выпущен на свободу после международных протестов. Позже в том году Московской Городской Совет был распущен согласно новой ельцинской конституции.

В прошлом году, когда Борис был арестован, он написал письмо, адресованное всем тем, кто его поддерживал:

«В моей жизни это случается уже не в первый раз. Под замок меня сажали ещё при Брежневе, избивали и грозились убить при Ельцине. А теперь уже второй арест при Путине. Власть имущие меняются, но традиция сажать за решётку политических оппонентов, увы, остаётся. Но столь же неизменной остаётся и готовность многих людей идти на жертвы ради своих убеждений, ради свободы и социальных прав.

Думаю, что нынешний арест можно считать признанием политической значимости моих высказываний. Конечно, я предпочёл бы получить признание в несколько иной форме, но всему своё время. За 40 с лишним лет, прошедших с дней моего первого ареста, я научился терпеть и понимать, сколь переменчива в России политическая фортуна.

Опыт прошедших лет, казалось бы, не сильно располагает к оптимизму. Но исторический опыт в целом гораздо богаче и даёт куда больше оснований для позитивных ожиданий. Помните, что писал Шекспир в «Макбете»?

Как ни была бы ночь темна,

Уступит место дню она.»

На прошлой неделе в посте в Телеграмме Рабкора Борис сообщил, что он находится в “хорошем настроении, как и всегда”, и что он планирует продолжать собирать материалы для своих новых книг, “включая описания тюремной жизни”.

В прошлом году движение “Свободу Борису”, созданное после его задержания, распространилось по всему миру и, что, возможно, более важно, по крупным и малым городам России. Происходили спонтанные демонстрации; онлайн протесты и скоординированные действия людей по всему миру напомнили всем о дне рождения Бориса в августе. Тысячи подписей от видных интеллектуалов, активистов и политиков были собраны. Президент Бразилии Лула де Сильва раскритиковал задержание Бориса, как и лидеры в других странах БРИКС, которых Путин считает своими союзниками.

Примечательно что, когда Бориса в первый раз арестовали в прошлом году, две заметные прокремлевские фигуры – Маргарита Симоньян и политолог Сергей марков – назвали его арест большой ошибкой и были процитированы The Washington Post.

Бориса освободили 13 декабря 2023г, что было демонстрацией того, что международное давление и солидарность работают.

Согласно решению московского суда, Бориса отправят в СИЗО №12 в Москве. Эта колония известна как одна из самых суровых в плане условий содержания в России – говорят, что Борис сейчас содержится в камере вместе с 15 другими заключенными.

Катрина ванден Хювел – издатель, совладелец и бывший редактор прогрессивного журнала The Nation

Оригинал: https://www.thenation.com/article/world/free-boris-kagarlitsky/

[1] Признан «иноагентом»

[2] Рой Медведев (1925 г.) – советский левый диссидент, публицист, депутат Верховного Совета СССР. В 1990-е годы Медведев создал левую социал-демократическую партию «Социалистическая партия трудящихся», которая, однако, провалилась. Прим. редактора

[3] Стивен Коэн (1938-2020) – американский историк «ревизионист». Коэн отказался от тоталитаристской школы советологии, которая доминировала в середине 20 века в США и исследовал СССР с научной точки зрения, а не идеологической. Самое известное произведение Стивена Коэна – «Политическая биография Николая Бухарина». Прим. редактора

[4] Наталья Решетовская (1919-2003) – автор мемуарных книг, первая жена диссидента Александра Солженицына. Она написала много работа про личность Солженицына, его идеи и их личную жизнь