На смерть Навального

1 марта 2024 года Алексей Навальный, «главный оппозиционер России», как рекомендуют его западные СМИ, был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Все были уверены, что его ждет еще долгое, многолетнее заключение, однако неожиданная смерть принесла ему «освобождение» раньше срока.

На похороны Навального пришли тысячи москвичей и россиян, специально приехавших в столицу, чтоб почтить своего политического кумира (они продолжали идти на кладбище даже через несколько дней). Пришедшие пытались приободрить себя и окружающих, говорили красивые слова о том, что «Россия будет счастливой и свободной», но говорили они это как-то подавленно, тоскливо… Чувствовалось, что они и сами в это не очень верят. В определенный момент, глядя трансляцию похорон в ютубе, я поймал себя на мысли, что они понимают: они хоронят не только человека Алексея Навального, они хоронят последнюю надежду на либерально-буржуазную революцию в России. 1 марта 2024 года навсегда закончилась та политическая эпопея, которая началась в декабре 2011 года, с митингов протеста против фальсификаций во время выборов в Госдуму VI созыва. События эти вошли в новейшую историю России под названием «Болотная революция».

Среди современных либерал-оппозиционеров, доживающих свой политический век в эмиграции (а многие лидеры той революции, как и Навальный, тоже уже ушли в «мир иной» – вспомним либерала Немцова, нацдема Крылова, нацбола Лимонова) бытует твердое убеждение, что во всем виноват лишь «клятый режим». Однако не нужно быть даже марксистом, чтоб понять: политических лидеров создает социальная база. И если бы социальная база той, «Болотной» революции сохранилась бы, то смерть ее отдельных лидеров принципиально ничего бы не изменила. На место ушедших революционный класс в условиях политического подъема быстро выдвинул бы новых лидеров.

Сейчас же все наоборот. Политического подъема нет, а есть политический спад. Именно поэтому смерть Навального переживается его сторонниками как подлинная катастрофа…

Что же это за социальная база, которая вознесла Навального на политический Олимп России в 2011, сделав бывшего блогера одним из самых узнаваемых «уличных политиков» страны, да и мира, и которая теперь настолько скукожилась, что не может выдвинуть из своей среды более или менее крупного лидера? Это – класс новой российской средней и мелкой буржуазии.

Перенесемся мысленно в Россию первого десятилетия наступившего 21 века. К власти в стране пришел молодой преемник Ельцина, который любит поговорить о либеральных свободах и взаимовыгодном сотрудничестве с Западом. Цензурные условия год от года ухудшаются, но пока это еще не так заметно. Вместе с тем на мировом рынке энергоносителей сложилась беспрецедентная ситуация: цены на нефть и газ растут как на дрожжах, бюджет России пухнет от долларов, часть этого финансового изобилия перепадает даже бюджетникам, мелким чиновникам, работникам госпредприятий. Люди, влачившие полунищее существование в 90-е, вдруг получают в руки «живые деньги». Они начинают брать в кредит автомобили, бытовую технику, ездить на летний отдых в Турцию и Египет, посещать кафе и рестораны. Спрос порождает предложение – растут многочисленные «бизнесы», открываются парикмахерские, барбер-шопы, суши-рестораны, турагентства. Формируется класс мелкой и средней буржуазии, который становится все большей и большей силой. Особенно влиятелен он в Москве, ведь предприниматели со всей России, а также их дети едут «покорять столицу». И их не устраивают «патерналистские» ориентации власти, ее постоянная апелляция к бюджетникам с их любовью к сильному государству и казенному патриотизму. Буржуа – субъекты рынка, который является для них «естественной средой обитания», как вода для рыб. Рынок предполагает равенство (всякий на рынке, независимо от статуса, должен покупать товар по одной цене) и свободу выбора (всякий может выбирать между разными продавцами и товарами). Эти принципы равенства и свободы буржуа распространяют и на политическую сферу и поэтому требуют представительной демократии и гражданских вольностей. Требования эти серьезны, и судьба Навального это показывает. Известный правый публицист Дмитрий Ольшанский высказался о смерти Навального в том духе, что она очень странная: его электорат хотел вкусно есть, пить и носить западные костюмы, но за это не умирают… На самом деле по настоящему странным является самоослепление публициста. Спору нет, «Болотную» не случайно называли «революцией норковых шуб». Среди участников тех протестов было немало людей одетых, прямо скажем, не бедно. Но дело ведь не в этом, а том, что протестовавшие были носителями буржуазного духа. А буржуазный дух – это не только про суши и смузи, это еще – про гражданское равенство и представительную демократию. И за это умирают, как показали лидеры и участники английской и французской революций. И как показал у нас Навальный.

Почему же у наших буржуазных либералов в 2011–2012 не получилось? Потому что слишком тонок был класс средней и мелкой буржуазии. Более или менее крепок он был лишь в мегаполисах и особенно в Москве. Общеизвестно, что «Болотная» сорвалась не только и не столько из-за силового подавления власти, сколько из-за того, что провинция не просто не поддержала хорошо одетых столичных буржуазных революционеров. Провинция наблюдала с плохо скрываемой злобной радостью на то, как их метелил дубинками ОМОН…

Скажу больше. Протесты начались из-за того, что либеральная оппозиция утверждала, что у нее украли голоса. Однако даже если это так и было, то, скорее всего, речь шла о нескольких процентах, которые либеральное «Яблоко» получило бы вдобавок к тем 3, 43%, которые озвучил ЦИК. Скорее всего, либеральные политики не прошли бы семипроцентный барьер даже и в случае честных выборов…

Большинство политически активных россиян тогда были бюджетниками, которые зависят от государственных выплат (в виде зарплат, пенсий, пособий и т.д.). Буржуа, то есть те, чье благополучие зависело от операций на рынке, составляли ничтожное меньшинство. А пандемия Ковид-19 полностью подорвала позиции средней и мелкой буржуазии (прослойки буржуазии, оппозиционной Путину, ведь, как мы теперь увидели, крупная буржуазия в целом – на его стороне). По данным организации «Деловая Россия», в 2020-2021 гг. в России прекратило свое существование около 1, 95 миллиона средних и малых предприятий и фирм. Разорился каждый пятый средний и мелкий предприниматель[1]. Зато выросло число тех, кто получал пособия по безработице (за время пандемии количество безработных в РФ выросло на 30%[2]). И, как водится, выросло количество миллионеров…

Повлияла на рынок труда и на социальную структуру (а значит – на политические симпатии населения) и ситуация с СВО. Как странно бы это ни звучало, но социологи констатируют, что «у безработных либо у людей с небольшими доходами с переходом к военным видам деятельности благосостояние выросло». Количество тех, кто доволен своими зарплатами… увеличилось на 5% по сравнению с ситуацией до февраля 2022. Резко растет число вакансий в оборонной промышленности (где многие заводы уже два года работают в две, а то и в три смены) и в сфере строительства (поскольку строительство ведется активно везде, в том числе и на «новых территориях»). Зато падает доходность среднего и мелкого бизнеса (в том числе и за счет сокращения этого бизнеса)[3].

Похоже, в ближайшее время значительной социальной базы у либеральных политиков (чьи политические взгляды, как мы говорили, связаны с развитием рынка) не будет. Серьезные протестные настроения возможны лишь среди «бюджетников», тех, кто зависит от государственных выплат. Но их идеал – не рынок и свободы, а патерналистское государство и социальная справедливость. То есть в случае проблем в экономике, протесты в России пойдут по «сценарию 90-х», а не по сценарию «Болотной».

Есть ли вообще перспектива у наследников «дела Навального»? Мой ответ на этот вопрос им явно не понравится. Эти перспективы зависят от успехов «путинской экономики». Если она выдержит санкции, сумет найти новые рынки для продажи сырья, то тогда бюджет наполнится, снова нарастет «буржуазный жирок» и на сценке появится новая инкарнация класса средней и мелкой буржуазии. Как это было в «благословенные» для них «нулевые». Повторятся ли они? Как говорится: поживем – увидим.

Родион Белов

[1] https://tass.ru/ekonomika/10575241

[2] https://www.pravmir.ru/kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-truda-v-rossii-infografika/

[3] https://msk1.ru/text/economics/2023/06/07/72374459/