Кавардак имени Надеждина.

Была ли рисовка и был ли заговор?

Предисловие редакции

Вопрос о том, будет ли Борис Надеждин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России, остается главным в текущей политической повестке. Понятно, что охранительская аналитика постоянно подчеркивает невозможность продолжения его избирательной кампании, но показательно, что часть оппозиции тоже видит в успешном старте Надеждина проблему и вызов, относясь к этим событиям не столько как к признаку оживления общественной жизни, сколько как к помехе для «нормальной» оппозиционной деятельности.

В недавнем материале «Новой газеты. Европа»* со ссылкой на источники внутри штаба Бориса Надеждина утверждается, что политтехнологи и активисты партии «Гражданская инициатива» могли подставить кандидата в президенты России и отправить в ЦИК «до 20 тысяч грязных подписей». Конфликтные ситуации, о которых стало известно в последние дни, однако являются совершенно нормальным спутником любой общественной мобилизации, не опирающейся на заранее подготовленную и отлаженную бюрократическую машину. Те, кто читали мемуары о революционных событиях (не исправленные еще советскими цензорами 1930-х годов), знают, что у большевиков и в 1905 и в 1917 годах тоже было множество срывов, конфликтов и недопониманий, не говоря уже о взаимных претензиях. То же самое мы обнаруживаем в мемуарах, посвященных Испанской или Кубинской революции. Разумеется, кампания Надеждина, это совсем не про революцию, но тем не менее практика спонтанной самоорганизации, предельным образцом которой как раз революции и становятся, повсюду порождает однотипные проблемы и противоречия.

Наблюдатели, рассчитывавшие на гладкое течение событий, могут, конечно, быть деморализованы реальностью. Увы, так будет повторяться раз за разом, когда жизнь заставит быстро решать неподготовленные вопросы и брать на себя ответственность без каких-либо гарантий успеха. Кто-то теперь жалуется на «заговор», а кто-то преждевременно ищет на кого бы свалить ответственность. Но всё-таки может быть заговор всё же был? Или произошедшее — просто конфликт в штабе? Была ли рисовка или в штаб приходили просто некачественно оформленные подписи?

Левый журналист и активист Владимир Кочнев разбирается в ситуации с опорой на источники в штабе Надеждина.

Три команды?

23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин был выдвинут в кандидаты в президенты России. Так как «Гражданская Инициатива» не имеет представительства в Госдуме, штаб должен был подать в ЦИК 100 тысяч идеальных подписей. При этом было ограничение: не более 2500 подписей на регион. Это означало, что команде Надеждина необходимо было развернуть более сорока штабов в разных регионах России: от Москвы до Владивостока. Но «Гражданская инициатива» не была единственной силой, которая поддержала кандидата: в руководство вошли люди из «Штаба кандидатов» (платформы для поддержки оппозиционных кандидатов).

Впервые активистская среда узнала о возможном выдвижении Бориса Надеждина 6 октября, когда с ним встретился руководитель «Штаба кандидатов» Дмитрий Кисиев, о чем он написал в своем Telegram-канале. На муниципальных выборах 2023 года «Штаб кандидатов» уже сотрудничал с «Гражданской инициативой», призывая кандидатов от платформы идти от этой партии. Среди активистов и сторонников «Штаба кандидатов» — члены и экс-члены партии «Яблоко», исключенные в 2021 году сторонники Максима Каца**, а также внепартийные оппозиционеры различных взглядов.

Кроме этих двух команд на кампании работал и ряд сторонних политтехнологов и политических менеджеров. Об этом пишет Андрей Скляров, глава реготделения «Гражданской инициативы» в Санкт-Петербурге. Таковыми он называет Александра Назаренко, Артура Назаренко, Родиона Адикаева и Константина Власова, которых «Новая газета. Европа» обвиняет в отправке в ЦИК «грязных подписей». Издание также называет Александра Назаренко представителем «ГИ». Скляров это отрицает и утверждает, что он и другие перечисленные лица были приведены в кампанию самим кандидатом в президенты:

«Если Назаренко делал рисовку — это на совести его команды технологов, и вообще его не партийцы приводили, а лично Надеждин».

«Дублирование [команд] привело к непониманию, кто за что ответственен», — утверждает наш собеседник в штабе Бориса Надеждина в Москве. Так, 28 января сборщиков подписей в Москве уведомили о том, что Игорь Артемьев, личный помощник кандидата, не является сотрудником штаба Надеждина и его требования или просьбы к работникам штаба должны быть «валидированы» у руководителей «Штаба кандидатов».

Порожденный хаос достиг своего пика в ночь с 30 на 31 января, когда на подмосковной даче команда из волонтеров и менеджеров подшивала собранные подписи и упаковывала их для сдачи в ЦИК.

Неразбериха и недоверие

Московский штаб кампании Надеждина расположился в трех помещениях: официальный штаб в Фурманном (туда приходили оставить подпись граждане) и два секретных помещения — в центре Москвы на Арбате и на подмосковной даче (в материале «Новой газеты. Европа» фигурирует как «изба», работники называют «Домом-2»). Вынос работы с подписями в тайные штабы — нормальная практика на избирательных кампаниях: официальное помещение может быть обыскано полицией, опечатано или подвергнуться рейду провокаторов. На Арбате работал отдел проверки и заверения подписей, а на подмосковной даче — отдел подачи подписей. При этом и там, и там занимались проверкой и заверением подписей.

В ночь с 30 на 31 января группа из 15 волонтеров, связанных с «Штабом кандидатов», прибыла из Москвы в «избу», где в это время подписи подготавливались для отправки в ЦИК. Волонтеры заявили, что их задача — оцифровать (сфотографировать) отправляемые в ЦИК подписи, чтобы более оперативно оспорить решение ЦИК о недопуске. Руководство на месте (включая Александра Назаренко и других упомянутых в материале «Новой газеты. Европа») решило, что прибывшие являются провокаторами, потому что его не предупредили должным образом о «подмоге». Наш собеседник, знакомый с руководством, утверждает, что оно не поняло задачу прибывших: оцифровка производилась до отправки подписей в «избу». Комментарии выгнанных волонтеров, скорее всего, и были положены в основу публикации «Новой газеты. Европа».

Отправка волонтеров московским штабом в Подмосковье стала результатом недоверия к процессу подготовки подписей для подачи в ЦИК, контролируемому политтехнологами. 31 января Дарья Бунькова, одна из координаторок московского штаба, заявила «7×7 — Горизонтальной России»***, что 30 тысяч поданных подписей не проходили через московский штаб, их привезли из другого места.

Это не означает, что эти 30 тысяч нарисованы, однако свидетельствует о неразберихе и недоверии внутри надеждинской кампании. Telegram-канал «Выборы, всем ЦЫК!» с опорой на анонимный источник из числа менеджеров кампании утверждает, что из-за того, что «хорошие подписи» слишком долго обрабатывались в Москве, отдел подачи в «избе» слишком долго простаивал и начал подшивать «плохие подписи» из сомнительных регионов.

Наш собеседник, работавший в «избе», считает, что к ним приходили непроверенные подписи. Часть папок с регионами приходили в «избу» в хорошем, проверенном состоянии, как и должны были, а другая часть — со множеством ошибок, как если бы они еще не были проверены. Собеседник также сообщает, что в последние дни качество проверки снизилось и в годные подписи записывались подписи с помарками и обводками — исправлениями символов с помощью их обведения или написания нового символа сверху:

«Много проблем было с обводками. В первые дни их вычеркивали. В последние же дни уже это всегда было на усмотрение проверяющего, [а затем] сказали пропускать все, что только можно»

При этом он отрицает возможность подставы руководителей «избы»: «[Там] следили. [Если и были ошибки, то] только случайные ошибки». В снижении качества проверки он винит аврал, недостаточную организованность внутри отдела и плохо налаженную координацию между штабами.

Хорошо, заговора на подмосковной даче не было. Но была ли рисовка подписей?

Откуда «грязные» подписи?

Согласно материалу «Новой газеты. Европа», «подделки» нашлись в подписях жителей Пермского края, Тульской, Калужской, Тверской, Курганской областей, а также республики Марий Эл. Авторы текста намекают, что «Гражданская инициатива» ответственна за большую часть таких подделок и заявляют, что партия организовывала штабы в большей части «проблемных регионов». Андрей Нечаев, председатель партии, отрицает это в своем Telegram-канале и пишет, что «упоминаемые региональные штабы как раз не были сформированы на базе реготделений партии». Однако это, как минимум, частичная ложь.

Так, согласно данным на сайте кампании, в Тульской области главой штаба стал Сергей Кретов, муниципальный депутат и глава Тульского реготделения «Гражданской инициативы». В Telegram-канале штаба также опубликован пост о мероприятии партии. Штаб под руководством Сергея Кретова собрал более 3100 подписей, но мы не можем утверждать, что они собраны некачественно.

Тем не менее, рисованные подписи действительно приходили в штаб Надеждина. Известно, что отдел заверения и проверки в Москве встречался с подделками и отбраковывал их, но их точное происхождение неизвестно.

Наши собеседники на вопрос о том, какие конкретно регионы являются проблемными, указывают на медийную активность региональных штабов: если подписей у штаба много, но в его Telegram-канале нет фото очередей, то это вызывает подозрения. Они считают, что «несостыковки» есть у тульского, курганского и пермского штабов. При этом тульский штаб — самый медийно активный из трех перечисленных: на него подписано много людей, есть оригинальный контент, в нем есть фото очередей и подписантов. Согласно такому методу, наиболее подозрительным можно назвать пермский штаб.

В Пермском крае штаб возглавляет бывший проректор ПГГПУ и замдекана философско-социологического факультета ПГУ, регулярный эксперт «Эхо Перми» Олег Лысенко. В Курганской области — глава реготделения «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) Андрей Приданников. РПСС является партией-спойлером, которую часто используют для распыления оппозиционных голосов.

Центральная избирательная комиссия 5 февраля прислала штабу Надеждина сканы подписей, признанных недействительными. Часть претензий комиссии относятся к подписям с выявленными обводками и или помарками, а также к подписным листам, в которых лист был заверен сборщиком до того, как в нем была поставлена подпись. Судя по текущим данным, это — результат аврала в конце кампании, когда многие подписные листы пришлось заверять не тем, кто их собирал, а другим сборщикам. Другая часть «ошибок» — это претензии почерковеда (субъективные, отбить их вряд ли получится) и результаты плохой оцифровки в ЦИК: «г. ростов на дому», «ул. Мяковского» и т. д. Точный объем разных типов ошибок по версии ЦИК пока публично неизвестен.

Пока что в претензиях ЦИК не обнаружено «мертвых душ» — главного маркера нарисованных подписей. Это свидетельствует о том, что хотя последние действительно поступали в штаб Надеждина, все или большинство из них были выбракованы до отправки в ЦИК.

Итоги

Хаос и неразбериха, процветавшие внутри надеждинской кампании, привели к недоверию, конфликтам, и снизившемуся качеству сданных подписей. Было бы неверно снимать за это ответственность с руководящих лиц кампании, но и обвинять какую-либо из команд (будь то «Гражданская инициатива» или «Штаб кандидатов») в предательстве и заговоре нельзя. На текущий момент ясно, что в Москву из некоторых регионов присылались «грязные» подписи, но также понятно, что они не прошли проверку и не были поданы в ЦИК.

Решение о снятии Бориса Надеждина с выборов будет принято или не принято властями вне зависимости от компетенций штаба. Придирки ЦИК к помаркам, обводкам и даже неправильным заверениям могут быть обоснованы по букве закона, но в реальности являются просто выявлением несущественных недочетов. Пока комиссия не предоставила никаких доказательств того, что хотя бы часть поданных подписей были сфальсифицированы.

Провластные авторы, включая пропагандиста Владимира Соловьева, уже распространили материал «Новой газеты. Европа». К сожалению, его авторы, не перепроверив информацию своих источников, сыграли на руку властям, которые теперь могут объяснить недопуск Бориса Надеждина не формалистским беспределом, а предательством части команды кандидата.

Но, что гораздо важнее, хаос и неразбериха бросают тень на очереди в штабы Надеждина, в которых стояли десятки тысячи россиян, сознающих необходимость мира. Данная статья — попытка честно рассказать о работе штабов и рассеять все сомнения о волеизъявлении оставлявших подписи граждан.

Владимир Кочнев

* — «Новая газета. Европа» признана нежелательной организацией в РФ.

** — Максим Кац признан иностранным агентом

*** — «7×7 — Горизонтальная Россия» признана иностранным агентом