Дело Джулиана Ассанжа: последний шанс?

«Последний шанс Ассанжа» – с такими заголовками сейчас выходят статьи в западной прессе. И, действительно, у Ассанжа осталась последняя апелляция на решение Лондонского суда о его экстрадиции в США, которая будет рассмотрена в феврале этого года. В случае, если суд отклонит апелляцию Ассанжа экстрадируют в США, где ему грозит 175 лет заключения или смертная казнь за «шпионаж». Обвинение преследует не только основателя сайта Wikileaks, но и сотрудников организации и их осведомителей. Так, 2 февраля суд в США приговорил к 40 годам заключения осведомителя Wikileaks Джошуа Шульте за то, что он, будучи сотрудником ЦРУ передал Wikileaks документы, в которых содержалась информацию о слежке спецслужбы за жителями США. Так что, государственное насилие применяется в данном случае не только к Ассанжу, но и к тем, кто на разных этапах с ним сотрудничал[1].

О социально-политических взглядах Ассанжа, о ходе и подоплеки его дела мы писали на нашем сайте, вы можете ознакомиться с ними в приложенных ссылках[2]. В данной же статье хотелось бы порассуждать о дальнейших возможных сценариях развития дела Ассанжа и о степени «правовой легитимности» обвинения США Ассанжа в шпионаже.

Право и мораль: государство и насилие

Либеральные крупные СМИ обвиняют Ассанжа в преступлении, называя его преступником и шпионом. Подобного рода СМИ вторят государственному обвинению США, которые хотят посадить Ассанжа на 175 лет. С точки зрения государственного права как генерализирующего инструмента насилия подобная логика обвинений весьма понятна: Ассанж, опубликовав «Иракское досье» с видео расстрелами мирных жителей и журналистов американскими солдатами и разоблачая «благородную войну против диктатора Хусейна», вредил престижу государства США и различным операциям страны в регионе. С точки зрения политической стратегии, абсолютно неспроста американские элиты считают Ассанжа врагом. Либеральные СМИ в свою очередь зиждутся (как они сами транслируют) на моральных принципах: журналистика должна свободно распространяться любую информацию, доносить правду. Собственно, если вы почитаете автобиографию Ассанжа, он пишет ровно о том же самом, отсылая читателей на фразы отцов-основателей США, которые говорили об абсолютной свободе для каждого, в том числе и в познании истины. Только в отличие от Ассанжа, либеральные СМИ лишь только декларируют, но практически моральные идеи не воплощают, по сути, являясь обслугой государственного права США. Моральная дилемма данных СМИ состоит в том, что они прекрасно замечают государственные преступления в других странах, но не хотят видеть эти преступления у себя в стране. В таком случае это уже не журналистика, не поиск истины, чем занимались Wikileaks, расследуя дела не только в США, но и в других частях света: Африке, Латинской Америки, России и других странах, а потакание государственному насилию и репрессиям, осуществляющееся не во имя свободы, а во имя сохранения «государственного престижа» и гегемонии.

Что будет дальше в деле Ассанжа?

Недавно журналист газеты Le Monde (благо есть СМИ, которые честно освещают дело Ассанжа) побывал в британской тюрьме Белмарш, где с 2019 года в заключении находится Ассанж[3]. Белмарш – тюрьма строгого режима, где содержатся опасные преступники. Заключенные сидят в одиночной камере, еду им приносят туда же, общей столовой, где они бы могли бы общаться друг с другом просто нет. Поэтому заключенные находятся практически в полном одиночестве. В Белмарше распространены самоубийства заключенных, которые происходят там весьма часто. Например, в тюрьме повесился бразильский активист Маноэль Сантос, которого ожидала депортация в Бразилию, где тогда правил ультраправый президент Болсонару[4]. Журналист Le Monde с удивлением обнаружил, что Ассанж даже не может купить себе еду в тюремном ларьке, а книги, которые принес журналист для Джулиана, были забракованы тюремной цензурой. При этом, Ассанж все равно остается бодрым, даже несмотря на плохое здоровье и 5 лет заключения в тюрьме строгого режима.

К сожалению, мы вряд ли можем надеяться, что Лондонский суд откажется от своего решения экстрадировать Ассанжа в США и скорее всего последняя апелляция будет отклонена. Другой вопрос – как скоро Ассанжа экстрадируют в США? У журналиста достаточно большая общественная поддержка и при этом, начало дело в США привлечет дополнительное внимание общественности к журналисту. Плюс сам Джулиан может выступить в суде с весьма яркими речами, которые точно добавят популярности журналисту. Администрации Байдена в преддверии президентских выборов непопулярные политические шаги невыгодны… пока что. После выборов, на примере пенсионной реформы в России 2018 года, как мы помним, можно делать многое. Так что, по моему скромному мнению, процесс экстрадиции Ассанжа в США может начаться осенью 2024 года, сразу после выборов. К сожалению, неважно какая администрация будет в Белом доме, республиканцы или демократы – Ассанжа все равно экстрадируют. Остается лишь фактор общественной поддержки, которая может сыграть свою определенную роль в деле основателя Wikileaks. Ведь Ассанжа, действительно, поддерживают многие — от Джереми Корбина даже до Такера Карлсона, поддержка есть и в палате представителей США, около 20 конгрессменов написали письмо Байдену с требованием освободить Ассанжа.

Недавно бывший министр финансов Греции и левый экономист Янис Варуфакис сказал: «Ассанж умирает сейчас, чтобы люди знали, что делают их правительства за их спиной». Ассанж намного ближе к сопротивлению и левой идее, чем многие теоретики, предпочитающие размышлять, но не действовать. Задача общественной поддержки распространять информацию о деле основателя Wikileaks, предавать информационную огласку тому, что сейчас происходит. Только в единстве можно одержать победу за правду!

Автор: А.В.

[1] Еще в 2006 году в Кении были убиты осведомители Викиликс, которые помогали организации расследовать коррупцию в стране

[2] Дело Ассанжа: борьба продолжается https://rabkor.ru/columns/events/2022/02/01/the_assange_case_the_fight_continues/?highlight=Ассанж%20; Социально-политические взгляды Джулиана Ассанжа https://rabkor.ru/columns/edu/2021/12/26/socio_political_views_of_journalist_julian_assange/?highlight=Ассанж%20; Дело Джулиана Ассанжа https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2021/11/14/julian_assange_case/?highlight=Ассанж%20

[3] https://mondediplo.com/2024/02/11assange

[4] Подробнее о содержании в тюрьме Белмарш в письме Ассанжа королю Британии Карлу.: https://www.wsws.org/ru/articles/2023/05/10/belm-m10.html