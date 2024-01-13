Произраильские миллиардеры тратят большие деньги на отстранение социалистов от должностей

По всей стране американские произраильские группы и миллиардеры пытаются остановить антивоенное движение за прекращение огня в Газе. Они пытаются отстранить лидеров этого движения, в том числе Рашиду Тлайб и Ильхан Омар. Победить в этой борьбе левые могут только при поддержке народа.

Социалисты на выборных должностях выступают за права палестинцев и требуют прекращения огня в секторе Газа. Отвергая эту прогрессивную и популярную программу, горстка миллиардеров изо всех сил пытается свергнуть антивоенных законодателей. Помимо этого, консервативные и центристские кандидаты от Демократической партии противостоят им на праймериз, надеясь получить финансирование на предвыборную кампанию от Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) и других произраильских групп. AIPAC и его союзники — организации-единомышленники и крупные спонсоры — рассказали New York Times, что они собираются потратить, вероятно, гораздо бóльшие деньги, чем в предыдущие избирательные циклы, чтобы победить любого, кто встанет на защиту Палестины. Многие из тех, на кого они нацелены, — это члены организации Демократические социалисты Америки (DSA) или союзники организации.

Очень важно защитить избранных должностных лиц, обеспечивающих принципиальное руководство левыми в разгар жестокого нападения Израиля на сектор Газа, в результате которого на данный момент погибло более 19 000 палестинцев. У союзников президента Израиля Биньямина Нетаньяху достаточно денег, но в политическом отношении они терпят неудачу, поскольку международная поддержка военных действий Израиля постепенно снижается из-за бомбардировок гражданского населения. Призыв к прекращению огня в Газе очень популярен, как и вопросы экономической справедливости, за которую борются эти чиновники, и в этой борьбе можно победить, если левые смогут оставаться организованными. Около 61 % избирателей в США считают, что Соединенным Штатам следует поддержать прекращение огня, и только 28 % выступают против такого шага, несмотря на то что лишь 62 члена Конгресса на данный момент публично к нему призвали.

Представительница штата Мичиган Рашида Тлайб может оказаться номером один в списке врагов AIPAC. Конгрессвумен, получившая поддержку DSA, –единственная американка палестинского происхождения в Палате представителей США, столкнулась с порицанием со стороны коллег за свою пропагандистскую деятельность в отношении Палестины. Два кандидата в Сенат Детройта говорят, что AIPAC предложила им 20 млн $ за то, чтобы они выдвинули свои кандидатуры против неё. Оба возмущённо отказались, и, несмотря на огромную политическую награду «за её голову», у Тлайб до сих пор нет серьёзного противника на праймериз. AIPAC на данный момент прибегла к агрессивной рекламе против Тлайб, приравнивая её призывы к прекращению огня в секторе Газа и участие в антивоенных протестах к поддержке террористов.

Кори Буш (штат Миссури), активистка-демократка, социалистка из Сент-Луиса, представила в нижнюю палату Конгресса США законопроект, призывающий к прекращению огня, вокруг которого мобилизовалась бóльшая часть антивоенного движения. Для неё у AIPAC есть настоящий соперник – Уэсли Белл, прокурор, расследовавший в полицейском управлении Фергюсона печально известное убийство Майкла Брауна. Вместо того чтобы лишить должности крайне правого сенатора Джоша Хоули (достойная цель), он начал предвыборную кампанию против Буш, возмутившись по поводу её законопроекта о прекращении огня.

Большая часть «Отряда» («Squad» – 8 членов левого крыла Демократической партии) будут атакованы в 2024 году. AIPAC, как выразилось издание The Nation в 2022 году, всё ещё «отчаянно пытается победить Саммер Ли» (представитель Пенсильвании от Демократической партии). Группа пыталась поддержать как основных претендентов, так и республиканцев против представителя Пенсильвании, бывшего члена DSA, и ожидается, что она сделает это снова в 2024 году. Представительница Миннесоты Ильхан Омар, один из самых принципиальных антиимпериалистических и пропалестинских голосов в палате представителей, близкий союзник членов DSA в Конгрессе, сталкивается с множеством соперников на праймериз, конкурирующих на средства AIPAC.

Возможно, наибольшую тревогу вызывает враждебное отношение к представителю штата Нью-Йорк Джамаалу Боуману. По иронии судьбы, Боуман покинул DSA, когда многие члены организации считали, что он недостаточно поддерживает позицию группы по Палестине, но его голос оказался одним из самых сильных в Вашингтоне относительно немедленного прекращения огня и несправедливости израильской оккупации. AIPAC наняла Джорджа Латимера, руководителя округа Вестчестер, чтобы он баллотировался против Боумана, и Латимер может воспользоваться значительными провоенными настроениями в округе.

Коалиция миллиардеров готовит атаку на несколько должностных лиц штата Нью-Йорк помимо Боумана. Недавний репортаж в Hell Gate, местном новостном издании Нью-Йорка, подтвердил слухи, которые ходили уже несколько месяцев: группа центристских и правых миллионеров и миллиардеров, в том числе Гил Сиглер, магнат в сфере проката автомобилей, а также более крупные имена, такие как Рональд Лаудер (республиканец, наследник Estée Lauder Company) и Томас Дж. Тиш (инвестор и ректор Университета Брауна), хотят, чтобы социалисты Нью-Йорка ушли с постов. Этим миллиардерам и так не понравился успех DSA в вопросах расширения прав арендаторов, а защита интересов палестинцев ещё в большей степени активизировала оппозицию правящему классу.

В число членов DSA, находящихся под огнём критики, входят сенаторы штата Джабари Бриспорт от Бруклина и Кристен Гонсалес от Квинса, а также члены Ассамблеи Марсела Митайнс и Эмили Галлахер от Бруклина. Хотя Законодательное собрание штата Нью-Йорк не определяет внешнюю политику, участие выборных должностных лиц от социалистов было заметно на протестах палестинской солидарности.

Особым объектом гнева произраильских миллиардеров является член Ассамблеи Зохран Мамдани из Квинса, подготовивший закон «Не за наши деньги», запрещающий любой благотворительной организации в штате Нью-Йорк финансировать израильскую поселенческую деятельность (поскольку освобождение от налогов некоммерческих организаций фактически означает их поддержку государством). Мамдани присоединился к группе законодателей и активистов, объявивших голодовку перед Белым домом, требуя прекращения огня в Газе.

Городской совет Нью-Йорка занимается внешней политикой не в большей мере, чем правительство штата. Но миллиардеры, поддерживающие Нетаньяху, понимают, что местные лидеры действительно помогают формировать дискурс и играют немалую роль в политическом движении. Они также противостоят члену городского совета от Бруклина Шахане Ханиф, которая не была поддержана DSA, но заявила, что считает себя социалисткой, и открыто выступила за прекращение огня в секторе Газа.

Нью-йоркские миллиардеры не преуспели в своих попытках свергнуть кандидатов, поддержанных DSA, однако они оказали содействие оппоненту чернокожего Чарльза Бэррона, давнего члена городского совета от социалистов, и помогли отстранить от должности недавно избранную в городской совет Кристин Ричардсон Джордан, ещё одну демократическую социалистку, не связанную с DSA.

Законодатели, на которых сейчас нацелены AIPAC и миллиардеры, поддерживающие Нетаньяху, являются лидерами левых сил, и было бы просто глупостью потерять кого-либо из них как политических представителей. В прошлом столь сильная оппозиция могла бы стать «смертельным поцелуем» для американского левого движения, особенно с учётом того, что большинство людей плохо осведомлены о внешней политике. Но сейчас это не тот случай.

Сегодня левые готовы к борьбе с хорошо финансируемой оппозицией. Борьбе, требующей и людей, и преданности делу. Во всех перечисленных округах есть и то, и другое — именно так левые кандидаты и попадают в органы власти. DSA и родственные ей группы, такие, как Партия рабочих семей, работающие с широким движением за права палестинцев и сотнями тысяч американцев, вышедших на улицы с требованием прекращения огня, обладают низовой силой, необходимой, чтобы дать отпор и победить. Каждый порядочный американец должен присоединиться к ним.

Лиза Физерстоун — обозреватель журнала Jacobin,

журналист-фрилансер, автор книги «Женщины задёшево: знаковая битва за права рабочих в Wal-Mart».

Источник: https://jacobin.com/2023/12/pro-israel-billionaires-socialists-dsa-aipac-gaza-cease-fire-israel-war

Перевод: З. Александриди