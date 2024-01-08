Некролог. Александр Рыбин

7 января в Красносулинском районе Ростовской области был найден мертвым этнограф и журналист Александр Рыбин. По предварительным данным, Александр скончался от болезни сердца

Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининской области СССР. Закончил институт ДВО РАН, по специальности этнография. Александр, был внештатным корреспондентом не только «Рабкора», но и других изданий (Лента.ру,Эксперт, Фергана и другие). В послужном списке Александра премия от Российского совета по международным делам от 2010 года за материал об Ираке. Александр жил и работал в странах Ближнего Востока, США, Турции, Эфиопии, Иране, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане и других странах.

Александр освещал события в странах Африки, Средней Азии, а также на Ближнем Востоке. Рыбин несколько раз побывал в Сирии в трудные для страны периоды в 2012 и 2015 годах, когда государство погружалось в пучину гражданской войны, а запрещенная в России организация ИГИЛ расширяла свое влияние на Ближнем Востоке. Александр одним из первых посетил север Сирии, а именно курдскую автономию Рожава, где Рабочая партия Курдистана боролась с ИГИЛ, параллельно строя эгалитарное общество с местной ближневосточной спецификой. Саша в 2014–2015 годах не остался в стороне и от украинской темы. Он воевал в ЛНР в составе батальона «Призрак», командиром которого являлся Алексей Мозговой, убитый 7 марта 2015 года при очень подозрительных обстоятельствах. Рыбин писал[1] материалы о положении дел в ЛНР для нашего сайта «Рабкор». Саша, равно как и другие ветераны тех событий, которые искренне поехали в ЛНР и ДНР с убеждением в правильности восстания в Новороссии, впоследствии разочаровался в «русской весне», покинув территорию ЛНР после смерти Мозгового и Дремова. Саша писал эксклюзивные материалы с мест событий для нашего сайта из Ближнего Востока, Средней Азии, Ирана. С тех мест и событий, которые заслуживали особого внимания. В 2022 году Рыбин был в Иране, где присутствовал на крупнейших протестах в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Последний раз Саша вышел в эфир 30 декабря из Мариуполя на наш новогодний эфир на Рабкоре — он поздравлял читателей с наступающими праздниками и говорил о текущей ситуации в городе.

Что бы ни случилось, его тексты, репортажи и аналитика остаются образцом не просто политической публицистики и освещения горячих точек-они дают ясную и четкую картину журналистского анализа и расследования, выявления причин политических процессов, происходящих в разных точках мира. От Средней Азии до Ближнего Востока и Европы.

Мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Александра. Уверены, что результаты расследования помогут найти истинную причину его смерти. Команда Рабкора будет освещать ход расследования. Самое главное, что необходимо сейчас всем неравнодушным – это помнить и не забывать о той деятельности, работе, которую делал Александр Рыбин для журналистики, науки и левого движения. Историческая память – это то, что помогает нам помнить о тех личностях, которые рисковали жизнью ради блага большинства.

Авторы: Александр Воробьев, Сергей Измайлов

[1] Со всеми материалами Александра для сайта «Рабкор» вы можете ознакомиться по ссылке: https://rabkor.ru/author/alexander_rybin/page/7/