Александр Рыбин: оборвавшееся путешествие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Новый 2023 год мы встречали с Сашей Рыбиным. Он только что вернулся из Ирана, привез вкусные финики (говорил, что таких в России не купишь) и рассказывал подробности молодежного восстания, которое он наблюдал на улицах персидских городов. «Куда теперь?» спросил я. Рыбин постоянно отправлялся в какие-то экзотические и не очень места, где начинались радикальные перемены, где стреляли, где разворачивались события, способные стать историческими. Значительную часть предыдущего 2022 года он провел в Средней Азии и приглашал меня приехать к нему в Самарканд. Но на сей раз новые путешествия он не планировал. «Сейчас надо оставаться в России», сказал Саша. Я был с ним согласен.

Однако радикальных перемен год не принес. Только странные намеки и невразумительные обещания, за которыми смутно вырисовывались контуры грядущих изменений, манящие и пугающие. А с середины лета я был уже в сыктывкарской тюрьме, куда Саша регулярно писал мне письма. Он успел побывать на Камчатке, Саша заканчивал книгу о путешественниках, исследовавших тот край. В переписке мы обсуждали сперва историю русского Дальнего Востока и судьбу коренных народов, потом, когда началась война между Израилем и Хамасом на Ближнем Востоке, делились оценками происходящего, военными и политическими перспективами. Выходя из тюрьмы в декабре, я все полученные мной письма забрать с собой не мог — их было слишком много, целые мешки. Но большую часть писем Рыбина сохранил. Они были слишком интересными и ценными, чтобы их бросить.

После возвращения в Москву поговорить с Сашей удалось только по скайпу. Он сообщил, что уезжает в Мариуполь, но будет на связи. Потом напишет репортаж, и мы обязательно увидимся.

А 7 января пришло сообщение о том, что тело Рыбина найдено возле города Шахты в Ростовской области. Что с ним случилось неизвестно. И возможно всей правды об этой истории мы никогда не узнаем. Внезапная смерть от естественных причин? Саша не производил впечатление больного и никогда на здоровье не жаловался. А если он был всё же убит, то кто, как и зачем это сделал? Вроде бы следов насилия на теле не обнаружено. Хотя бывает, что человека убивают и не оставляя следов…

Даже если мы не узнаем про последние часы его жизни, он оставил достаточно большой след, чтобы о нем знали и помнили, чтобы его тексты читали, а его биография могла бы стать материалом и образцом для будущих исследователей. Он успел побывать на Дальнем Востоке и в Иране, в Сирии и на Донбассе, в Узбекистане и Ираке. И конечно, в российской глубинке. После каждой своей экспедиции оставлял подробные аналитические тексты, изрядная часть которых публиковалась на «Рабкоре». Его сообщения приходили из самых неожиданных мест. Помню, как переписываясь с ним о ситуации в Рожаве, я обнаружил, что пишет он мне прямо с передовой позиции курдов, наблюдая за действиями исламистов. Российской авиации нигде и близко не было, отряды запрещенной в РФ организации ИГИЛ перемещались совершенно свободно, не опасаясь ударов с воздуха.

В 2014 году он был бойцом ополчения в Луганской области, подробно описывая развернувшуюся там гражданскую войну — не идеализируя ни одну из сторон, не упрощая события, не опускаясь до пропаганды и пафоса. В 2022 году, он, как и многие настоящие ветераны тех событий, не только не бросился аплодировать тем, кто снова разожгли пламя кровавого конфликта, но наоборот резко выступил против начавшейся бойни. Это был уже совершенно иной сюжет, за 8 лет изменились и Донбасс, и Россия, и Украина.

Колонки Рыбина в «Рабкоре», особенно те, что написаны за последние два года, останутся образцом трезвого и яркого анализа, часто по своей сути трагичного, каковой оказалась и судьба самого автора. Его публикации мы обязательно постараемся собрать и издать, это не только долг памяти, но и необходимый итог большой работы, сделанный им как исследователем и историком современности.

Увы, путешествие так и осталось незаконченным. Изучавшиеся Александром сюжеты не завершены, описанные им социальные и политические драмы не достигли не только финала, но и кульминации. Завершать и описывать их будут уже другие люди. Возможно, такие же страстные и целеустремленные, как и он. Потому что судьба Александра Рыбина при всем её трагизме это и прекрасный образец.

Образец служения просвещению, истине и справедливости.