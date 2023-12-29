Когда Израиль остановит военную операцию в Газе?

Несмотря на многочисленные победные реляции израильских военных комментаторов, очевидно, что армия Израиля увязла в уличных боях в секторе Газа. За неделю им удается продвинуться, в лучшем случае, в каком-нибудь квартале – и то, если он почти полностью снесен ударами авиации и артиллерии. Попытки пехотных штурмов домов и объектов ХАМАС неизбежно ведут к потерям среди военнослужащих ЦАХАЛ. Причем, достаточно большие потери среди офицерского состава. Гибнут капитаны, майоры, полковники. Видимо, это связано с проблемами руководства и координации действий – старшим офицерам приходится идти в первой линии, чтобы верно понимать и оценивать обстановку. Это специфика боев в плотной городской застройке.

Когда Израиль только готовился начать наземную военную операцию в секторе Газа, я писал на «Рабкоре», что она затянется на месяцы – в лучшем случае. Дело в том, что за годы контроля над сектором Газа ХАМАС выстроил там гигантскую инфраструктуру для оборонительных действий: тоннели, опорные пункты, склады вооружений, заминированные объекты и так далее. Очевидно, что военное руководство ХАМАС старается нанести ощутимые потери ЦАХАЛ. Очевидно, что при своем техническом и численном превосходстве израильская армия возьмет в итоге под контроль сектор Газа – может взять, если потери среди военных и затягивание операции не приведет к масштабному политическому кризису внутри самого Израиля.

С 27 октября, когда началась наземная операция израильтян в Газе, уже к 27 ноября потери среди личного состава ЦАХАЛ составили 167 солдат и офицеров (эти потери признаны официально). Всего израильская армия с 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, потеряла убитыми 501 человека, ранения получили 2,1 тысяча военнослужащих. Это, конечно, значительно меньше, чем потери, которые несут российская и украинская армии в ходе специальной военной операции, но, однако же они весьма ощутимы для ЦАХАЛ. Израильская армия не теряла сотни солдат убитыми с 1973 года – со времен войны Судного дня.

Количество погибших в секторе Газа – это не только мирные жители, но и боевики ХАМАС, хотя сама организация вообще не озвучивает свои потери – они превысили, если верить палестинским источникам, 20 тысяч человек. Инфраструктуре сектора уже нанесен катастрофический урон. Но ХАМАС по-прежнему не разгромлен. По-прежнему где-то в тоннелях сектора скрывается военный руководитель группировки – Яхья Синвар. То есть, несмотря на свое тотальное техническое превосходство, за два месяца боев израильтянам не удалось даже обезглавить военное руководство ХАМАС непосредственно в секторе Газа.

Весьма вероятно, что ЦАХАЛ еще провозится в секторе Газа месяц-два и вынужден будет идти на прекращение огня с ХАМАС. Под давлением собственного общества, которое устанет от потерь израильских военнослужащих (в последние две недели они резко возросли, чем глубже ЦАХАЛ продвигается в городскую застройку, тем больше его потери), под давлением США и Евросоюза, которые совсем не в восторге от тотального уничтожения палестинцев и их инфраструктуры, при посредничестве арабских стран, которым необходимо хоть что-то делать, чтобы показать свою обеспокоенность за судьбу «братьев-палестинцев». Что будет с ХАМАС? Как вариант, с руководством группировки договорятся, чтобы боевиков вывезли в третьи страны. Это будет оптимальный вариант для нынешнего руководства Израиля, чтобы объявить о своей победе в секторе Газа. Хотя такой исход не будет настоящей победой ЦАХАЛ над ХАМАС.