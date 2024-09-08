

Палестинские левые и ХАМАС: плечом к плечу?

Вооруженное сопротивление рассматривается левыми в Палестине как легитимное средство в освободительной борьбе

Левые в Палестине, как и везде, раздроблены и разобщены, их рейтинги в опросах столь же низки, как и политическое влияние. Учитывая ситуацию на местах, которая характеризуется десятилетиями разрушительной оккупационной политики (прим. Переводчика – Израиля), высокой зависимостью от международной помощи и крайним социальным неравенством, существует большая потребность в прогрессивной политике.

В Палестине быть левым означает, кроме приверженности прогрессивным социальным идеям и борьбе с капитализмом, еще и позитивное отношение к палестинскому национализму и сопротивлению. Даже в своей боевой форме она считается законным средством в освободительной борьбе против израильской оккупационной власти. За исключением коммунистической Палестинской народной партии (ПНП) и леволиберальной Национальной инициативы (Мубадара), все левые партии по-прежнему имеют военное крыло. Две левые группировки также принимали участие в массовом убийстве израильских граждан 7 октября 2023 года.

Помимо ПНП и Мубадара, левый спектр партий включает марксистско-ленинский Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), аналогично ориентированный Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) и Палестинский демократический союз (ПДС) (на англ.), отколовшийся от ДФОП. Вышеперечисленные партии вряд ли можно четко отличить друг от друга в идеологическом плане; основными разделяющими факторами являются старые споры и личное соперничество. Однако есть и содержательные различия, например, в оценке мирного процесса в Осло в 1990-е годы или участия в выборах и правительственных коалициях.

Слабые стороны левых партий

Закат левых партий можно объяснить распадом Советского Союза и поражением светского палестинского национализма. Также это усугубляется доминированием ФАТХ и ХАМАС и сложностью определения и пропаганды совместимых левых позиций в условиях военной оккупации. Растущая ориентация на религию и традиции с момента основания ХАМАС в 1987 году также затрудняет левую политику.

Последние студенческие выборы – хороший показатель нынешней силы политических лагерей (и слабости левых). В 2023 году НФОП был единственной левой группой, получившей хоть какие-то места. Она получила шесть мест на выборах в университете Бирзейт, который считается прогрессивным, в то время как ХАМАС получил 25 мест, а ФАТХ – 20. Аналогичная картина наблюдалась и на выборах в университете Аль-Наджах: НФОП получил всего три места, в то время как ХАМАС и ФАТХ – 40 и 38 мест соответственно.

Дефицит демократии в Палестине значительно ограничивает возможности участия левых сил. Парламентские и президентские выборы в последний раз проводились в 2006 году. Таким образом, Палестинская администрация (ПА), в которой доминирует ФАТХ, и исламистский ХАМАС уже почти полтора десятилетия правят страной без поддержки демократической легитимности.

Кроме того, участие оппозиционных сил в политике затрудняют репрессии. В то время как в секторе Газа режим ХАМАС не допускает никаких проявлений инакомыслия, пространство для демократического маневра на Западном берегу также значительно сократилось за последние годы. В рамках так называемого сотрудничества в области безопасности с Израилем, о котором шла речь в мирных соглашениях в Осло, палестинская администрация несет ответственность за оккупированные территории – а это значит, прежде всего, за безопасность Израиля и самого палестинского правительства. Оккупационная власть и правительство в Рамалле работают плечом к плечу.

Однако не только сотрудничество в сфере безопасности сокращает пространство для демократии; сама ПА также все больше превращается в авторитарный режим. Помимо исламистов, левые также вынуждены опасаться жесткой руки режима. Критика нарушений прав человека, коррупции жестко подавляется палестинской администрацией.

Тот факт, что дело пока не дошло до открытого конфликта, объясняется тем, что многие считают ПА марионеткой Израиля, а реальным противником – оккупационную власть. Кроме того, существует страх перед дальнейшей эскалацией конфликта. Тем не менее, ПА стоит прижата к стене. Это одна из причин, по которой разделенный внутри себя ФАТХ заявил в Пекине в конце июля о готовности преодолеть десятилетний раздор с ХАМАС и сформировать совместное переходное правительство для Газы после окончания войны.

Сильные стороны гражданского общества

В то время как левые партийно-политические силы в настоящее время не являются альтернативой для большинства палестинцев, левое гражданское общество на Западном берегу имеет сравнительно хорошие позиции. Этому способствовала и переориентация международного сотрудничества в области развития, которая с конца 1980-х годов позволила оказывать прямую поддержку неправительственным организациям (НПО). В результате было создано множество организаций гражданского общества, приверженных социальной политике и способных программно и административно использовать внешнее финансирование. Левые партии, которые в то время имели сравнительно сильные социальные связи и привлекательность, были в значительной степени вовлечены в этот процесс. Поэтому некоторые из наиболее известных НПО берут свое начало в левых партиях.

В то время возникло живое, в основном светское, прогрессивное гражданское общество. С началом процесса Осло донорские организации со всего мира наводнили страну программами и большими деньгами, и НПО стали появляться как грибы. Большая часть палестинского гражданского общества теперь в значительной степени зависит от внешней помощи. Эта ситуация изменила гражданское общество и частично деполитизировала его. Из-за репрессивного поведения оккупационной власти, с одной стороны, и режима ПА, с другой, демократическое гражданское общество также подвергается все большему давлению.

Левые и вооруженное сопротивление

С точки зрения палестинских левых, контекст оккупации – или, как ее называют в палестинском дискурсе, колонизации Палестины – узаконивает право на воинственное сопротивление. НФОП и ДФОП, две левые партии, имеют долгую историю вооруженной борьбы, которая также включает террористические атаки на гражданское население – в случае НФОП, например, угон самолетов (Landshut 1977). НФОП и ДФОП отказались от участия в переговорном процессе в Осло, но не сформулировали альтернативы, в результате чего потеряли политический вес. Тем не менее, они не отказались от боевых действий; например, они принимали участие в военных столкновениях между Израилем и Газой в мае 2021 года, обстреливая Израиль ракетами. Как и ХАМАС, НФОП по-прежнему находится в списках террористов США и ЕС.

После провала попыток положить конец оккупации подходы гражданского сопротивления в значительной степени утратили свою убедительную силу. Напротив, вооруженное сопротивление стало более привлекательным. Поскольку политические акторы в палестинском контексте в первую очередь выделяются своим противодействием Израилю, а наиболее успешное сопротивление в этом смысле организует ХАМАС из сектора Газа, сближение с ХАМАС кажется большинству левых в значительной степени непроблемным.

Недавние отчеты Human Rights Watch подтверждают, что помимо ХАМАС, “Исламского джихада” и связанных с ФАТХом “Бригад мучеников Аль-Аксы” в резне 7 октября участвовали два отряда левых партий. Это были “Бригады национального сопротивления” НФОП и “Бригады мучеников Абу Али Мустафы” НФОП. Обе группы также входили в совместный штаб планирования и подготовки атаки.

В предыдущих войнах в Газе уже проявилось стремление подчинить идеологические разногласия обязательству к сопротивлению. В настоящее время это стало своего рода солидарностью между левыми и исламистами. В том числе и потому, что среди левых очень мало тех, кто публично критикует ХАМАС. В целом, в настоящее время можно наблюдать гомогенизацию мнений. Даже если объяснить, почему многие люди хотят объединить усилия в связи с почти дистопической ситуацией в Палестине и, в частности, в Газе, нынешнее затишье остается крайне раздражающим с точки зрения левых. Почти никто больше не осмеливается критиковать ХАМАС.

Вооруженное сопротивление превосходящему в военном отношении Израилю многие левые считали ошибкой до тех пор, пока не удавалось защитить собственное население от контратак. Это была основная критика в адрес ХАМАСа в предыдущих столкновениях; она и тогда не была громкой, но все ж существовала. На этот раз различные игроки – от левых до исламистов – похоже, выступают единым фронтом. После кровавой бойни 7 октября все левые партии подтвердили свою поддержку вооруженного сопротивления. Зверские действия против мирного населения игнорировались или даже отрицались. Реакцию на последний доклад Human Rights Watch также характерна: все левые партии осудили доклад как предвзятый в пользу Израиля и политически мотивированный, как делегитимацию палестинского сопротивления.

Конец левой политики?

Война в Газе явно сблизила различных – и порой политически противоположных акторов. Хотя такое развитие событий можно объяснить, оно остается весьма проблематичным. В конце концов, сближение с исламистским лагерем затрудняет левым силам занятие критической позиции. Даже после этой разрушительной войны мало что изменится.

Однако сотрудничество с исламистскими силами или даже подчинение ХАМАСу означает конец левой политики в Палестине. Это сделает невозможным формирование прогрессивной альтернативы, которая будет стремиться не только к преодолению оккупации, но и к формированию светского, социально и экономически справедливого общества.

Автор: Катя Херманн – консультант по странам Западной Азии в Фонде Розы Люксембург (фонд признан «иноагентом»)

Оригинал: nd-aktuell.de/artikel/1184458.gaza-krieg-palaestinensische-linke-und-hamas-hand-in-hand.html

Переводчик: Артем Д.