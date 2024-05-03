

Наши лидеры, похоже, настроены на войну. Их жажда конфликтов ставит под угрозу всех нас

Мы стремимся к миру в секторе Газа, на территории Украины, в Йемене, Судане, ДРК и остальных местах, но нас игнорируют. История проклянет поджигателей войны.

«Участники войны 1914 года действовали словно во сне, смотрящие, но не видящие, преследуемые иллюзиями, но слепые к реальности того ужаса, который они собирались принести в мир».

Книга Кристофера Кларка «Сомнамбулы» пересказывает историю начала Первой мировой войны. Создавая карту многополярного мира, порабощенного империализмом и паранойей, Кларк отказывается возлагать вину на одну державу. Вместо этого он объясняет, как политические лидеры сужали перспективы мирного решения по одному ошибочному шагу за другим и провалились в глобальную катастрофу, в результате которой погибло около 20 миллионов человек. Сегодня наши политические лидеры снова продираются сквозь один кризис за другим, пытаясь убедить себя в том, что война – единственное решение. Принципиальное отличие состоит в том, что на этот раз они не вступают в войну как сомнамбулы. Они делают это с широко открытыми глазами. В течение нескольких месяцев миллионы из нас выступали за прекращение огня в секторе Газа, чтобы остановить гибель людей, положить конец вечному циклу насилия и предотвратить более широкую эскалацию. Нас игнорировали, демонизировали, на нас клеветали. На прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану в рамках быстро расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Даже без участия более глобальных игроков человеческие, экономические и экологические последствия тотальной войны с Ираном были бы катастрофическими для всего мира.

Чтобы затормозить уже не нужно представлять себе какой-либо “наихудший сценарий”. Пока израильское правительство взвешивало варианты ответа на нападение Ирана 14 апреля, бомбы продолжали падать на палестинцев в секторе Газа. За последние несколько месяцев людям пришлось пережить такой ужас, который должен преследовать нас вечно. Целые семьи были уничтожены, а выжившие будут сталкиваться с пожизненными последствиями для психического здоровья будущих поколений. Целые районы были уничтожены полностью, усыпаны трупами и оторванными конечностями. Врачи проводят ампутации без анестезии. Дети собирают с земли палки и листья и лепят «хлеб» из корма для животных, чтобы выжить. Если разворачивающийся геноцид палестинского народа еще не представляет собой наихудший сценарий, то что же тогда его представляет?

Еще в октябре многие из нас предупреждали, что мы являемся свидетелями начала тотального уничтожения Газы и ее населения, и мы умоляли политических лидеров обеих сторон раскрыть военные преступления, которые совершались у них на глазах. Сегодня некоторые политики, наконец, начали сдавать назад, напуганные электоральными последствиями своей бесчеловечности. Если бы у них была хоть какая-то честность, они бы оплакивали 33 000 палестинцев, которые были убиты, заморены голодом или похоронены под руинами из-за моральной и политической трусости этих самых политиков.

Сегодня школьникам рассказывают о самых страшных преступлениях против человечества в истории. Их просят задуматься о том, как могли произойти эти преступления. И они узнают имена политических деятелей, которые одобряли или способствовали таким зверствам. В ближайшем будущем наши учебники по истории опозорят тех, кто имел возможность остановить эту резню, но вместо этого решил поддержать войну. Они будут увековечены за свою неспособность одинаково относиться к жизням израильтян и палестинцев. Их будут помнить за их неспособность предотвратить геноцид.

После всего этого ужаса нам нужны политики, способные и желающие активно способствовать деэскалации и дипломатии. Вместо этого их жажда войны подвергает опасности всех нас. Наше правительство могло бы с самого начала призвать к прекращению огня. Вместо этого оно проложило путь к эскалации, нанеся военные удары по Йемену, по одной из беднейших стран мира, и удвоив экспорт оружия в Израиль, подпитывая глобальную военную промышленность, которая наживается на смерти. И все это при поддержке официальной оппозиции Его Величества (прим.пер.: партия Лейбористов), что свидетельствует о приверженности аморальной и непоследовательной внешней политики, в которой одни люди рассматриваются как невинные гражданские лица, а другие – как побочный ущерб.

Сотни тысяч из нас продолжают выходить на протесты, потому что люди продолжают умирать – и мы снова будем митинговать в Лондоне в субботу (прим.пер.: 29 апреля 2024 года), чтобы принять участие в еще одном Народном шествии за Палестину. Мы будем выступать за прекращение огня и за единственный путь к справедливому и прочному миру: за прекращение оккупации Палестины. Мы руководствуемся надеждой, а не ненавистью. В наших демонстрациях участвуют люди всех возрастов, вероисповеданий и происхождения, объединенные желанием положить конец человеческим страданиям. И мы являемся частью более широкого движения, которое хочет положить конец всем войнам: в Украине, Йемене, Судане, Западном Папуа, Демократической Республике Конго и других странах. Многие из нас посвятили всю свою жизнь защите прав человека для всех и везде, часто перед лицом сильного противодействия. Наши критики это знают. Чему они на самом деле противостоят, так это нашему желанию построить более равный, устойчивый и мирный мир для всех.

Настоящая безопасность не разрушает вашего соседа, а выстраивает мир с вашим соседом. Это наличие достаточного количества еды на столе, крыши над головой и здоровой экологии. Политические лидеры могут гордиться своим милитаристским шовинизмом, зная, что за это заплатят чужие дети. Однако правда в том, что их жажда войны ставит под угрозу всех нас. Если наших политиков волнует наследие, которое они оставляют после себя, они, возможно, захотят спросить себя: если им не удастся проложить путь к миру, останется ли кто-то в живых, чтобы помнить о них?

Автор: Джереми Корбин, член парламента, является независимым депутатом от Ислингтон-Норт и бывшим лидером Лейбористской партии.

Оригинал: theguardian.com/commentisfree/2024/apr/23/leaders-war-gaza-jeremy-corbyn