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Наши лидеры, похоже, настроены на войну. Их жажда конфликтов ставит под угрозу всех нас

Наши лидеры, похоже, настроены на войну. Их жажда конфликтов ставит под угрозу всех нас
Наши лидеры, похоже, настроены на войну. Их жажда конфликтов ставит под угрозу всех нас

Мы стремимся к миру в секторе Газа, на территории Украины, в Йемене, Судане, ДРК и остальных местах, но нас игнорируют. История проклянет поджигателей войны.
«Участники войны 1914 года действовали словно во сне, смотрящие, но не видящие, преследуемые иллюзиями, но слепые к реальности того ужаса, который они собирались принести в мир».

Книга Кристофера Кларка «Сомнамбулы» пересказывает историю начала Первой мировой войны. Создавая карту многополярного мира, порабощенного империализмом и паранойей, Кларк отказывается возлагать вину на одну державу. Вместо этого он объясняет, как политические лидеры сужали перспективы мирного решения по одному ошибочному шагу за другим и провалились в глобальную катастрофу, в результате которой погибло около 20 миллионов человек. Сегодня наши политические лидеры снова продираются сквозь один кризис за другим, пытаясь убедить себя в том, что война – единственное решение. Принципиальное отличие состоит в том, что на этот раз они не вступают в войну как сомнамбулы. Они делают это с широко открытыми глазами. В течение нескольких месяцев миллионы из нас выступали за прекращение огня в секторе Газа, чтобы остановить гибель людей, положить конец вечному циклу насилия и предотвратить более широкую эскалацию. Нас игнорировали, демонизировали, на нас клеветали. На прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану в рамках быстро расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Даже без участия более глобальных игроков человеческие, экономические и экологические последствия тотальной войны с Ираном были бы катастрофическими для всего мира.

Чтобы затормозить уже не нужно представлять себе какой-либо “наихудший сценарий”. Пока израильское правительство взвешивало варианты ответа на нападение Ирана 14 апреля, бомбы продолжали падать на палестинцев в секторе Газа. За последние несколько месяцев людям пришлось пережить такой ужас, который должен преследовать нас вечно. Целые семьи были уничтожены, а выжившие будут сталкиваться с пожизненными последствиями для психического здоровья будущих поколений. Целые районы были уничтожены полностью, усыпаны трупами и оторванными конечностями. Врачи проводят ампутации без анестезии. Дети собирают с земли палки и листья и лепят «хлеб» из корма для животных, чтобы выжить. Если разворачивающийся геноцид палестинского народа еще не представляет собой наихудший сценарий, то что же тогда его представляет?

Еще в октябре многие из нас предупреждали, что мы являемся свидетелями начала тотального уничтожения Газы и ее населения, и мы умоляли политических лидеров обеих сторон раскрыть военные преступления, которые совершались у них на глазах. Сегодня некоторые политики, наконец, начали сдавать назад, напуганные электоральными последствиями своей бесчеловечности. Если бы у них была хоть какая-то честность, они бы оплакивали 33 000 палестинцев, которые были убиты, заморены голодом или похоронены под руинами из-за моральной и политической трусости этих самых политиков.

Сегодня школьникам рассказывают о самых страшных преступлениях против человечества в истории. Их просят задуматься о том, как могли произойти эти преступления. И они узнают имена политических деятелей, которые одобряли или способствовали таким зверствам. В ближайшем будущем наши учебники по истории опозорят тех, кто имел возможность остановить эту резню, но вместо этого решил поддержать войну. Они будут увековечены за свою неспособность одинаково относиться к жизням израильтян и палестинцев. Их будут помнить за их неспособность предотвратить геноцид.

После всего этого ужаса нам нужны политики, способные и желающие активно способствовать деэскалации и дипломатии. Вместо этого их жажда войны подвергает опасности всех нас. Наше правительство могло бы с самого начала призвать к прекращению огня. Вместо этого оно проложило путь к эскалации, нанеся военные удары по Йемену, по одной из беднейших стран мира, и удвоив экспорт оружия в Израиль, подпитывая глобальную военную промышленность, которая наживается на смерти. И все это при поддержке официальной оппозиции Его Величества (прим.пер.: партия Лейбористов), что свидетельствует о приверженности аморальной и непоследовательной внешней политики, в которой одни люди рассматриваются как невинные гражданские лица, а другие – как побочный ущерб.

Сотни тысяч из нас продолжают выходить на протесты, потому что люди продолжают умирать – и мы снова будем митинговать в Лондоне в субботу (прим.пер.: 29 апреля 2024 года), чтобы принять участие в еще одном Народном шествии за Палестину. Мы будем выступать за прекращение огня и за единственный путь к справедливому и прочному миру: за прекращение оккупации Палестины. Мы руководствуемся надеждой, а не ненавистью. В наших демонстрациях участвуют люди всех возрастов, вероисповеданий и происхождения, объединенные желанием положить конец человеческим страданиям. И мы являемся частью более широкого движения, которое хочет положить конец всем войнам: в Украине, Йемене, Судане, Западном Папуа, Демократической Республике Конго и других странах. Многие из нас посвятили всю свою жизнь защите прав человека для всех и везде, часто перед лицом сильного противодействия. Наши критики это знают. Чему они на самом деле противостоят, так это нашему желанию построить более равный, устойчивый и мирный мир для всех.

Настоящая безопасность не разрушает вашего соседа, а выстраивает мир с вашим соседом. Это наличие достаточного количества еды на столе, крыши над головой и здоровой экологии. Политические лидеры могут гордиться своим милитаристским шовинизмом, зная, что за это заплатят чужие дети. Однако правда в том, что их жажда войны ставит под угрозу всех нас. Если наших политиков волнует наследие, которое они оставляют после себя, они, возможно, захотят спросить себя: если им не удастся проложить путь к миру, останется ли кто-то в живых, чтобы помнить о них?

Автор: Джереми Корбин, член парламента, является независимым депутатом от Ислингтон-Норт и бывшим лидером Лейбористской партии.
Оригинал: theguardian.com/commentisfree/2024/apr/23/leaders-war-gaza-jeremy-corbyn

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3-5-2024 Левые9
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