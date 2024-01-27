Нидерландский кейс

Так уж выходит, что далеко не самая большая страна Западной Европы, Нидерланды, в последние десятилетия регулярно выступает в качестве «экспериментальной площадки» по тем или иным аспектам функционирования левого движения. Социал-либеральный поворот левоцентристских партий «Старого света» во многом начинался с эволюции в политике нидерландской Партии труда (ПТ). Ещё когда никто всерьёз не мог размышлять о левопопулистском политическом направлении в Европе, в Голландии заявила о себе постмаоистская Социалистическая партия (СП). Именно в Нидерландах появились первые особые «коммунитарные» левые и левоцентристские партии, призванные отражать специфические интересы отдельных этнических меньшинств.

На прошедших в ноябре выборах во Вторую палату (Палату представителей) нидерландского парламента – Генеральных штатов – специалисты столкнулись ещё с одним политическим голландским новшеством – межпартийным блоком социал-демократов и «зелёных». Конечно, близость политических позиций этих тенденций не вызывает сомнений. И социал-демократия, и большая часть экологистских партий относятся к левому центру. В последние годы западноевропейская социал-демократия энергично перенимала «зелёную повестку», тогда как «зелёные» партии, в свою очередь, занимали по внутриполитической проблематике левореформистскую позицию. На самом деле, если мы говорим о таких направлениях, как защита окружающей среды, децентрализация, развитие общественного сектора, защита прав человека и меньшинств, культурологическая политика, европейская интеграция – оказывается, что между социал-демократическими и экологистскими партиями гораздо больше общего, чем отличий.

На уровне Европейского Союза (ЕС) Партия европейских социалистов (ПЕС) и Европейская зелёная партия (ЕЗП) взаимодействуют друг с другом. Как говорил мне мой приятель европейский депутат из Бельгии Марк Ботенга, по принципиальным проектам резолюций сходство при голосовании в Европарламенте (ЕП) представителей ПЕС и ЕЗП составляет 80 и выше процентов.

Факты сотрудничества левоцентристских и «зелёных» партий на различном уровне хорошо известно. В Германии, Бельгии (в недалёком прошлом в ряде североевропейских стран и Люксембурге) эти партии активно сотрудничают друг с другом в рамках правительственной деятельности. Если мы возьмём многие германские земли, а также регионы других стран-членов ЕС, можно привести немало примеров аналогичного сотрудничества на региональном уровне. Во Франции в управлении таких городов, как Париж, Марсель, Лион социалисты и «зелёные» также участвуют в рамках общих команд. Однако, при всей политической близости всё же до последнего времени социал-демократические и экологистские партии выступали на парламентских выборах в своих странах как конкурентные силы. То, что произошло в 2023 г. в Королевстве Нидерландов, стало первым опытом, когда две независимые партии, относящиеся соответственно к ПЕС и к ЕЗП, сформировали единый избирательных список.

Почему такое произошло именно в Нидерландах? Думается, во многом это связано с тем общим ослаблением левого движения в Нидерландах, которое произошло за последнее десятилетие. Да, были времена, когда ПТ, ставшая после Второй мировой войны одной из двух ведущих наряду с христианскими демократами сил страны, пользовалась широкой поддержкой трудящихся, получая в 1970-е – 1980-е гг. на парламентских выборах по 20-30% голосов. В 1973 г. у лейбористов было даже свыше трети голосов. Однако, после участия в качестве младшего партнёра в правительстве с праволибералами в 2012–2017 гг. «трудовики» потеряли львиную часть своей электоральной поддержки и «свалились» до показателей 5,7% поддержки на выборах в 2017 и 2021 гг.

В результате ПТ потеряла бессменный статус партии-лидера нидерландского левого движения, который в 2017 г. впервые перешёл к партии «Зелёные левые» (ЗЛ), созданной в конце 1980-х несколькими политическими группировками, включая компартию Нидерландов. И по названию, и по сути ЗЛ – это левая партия, находящаяся на голландской «политической доске» слева от ПТ. Однако, получив на парламентских выборах 2017 г. на фоне «зелёной волны» в Западной Европе 9,1% голосов, уже в 2021 г. ЗЛ вернулись к более привычным для себя 5,2% избирательной поддержки. В общем, сложилась ситуация, когда, по существу, все левые и левоцентристские партии королевства (при непрекращающемся последние годы электоральном упадке соцпартии) оказались де-факто маргинализированы.

Ещё в 2022 г. руководители как ЗЛ, так и ПТ выступили с идеей межпартийного сближения. В условиях, когда ПТ совершила определённый разворот от социал-либерализма к классическому социал-реформизму, а ЗЛ уже давно отказались от радикализма в своём «социетальном» проекте, политические платформы обеих партий, действительно, стали похожи. Весной прошлого года в одной из провинций (Зеландии) ПТ и ЗЛ на региональных выборах пошли совместно, в рамках одного списка. Одновременно в разных городах и провинциях Нидерландов активисты обеих партий создали совместное общественное Зелёно-красное движение, обращаясь к лидерам своих партий с призывом к более тесному сотрудничеству двух партий. Важным актом на пути союза двух партий стало создание общей двухпартийной группы в Сенате (Первой палате) парламента.

Когда в середине года произошёл развал правительства, возглавляемого правым либералом Марком Рютте, был распущен парламент и на ноябрь объявлены досрочные выборы в нижнюю палату Генеральных штатов, под влиянием «партийных масс» руководящие штабы ПТ и ЗЛ пошли на уже официальное оформление альянса. При этом всё делалось на добровольной основе. Обе партии провели голосование в местных отделениях, при этом и у ПТ, и у ЗЛ в поддержку общего союза высказались по 83% партийных активистов, что свидетельствует о широкой поддержке создания левоцентристского объединения как среди руководящих кадров, так и рядового актива двух партий. Общие праймериз определили и главу единого электорального списка; им стал известный в Нидерландах политик Франс Тиммерманс, представляющий ПТ; в прошлом он работал министром иностранных дел, последние же годы представлял страну в Европейской комиссии. Один из лидеров ПТ, экс-бургомистр Амстердама Джо Коэн заявил в связи с созданием альянса, что «это лишь первый шаг, тогда как в будущем… возможно движение к общей партии прогрессивных сил».

Поскольку объективно политический потенциал ЗЛ и ПТ сейчас в Нидерландах не сильно отличается друг от друга, логично, что общая предвыборная программа двухпартийного альянса явилась сама по себе компромиссом между подходами двух партий, содержащим как социальные, так и экологистские положения. В частности, в этой программе фигурируют такие положения, как гарантия трудоустройства, введение «климатического билета», дающего всем нидерландцам право ежемесячно за 49 евро неограниченно пользоваться общественным транспортом на территории всего королевства, защита и поддержка общественного транспорта. В отношении системы образования содержится обязательство: «Мы снова сделаем профессию преподавателя привлекательной». При этом говорится о необходимости увеличения независимости и заработной платы для преподавателей разных категорий.

Также предвыборная платформа альянса ЗЛ и ПТ призывала к тому, чтобы на уровне «единой Европы» взять под контроль нелегальную иммиграцию и осуществлять в отношении просителей политического убежища подлинно гуманитарную политику. Отмечая, что народы Европы нуждаются в «решительном ЕС», предвыборная программа левоцентристов также оговаривала: «Мы хотим защитить права трудящихся на европейском уровне, поддерживать их и защищать от дискриминации».

Хорошо известно, что ноябрьские парламентские выборы принесли явный политический успех крайне правой и антииммигрантской Партии свободы, превратившейся в самую влиятельную политическую силу Голландии. Но всё же общее второе место с 15,8% получил альянс ПТ и ЗЛ. Обе партии увеличили своё парламентское представительство, ЗЛ провели 13 депутатов, «трудовики» – 12. С учётом того, что в целом левые в Нидерландах показали на этих представительных выборах достаточно слабый результат (менее четверти голосов на все левые и левоцентристские списки), факт доминирования ПТ и ЗЛ в левом движении западноевропейского королевства неоспорим.

Дальнейшим шагом на пути сближения ПТ и ЗЛ должна стать предстоящая кампания к выборам в ЕП, на которые альянс вновь выставит единый список. На сей раз во главе с европейским депутатом от ЗЛ Басом Эйкхаутом. И это тоже, по сути, дела станет уже европейской премьерой: ведь на выборах в Европарламент социал-демократы и экологисты ещё в рамках общего списка в странах Западной Европы ни разу не баллотировались.

Станет ли нидерландский кейс уникальным или рано или поздно аналогичные процессы распространятся на другие страны-члены ЕС, сегодня наверняка сказать вряд ли возможно. То, что и во многих других странах Европы между эсдеками и экологистами происходит политико-идеологическое сближение, не является «секретом полишенеля». На фоне же ослабления левоцентризма в большинстве стран «Старого Света» (опять же, пример Нидерландов показывает, что одна ПТ лет 30-40 назад имела в обществе поддержку гораздо более сильную, чем сейчас имеют ПТ и ЗЛ вместе) и отсутствии реальной радикальной левой альтернативы (в Нидерландах СП и радикальная Партия за животных в ноябре на двоих набрали менее 5,5% голосов!) подобный вариант не кажется чем-то невероятным. Только вот сможет ли он привлечь новых активистов и избирателей в лицо подъёму правопопулистских и националистических сил – на этот вопрос я бы сегодня вряд ли ответил утвердительно…