Ко дню рождения Айхала Аммосова.

Интервью с активисткой Oyan, Qazaqstan!

Сегодня свой день рождения отмечает якутский поэт, панк и политический активист Айхал Аммосов. В августе 2022 года он вывесил плакат «Якутские панки против войны» на здании в центре Якутска. После этого на него было заведено уголовное дело по статье 280.3 УК о дискредитации армии. Вскоре после возбуждения дела, молодой человек бежал в Казахстан.

Но несмотря на срочный ход дела, гуманитарная виза в Германию обсуждалась крайне долго, что привело к тому, что Айхал был задержан казахскими силовиками и помещён в СИЗО.

Редактор Рабкора поговорил с членом активистского движения за политические реформы «Oyan, Qazaqstan!» Ботой, которая сейчас занимается поддержкой Айхала. О его состоянии и ходе деле читайте в нашем интервью!

С самого начала хотелось бы узнать, как сейчас здоровье Айхала? Есть ли у него какие либо изменения в состоянии здоровья?

В камере, в которой находится Айхал, очень устаревший ремонт и соответственно, плохая вентиляция и окна. Поэтому Айхал часто мёрзнет и простужается. Это всё, что мне известно об его здоровье.

Насколько известно, вместе с Айхалом также под арестом находится Наталья Нарвская. Известно ли что-то о её состоянии здоровья?

Нет, к сожалению, я не знаю. Однажды я пыталась передать передачку для нее, но она не приняла ее, потому что она не знает меня лично. Насколько я знаю, у нее есть ментальные заболевания, и адвокат пытался перевести ее в психоневрологический диспансер, но по моему мнению, там условия похуже даже будут. В ПНД вообще ни у кого прав нет и отношение к пациентам хуже, чем к заключенным. В общем, мало я знаю про нее.

Как сейчас проходит кампания в поддержку Айхала? Есть ли какие-то затруднения и нужна ли помощь?

Сейчас мяч на стороне правозащитных организаций и правоохранительных органов. Неизвестно, выпустят Айхала через год или экстрадируют в Россию. Прогнозы давать очень сложно. Кейсы были разные. Мы помогаем ему в основном с передачками и пишем письма, чтобы поддержать дух, пока это всё, что в наших силах.

На каком основании официально сейчас задержали Айхала? И как долго будет длиться арест?

Айхал подвергся экстрадиционному аресту по запросу РФ, поскольку там на него завели статью об экстремизме и о дискредитации армии. В ноябре ему выдали меру пресечения на 12 месяцев.

Есть ли какие-то изменения в деле Айхала, начиная с осени прошлого года?

Адвокат запросил для Натальи Нарской и для Айхала Аммосова политическое убежище, на время рассмотрения «казахской стороной», его экстрадиция откладывается. Но на какой срок это всё, опять-таки неизвестно. Я так понимаю, он «застрял между двух юрисдикций».

Айхалу крайне долго пришлось ждать визу в Германию, несмотря на срочность ситуации. Как думаете, может ли быть это связано с его взглядами?

Я думаю, это связано с тем, что Европа охотнее выдает гуманитарную визу более «медийным» россиянам, с больших или протестных городов (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург), потому что огромное количество антивоенных активистов находились именно в этих городах. Айхал — житель Якутска, и я сомневаюсь, что известные правозащитные организации могли дать рекомендацию или референсы для ускоренной выдачи визы.

Айхал – фронтмен группы Crispy Newspaper. Как его арест повлиял на якутскую панк-сцену? И как арест Айхала отразился на его товарищах по группе?

Я не знаю :) Я жительница Алматы и не общалась с представителями якутской панк-сцены. Однако убеждена, что Crispy Newspaper крутые ребята.

Как арест Айхала в целом воспринимается в Якутии?

Опять-таки, я из Алматы, поэтому не знаю. Могу лишь сказать, что держу связь с некоторыми жителями Саха и стараюсь передавать от них приветы в письмах Айхалу.

Как сейчас можно помочь Айхалу?

Айхалу можно помочь легко: можно заказывать доставку передачек онлайн через сервис 8shop.kz, там есть оплата картами Visa, MasterCard, МИР. Главное верно указать адрес СИЗО и ФИО.

Также можно писать ему письма через почту, онлайн-сервиса писем, как у ФСИН в России, у нас нет.

Иванов Игорь Анатольевич 1992 г.р.

Республика Казахстан, Алматы, 050030,

Исправительное учреждение №72, ул. Красногорская, дом 73