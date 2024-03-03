Призрак войны: готовиться или избежать?

То, что на официозном уровне именуется Специальной военной операцией, вступило в третий год своего развития. За это время многое что изменилось в России и в мировой политике. Безусловно, за эти 24 месяца отношения по оси Россия – Запад деградировали по полной степени. Это касается как политических связей или экономики, но и гуманитарно-культурных аспектов. Ведущие западные страны всё более и более втягивались в прямой российско-украинский конфликт через оказание всё более массированной помощи украинской стороне. Одновременно страны Запада регулярно усиливают экономическое давление на Россию; Евросоюз буквально на днях принял уже 13-й по счёту пакет антироссийских санкций. Одновременно с каждым месяцем увеличиваются как размеры, так и качественная сторона военной помощи Украины. Сейчас речь уже идёт о налаживании поставок боевых военных самолётов, ракетных комплексов, дальнобойной артиллерии…

На этом фоне общая геополитическая ситуация в Европе, увы, продолжает обостряться и недавние «скандальные» слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «в своё время» станет вопрос об отправке в Украину западных войск, дабы избежать поражения Украины – уже не кажутся чем-то абсолютно ирреальным. Призрак «большой войны», в самом деле, поселяется в сознании как ответственных политиков «Старого Света», так и их избирателей. В той же Франции в конце февраля имела место колкая полемика между главой левоцентристского (в основном ориентированного на Социалистическую партию) избирательного списка к июньским выборам в Европейский парламент (ЕП), лидера партии «Общественное место» Рафаэля Глюксманна и руководителей левопопулистского движения «Непокорённая Франция» (НФ). Если Р. Глюксманн призвал французское правительство массированно увеличить поставку вооружений Украины и перевести экономику страны на «военные рельсы», лидеры НФ назвали эти слова безответственными и толкающими Францию в пучину войны. На самом деле, эта полемика выходит далеко за пределы борьбы разных направлений французской левой за избирателей в преддверии европейских выборов.

Мы уже не раз касались вопроса о том, что практически все направления современного левого движения (от крайне левых и большей части коммунистических партий до умеренной социал-демократии и «зелёных») решительно осудили действия Российской Федерации в отношении Украины. Но сейчас встаёт уже другой вопрос, о том, как относиться к вероятности прямого участия стран НАТО и ЕС в данном восточноевропейском конфликте. И вот тут мы и видим наличие реальных, качественных различий в подходах.

Что касается большей части социал-демократических и «зелёных» партий, их антимосковская линия на протяжении последних месяцев была консолидирована. Возглавляемые левоцентристами правительства Германии, Испании, Дании, Португалии и ряда других стран-членов ЕС заметно расширили в 2022–2023 гг. номенклатуру военных поставок Украине. Собственно, в ЕС именно Германия, где левоцентристские партии доминируют в федеральном правительстве, стала чуть не главным военным поставщиком для Киева. Партия европейских социалистов (ПЕС) и Европейская зелёная партия (ЕЗП) на уровне ЕП не раз поддерживали при голосовании различных резолюций Украину и, в частности, с одобрением относятся к увеличению военных поставок украинской стороне.

С точки зрения руководителей ПЕС и ЕЗП, внутриполитическая эволюция России протекает по «милитаристскому сценарию» и это делает современную Российскую Федерацию угрозой для всей остальной Европы. При этом большая часть левоцентристских партий в «Старом Свете» совсем не готова критически оценивать действия как НАТО, так и ЕС, что не даёт основания ожидать появления со стороны и социалистов, и «еврозелёных» сильных миротворческих инициатив. Наоборот, ряд ответственных политиков, как, например, один из лидеров Социал-демократической партии Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус говорит о возможности военной конфронтации с Россией и призывает сограждан «настроиться» на неё. Б. Писториус вполне откровенен: «Ещё три-пять лет мы должны активно использовать, чтобы вооружаться.»

Пацифистский настрой социал-демократии, похоже, остался далеко позади, хотя, разумеется, Олаф Шольц или Педро Санчес вряд ли относятся к числу наиболее воинственных лидеров на Западе. Но если социал-демократические главы правительств практически в унисон ответили Э. Макрону, что не считают правильным посылку военнослужащих своих стран в Украину, всё же говорить о том, что своей реальной политикой они настроены избежать «большой войны» на сегодня вряд ли приходится.

Пожалуй, на левоцентристском фланге единственным исключением можно назвать премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который не стесняется критиковать многих коллег по НАТО и ЕС за воинственность и выступает как против поставок вооружений Киеву, так и против возможного приёма Украины в НАТО.

Несмотря на то, что основная часть радикальных левых в ЕС по-прежнему считает действия России в отношении украинского государства агрессией и грубым нарушением международного права, именно антилиберальные левые считают, что актуальный курс «евроатлантического сообщества» не конструктивен и опасен в свою очередь. В частности, Партия европейских левых (ПЕЛ) убеждена, что российско-украинский конфликт лишь усиливает общую ядерную угрозу. С точки зрения ПЕЛ, «русское вторжение в Украину является катализатором милитаризации Европейского Союза, которая развивается десятилетиями.» Руководитель входящей в ПЕЛ Французской коммунистической партии Фабьен Руссель во второй половине февраля открыто заявил, что интересам европейских народов совершенно не соответствует цель вступления Украины в НАТО, поскольку это может ещё больше подтолкнуть Европу к широкомасштабной войне.

В ещё большей степени антинатовскую позицию артикулируют марксистско-ленинские партии – коммунистические партии Португалии и Греции. С их точки зрения, НАТО осуществляет в Украине открыто империалистическую политику и поддерживать в этой ситуации её расширение на Восток совершенно не в интересах рабочего класса и трудящихся слоёв. Например, как утверждают греческие коммунисты, в сегодняшней Украине происходит межимпериалистическая схватка, в связи с чем два братских народа страдают за интересы своих «верхов», тогда как западный империализм пытается извлечь максимум выгоды из данной ситуации.

О лицемерии атлантизма говорят многие радикальные левые. Как отмечает один из руководителей Партии труда Бельгии Давид Пестьё, именно Соединённые Штаты играют откровенно провокационную роль в раздувании «украинского конфликта», руководствуясь своими геополитическими и экономическими интересами и при этом пренебрегая подлинными интересами украинского народа.

Многие радикальные левые политики, абсолютно не разделяя той идеологии, которой руководствуется актуальное российское руководство, тем не менее, полагают, что Россия имеет право на гарантии безопасности – в лицо натовскому экспансионизму. В частности, основатель НФ Жан-Люк Меланшон считает глубочайшей ошибкой как расширение НАТО на Восток, так и создание дополнительных военных баз НАТО в Восточной Европе. Как считает основатель испанской левопопулистской партии «Подемос», «сама стратегия «окружения» России силами НАТО изначально была ошибкой, которая не могла не привести к дальнейшей эскалации общей ситуации».

В нынешней непростой ситуации радикальные левые политики вспоминают об уроках II Интернационала, который так и не сумел предотвратить мировой войны. При этом антикапиталистические левые осознают, что актуальная ситуация гораздо более опасна, с учётом наличия у противоборствующих сторон оружия массового уничтожения. ПЕЛ, левопопулистские партии в Европе выступают за мирный выход из нынешнего кризиса путём дипломатии и переговоров. Интересна идея «евролевых» о желательности дать новый импульс Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, осуществить своего рода «Хельсинки-2» с участием России, Беларуси и Украины. При этом для большей части антилиберальных левых в Западной Европе очевидно, что потенциальное вступление Украины в НАТО оказало бы делу европейской безопасности скорее проблему, чем пользу.

Очевидно, что «украинская война» ещё долгое время будет тем водоразделом, который влияет на позиционирование различных политических сил в ЕС и отдельных странах Европы. И это относится в целом к европейскому левому движению. В данной связи логично, что те силы, которые вписываются в орбиту евроатлантизма, настроены на максимальное развитие военной поддержки Украины, тогда как те, кто оппозиционен нынешнему внешнеполитическому курсу НАТО и ЕС, наоборот, считают, что усиление военной помощи Киеву вредит делу мира и безопасности. Даже если, повторим это снова, у всех основных направлений европейского левого движения не существует никаких иллюзий в отношении реакционной сути современного российского режима и его внешней политики.