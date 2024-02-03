Очень странные дела творятся в Якутске

Якутск вернулся в «святые 90-е» при правлении Владимира Путина, правда на время. Да и гарант вроде бы не причем, даже не прилетел в город на Лене. Мобильный интернет перестал нормально функционировать и все перешли на созвоны как в старые добрые времена, а у кого и эта функция атрофировалась. Настал тот момент, когда надоедливые экстремистские Вотсапы от экстремистской Meta, тележка от Паши Дурова, вайберы и всевозможные сигналы чебурнетизировались и перестали пропускать сообщения и разного рода спам о чудодейственных свойствах «крапивы и имбиря с содой».

Лично я ощутил даже небольшой плюс, никто не отвлекал от разборки и ремонта стартера 469 УАЗа производства братской Республики Белоруссия. Но всё же погуглить принципиальные моменты вроде схем с телефона было невозможно.

Вроде бы всё дело в антимигрантских бунтах. Но… хоть я весьма активно колесил в эти дни по городу, больших толп, выкрикивающих нетолерантные лозунги в адрес мигрантов, не видел. Видеозаписи, выложенные в сети интернет, показывают, что собралось человек 200 как минимум, и с ними очень вежливо разговаривал человек в погонах. Как говорится, можно оказывается с большим количеством возмущенных жителей говорить и так.

В начале было сообщение… Ночью с 23–24 января посыпались сообщения с призывами «не поддаваться на провокации», которые мне начали активно пересылать, позже, внезапно утром 24 января начались «глюки» этих ваших интернетов. Сразу же после того, как ночью дали сигнал товарищи, что странные сообщения гуляют в интернете, начал предполагать, что власти организуют новый «Триумф». Что такое «Триумф»? Я объясню позже, но для особо бдительных и товарища майора подчеркну, что к фильмам Ленни Рифеншталь и Иосифа Геббельса отношения это не имеет, и в богоспасаемой РФ эти поделки осуждаются (мной в том числе) а в Государстве Израиль он запрещен. Стойкое ощущение спланированной властями акции остается до сих пор, но это всего лишь моё беспокойство.

Касательно того, из-за чего же собрались люди, сейчас расскажу упрощенно, чтобы понял каждый. Из-за «бытовухи». Поножовщина, разборки. Не знаю связано это ли с нашумевшим сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но факт остается фактом, погиб местный в разборках с мигрантами. Причинно-следственные связи вернее их отсутствие у моих земляков штука страшная, отсутствие логического мышления также, но жажда справедливости и возмездия, наверное, делает их схожими с парнями вигилантами из Техаса или Кавказа. Я уроженец Якутска, живу тут с рождения, и имею право критиковать своих земляков и сородичей чтобы они стали лучше, а не скатывались до суда Линча. Это не «сахафобство» и уж тем более (Маркс, прости) не «русофобство», нам с вами как-то жить и строить Республику, как говорится, в составе территориальной общности под названием РФ. И на мой скромный взгляд все люди братья и не должны убивать друг-друга, а насилие должно применяться лишь на основании права и закона, международных норм. Это я Вам как победитель олимпиад по юриспруденции и праву говорю, звучит смешно, дело было давно, но вроде принципы права прописаны такие же и не менялись. Не буду вдаваться в подробности того, как всё произошло, кто к кому приехал и кинул предъявы, за что базар шёл, кто первый начал. Новостные сайты в помощь.

Мы тут не националисты. По крайней мере — не все. И в любом случае, думаю, не больше, чем другие народы. В 2019 году в «Триумфе» власти собрали людей, возмущенных изнасилованием местной девушки мигрантом, в основном собрались мужчины саха, с города и ближайших районов Якутии. Также виновник был сразу пойман, но народ требовал объяснений, почему на нашей земле так плохо поступают приехавшие работать гости. Никто, конечно, не объяснял им, что это всё капитализм, империализм, когда выгодно чтобы была резервная армия безработных и трудовых мигрантов, чтобы держать в узде своих же трудящихся, и что надо всем трудящимся объединится и вдарить по капитализму защищая свои права. Нет, так у нас не рассуждают.

До этого подобные сходы с требованием наказать были в отношении других мигрантов. Ладно, держите вот ссылочка https://yakutia.info/article/211300.

Так что же это такое? На мой взгляд власть обкатывает технологии блокировки интернета, по крайней мере отдельных приложений для связи. Мегафон и Йота вообще не фурычили моментами, МТС еле-еле, домашний через вай-фай тоже не очень функционировал у разных провайдеров. Интернет к нам идёт из-за пределов Республики, через хабы в других регионах, скорее всего трафик блокировали именно там. Где-нибудь на Транссибе, в бывшей столице фед. округа, к примеру, в славном Хабаровске или Владивостоке. Проверили насколько точечно можно заблокировать мессенджеры, Википедию (меньше знаешь — крепче спишь!), соцсети. Разные ВПН то работали, то не работали, главное скачать их побольше, да и обновлять вовремя если не хотите без связи остаться. А тем, кто верит в силу интернетов, тоже урок, в рекламе и агитации — листовка, газета и агитатор остаются, как и метод «от двери к двери».

Занятное наблюдение, дедушки и бабушки активно освоили Вотсап в нашем северном регионе, причем активно пользуются люди за 50 и за 70, читают переписываются, отправляют бесконечные поздравления и пожелания здоровья родным и конечно читают всякую туфту про «чудесные свойства активированного угля и перекиси водорода». Ну и конечно это основной электорат ЕР и лично ВВП. Вот по ним ударило довольно сильно. Хотя, когда наше государство не «било» по дедам и бабкам? Одна пенсионная реформа чего стоит! Как и то, что работающие пенсионеры получают меньше, чем неработающие. В общем, заскучали они без общения со сверстниками, ящик с токшоу про то, как «все хорошо и идёт строго по плану» совершенно надоел, дети не слушают, как и внуки. Так глядишь, и пенсионеры политикой серьезно заинтересуются, мало ли, может они и выстроились в очереди к штабу Надеждина в эти дни? А так читали бы статейки НОДовцев и прочие посылы то, что «РФ управляется извне США/Рептилоидами/Британской королевской семьей».

Кстати, о Надеждине, все же не полностью отметаю ту версию что именно ради «парализации» его штабов были введены ограничения на интернет. Но думаю, это была не основная цель, хоть и не фанат канала «Генерал СВР» там частенько мелькала информация, что после Новогодних каникул будут обкатаны технологии «закрытия» интернета, блокировок ютуба или вообще все будет заблокировано. Тут как с Нострадамусом, написано много, где-то да можно найти совпадения с реальностью, хотя есть ещё одна теория с «обезьянами и пишущими машинками», мол посади тысячу обезьян за машинки и заставь печатать, то есть вероятность что напечатанное сложится в роман. Ну и конечно желающим «блокировки» не помешали поставить подпись за выдвижение Борис Борисовича. Человек имеет право баллотироваться, и подпись за него не означает, что вы за него проголосуете, но участвовать ему нельзя запретить, как и собирать подписи и агитировать за себя, принцип демократии. Это так лирическое отступление.

Меня ошарашивает логика: против мигрантов – выйдем на улицы, заблокировали интернет – посидим дома. Помню мы с товарищами по СКМ РФ (Не Служба Криминальной Милиции, а молодежка КПРФ) в 2011 году организовывали митинг «за улучшение интернета, повышение скорости и удешевление тарифов» в интернете можно найти фотки, и он остался как «мемный митинг». Тогда молодежи на площади Ленина собралось чуть больше 50–60 человек, но молодежь приходила и уходила, прошло человек, наверное, 500. Требования были просты, Ростелеком, снизь тарифы и тяните уже оптоволокно! К сожалению, к нам не вышли представители Ростелекома и министерства информационных технологий тогда был Александр Борисов, светлая память, но движуха была интересной и молодежной. Ну и тарифы потом снизили, а оптоволокно дотянули, не могу сказать, что это именно мы, но проблему мы подняли. А сегодня то, что даёт неограниченный ресурс для развития. И неограниченный ресурс для общения возможно блокируется властями, чтобы держать людей в информационном вакууме. И еще более шокирует то, что никто не возмутился, даже не потребовал компенсации за отсутствие интернета у провайдеров или других ответственных лиц. Мы за это, черт возьми, платим деньги и хотим качественных услуг, по крайней мере я. Власти сегодня блокируют и официально ресурсы с помощью «репрессивной палочки банхаммера» в виде Роскомнадзора, заставляют помечать себя разными унизительными табличками и статусами как в средневековье и штрафуют за их отсутствие. Не буду проводить более современных аналогий, и так понятны оные.

А так против любых видов шовинизма есть одно лекарство – интернационализм. Мир прекрасен в его разнообразии. Есть и объединяющий фактор — это интересы человека трудящегося, все хотят достойную оплату своего труда, хороших условий для детей и мирного неба над головой, все люди братья независимо от национальностей.

P.S.: Очень рад что Борис Юльевич Кагарлицкий сегодня на свободе, он признан минюстом РФ иногентом и экстремистом, но в наших сердцах нет. Надеюсь, он будет оправдан в дальнейшем и его доброе имя будет очищено и его не отправят обратно.