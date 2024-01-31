Выбрать свою сторону

26 января на семьдесят первом году жизни скончался доктор психологических наук, профессор, педагог, Александр Васильевич Суворов. Вся его жизнь стала доказательством двойного триумфа, как философии и психологии, так и человеческой воли. Александр ослеп в три года, в девять лет потерял слух, с 1964 года воспитывался в Загорском интернате для слепоглухонемых детей, возглавляемым психологом и дефектологом Александром Ивановичем Мещеряковым. Суворов был участником психологического эксперимента, проводимого по методике Мещерякова с опорой на работы его учителя, дефектолога, специалиста в области тифло- и сурдопедагогики Ивана Афанасьевича Соколянского. Благодаря эксперименту Александр Суворов и трое его одноклассников – Юрий Лернер, Сергей Сироткин и Наталья Корнеева – окончили психологический факультет МГУ. Александр Васильевич написал много книг по философии, педагогике и психологии, защитил две диссертации, работал в университетах и научных интересов, в том числе – в психологическом институт Российской академии наук (в советское время – НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР).

Вполне достойные жизненные достижения в случае Суворова – человеческий подвиг, чудо стойкости, разума, каждодневного невидимого мужества. Все четверо участников эксперимента, кстати, прожили свою жизнь достойно, полноценно, осмысленно. Юрий Михайлович Лернер (1946—2003) стал скульптором, работал в Загорском интернате. Памятник на могиле профессора Мещерякова на Новодевичьем кладбище сделан его руками. Сергей Алексеевич Сироткин (1949 – 2021) защитил кандидатскую диссертацию по философии. С 1978 года был председателем Совета по работе со слепоглухими при Центральном правлении Всероссийского общества слепых, председателем постоянной Комиссии по деятельности слепоглухих при Европейском Союзе Слепых. Наталья Николаевна Корнеева (по мужу Крылатова) (р. 1949) работала научным сотрудником в Психологическом институте Российской Академии Образования, вышла замуж. Замужем за человеком с нормальным зрением и слухом, имеет двух дочерей без проблем со здоровьем.

Такие люди и такие истории должны становится национальной гордостью, быть широко известными и почитаемыми. Люди, так жестоко обделенные природой, не просто смогли преодолеть барьер, отделяющих их от зрячих и слышащих, но и добиться много из того, что удается далеко не всем, обладающими тремя таким драгоценными дарами – зрением, слухом и речью. Они должны быть героями своего времени, своей страны, их имена должны быть окружены уважением, восхищением, благодарностью. Да, именно благодарностью за то, что показали, раскрыли глубочайший потенциал и человека, и философии, и психологии – марксистских, между прочим, так-то. Но у нашего времени, увы, иные приоритеты и, соответственно, другие герои.

Эксперимент в подмосковном Загорске также достоин восхищения и пристального внимания психологов, педагогов и так называемых организаторов образования. Но, внимание и тех, и других и – особенно – третьих, привлекают сегодня совсем иные темы и эксперименты. Как уже сказано: иные приоритеты, а значит, и психология с педагогикой… иные.

Для полноты картины упомяну, что у выпускников Загорского интерната в университете были личные сурдопереводчики, условия помягче, чем у других студентов, но тем не менее, даже представить невозможно, сколько препятствий, сложностей, драм, незнакомых здоровым людям, приходилось им преодолевать каждый день, в самых обыденных ситуациях.

Успех эксперимента был основан на материалистическом понимании развития сознания, которое и легло в основу методики. Это был далеко не первый случай обучения слепоглухонемых детей, их проблема довольно давно волновала ученых, педагогов, писателей, благотворителей. Но система обучения и воспитания таких детей долго не выстраивалась. Случались прорывы, которые становились широко известными и расценивались молвой как «чудо», как Божественное провидение. Самый известный случай – Хелен Келлер – слепоглухонемая девочка, ставшая писательницей. Ей принадлежат самые, наверное, пронзительные слова о силе человеческого духа: «Ещё ни один пессимист не проник в тайны звезд, не открыл неизвестную землю и не распахнул перед человеческим духом новые небеса».

Методика Загорского эксперимента довольно серьёзно отличалась от большинства применяемых ранее. Как правило, обучение слепоглухих детей начиналось с обучения их речи. Овладению речью – гигантский шаг в развитии ребёнка, с которого он начинает активное приобщение к подлинно человеческой жизни. Но ведь речью ребёнок овладевает в постоянном общении с людьми, в процессе повседневной жизни, по-человечески организованной. И до того, как заговорить, ребёнок уже может связать многие слова с определёнными действиями и предметами. Овладевая простейшими манипуляциями, маленький человек овладевает логикой предметов, которыми он манипулирует, превращая свойства предметов в свои навыки. Именно в этом процессе распредмечивания происходит формирования социальных, то есть собственно человеческих качеств. Вовлекая ребенка в общение с созданным человеком предметным миром, опытный педагог способен раскрыть своему ученику логику отношений между людьми, сначала на примере простейших бытовых операций, а потом – в более сложных ситуациях.

В эксперименте было практически применено понимание процесса формирования человеческой индивидуальности в марксистской философии. Неслучайно поэтому эксперимент привлек внимание выдающегося советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова, который стал постоянным гостем в Загорске, активно помогал эксперименту. Саша Суворов стал любимейшим учеником Эвальда Васильевича, они очень сблизились. Их объединяло увлечение одной из самых волнующих тайн – тайной человеческой личности, индивидуальности.

Суворов посвятил своему учителю пронзительное эссе-воспоминание «Средоточие боли» с подзаголовком «Диалог с Эвальдом Ильенковым». В этом воспоминании есть строки, прекрасно характеризующие жизненное кредо и Ильенкова, и самого Суворова: «Противопоставление Человека с большой буквы человеку с маленькой буквы — исходное, фундаментально для всего Вашего творчества, пронизанного мечтой, чтобы Человеком с большой буквы стал каждый»[1]. И ещё, это уже мысль самого Суворова, но она наверняка была близка Ильенкову: «Я готов и погибнуть на стороне добра, как уж его понимаю. Мне… важнее выжить духовно, чем физически, и поэтому на сторону зла, сколь угодно победоносного, перейти не смогу. Главное — правильно выбрать свою сторону баррикад»[2].

Педагогика и психология Александра Суворова – это бесценный дар мужественного и талантливого человека нам, которые не могут разобраться с приоритетами, героями и миссиями. Если человечество вообще имеет будущее, оно разберется со всем этим, и оценит дары людей, которые опередили свое время. И оценят по достоинству мужественного человека, прекрасного ученого и потрясающего гуманиста Александра Васильевича Суворова.

[1] А. В. Суворов. Средоточие боли. (Диалог с Э.В. Ильенковым). http://caute.ru/ilyenkov/biog/rem/03.html.

[2] Там же.