Еще раз о диалектике

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», — это всем известный заключительный тезис К. Маркса из «Тезисов о Фейербахе». Чтобы изменить мир, философы должны перестать быть философами, покончить с профессиональным кретинизмом. Перефразируя Ильенкова, следует не глазами философа смотреть на человека, а глазами человека посмотреть на философию. Давайте проделаем такой опыт.

Итак, есть ли такая наука — диалектическая логика? Для ответа на этот вопрос проведу параллель с астрономией. Предположим, что сегодня на просьбу ознакомить с основами астрономии достали бы том трудов Птолемея и сказали: «Вот, ознакомьтесь». «При чём здесь Птолемей?» — сказал бы вопрошавший, ведь ещё Коперник указал на серьёзный изъян в птолемеевской астрономии. Если сегодня кто-либо на просьбу ознакомить с основами диалектики услышит совет почитать Гегеля, то он тоже с полным правом может возразить, поскольку Маркс и Энгельс (вслед за Фейербахом) указали на серьёзный изъян у Гегеля.

Надо заметить, что у Гегеля не один, а два изъяна. Один из них заключается в идеализме Гегеля, поэтому Маркс и заявил, что нужна диалектика материалистическая. Здесь опять следует обратиться к истории астрономии. Когда Коперник высказал мнение, что Земля не является центром мира, он тем самым ещё не создал новую, более совершенную астрономическую науку. Но появилась возможность для обновления астрономии, чем и занялись Галилей, Кеплер, Ньютон и др. Маркс с Энгельсом, заявив о необходимости материалистической диалектики, тоже создали возможность для совершенствования диалектики Гегеля, но не более того (хотя и не менее).

Факт отсутствия материалистической диалектики как в XIX, так и в XX веке подтверждается, например, в автореферате докторской диссертации Э.В. Ильенкова (1968). Цитирую: «Общий замысел работы определяется прежде всего той задачей, которую поставил перед советской философией В.И. Ленин, задачей систематически изложить диалектику как логику и теорию познания современного материализма, современного научного мировоззрения… Вопрос о том, как должна в общем и целом выглядеть большая Логика материализма, какие проблемы перед нею стоят и на каком пути можно их разрешить, вызывает много споров, порождает множество самых разных точек зрения».

В общем, нет понимания основ материалистической диалектики. На каком же пути решаются проблемы диалектики? Подсказка имеется в том же автореферате Ильенкова. Вот что он пишет по поводу философии Фихте: «Что такое мышление? Этот вопрос встаёт перед Фихте во всей его остроте. Это, с его точки зрения, деятельность, созидающая весь мир представлений, весь мир духовной культуры. <…> Свою логику Фихте и старается строить по «модели» творчески-созидающего действия человека. Его логика — это логика активной человеческой деятельности, которая берётся Фихте как изначальная, беспредпосылочная действительность, как своего рода “Прафеномен”. <…> Фихте хочет построить Логику как схему деятельности, которая в ходе самой этой деятельности только и прорисовывается, а затем и осознаётся путём рефлексии мышления на ход своего собственного “дела-действия”».

Итак, Логика ― это логика активной человеческой деятельности. В этом и заключается решение проблемы. У человека есть два вида (или два момента) деятельности: деятельность теоретическая (мыслительная) и деятельность предметно-чувственная (орудийная, трудовая). Открытие диалектики орудийной, трудовой деятельности человека и даёт нам искомую материалистическую диалектику. Формы деятельности, правила деятельности одни и те же и для деятельности практической, и для теоретической. Но только в практической деятельности эти формы и правила можно изучить детально.

В чём заключается второй изъян Гегеля? В утверждении, что совпадение (тождество) противоположностей есть противоречие. Истина же заключается в том, что в диалектике (в отличие от формальной логики) тождество противоположностей есть разрешение противоречия. Это очевидно уже при анализе триады тезис-антитезис-синтез. Мне из Академии наук ответили, что эта истина — единство противоположностей есть разрешение противоречия — является одним из ключевых тезисов философии Гегеля. У Гегеля, как автора плодовитого, можно, видимо, при желании найти и то, и другое утверждение. Но у последователей Гегеля непоколебимым «фактом» стало именно представление о том, что совпадение противоположностей есть противоречие. Это заблуждение диалектики разделяют вместе с логиками формальными.

Теперь рассмотрим материалистическую диалектику на примере. Допустим, нужно извлечь ядро ореха из скорлупы. Если скорлупа тонкая, то проблем нет. А если толстая? Вот здесь и начинается диалектика. Когда ударом кулака расколоть скорлупу (устранить препятствие) не удалось, мы оказались перед фактом недостаточной твёрдости и веса кулака. Твёрдость и вес кулака нужно увеличить, «нарастить». Но как ни сжимай кулак, его вес не меняется. Это и есть диалектическое, объективное противоречие: с одной стороны, нужно «качество» кулака изменить (это тезис), а с другой стороны, сделать это непосредственно невозможно (это антитезис), т.е. мы имеем взаимоисключающие противоположности, образующие диалектическое противоречие. Как разрешается это противоречие? Через тождество противоположностей (синтез): вес кулака и увеличивается, и не увеличивается одновременно (и А, и не-А одновременно). Как это конкретно выглядит? Берём в руку молоток (камень). Камень (молоток) в руке — это и есть «и А, и не-А одновременно». Молоток — это железный «кулак», как верно заметил академик Стёпин.

Итак, устранив два изъяна диалектики Гегеля, обретя материалистическую диалектику, превратив диалектику в полноценную науку, мы тем самым открыли себе возможность для перехода от мышления рассудочного к мышлению разумному. Революция в сфере мышления, в свою очередь, открывает путь к избавлению от профессионального кретинизма и, соответственно, к всестороннему развитию для всех, а это уже революция социальная. Социальная революция стоит сегодня в исторической повестке дня. В ней, в революции, заключается спасение от социальной катастрофы.

Минаков Г.М.

участник 7-го Российского философского конгресса